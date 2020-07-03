Monitoree y gestione a los pacientes de forma remota

Anticipe y resuelva la mayoría de las preocupaciones de los pacientes mediante su monitoreo remoto; le permitirá ahorrar tiempo y evitar costosas visitas domiciliarias innecesarias. Utilice el monitoreo a distancia avanzado para ponerse en contacto con los pacientes con dificultades respiratorias o trastornos del sueño que tienen problemas clínicos, con el equipo o con la adherencia al tratamiento, y para dar prioridad a quienes necesitan una intervención. Adelántese a los problemas antes de que afecten al cuidado del paciente mediante la mejora en la elaboración de informes clínicos e informes automatizados de adhesión.