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EverFlo

Sistema de oxígeno para el hogar

Hasta el momento, los concentradores de oxígeno han sido muy similares: pesados, voluptuosos, ruidosos o requerían mantenimiento constante. EverFlo de Respironics es un concentrador estacionario que ofrece características que los responsables del cuidado de la salud en casa quieren y que los pacientes merecen.

Características
Ligero

Ligero y fácil de transportar

El concentrador de oxígeno EverFlo pesa sólo 14 kg, lo que reduce los costos de envío y almacenamiento, así como los riesgos de lesiones.

Ligero y fácil de transportar

El concentrador de oxígeno EverFlo pesa sólo 14 kg, lo que reduce los costos de envío y almacenamiento, así como los riesgos de lesiones.

Ligero y fácil de transportar

El concentrador de oxígeno EverFlo pesa sólo 14 kg, lo que reduce los costos de envío y almacenamiento, así como los riesgos de lesiones.
Cartera de productos Right Fit

La serie de productos Right Fit se concentra en las necesidades de los pacientes

EverFlo forma parte de la cartera de productos Right Fit, que representa una cartera de productos para la realización de terapias de oxígeno y programas inspirados por pacientes y diseñados para el negocio.

La serie de productos Right Fit se concentra en las necesidades de los pacientes

EverFlo forma parte de la cartera de productos Right Fit, que representa una cartera de productos para la realización de terapias de oxígeno y programas inspirados por pacientes y diseñados para el negocio.

La serie de productos Right Fit se concentra en las necesidades de los pacientes

EverFlo forma parte de la cartera de productos Right Fit, que representa una cartera de productos para la realización de terapias de oxígeno y programas inspirados por pacientes y diseñados para el negocio.
Diseño compacto

Gracias a su diseño compacto, no tiene tanto aspecto de equipo médico

El diseño ergonómico de EverFlo ocupa menos espacio y no llama tanto la atención.

Gracias a su diseño compacto, no tiene tanto aspecto de equipo médico

El diseño ergonómico de EverFlo ocupa menos espacio y no llama tanto la atención.

Gracias a su diseño compacto, no tiene tanto aspecto de equipo médico

El diseño ergonómico de EverFlo ocupa menos espacio y no llama tanto la atención.
Necesita poco mantenimiento

Como necesita poco mantenimiento, reduce los costos de servicio

No requiere cambio de filtro por parte del responsable del cuidado de la salud por, al menos, dos años. Los pacientes nunca tendrán que cambiar los filtros.

Como necesita poco mantenimiento, reduce los costos de servicio

No requiere cambio de filtro por parte del responsable del cuidado de la salud por, al menos, dos años. Los pacientes nunca tendrán que cambiar los filtros.

Como necesita poco mantenimiento, reduce los costos de servicio

No requiere cambio de filtro por parte del responsable del cuidado de la salud por, al menos, dos años. Los pacientes nunca tendrán que cambiar los filtros.
Menor consumo de energía

El menor consumo de energía hace de EverFlo un dispositivo amigable para el paciente

El sistema requiere menos electricidad y produce menos calor.

El menor consumo de energía hace de EverFlo un dispositivo amigable para el paciente

El sistema requiere menos electricidad y produce menos calor.

El menor consumo de energía hace de EverFlo un dispositivo amigable para el paciente

El sistema requiere menos electricidad y produce menos calor.
Opción de indicador de pureza del oxígeno (OPI)

La opción de indicador de pureza del oxígeno permite incrementar la seguridad

EverFlo se encuentra disponible con o sin indicador de pureza del oxígeno. Este indicador de pureza del oxígeno (OPI) mide, por ultrasonido, la salida de oxígeno como indicador de pureza.

La opción de indicador de pureza del oxígeno permite incrementar la seguridad

EverFlo se encuentra disponible con o sin indicador de pureza del oxígeno. Este indicador de pureza del oxígeno (OPI) mide, por ultrasonido, la salida de oxígeno como indicador de pureza.

La opción de indicador de pureza del oxígeno permite incrementar la seguridad

EverFlo se encuentra disponible con o sin indicador de pureza del oxígeno. Este indicador de pureza del oxígeno (OPI) mide, por ultrasonido, la salida de oxígeno como indicador de pureza.
Plataforma con humidificador

La plataforma con humidificador permite flexibilidad extra

La plataforma ha sido diseñada para resultar compatible con todos los estilos de humidificador y está equipada con un cierre fácil de usar.

La plataforma con humidificador permite flexibilidad extra

La plataforma ha sido diseñada para resultar compatible con todos los estilos de humidificador y está equipada con un cierre fácil de usar.

La plataforma con humidificador permite flexibilidad extra

La plataforma ha sido diseñada para resultar compatible con todos los estilos de humidificador y está equipada con un cierre fácil de usar.
Medidor de flujo integrado

El medidor de flujo integrado reduce el riesgo de rotura accidental

El medidor de flujo integrado reduce el riesgo de rotura accidental

El medidor de flujo integrado reduce el riesgo de rotura accidental

El medidor de flujo integrado reduce el riesgo de rotura accidental

El medidor de flujo integrado reduce el riesgo de rotura accidental

El medidor de flujo integrado reduce el riesgo de rotura accidental
Cánula de metal duradero

La cánula de metal durable tiene menos posibilidad de romperse

La cánula de metal duradero tiene menos posibilidad de romperse

La cánula de metal durable tiene menos posibilidad de romperse

La cánula de metal duradero tiene menos posibilidad de romperse

La cánula de metal durable tiene menos posibilidad de romperse

La cánula de metal duradero tiene menos posibilidad de romperse
  • Ligero
  • Cartera de productos Right Fit
  • Diseño compacto
  • Necesita poco mantenimiento
Ver todas las características
Ligero

Ligero y fácil de transportar

El concentrador de oxígeno EverFlo pesa sólo 14 kg, lo que reduce los costos de envío y almacenamiento, así como los riesgos de lesiones.

Ligero y fácil de transportar

El concentrador de oxígeno EverFlo pesa sólo 14 kg, lo que reduce los costos de envío y almacenamiento, así como los riesgos de lesiones.

Ligero y fácil de transportar

El concentrador de oxígeno EverFlo pesa sólo 14 kg, lo que reduce los costos de envío y almacenamiento, así como los riesgos de lesiones.
Cartera de productos Right Fit

La serie de productos Right Fit se concentra en las necesidades de los pacientes

EverFlo forma parte de la cartera de productos Right Fit, que representa una cartera de productos para la realización de terapias de oxígeno y programas inspirados por pacientes y diseñados para el negocio.

La serie de productos Right Fit se concentra en las necesidades de los pacientes

EverFlo forma parte de la cartera de productos Right Fit, que representa una cartera de productos para la realización de terapias de oxígeno y programas inspirados por pacientes y diseñados para el negocio.

La serie de productos Right Fit se concentra en las necesidades de los pacientes

EverFlo forma parte de la cartera de productos Right Fit, que representa una cartera de productos para la realización de terapias de oxígeno y programas inspirados por pacientes y diseñados para el negocio.
Diseño compacto

Gracias a su diseño compacto, no tiene tanto aspecto de equipo médico

El diseño ergonómico de EverFlo ocupa menos espacio y no llama tanto la atención.

Gracias a su diseño compacto, no tiene tanto aspecto de equipo médico

El diseño ergonómico de EverFlo ocupa menos espacio y no llama tanto la atención.

Gracias a su diseño compacto, no tiene tanto aspecto de equipo médico

El diseño ergonómico de EverFlo ocupa menos espacio y no llama tanto la atención.
Necesita poco mantenimiento

Como necesita poco mantenimiento, reduce los costos de servicio

No requiere cambio de filtro por parte del responsable del cuidado de la salud por, al menos, dos años. Los pacientes nunca tendrán que cambiar los filtros.

Como necesita poco mantenimiento, reduce los costos de servicio

No requiere cambio de filtro por parte del responsable del cuidado de la salud por, al menos, dos años. Los pacientes nunca tendrán que cambiar los filtros.

Como necesita poco mantenimiento, reduce los costos de servicio

No requiere cambio de filtro por parte del responsable del cuidado de la salud por, al menos, dos años. Los pacientes nunca tendrán que cambiar los filtros.
Menor consumo de energía

El menor consumo de energía hace de EverFlo un dispositivo amigable para el paciente

El sistema requiere menos electricidad y produce menos calor.

El menor consumo de energía hace de EverFlo un dispositivo amigable para el paciente

El sistema requiere menos electricidad y produce menos calor.

El menor consumo de energía hace de EverFlo un dispositivo amigable para el paciente

El sistema requiere menos electricidad y produce menos calor.
Opción de indicador de pureza del oxígeno (OPI)

La opción de indicador de pureza del oxígeno permite incrementar la seguridad

EverFlo se encuentra disponible con o sin indicador de pureza del oxígeno. Este indicador de pureza del oxígeno (OPI) mide, por ultrasonido, la salida de oxígeno como indicador de pureza.

La opción de indicador de pureza del oxígeno permite incrementar la seguridad

EverFlo se encuentra disponible con o sin indicador de pureza del oxígeno. Este indicador de pureza del oxígeno (OPI) mide, por ultrasonido, la salida de oxígeno como indicador de pureza.

La opción de indicador de pureza del oxígeno permite incrementar la seguridad

EverFlo se encuentra disponible con o sin indicador de pureza del oxígeno. Este indicador de pureza del oxígeno (OPI) mide, por ultrasonido, la salida de oxígeno como indicador de pureza.
Plataforma con humidificador

La plataforma con humidificador permite flexibilidad extra

La plataforma ha sido diseñada para resultar compatible con todos los estilos de humidificador y está equipada con un cierre fácil de usar.

La plataforma con humidificador permite flexibilidad extra

La plataforma ha sido diseñada para resultar compatible con todos los estilos de humidificador y está equipada con un cierre fácil de usar.

La plataforma con humidificador permite flexibilidad extra

La plataforma ha sido diseñada para resultar compatible con todos los estilos de humidificador y está equipada con un cierre fácil de usar.
Medidor de flujo integrado

El medidor de flujo integrado reduce el riesgo de rotura accidental

El medidor de flujo integrado reduce el riesgo de rotura accidental

El medidor de flujo integrado reduce el riesgo de rotura accidental

El medidor de flujo integrado reduce el riesgo de rotura accidental

El medidor de flujo integrado reduce el riesgo de rotura accidental

El medidor de flujo integrado reduce el riesgo de rotura accidental
Cánula de metal duradero

La cánula de metal durable tiene menos posibilidad de romperse

La cánula de metal duradero tiene menos posibilidad de romperse

La cánula de metal durable tiene menos posibilidad de romperse

La cánula de metal duradero tiene menos posibilidad de romperse

La cánula de metal durable tiene menos posibilidad de romperse

La cánula de metal duradero tiene menos posibilidad de romperse

Especificaciones

Sistema General
Sistema General
Tensión de alimentación
  • 120 +/- 10% VCA (voltios de corriente alterna)
Medidas:
  • 58,4 cm de altura x 38,1 cm de ancho x 24,1 cm de profundidad (23" x 15" x 9,5")
Frecuencia de alimentación
  • 60 Hz
Niveles de alarma del indicador del porcentaje de oxígeno
  • Bajo nivel de oxígeno (82%) y Nivel de oxígeno muy bajo (70%)
Consumo de Energía Promedio
  • 350 Vatios
Concentración de oxígeno* (a 5 LPM)
  • 93 +/- 3 %
Presión de salida
  • 5,5 PSI
Peso
  • 14 (31) kg (lb)
Caudal en litros
  • 0,5-5 litros por minuto
Nivel de sonido
  • 45 (típico) dB
Temperatura de funcionamiento
  • hasta 95 % de humedad relativa
Humedad de transporte/almacenamiento
  • -34°C a 71°C (-30°F a 160°F) hasta 95% de humedad relativa
Altitud para el funcionamiento
  • 0 a 2286 m (0 a 7500 pies)
Sistema General
Sistema General
Tensión de alimentación
  • 120 +/- 10% VCA (voltios de corriente alterna)
Medidas:
  • 58,4 cm de altura x 38,1 cm de ancho x 24,1 cm de profundidad (23" x 15" x 9,5")
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Sistema General
Sistema General
Tensión de alimentación
  • 120 +/- 10% VCA (voltios de corriente alterna)
Medidas:
  • 58,4 cm de altura x 38,1 cm de ancho x 24,1 cm de profundidad (23" x 15" x 9,5")
Frecuencia de alimentación
  • 60 Hz
Niveles de alarma del indicador del porcentaje de oxígeno
  • Bajo nivel de oxígeno (82%) y Nivel de oxígeno muy bajo (70%)
Consumo de Energía Promedio
  • 350 Vatios
Concentración de oxígeno* (a 5 LPM)
  • 93 +/- 3 %
Presión de salida
  • 5,5 PSI
Peso
  • 14 (31) kg (lb)
Caudal en litros
  • 0,5-5 litros por minuto
Nivel de sonido
  • 45 (típico) dB
Temperatura de funcionamiento
  • hasta 95 % de humedad relativa
Humedad de transporte/almacenamiento
  • -34°C a 71°C (-30°F a 160°F) hasta 95% de humedad relativa
Altitud para el funcionamiento
  • 0 a 2286 m (0 a 7500 pies)
  • El funcionamiento del dispositivo por encima o en exceso de los valores especificados de tensión, LPM, temperatura, humedad y/o altitud puede disminuir los niveles de concentración de oxígeno.
  • Registro Sanitario No. 2228E2013 SSA

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