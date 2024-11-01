Equipos y soluciones de resonancia magnética centrados en el paciente

En Philips, nuestra misión es facilitar exámenes de resonancia magnética rápidos, completamente automatizados y personalizados para cada paciente, actuando de manera responsable con nuestro planeta y la sociedad. A través de imágenes conectadas inteligentes impulsadas por IA, flujos de trabajo optimizados y soluciones clínicas integradas, ayudamos a mejorar la productividad de su departamento de RM, optimizar la experiencia de pacientes y personal clínico, y entregar resultados diagnósticos de alta calidad.