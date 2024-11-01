Ofrecemos guías de usuario y manuales de servicio para la operación y el cuidado del software y los productos Philips.
Requiere cuenta extranet InCenter Documentos de calidad y asuntos regulatorios Productos de ECG de Diagnóstico / Cardiología Productos de monitorización de pacientes Atención de emergencia y resucitación / DEA
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Por favor, envíe una forma para mandarle información específica.
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¡Manténgase atento a los cuidados de su resonador!
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Philips Healthcare está profundamente comprometido a abordar de manera proactiva las preocupaciones de seguridad de nuestros clientes. Para guiar nuestros esfuerzos, hemos creado una política global para hacer frente a la naturaleza cambiante de la seguridad en la tecnología médica, incluyendo los requisitos de características del producto, la evaluación y el seguimiento de amenaza a la seguridad y el cumplimiento de las normas del gobierno local.
Philips Healthcare está profundamente comprometido a abordar de manera proactiva las preocupaciones de seguridad de nuestros clientes. Para guiar nuestros esfuerzos, hemos creado una política global para hacer frente a la naturaleza cambiante de la seguridad en la tecnología médica, incluyendo los requisitos de características del producto, la evaluación y el seguimiento de amenaza a la seguridad y el cumplimiento de las normas del gobierno local.
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