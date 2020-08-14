Diplomado Internacional de Enfermedades de la Piel Inmunomediadas

Fecha: Marzo - Noviembre 2026 Participe en este diplomado de 120 horas que combina formación virtual y presencial en patologías como psoriasis, dermatitis atópica y otras enfermedades inmunomediadas. Avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México y organizado por Unidos Contra La Psoriasis A.C. Philips patrocina los módulos de educación en física y optimización de ultrasonido durante la semana presencial.