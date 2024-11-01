Soluciones innovadoras de adquisición de imágenes y flujo de trabajo

Logre nuevos niveles de precisión en la obtención de imágenes clínicas anatómicas y funcionales con una gran cantidad de funciones exclusivas como APT 3D, imágenes de sangre negra e imágenes ponderadas por susceptibilidad (SWIp). Consiga una productividad excelente centrada en el paciente gracias a la tecnología que guía y orienta cuando es necesario, y automatiza cuando es posible. Estas eficiencias del flujo de trabajo ayudan a mantener la programación de los exámenes y crean una experiencia positiva para el personal. La incorporación de nuestra solución Ambient Experience mejorará la experiencia de exploración de sus pacientes mediante distracciones positivas al incorporar iluminación, proyección y sonido dinámicos.