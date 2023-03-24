Los datos juegan un papel crucial al proporcionar asistencia sanitaria, ayudando a respaldar las decisiones clínicas y la eficiencia operativa. Más de la mitad (51%) de los líderes de la salud dicen que los silos de datos obstaculizan su capacidad para usar datos efectivamente. Además, el 20% reporta dificultades para administrar un gran volumen de datos y el 19% tiene dificultades para obtenerlos. 1
La gestión de flujos de trabajo complejos de radiología para impulsar la eficiencia requiere un socio que pueda integrar su PACS, imágenes clínicas e informes en una infraestructura a nivel empresarial mejorando la productividad mediante procesos optimizados.
El Instituto Alexander Fleming dio un salto decisivo hacia la eficiencia al adoptar la plataforma diagnóstica integrada de Philips. Con flujos unificados, informes multimedia y una operación más ágil, el centro oncológico ahora entrega resultados más rápidos y precisos, reduciendo hasta 10 minutos por caso y mejorando la experiencia clínica y del paciente. Una transformación digital real que prepara al IAF para el futuro de la imagenología avanzada.
Al integrar inteligencia artificial directamente en Vue PACS, FIDI, una de las mayores redes de radiología de Brasil, unifica imágenes, datos y resultados en un único entorno. Los radiólogos pueden acceder a resultados generados por IA junto con las imágenes originales, reduciendo la fragmentación y optimizando la toma de decisiones clínicas.
HealthSuite Imaging Storage Tier es una solución de almacenamiento en la nube diseñada para modernizar los entornos PACS sin interrumpir los flujos clínicos existentes. Permite extender el almacenamiento de imágenes más allá de la infraestructura local, asegurando acceso continuo, alta disponibilidad y protección avanzada de los datos.
Un proveedor de migración de datos con experiencia puede ofrecer una tasa de éxito mayor al 99,8%. Escoger al proveedor correcto puede ayudarle a completar el proyecto rápidamente y con poca interrupción en sus flujos de trabajo actuales. Descubra 10 preguntas críticas que debe plantearse antes de migrar sus datos médicos.
Un desafío de todos los sistemas de salud es el proteger los datos de los pacientes. 84% de los radiólogos de nueva generación clasifican el trabajo remoto como algo muy importante según una encuesta nacional reciente.2El trabajo remoto requiere una capa extra de seguridad entre el radiólogo y el servidor.
Dr. Carlo Cosimo Quattrocchi Jefe de diagnóstico por imágenes y radiología intervencionista Hospital Universitario Campus Bio-Medico, Roma, Italia
Dr. Carlo Cosimo Quattrocchi
Jefe de diagnóstico por imágenes y radiología intervencionista
Hospital Universitario Campus Bio-Medico, Roma, Italia
Dr. Lisandro Paganini Jefe del Departamento de Radiología Instituto Alexander Fleming, Argentina
Dr. Lisandro Paganini
Jefe del Departamento de Radiología
Instituto Alexander Fleming, Argentina
Martin Bonorino Subdirector de Sistemas Instituto Alexander Fleming, Argentina
Martin Bonorino
Subdirector de Sistemas
Instituto Alexander Fleming, Argentina
Dr. Eliseo Vañó Galván MD Radiólogo Cardiovascular, Jefe del Departamento de TC & RM Hospital Nuestra Señora del Rosario, Madrid, España
Dr. Eliseo Vañó Galván
MD Radiólogo Cardiovascular, Jefe del Departamento de TC & RM
Hospital Nuestra Señora del Rosario, Madrid, España
Optimice su flujo de trabajo de radiología con una estrategia unificada que abarque todas sus necesidades de adquisición de imágenes, desde la gestión de órdenes hasta la distribución de informes.
Proporcione a su personal médico las herramientas necesarias para realizar tareas avanzadas de análisis y seguimiento en entornos complejos.
² Es posible que HealthSuite Imaging no esté disponible en todos los territorios. Contacte a su representante de Philips local para obtener más detalles. [1] Future Health Index 2022 : philips-future-health-index-2022-report-healthcare-hits-reset-global.pdf [2] 1 Neitzel E, vanSonnenberg E, Markovich D, Parris D, Tarrant J, Casola G, Mamlouk MD, Simeone JF, The New Normal or a Return to Normal: Nationwide Remote Radiology Reading Practices after Two Years of the COVID-19 Pandemic Journal of the American College of Radiology (2023), doi: doi.org/10.1016/j.jacr.2023.04.014 [3] Funcionalidad CAD de Riverain Technologies. ShihChung et al. AJR 2018; 210:480-488. [4] Specktor B.Predicción de preprocesamiento de algoritmos avanzados para imagenología médica, J Digit Imaging 31:42 42-50, 2018 – Resultados de especificidad relacionados al desempeño de la predicción de la segmentación del corazón y la remoción de huesos en función del número de ejemplos de entrenamiento positivos [5] Relacion costo-efectividad de los criterios de respuesta tumoral por imágenes en el cáncer hepatocelular después de la quimioembolización transarterial, Journal of American College of Radiology, www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S154614402031396X [6] Los resultados son específicos de la institución AU Health (parte de Banner Health) en EE.UU. y podrían no reflejar los resultados alcanzables en otras instituciones.
² Es posible que HealthSuite Imaging no esté disponible en todos los territorios. Contacte a su representante de Philips local para obtener más detalles.
[1] Future Health Index 2022 : philips-future-health-index-2022-report-healthcare-hits-reset-global.pdf
[2] 1 Neitzel E, vanSonnenberg E, Markovich D, Parris D, Tarrant J, Casola G, Mamlouk MD, Simeone JF, The New Normal or a Return to Normal: Nationwide Remote Radiology Reading Practices after Two Years of the COVID-19 Pandemic Journal of the American College of Radiology (2023), doi: doi.org/10.1016/j.jacr.2023.04.014
[3] Funcionalidad CAD de Riverain Technologies. ShihChung et al. AJR 2018; 210:480-488.
[4] Specktor B.Predicción de preprocesamiento de algoritmos avanzados para imagenología médica, J Digit Imaging 31:42 42-50, 2018 – Resultados de especificidad relacionados al desempeño de la predicción de la segmentación del corazón y la remoción de huesos en función del número de ejemplos de entrenamiento positivos
[5] Relacion costo-efectividad de los criterios de respuesta tumoral por imágenes en el cáncer hepatocelular después de la quimioembolización transarterial, Journal of American College of Radiology, www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S154614402031396X
[6] Los resultados son específicos de la institución AU Health (parte de Banner Health) en EE.UU. y podrían no reflejar los resultados alcanzables en otras instituciones.
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