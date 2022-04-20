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SatinShave Prestige Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Descontinuado
Asistencia técnica
BRL170/00
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¿Cuándo tengo que sustituir la lámina de mi afeitadora femenina?
¿Puedo utilizar mi afeitadora femenina Philips en el baño o en la ducha?
¿Cómo puedo limpiar mi afeitadora femenina Philips?
¿Debo usar mi depiladora o afeitadora femenina Philips con la piel húmeda o seca?
¿Se puede usar la lámina de afeitado en todo el cuerpo?
Cable USB
Mi afeitadora femenina Philips no se carga
Mi afeitadora femenina Philips no funciona
Mi afeitadora femenina Philips Sonicare hace mucho ruido
La piel se irrita al usar la afeitadora Satin Philips