Descontinuado
4.9
de 5
7
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
10/08/2020
Argentina
Excelente!
Me encanta........................................
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP8300 Planchita para el pelo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP8300 Planchita para el pelo
02/08/2020
Argentina
Súper recomendable
Enamorada de lo liviana que es, la temperatura que alcanza y lo fácil que hace alisar el pelo. No la cambio por nada
Ventajas
precio, calidad, todo
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP8300 Planchita para el pelo
Sí, recomiendo este producto
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SanVivian
18/07/2020
Argentina
Siempre lista, prolija y feliz con mi Pelo
Elijo la plancha de pelo Philips porque siempre estoy lista, prolija y feliz para salir a trabajar, entrenar, de compras o de fiesta. La recomiendo a todas mis amigas
Ventajas
Por su tamaño la llevo de viaje y plancho hasta mi ropa
Contras
No tengo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP8300 Planchita para el pelo
Sí, recomiendo este producto
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