En Philips, nuestra misión es facilitar exámenes de resonancia magnética rápidos, completamente automatizados y personalizados para cada paciente, actuando de manera responsable con nuestro planeta y la sociedad. A través de imágenes conectadas inteligentes impulsadas por IA, flujos de trabajo optimizados y soluciones clínicas integradas, ayudamos a mejorar la productividad de su departamento de RM, optimizar la experiencia de pacientes y personal clínico, y entregar resultados diagnósticos de alta calidad.
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El Programa de Technology Maximizer de Philips impulsa sus capacidades clínicas y el rendimiento de sus equipos mediante actualizaciones de software y de hardware. Se trata de un modo rentable de gestionar las actualizaciones tecnológicas mediante su presupuesto de funcionamiento.
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*Para usar solo con implantes MR Safe (seguro) o MR Conditional (condicional) siguiendo estrictamente las instrucciones de uso.
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