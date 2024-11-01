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La cámara espaciadora y de inhalación OptiChamber Diamond es más pequeña que la mayoría de las cámaras convencionales. El diseño intuitivo de OptiChamber Diamond mejora la administración de la medicación y el cumplimiento terapéutico para pacientes de todas las edades, en el hogar o en los hospitales.
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Las válvulas de baja resistencia permiten a los pacientes respirar libremente
Las válvulas de baja resistencia permiten a los pacientes respirar libremente
Las válvulas de baja resistencia permiten a los pacientes respirar libremente
Exclusiva boquilla graduada que se adapta a bocas más pequeñas
Exclusiva boquilla graduada que se adapta a bocas más pequeñas
Exclusiva boquilla graduada que se adapta a bocas más pequeñas
Válvula espiratoria bien visible que ayuda a medir el recuento y el mantenimiento de la respiración
Válvula espiratoria bien visible que ayuda a medir el recuento y el mantenimiento de la respiración
Válvula espiratoria bien visible que ayuda a medir el recuento y el mantenimiento de la respiración
Fácil desarmado para el mantenimiento
Fácil desarmado para el mantenimiento
Fácil desarmado para el mantenimiento
Cámara antiestática que ofrece a los pacientes más tiempo para inhalar
Cámara antiestática que ofrece a los pacientes más tiempo para inhalar
Cámara antiestática que ofrece a los pacientes más tiempo para inhalar
El adaptador sostiene de manera segura los aerosoles dosificadores presurizados en su lugar
El adaptador sostiene de manera segura los aerosoles dosificadores presurizados en su lugar
El adaptador sostiene de manera segura los aerosoles dosificadores presurizados en su lugar
Un aviso de flujo alto incorporado en forma de pitido facilita la formación del paciente en la técni
Un aviso de flujo alto incorporado en forma de pitido facilita la formación del paciente en la técni
Un aviso de flujo alto incorporado en forma de pitido facilita la formación del paciente en la técni
La máscara de VHC LiteTouch promueve la comodidad y el cumplimiento terapéutico
La máscara de VHC LiteTouch promueve la comodidad y el cumplimiento terapéutico
La máscara de VHC LiteTouch promueve la comodidad y el cumplimiento terapéutico
Su parte inferior plana mantiene la estabilidad y evita que ruede
Su parte inferior plana mantiene la estabilidad y evita que ruede
Su parte inferior plana mantiene la estabilidad y evita que ruede
Las válvulas de baja resistencia permiten a los pacientes respirar libremente
Las válvulas de baja resistencia permiten a los pacientes respirar libremente
Las válvulas de baja resistencia permiten a los pacientes respirar libremente
Exclusiva boquilla graduada que se adapta a bocas más pequeñas
Exclusiva boquilla graduada que se adapta a bocas más pequeñas
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Válvula espiratoria bien visible que ayuda a medir el recuento y el mantenimiento de la respiración
Válvula espiratoria bien visible que ayuda a medir el recuento y el mantenimiento de la respiración
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Fácil desarmado para el mantenimiento
Fácil desarmado para el mantenimiento
Fácil desarmado para el mantenimiento
Cámara antiestática que ofrece a los pacientes más tiempo para inhalar
Cámara antiestática que ofrece a los pacientes más tiempo para inhalar
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El adaptador sostiene de manera segura los aerosoles dosificadores presurizados en su lugar
El adaptador sostiene de manera segura los aerosoles dosificadores presurizados en su lugar
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Un aviso de flujo alto incorporado en forma de pitido facilita la formación del paciente en la técni
Un aviso de flujo alto incorporado en forma de pitido facilita la formación del paciente en la técni
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La máscara de VHC LiteTouch promueve la comodidad y el cumplimiento terapéutico
La máscara de VHC LiteTouch promueve la comodidad y el cumplimiento terapéutico
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Su parte inferior plana mantiene la estabilidad y evita que ruede
Su parte inferior plana mantiene la estabilidad y evita que ruede
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|Cámara
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|Máscara LiteTouch
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|Válvulas
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|Mantenimiento
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|Datos de vida útil
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