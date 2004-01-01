Términos de búsqueda

Philips Respironics DreamWear Silicone Cushion

Cojín de almohadas de silicona

Para utilizarse con la mascarilla DreamWear, el cojín de almohadas de silicona DreamWear está diseñado ergonómicamente para proporcionar estabilidad y sellado durante el sueño. Gracias al suministro de aire en la parte superior del cabezal, los pacientes cuentan con libertad de movimiento para cambiar de posición durante el sueño¹.

Características
Incluye suministro de aire en la parte superior del cabezal

Proporciona libertad de movimiento durante el sueño¹

Las máscaras DreamWear proporcionan libertad de movimiento durante el sueño. Los usuarios no sintieron la necesidad de elegir una posición en específico al dormir con las máscaras DreamWear¹

Gran opción para aquellos que duermen en diferentes posiciones¹

DreamWear es ganador de dos premios Red Dot e iF por su diseño y excelencia en innovación².

Diseñado ergonómicamente para proporcionar estabilidad y sellado durante el sueño.

Durante casi 10 años, DreamWear ha ofrecido innovación continua en la plataforma de máscaras.

  • Incluye suministro de aire en la parte superior del cabezal
  • Proporciona libertad de movimiento durante el sueño¹
  • Gran opción para aquellos que duermen en diferentes posiciones¹
  • Diseñado ergonómicamente para proporcionar estabilidad y sellado durante el sueño.
Proporciona libertad de movimiento durante el sueño¹

Las máscaras DreamWear proporcionan libertad de movimiento durante el sueño. Los usuarios no sintieron la necesidad de elegir una posición en específico al dormir con las máscaras DreamWear¹

Gran opción para aquellos que duermen en diferentes posiciones¹

DreamWear es ganador de dos premios Red Dot e iF por su diseño y excelencia en innovación².

Diseñado ergonómicamente para proporcionar estabilidad y sellado durante el sueño.

Durante casi 10 años, DreamWear ha ofrecido innovación continua en la plataforma de máscaras.

  • ¹ Análisis después de 30 días de uso durante julio y agosto del 2020. Prueba de preferencia de almohadas (n = 131). Las máscaras prescritas incluyeron Airfit P10, P30i y Swift Fx de ResMed; Brevida de F&P; almohadas de gel DreamWear, Nuance/Pro de Philips
  • ²RedDot, 2016, 2018 (red-dot.org) e iF Product Design, 2016, 2018 (ifdesign.com)

