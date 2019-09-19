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Máquinas y soluciones de tomografía computarizada

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Descubra por qué nos dedicamos sin descanso a hacer avanzar la tomografía computarizada, para usted

El aumento en la demanda de tomografía computarizada trae consigo nuevos desafíos y oportunidades. Por eso nos apasiona ampliar los límites de la imagenología por tomografía computarizada para que usted pueda continuar diagnosticando con confianza, reducir los seguimientos y mejorar la atención. Aportamos nuestra incansable dedicación a cada innovación en tomografía computarizada, incluyendo soluciones basadas en IA para obtener información clínica detallada, flujos de trabajo intuitivos y novedades en el sector en cuanto a soporte técnico - para que usted pueda ofrecer una mejor atención. Nos dedicamos a ayudarle a desarrollar las capacidades necesarias para afrontar el futuro con confianza, y le ofrecemos el soporte necesario para mantener sus sistemas de tomografía computarizada en óptimas condiciones.

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Productos destacados en tomografía computarizada

Una cartera de soluciones de tomografía computarizada que desbloquean conocimientos con certeza, simplicidad y fiabilidad.

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    Spectral CT 7500

    Spectral CT 7500  

    Spectral CT 7500 de Philips le ofrece resultados espectrales el 100 % de las veces. Ahora es fácil hacer que todas y cada una de las exploraciones trabajen más para usted, ayudándole a guiar el camino hacia el diagnóstico de precisión que es fundamental para sus pacientes. Spectral CT 7500 es una TC espectral basada en detector, lo que significa que obtendrá el desempeño que necesita en términos de calidad de imagen, dosis y flujo de trabajo. La tecnología, las herramientas avanzadas y la asistencia se combinan para ayudarle a sacar el máximo provecho a la experiencia espectral.

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    Incisive CT

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    Incisive CT lo ayuda a superar algunos de los retos más apremiantes de su organización, ofrece inteligencia en cada paso, desde la adquisición hasta los resultados, y en todos los frentes: financiero, clínico y operativo. Como nunca antes, la eficiencia del operador y el diseño se unen para tomar decisiones acertadas de principio a fin con un programa de garantía sin precedentes¹.

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Deep clinical insights

Enfoque implacable en los detalles, para usted

Cada detalle es importante para usted. Por eso, ampliamos sin descanso los límites de la imagenología por tomografía computarizada con innovaciones como la primera tomografía computarizada espectral de la industria basada en detectores siempre activos  y la reconstrucción integrada con IA para obtener imágenes más rápidas y precisas. Optimizamos cada exploración para obtener imágenes ultra nítidas y con dosis bajas que le ayudarán a realizar diagnósticos con confianza, reducir los seguimientos y elevar el nivel de excelencia clínica.

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Trusted performance and predictable total cost of ownership

Compromiso inquebrantable con el crecimiento, para usted

El aumento en la demanda de tomografía computarizada le plantea nuevos desafíos y oportunidades. Por eso nos apasiona impulsar flujos de trabajo potenciados por IA y herramientas intuitivas que te ayudan a trabajar de forma más rápida e inteligente. Desde la configuración del lado del paciente hasta la colaboración con expertos bajo demanda, nos dedicamos a ayudarle a aumentar sus capacidades y afrontar el futuro de la atención médica con confianza.

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CT Option and upgrade

Dedicación incansable a usted

Nuestro compromiso con la asociación significa estar presentes día tras día. Gracias a nuestra supervisión proactiva, nuestro soporte técnico continuo y nuestra garantía Tube for Life, mantenemos sus sistemas funcionando sin problemas para que usted pueda centrarse en proporcionar una atención excepcional a sus pacientes.

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Innovaciones de tomografía computarizada

Sistema orientado a brindar una calidad personalizada en la calidad de las imágenes y mejoras en el flujo de trabajo, al mismo tiempo que garantiza la satisfacción del personal y la tranquilidad de los pacientes.

* En la práctica clínica, el uso del modelo de reconstrucción iterativa (IMR) puede reducir la dosis administrada al paciente de TC según el procedimiento clínico, el tamaño del paciente, la localización anatómica y la práctica clínica. Se recomienda consultar con un radiólogo y un físico para determinar la dosis óptima que permita obtener imágenes con calidad de imagen diagnóstica para el procedimiento clínico concreto. Se evaluaron la mayor detectabilidad de bajo contraste y el ruido usando el Protocolo de cuerpo de referencia al comparar el IMR con el FBP, medido en cortes de 0,8 mm, probado en el simulador MITA CT IQ (CCT 183, The Phantom Laboratory), utilizando observadores humanos.

Opciones de tomografía computarizada

Amplíe sus capacidades de tomografía computarizada e introduzca un rendimiento de última generación a su sistema.

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