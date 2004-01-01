Términos de búsqueda

Pico

Máscara nasal

Buscar productos similares

Innovación práctica: La máscara nasal más ligera y pequeña, que tiene un contacto mínimo con el rostro y ofrece simplicidad, comodidad y un sellado eficaz.

Contáctenos
Características
La máscara nasal más ligera y pequeña del mercado*
La máscara nasal más ligera y pequeña del mercado*

La máscara nasal más ligera y pequeña del mercado*

Pico ofrece una alternativa práctica que es cómoda, fácil de usar y sencilla de configurar, al mismo tiempo que proporciona un alto nivel de terapia. De hecho, los profesionales clínicos calificaron a Pico como más fácil de usar que la máscara nasal líder del mercado, lo que la hace ideal para la optimización de su base instalada y las nuevas configuraciones de pacientes*.

La máscara nasal más ligera y pequeña del mercado*

La máscara nasal más ligera y pequeña del mercado*
Pico ofrece una alternativa práctica que es cómoda, fácil de usar y sencilla de configurar, al mismo tiempo que proporciona un alto nivel de terapia. De hecho, los profesionales clínicos calificaron a Pico como más fácil de usar que la máscara nasal líder del mercado, lo que la hace ideal para la optimización de su base instalada y las nuevas configuraciones de pacientes*.

La máscara nasal más ligera y pequeña del mercado*

Pico ofrece una alternativa práctica que es cómoda, fácil de usar y sencilla de configurar, al mismo tiempo que proporciona un alto nivel de terapia. De hecho, los profesionales clínicos calificaron a Pico como más fácil de usar que la máscara nasal líder del mercado, lo que la hace ideal para la optimización de su base instalada y las nuevas configuraciones de pacientes*.
Más información
La máscara nasal más ligera y pequeña del mercado*
La máscara nasal más ligera y pequeña del mercado*

La máscara nasal más ligera y pequeña del mercado*

Pico ofrece una alternativa práctica que es cómoda, fácil de usar y sencilla de configurar, al mismo tiempo que proporciona un alto nivel de terapia. De hecho, los profesionales clínicos calificaron a Pico como más fácil de usar que la máscara nasal líder del mercado, lo que la hace ideal para la optimización de su base instalada y las nuevas configuraciones de pacientes*.
Pico se adapta cómodamente a más del 98 % de los pacientes*
Pico se adapta cómodamente a más del 98 % de los pacientes*

Pico se adapta cómodamente a más del 98 % de los pacientes*

Pico ofrece a los pacientes una máscara fácil de usar, con un sellado excelente, que les brinda la libertad de ver televisión o leer mientras la usan.

Pico se adapta cómodamente a más del 98 % de los pacientes*

Pico se adapta cómodamente a más del 98 % de los pacientes*
Pico ofrece a los pacientes una máscara fácil de usar, con un sellado excelente, que les brinda la libertad de ver televisión o leer mientras la usan.

Pico se adapta cómodamente a más del 98 % de los pacientes*

Pico ofrece a los pacientes una máscara fácil de usar, con un sellado excelente, que les brinda la libertad de ver televisión o leer mientras la usan.
Más información
Pico se adapta cómodamente a más del 98 % de los pacientes*
Pico se adapta cómodamente a más del 98 % de los pacientes*

Pico se adapta cómodamente a más del 98 % de los pacientes*

Pico ofrece a los pacientes una máscara fácil de usar, con un sellado excelente, que les brinda la libertad de ver televisión o leer mientras la usan.
Fácil de utilizar
Fácil de utilizar

Fácil de utilizar

Los terapeutas respiratorios y los técnicos del sueño calificaron a Pico como más fácil de usar, configurar y obtener un mejor sellado que la máscara nasal tradicional líder del mercado

Fácil de utilizar

Fácil de utilizar
Los terapeutas respiratorios y los técnicos del sueño calificaron a Pico como más fácil de usar, configurar y obtener un mejor sellado que la máscara nasal tradicional líder del mercado

Fácil de utilizar

Los terapeutas respiratorios y los técnicos del sueño calificaron a Pico como más fácil de usar, configurar y obtener un mejor sellado que la máscara nasal tradicional líder del mercado
Más información
Fácil de utilizar
Fácil de utilizar

Fácil de utilizar

Los terapeutas respiratorios y los técnicos del sueño calificaron a Pico como más fácil de usar, configurar y obtener un mejor sellado que la máscara nasal tradicional líder del mercado
Recomendada por médicos
Recomendada por médicos

Recomendada por médicos

Los terapeutas respiratorios y los técnicos del sueño recomendarían Pico por sobre las máscaras nasales tradicionales líderes del mercado

Recomendada por médicos

Recomendada por médicos
Los terapeutas respiratorios y los técnicos del sueño recomendarían Pico por sobre las máscaras nasales tradicionales líderes del mercado

Recomendada por médicos

Los terapeutas respiratorios y los técnicos del sueño recomendarían Pico por sobre las máscaras nasales tradicionales líderes del mercado
Más información
Recomendada por médicos
Recomendada por médicos

Recomendada por médicos

Los terapeutas respiratorios y los técnicos del sueño recomendarían Pico por sobre las máscaras nasales tradicionales líderes del mercado
  • La máscara nasal más ligera y pequeña del mercado*
  • Pico se adapta cómodamente a más del 98 % de los pacientes*
  • Fácil de utilizar
  • Recomendada por médicos
Ver todas las características
La máscara nasal más ligera y pequeña del mercado*
La máscara nasal más ligera y pequeña del mercado*

La máscara nasal más ligera y pequeña del mercado*

Pico ofrece una alternativa práctica que es cómoda, fácil de usar y sencilla de configurar, al mismo tiempo que proporciona un alto nivel de terapia. De hecho, los profesionales clínicos calificaron a Pico como más fácil de usar que la máscara nasal líder del mercado, lo que la hace ideal para la optimización de su base instalada y las nuevas configuraciones de pacientes*.

La máscara nasal más ligera y pequeña del mercado*

La máscara nasal más ligera y pequeña del mercado*
Pico ofrece una alternativa práctica que es cómoda, fácil de usar y sencilla de configurar, al mismo tiempo que proporciona un alto nivel de terapia. De hecho, los profesionales clínicos calificaron a Pico como más fácil de usar que la máscara nasal líder del mercado, lo que la hace ideal para la optimización de su base instalada y las nuevas configuraciones de pacientes*.

La máscara nasal más ligera y pequeña del mercado*

Pico ofrece una alternativa práctica que es cómoda, fácil de usar y sencilla de configurar, al mismo tiempo que proporciona un alto nivel de terapia. De hecho, los profesionales clínicos calificaron a Pico como más fácil de usar que la máscara nasal líder del mercado, lo que la hace ideal para la optimización de su base instalada y las nuevas configuraciones de pacientes*.
Más información
La máscara nasal más ligera y pequeña del mercado*
La máscara nasal más ligera y pequeña del mercado*

La máscara nasal más ligera y pequeña del mercado*

Pico ofrece una alternativa práctica que es cómoda, fácil de usar y sencilla de configurar, al mismo tiempo que proporciona un alto nivel de terapia. De hecho, los profesionales clínicos calificaron a Pico como más fácil de usar que la máscara nasal líder del mercado, lo que la hace ideal para la optimización de su base instalada y las nuevas configuraciones de pacientes*.
Pico se adapta cómodamente a más del 98 % de los pacientes*
Pico se adapta cómodamente a más del 98 % de los pacientes*

Pico se adapta cómodamente a más del 98 % de los pacientes*

Pico ofrece a los pacientes una máscara fácil de usar, con un sellado excelente, que les brinda la libertad de ver televisión o leer mientras la usan.

Pico se adapta cómodamente a más del 98 % de los pacientes*

Pico se adapta cómodamente a más del 98 % de los pacientes*
Pico ofrece a los pacientes una máscara fácil de usar, con un sellado excelente, que les brinda la libertad de ver televisión o leer mientras la usan.

Pico se adapta cómodamente a más del 98 % de los pacientes*

Pico ofrece a los pacientes una máscara fácil de usar, con un sellado excelente, que les brinda la libertad de ver televisión o leer mientras la usan.
Más información
Pico se adapta cómodamente a más del 98 % de los pacientes*
Pico se adapta cómodamente a más del 98 % de los pacientes*

Pico se adapta cómodamente a más del 98 % de los pacientes*

Pico ofrece a los pacientes una máscara fácil de usar, con un sellado excelente, que les brinda la libertad de ver televisión o leer mientras la usan.
Fácil de utilizar
Fácil de utilizar

Fácil de utilizar

Los terapeutas respiratorios y los técnicos del sueño calificaron a Pico como más fácil de usar, configurar y obtener un mejor sellado que la máscara nasal tradicional líder del mercado

Fácil de utilizar

Fácil de utilizar
Los terapeutas respiratorios y los técnicos del sueño calificaron a Pico como más fácil de usar, configurar y obtener un mejor sellado que la máscara nasal tradicional líder del mercado

Fácil de utilizar

Los terapeutas respiratorios y los técnicos del sueño calificaron a Pico como más fácil de usar, configurar y obtener un mejor sellado que la máscara nasal tradicional líder del mercado
Más información
Fácil de utilizar
Fácil de utilizar

Fácil de utilizar

Los terapeutas respiratorios y los técnicos del sueño calificaron a Pico como más fácil de usar, configurar y obtener un mejor sellado que la máscara nasal tradicional líder del mercado
Recomendada por médicos
Recomendada por médicos

Recomendada por médicos

Los terapeutas respiratorios y los técnicos del sueño recomendarían Pico por sobre las máscaras nasales tradicionales líderes del mercado

Recomendada por médicos

Recomendada por médicos
Los terapeutas respiratorios y los técnicos del sueño recomendarían Pico por sobre las máscaras nasales tradicionales líderes del mercado

Recomendada por médicos

Los terapeutas respiratorios y los técnicos del sueño recomendarían Pico por sobre las máscaras nasales tradicionales líderes del mercado
Más información
Recomendada por médicos
Recomendada por médicos

Recomendada por médicos

Los terapeutas respiratorios y los técnicos del sueño recomendarían Pico por sobre las máscaras nasales tradicionales líderes del mercado
  • * Datos archivados. Encuesta de marketing interna 2013.

Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.

Entendido

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.

Entendido

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Todos los derechos reservados.

Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.