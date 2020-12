Aspiramos a utilizar medidas organizativas, técnicas y administrativas razonables para proteger los Datos Personales dentro de nuestra organización. Si tiene motivos para creer que su interacción con nosotros ya no es segura, le rogamos que nos lo notifique de inmediato de conformidad con lo dispuesto en el apartado Aspiramos a utilizar medidas organizativas, técnicas y administrativas razonables para proteger los Datos Personales dentro de nuestra organización. Si tiene motivos para creer que su interacción con nosotros ya no es segura, le rogamos que nos lo notifique de inmediato de conformidad con lo dispuesto en el apartado “«¿Cómo puede ponerse en contacto con nosotros?” a continuación.

¿Cuáles son sus derechos?

Si desea:

formular preguntas sobre cómo manejamos los Datos Personales;

solicitar que se revise, se corrija, se actualice, se suprima o se limite el uso de sus Datos Personales;

solicitar que se eliminen sus Datos Personales de nuestra base de datos;

retirar su consentimiento para el uso que hacemos de sus Datos Personales, sin que ello afecte a la licitud de dicho uso antes de tal retirada;

oponerse al uso que hacemos de Datos Personales con fines de marketing directo o en aras de nuestros intereses empresariales legítimos, o

solicitar una copia electrónica de sus Datos Personales con el fin de transmitirlos a otra empresa (en la medida en que la legislación vigente le otorgue este derecho a la portabilidad de datos),

póngase en contacto con nosotros en la dirección de correo electrónico privacy@philips.com. Responderemos a su solicitud de conformidad con lo dispuesto en la legislación aplicable.

Nota: En el CS-Portal, los usuarios pueden actualizar su información personal en la página de perfil de usuario.

En su solicitud, le rogamos que especifique qué Datos Personales desea que se modifiquen, si desea que se supriman sus Datos Personales de nuestra base de datos, o que nos comunique qué limitaciones desea imponer al uso que hacemos de sus Datos Personales. Para su protección, solo daremos cumplimiento a solicitudes con respecto a los Datos Personales asociados con la dirección de correo electrónico específica que utiliza usted para enviarnos su solicitud, y es posible que debamos verificar su identidad antes de dar cumplimiento a su solicitud. Intentaremos dar cumplimiento a su solicitud tan pronto como sea razonablemente posible.

Tenga en cuenta que debemos conservar determinada información con fines de mantenimiento de registros y/o para completar cualquier operación que haya iniciado usted antes de solicitar un cambio o una supresión. También puede haber información residual que permanecerá en nuestras bases de datos y otros registros, y que no se eliminará.

Si es usted residente en California, tiene menos de 18 años y es usuario registrado del CS-Portal, puede solicitarnos que eliminemos el contenido o la información que ha publicado en el CS-Portal escribiendo a privacy@philips.com.

¿Cuánto tiempo se conservarán los Datos Personales?

Conservaremos sus Datos Personales durante el tiempo necesario o permitido en función de los fines para los que fueron obtenidos y de conformidad con la legislación aplicable. Los criterios utilizados para determinar nuestros plazos de conservación incluyen los siguientes:



(i) la duración de nuestra relación continua con usted (por ejemplo, mientras tenga una cuenta con nosotros y participe en el CS-Portal);

(ii) si existe una obligación legal a la que estemos sujetos (por ejemplo, determinadas leyes nos exigen mantener registros de sus operaciones durante un período determinado antes de que podamos eliminarlas); o

(iii) si la conservación es aconsejable a la luz de nuestra posición legal (por ejemplo, en relación con los períodos de prescripción aplicables, litigios o investigaciones regulatorias).

Uso del CS-Portal por parte de menores

El CS-Portal no está dirigido a personas menores de dieciséis (16) años, y no recogemos deliberadamente Datos Personales de personas menores de 16 años.

Jurisdicción y transferencia transfronteriza

Controlamos y explotamos el CS-Portal desde los Estados Unidos de América, la India y los Países Bajos y no tiene por objeto someternos a las leyes o a la jurisdicción de ningún estado, país o territorio que no sean las de los Países Bajos. Sus Datos Personales pueden conservarse y tratarse en cualquier país en el que tengamos instalaciones o en el que contratemos a proveedores de servicios, y al utilizar el CS-Portal acepta usted la transferencia de información a países fuera de su país de residencia, incluidos los Estados Unidos de América, que pueden tener normas de protección de datos diferentes a las de su país. En determinadas circunstancias, los órganos jurisdiccionales, los organismos encargados del cumplimiento de la ley, las agencias reguladoras o las autoridades de seguridad de esos otros países pueden tener derecho a acceder a sus Datos Personales.

Si se encuentra usted en el EEE (Espacio Económico Europeo), sus Datos Personales pueden transferirse a nuestras entidades vinculadas o a nuestros proveedores de servicios en países que no pertenecen al EEE y respecto a los cuales la Comisión Europea reconoce que ofrecen un nivel adecuado de protección de datos de acuerdo con las normas del EEE (la lista completa de estos países puede consultarse aquí.

En el caso de las transferencias desde el EEE a países que la Comisión Europea no considera adecuados, hemos adoptado medidas apropiadas, como las Normas corporativas vinculantes para datos de clientes, proveedores y socios empresariales [y/o cláusulas contractuales tipo adoptadas por la Comisión Europea] para proteger sus Datos Personales. Puede obtener una copia de estas medidas siguiendo el enlace anterior o poniéndose en contacto con privacy@philips.com

Datos personales sensibles

Le rogamos que no nos envíe, y que no comunique, ningún dato personal sensible (por ejemplo, números de la seguridad social, información relacionada con el origen racial o étnico, opiniones políticas, religión u otras creencias, salud, datos biométricos o características genéticas, antecedentes penales o afiliación sindical) en o a través del CS-Portal o de otro modo.

Actualizaciones de este Aviso de Privacidad

Podemos modificar este Aviso de privacidad. La leyenda “ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN”que figura en la parte superior de este Aviso de Privacidad indica cuándo se revisó por última vez este Aviso de Privacidad. Cualquier cambio surtirá efecto cuando publiquemos el Aviso de Privacidad revisado en el CS-Portal. El hecho de utilizar el CS-Portal tras estos cambios significa que acepta usted el Aviso de Privacidad revisado.

¿Cómo puede ponerse en contacto con nosotros?

Si tiene alguna pregunta sobre este Aviso de Privacidad o sobre la forma en la que Philips utiliza sus Datos Personales, póngase en contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos en privacy@philips.com. Como alternativa, tiene usted derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de protección de datos de su país o región, o cuando se produzca una supuesta infracción de la legislación aplicable en materia de protección de datos.