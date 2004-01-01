Para utilizarse con la mascarilla DreamWear, el cojín de almohadas de silicona DreamWear está diseñado ergonómicamente para proporcionar estabilidad y sellado durante el sueño. Gracias al suministro de aire en la parte superior del cabezal, los pacientes cuentan con libertad de movimiento para cambiar de posición durante el sueño¹.
Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.
¹ Análisis después de 30 días de uso durante julio y agosto del 2020. Prueba de preferencia de almohadas (n = 131). Las máscaras prescritas incluyeron Airfit P10, P30i y Swift Fx de ResMed; Brevida de F&P; almohadas de gel DreamWear, Nuance/Pro de Philips
²RedDot, 2016, 2018 (red-dot.org) e iF Product Design, 2016, 2018 (ifdesign.com)
