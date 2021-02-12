| Mexico
| IMPULSO MEXICANO
| [email protected]
| SANTA FE,01020,Ciudad de México
| Ciudad de México
| Yes
|
- Ultrasound
- IGT Systems
- Imaging Informatics
- Radiology Informatics
- Clinical Informatics
| Mexico
| HOSPIINNOVA
| [email protected]
| CALLE RETORNO BOSQUES DE MASERU CALLE BOSQUES DE RABAT CALLE BOSQUES DE TETUAN,57170,Ciudad de México
| Ciudad de México
| No
|
| Mexico
| SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS
| [email protected]
| av Paseo de las Palmas,11000,Ciudad de Mexico
| Ciudad de Mexico
| No
|
- CT AMI
- Ultrasound
- Hospital Patient Monitoring
- Emergency Care
- IGT Systems
- MR OEM
| Mexico
| VISION MEDICA INTEGRAL
| [email protected]
| Heroes del 47 Norte,64000,Monterrey
| Monterrey
| No
|
- CT AMI
- DXR
- Ultrasound
- Hospital Patient Monitoring
- Emergency Care
- IGT Systems
- MR OEM
- Imaging Informatics
- Radiology Informatics
- Clinical Informatics
| Mexico
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
| [email protected]
| ENRIQUE JACOB,53500,Estado de México
| Estado de México
| No
|
- CT AMI
- DXR
- Ultrasound
- Hospital Patient Monitoring
- Emergency Care
- IGT Systems
- MR OEM
- Imaging Informatics
- Radiology Informatics
- Clinical Informatics
| Mexico
| MEDICAL ADVANCED SUPPLIES
| [email protected]
| calle Gregorio Mendez Magana 05 Colonia Tamulte De Las Barrancas,86150,Tabasco
| Tabasco
| No
|
- CT AMI
- Ultrasound
- Hospital Patient Monitoring
- IGT Systems
| Mexico
| TECNOLOGIAS EOS MEDICAL
| [email protected]
| AV PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA,01330,Ciudad de México
| Ciudad de México
| No
|
- CT AMI
- DXR
- Ultrasound
- Hospital Patient Monitoring
- Emergency Care
- IGT Systems
- MR OEM
| Mexico
| ISM SALUD MEXICO
| [email protected]
| pso de Los Tamarindos,05120,Ciudad de México
| Ciudad de México
| No
|
| Mexico
| IMADINE
| [email protected]
| av Ludwig Van Beethoven,45037,Jalisco
| Jalisco
| No
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- CT AMI
- DXR
- Ultrasound
- Hospital Patient Monitoring
- Emergency Care
- IGT Systems
- MR OEM
- Imaging Informatics
- Radiology Informatics
- Clinical Informatics
| Mexico
| NUDOMI S.A. DE C.V.
|
| Sur 111 No. 414, Col. Héroes de Churubusco, C.P. 09090, Iztapalapa,09090,Ciudad de México
| Ciudad de México
| No
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- CT AMI
- DXR
- Ultrasound
- Hospital Patient Monitoring
- Emergency Care
- IGT Systems
- MR OEM