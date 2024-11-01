Con SmartPath, puede actualizar su sistema Ingenia al sistema MR 7700 y acceder a la innovación del sistema Philips MR 7700 de 3,0 T con gradientes XP e inteligencia artificial (IA)*. SmartWorkflow incorpora detección de pacientes sin contacto y orientación en sala para optimizar la colocación del paciente. Smart Speed acelera el tiempo de exploración hasta tres veces sin pérdida de calidad de imagen¹. Además, SmartPath brinda acceso a técnicas avanzadas para diagnósticos confiables, imágenes de difusión de alta calidad y neurociencia avanzada. La solución multinúcleo integrada amplía las capacidades de imagen y espectroscopia sin afectar el flujo de trabajo clínico ni la comodidad del paciente.
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Mayor calidad de imagen en difusión, para todas las anatomías
Obtenga imágenes de difusión ecoplanares (EPI) hasta un 35% más rápidas¹, con la misma resolución espacial. O consiga hasta un 35% más de relación señal-ruido (SNR), en un tiempo de exploración similar². La SNR adicional abre la posibilidad de adquirir con mayor resolución espacial, mejorando la confianza clínica. Disfrute de una supresión de artefactos de movimiento en difusión TSE, con tiempos de exploración hasta un 15% más cortos¹. La excepcional linealidad del gradiente limita la distorsión, incluso en campos de visión (FOV) grandes, y permite que las lesiones pequeñas sean visibles, lo que beneficia a aplicaciones como la difusión corporal total.
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Destáquese en neurociencia
Destáquese en neurociencia
Destáquese en neurociencia con alta amplitud de gradiente de 65 mT/m y alta tasa de subida de 220 T/m/s simultáneamente, en cada eje cartesiano. Consiga hasta un 20% más de secuencias de RMf con la misma resolución espacial². O adquiera un 50% más direcciones DTI en el mismo tiempo de exploración³, añadiendo la aceleración MultiBand SENSE. Gracias a la eficaz administración del calentamiento (Grms de 27mT/m), el sistema puede funcionar con las elevadas amplitudes medias de gradiente, necesarias para la obtención de imágenes DTI y fMRI, sin ralentizarse ni sobrecalentarse. La fácil transferencia de datos permite realizar análisis mejorados fuera de las estaciones de revisión predeterminadas.
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Solución innovadora de adquisición de imágenes
Soluciones innovadoras de adquisición de imágenes y flujo de trabajo
Logre nuevos niveles de precisión en la obtención de imágenes clínicas anatómicas y funcionales con una gran cantidad de funciones exclusivas como APT 3D, imágenes de sangre negra e imágenes ponderadas por susceptibilidad (SWIp). Consiga una productividad excelente centrada en el paciente gracias a la tecnología que guía y orienta cuando es necesario, y automatiza cuando es posible. Estas eficiencias del flujo de trabajo ayudan a mantener la programación de los exámenes y crean una experiencia positiva para el personal. La incorporación de nuestra solución Ambient Experience mejorará la experiencia de exploración de sus pacientes mediante distracciones positivas al incorporar iluminación, proyección y sonido dinámicos.
Soluciones innovadoras de adquisición de imágenes y flujo de trabajo
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Integración sin problemas de MN
Integración perfecta de Multi Nuclei
Multi Nuclei abre una ventana de investigación para seis núcleos diferentes (1H, 31P, 13C, 23Na, 19F* y 129Xe*), en todas las anatomías. Gracias a un flujo de trabajo integrado sin fisuras, la adquisición de imágenes multinúcleo, la espectroscopia, la reconstrucción y la visualización pueden formar parte de su flujo de trabajo clínico diario. Los estudios multinúcleo se han convertido en un protocolo sencillo que puede "arrastrarse y soltarse" en su ExamCard. El núcleo es sólo un parámetro de exploración como cualquier otro parámetro de secuencia. Un estudio cerebral, que incluye imágenes de protones (1H) y multinúcleos, puede completarse utilizando la misma bobina de cabeza sintonizada dual de <b><i>RAPID biomedical.</i></b>
Integración perfecta de Multi Nuclei
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Agilice sus exámenes
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Aproveche la inteligencia artificial (IA) para acelerar sus exploraciones clínicas casi 3 veces sin pérdida de calidad de imagen⁵. Este método es adecuado para todas las anatomías y puede utilizarse para todos los contrastes anatómicos, tanto en exploraciones 2D como 3D. MultiBand SENSE permite acelerar la obtención de imágenes DTI hasta en un 45%, con prácticamente la misma calidad de imagen⁴, o mantener un tiempo de exploración similar y adquirir el doble de direcciones de difusión. Para fMRI, se puede adquirir una cobertura anatómica dos veces mayor⁴, con tiempos de exploración similares. U obtenga dos veces más volúmenes por unidad de tiempo, prácticamente sin comprometer la SNR⁴.
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Proteja y mejore su inversión en RM
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Prevent issues before they occur through proactive remote monitoring, remote diagnostics and remote and field service support.
Simplify lifecycle management through proactive upgrades, boosting clinical capabilities and performance. Stay up to date through access to the latest cybersecurity patches and mandatory safety fixes.
Enjoy predictable cashflow by leveraging more diverse funding sources. Deliver care now and start your repayments later. Benefit from transparent, predictable cost structures and avoid the burden and risk of upfront expenditures.
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Destáquese en neurociencia
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Especificaciones
Sistema magnético
Sistema magnético
Fuerza de campo
3.0T
Diseño del diámetro interior
70 cm
Peso del magneto
4800 kg
Homogeneidad típica de V-RMS
≤ 0,9 ppm (a 45 cm DSV)
Tecnología HeliumSave
Sí (cero evaporación)
Campo de visión (FOV) máximo
55 cm
Tasa de evaporación criogénica
0 litros/hora (en condiciones normales de exploración)
transmisión de radiofrecuencia
transmisión de radiofrecuencia
Transmisión paralela de RF
Sí
Potencia de salida
≥ 2 x 18 kW
Información de ubicación
Información de ubicación
Requisitos mínimos de instalación
3,4 m x 5,3 m
Altura del techo (mínima)
2,56 m
Recibir radiofrecuencia
Recibir radiofrecuencia
Número de canales de recepción independientes
Canal independiente
Ubicación del conversor analógico-digital (ADC)
En el interior de la bobina, cerca de los canales de recepción
1 Comparado con Ingenia Elition X con gradientes Vega HP
2 Comparado con el Ingenia Elition X con gradientes Vega HP, medido en sustancia blanca cerebral
3 En comparación con las exploraciones DTI/fMRI de Philips sin MultiBand SENSE
4. En comparación con las imágenes de Philips SENSE
*Precaución: Dispositivo en investigación para la obtención de imágenes con flúor (19F). Limitado por la ley federal (o de los Estados Unidos) al uso en investigación. La obtención de imágenes clínicas con este núcleo requiere el uso de un fármaco autorizado. Actualmente no se dispone de fármacos autorizados por la FDA para este núcleo.
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