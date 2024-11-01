Imagen espectral con detector para un retorno de inversión rápido

El diseño de Verida ofrece valor a largo plazo desde su implementación inicial. La simplicidad impulsada por IA facilita el uso cotidiano de la imagen espectral con reducciones comprobadas del 34 % en estudios de seguimiento y ahorros del 25 % en costos clínicos [6], lo que contribuye a un retorno de inversión más rápido. El diseño de Verida admite un gran volumen y flujos de trabajo eficientes, y los servicios remotos con IA optimizan el consumo de energía y gestionan el uso del tubo de rayos X con una reducción del 45 % en energía [7], ayudando a mantener el rendimiento del sistema y potencialmente extendiendo la vida útil del equipo mientras se reducen los costos operativos.