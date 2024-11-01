Seguridad del producto

Philips Healthcare está profundamente comprometido a abordar de manera proactiva las preocupaciones de seguridad de nuestros clientes. Para guiar nuestros esfuerzos, hemos creado una política global para hacer frente a la naturaleza cambiante de la seguridad en la tecnología médica, incluyendo los requisitos de características del producto, la evaluación y el seguimiento de amenaza a la seguridad y el cumplimiento de las normas del gobierno local.