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Contactos de distribuidores de Philips

Como líder enfocado en la tecnología de la salud, nuestro objetivo es mejorar las vidas de 3000 millones de personas para el 2030. Para alcanzar este ambicioso objetivo, colaboramos con distribuidores exitosos a fin de ofrecer el mismo nivel de excelencia y satisfacción del cliente. En esta página, puede buscar los distribuidores de Philips de su región.

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Mexico IMPULSO MEXICANO [email protected] SANTA FE,01020,Ciudad de México Ciudad de México Yes
  • Ultrasound
  • IGT Systems
  • Imaging Informatics
  • Radiology Informatics
  • Clinical Informatics
Mexico HOSPIINNOVA [email protected] CALLE RETORNO BOSQUES DE MASERU CALLE BOSQUES DE RABAT CALLE BOSQUES DE TETUAN,57170,Ciudad de México Ciudad de México No
Mexico SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS [email protected] av Paseo de las Palmas,11000,Ciudad de Mexico Ciudad de Mexico No
  • CT AMI
  • Ultrasound
  • Hospital Patient Monitoring
  • Emergency Care
  • IGT Systems
  • MR OEM
Mexico VISION MEDICA INTEGRAL [email protected] Heroes del 47 Norte,64000,Monterrey Monterrey No
  • CT AMI
  • DXR
  • Ultrasound
  • Hospital Patient Monitoring
  • Emergency Care
  • IGT Systems
  • MR OEM
  • Imaging Informatics
  • Radiology Informatics
  • Clinical Informatics
Mexico MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO [email protected] ENRIQUE JACOB,53500,Estado de México Estado de México No
  • CT AMI
  • DXR
  • Ultrasound
  • Hospital Patient Monitoring
  • Emergency Care
  • IGT Systems
  • MR OEM
  • Imaging Informatics
  • Radiology Informatics
  • Clinical Informatics
Mexico MEDICAL ADVANCED SUPPLIES [email protected] calle Gregorio Mendez Magana 05 Colonia Tamulte De Las Barrancas,86150,Tabasco Tabasco No
  • CT AMI
  • Ultrasound
  • Hospital Patient Monitoring
  • IGT Systems
Mexico TECNOLOGIAS EOS MEDICAL [email protected] AV PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA,01330,Ciudad de México Ciudad de México No
  • CT AMI
  • DXR
  • Ultrasound
  • Hospital Patient Monitoring
  • Emergency Care
  • IGT Systems
  • MR OEM
Mexico ISM SALUD MEXICO [email protected] pso de Los Tamarindos,05120,Ciudad de México Ciudad de México No
Mexico IMADINE [email protected] av Ludwig Van Beethoven,45037,Jalisco Jalisco No
  • CT AMI
  • DXR
  • Ultrasound
  • Hospital Patient Monitoring
  • Emergency Care
  • IGT Systems
  • MR OEM
  • Imaging Informatics
  • Radiology Informatics
  • Clinical Informatics
Mexico NUDOMI S.A. DE C.V. Sur 111 No. 414, Col. Héroes de Churubusco, C.P. 09090, Iztapalapa,09090,Ciudad de México Ciudad de México No
  • CT AMI
  • DXR
  • Ultrasound
  • Hospital Patient Monitoring
  • Emergency Care
  • IGT Systems
  • MR OEM

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Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.

Entendido

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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