El sistema le permite ver cómodamente a más pacientes por día y acortar los tiempos de espera de los pacientes al reducir el tiempo de diagnóstico con herramientas innovadoras que ayudan a impulsar la eficiencia del flujo de trabajo.
La cámara con cabeza de tubo en vivo de DigitalDiagnost C90, las configuraciones versátiles de la sala y las tecnologías de automatización de exámenes ayudan a garantizar un procesamiento excepcional de los pacientes.
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DigitalDiagnost le ofrece la flexibilidad de personalizar una configuración que se adapte a las necesidades financieras y clínicas particulares de su instalación. DigitalDiagnost C90 ofrece múltiples opciones y características de detectores, como el uso compartido de detectores SkyPlate. Utilice un único detector en varias salas de radiografías digitales Philips compatibles. Esto aumentará el valor económico de sus soluciones Philips.
Valor económico
DigitalDiagnost le ofrece la flexibilidad de personalizar una configuración que se adapte a las necesidades financieras y clínicas particulares de su instalación. DigitalDiagnost C90 ofrece múltiples opciones y características de detectores, como el uso compartido de detectores SkyPlate. Utilice un único detector en varias salas de radiografías digitales Philips compatibles. Esto aumentará el valor económico de sus soluciones Philips.
Valor económico
DigitalDiagnost le ofrece la flexibilidad de personalizar una configuración que se adapte a las necesidades financieras y clínicas particulares de su instalación. DigitalDiagnost C90 ofrece múltiples opciones y características de detectores, como el uso compartido de detectores SkyPlate. Utilice un único detector en varias salas de radiografías digitales Philips compatibles. Esto aumentará el valor económico de sus soluciones Philips.
DigitalDiagnost le ofrece la flexibilidad de personalizar una configuración que se adapte a las necesidades financieras y clínicas particulares de su instalación. DigitalDiagnost C90 ofrece múltiples opciones y características de detectores, como el uso compartido de detectores SkyPlate. Utilice un único detector en varias salas de radiografías digitales Philips compatibles. Esto aumentará el valor económico de sus soluciones Philips.
Confianza en el diagnóstico
Confianza en el diagnóstico
El procesamiento de imágenes de Philips UNIQUE 2 utiliza un software de procesamiento de imágenes de última generación para proporcionar imágenes excelentes de todas las áreas anatómicas. El procesamiento de imágenes UNIQUE 2 ofrece imágenes digitales rápidas y excepcionales. Mejora significativamente la calidad de la imagen como fondos negros más homogéneos,
poco ruido y la mejora automática de los pequeños detalles.
Confianza en el diagnóstico
El procesamiento de imágenes de Philips UNIQUE 2 utiliza un software de procesamiento de imágenes de última generación para proporcionar imágenes excelentes de todas las áreas anatómicas. El procesamiento de imágenes UNIQUE 2 ofrece imágenes digitales rápidas y excepcionales. Mejora significativamente la calidad de la imagen como fondos negros más homogéneos,
poco ruido y la mejora automática de los pequeños detalles.
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El procesamiento de imágenes de Philips UNIQUE 2 utiliza un software de procesamiento de imágenes de última generación para proporcionar imágenes excelentes de todas las áreas anatómicas. El procesamiento de imágenes UNIQUE 2 ofrece imágenes digitales rápidas y excepcionales. Mejora significativamente la calidad de la imagen como fondos negros más homogéneos,
poco ruido y la mejora automática de los pequeños detalles.
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poco ruido y la mejora automática de los pequeños detalles.
Flujo de trabajo intuitivo
Flujo de trabajo intuitivo
La interfaz de usuario de Philips Eleva ofrece a los tecnólogos y radiólogos la oportunidad de personalizar la configuración del usuario para permitir un flujo de trabajo uniforme y centrado en el paciente con ajustes preestablecidos personalizables y automatización para una excelente eficiencia. El monitor táctil permite a los tecnólogos trabajar rápido y con un número mínimo de clics.
Flujo de trabajo intuitivo
La interfaz de usuario de Philips Eleva ofrece a los tecnólogos y radiólogos la oportunidad de personalizar la configuración del usuario para permitir un flujo de trabajo uniforme y centrado en el paciente con ajustes preestablecidos personalizables y automatización para una excelente eficiencia. El monitor táctil permite a los tecnólogos trabajar rápido y con un número mínimo de clics.
Flujo de trabajo intuitivo
La interfaz de usuario de Philips Eleva ofrece a los tecnólogos y radiólogos la oportunidad de personalizar la configuración del usuario para permitir un flujo de trabajo uniforme y centrado en el paciente con ajustes preestablecidos personalizables y automatización para una excelente eficiencia. El monitor táctil permite a los tecnólogos trabajar rápido y con un número mínimo de clics.
La interfaz de usuario de Philips Eleva ofrece a los tecnólogos y radiólogos la oportunidad de personalizar la configuración del usuario para permitir un flujo de trabajo uniforme y centrado en el paciente con ajustes preestablecidos personalizables y automatización para una excelente eficiencia. El monitor táctil permite a los tecnólogos trabajar rápido y con un número mínimo de clics.
Flujo de trabajo rápido con Eleva Tube Head
Flujo de trabajo rápido con Eleva Tube Head
Philips Eleva Tube Head cuenta con una moderna interfaz táctil inteligente y permite al usuario cambiar rápidamente los parámetros más vitales en la rutina diaria directamente en la cabeza de tubo. Eleva Tube Head ofrece una imagen de cámara en vivo para un soporte de posicionamiento mejorado.
Flujo de trabajo rápido con Eleva Tube Head
Philips Eleva Tube Head cuenta con una moderna interfaz táctil inteligente y permite al usuario cambiar rápidamente los parámetros más vitales en la rutina diaria directamente en la cabeza de tubo. Eleva Tube Head ofrece una imagen de cámara en vivo para un soporte de posicionamiento mejorado.
Flujo de trabajo rápido con Eleva Tube Head
Philips Eleva Tube Head cuenta con una moderna interfaz táctil inteligente y permite al usuario cambiar rápidamente los parámetros más vitales en la rutina diaria directamente en la cabeza de tubo. Eleva Tube Head ofrece una imagen de cámara en vivo para un soporte de posicionamiento mejorado.
Philips Eleva Tube Head cuenta con una moderna interfaz táctil inteligente y permite al usuario cambiar rápidamente los parámetros más vitales en la rutina diaria directamente en la cabeza de tubo. Eleva Tube Head ofrece una imagen de cámara en vivo para un soporte de posicionamiento mejorado.
Paquete de cámara en vivo
Paquete de cámara en vivo
DigitalDiagnost C90 integra una pantalla táctil y una cámara en vivo en Eleva Tube Head para un mayor control Eleva, justo en la sala de examen. La cámara en vivo ayuda con el posicionamiento del paciente al proporcionar una visión clara del área colimada que puede ayudar a aliviar la posible colimación imprecisa, como con pacientes obesos.
Paquete de cámara en vivo
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Paquete de cámara en vivo
DigitalDiagnost C90 integra una pantalla táctil y una cámara en vivo en Eleva Tube Head para un mayor control Eleva, justo en la sala de examen. La cámara en vivo ayuda con el posicionamiento del paciente al proporcionar una visión clara del área colimada que puede ayudar a aliviar la posible colimación imprecisa, como con pacientes obesos.
DigitalDiagnost C90 integra una pantalla táctil y una cámara en vivo en Eleva Tube Head para un mayor control Eleva, justo en la sala de examen. La cámara en vivo ayuda con el posicionamiento del paciente al proporcionar una visión clara del área colimada que puede ayudar a aliviar la posible colimación imprecisa, como con pacientes obesos.
Philips Bone Suppression
Philips Bone Suppression
El software de Philips Bone Suppression* ayuda a eliminar las estructuras óseas de las imágenes torácicas para obtener una vista sin obstáculos del tejido blando. Esta vista clara puede ayudar a garantizar que tenga una interpretación de imagen más precisa. Como parte de la plataforma Eleva de Philips, la supresión ósea se integra en el flujo de trabajo regular del sistema.
Philips Bone Suppression
El software de Philips Bone Suppression* ayuda a eliminar las estructuras óseas de las imágenes torácicas para obtener una vista sin obstáculos del tejido blando. Esta vista clara puede ayudar a garantizar que tenga una interpretación de imagen más precisa. Como parte de la plataforma Eleva de Philips, la supresión ósea se integra en el flujo de trabajo regular del sistema.
Philips Bone Suppression
El software de Philips Bone Suppression* ayuda a eliminar las estructuras óseas de las imágenes torácicas para obtener una vista sin obstáculos del tejido blando. Esta vista clara puede ayudar a garantizar que tenga una interpretación de imagen más precisa. Como parte de la plataforma Eleva de Philips, la supresión ósea se integra en el flujo de trabajo regular del sistema.
El software de Philips Bone Suppression* ayuda a eliminar las estructuras óseas de las imágenes torácicas para obtener una vista sin obstáculos del tejido blando. Esta vista clara puede ayudar a garantizar que tenga una interpretación de imagen más precisa. Como parte de la plataforma Eleva de Philips, la supresión ósea se integra en el flujo de trabajo regular del sistema.
Compártalo de la manera que desea
Compártalo de la manera que desea
Las combinaciones de uso compartido de DR SkyPlate le permiten utilizar eficientemente su presupuesto y personalizar la implementación de sus detectores de radiografías digitales. La gama de aplicaciones especializadas del pequeño Philips SkyPlate permite su aplicación en diferentes salas de DR/F y con una unidad de radiografías digitales móviles. Utilice el Philips SkyPlate grande para exámenes gratuitos en diferentes áreas o insértelo en soportes verticales o bandejas de mesa.
Compártalo de la manera que desea
Las combinaciones de uso compartido de DR SkyPlate le permiten utilizar eficientemente su presupuesto y personalizar la implementación de sus detectores de radiografías digitales. La gama de aplicaciones especializadas del pequeño Philips SkyPlate permite su aplicación en diferentes salas de DR/F y con una unidad de radiografías digitales móviles. Utilice el Philips SkyPlate grande para exámenes gratuitos en diferentes áreas o insértelo en soportes verticales o bandejas de mesa.
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Las combinaciones de uso compartido de DR SkyPlate le permiten utilizar eficientemente su presupuesto y personalizar la implementación de sus detectores de radiografías digitales. La gama de aplicaciones especializadas del pequeño Philips SkyPlate permite su aplicación en diferentes salas de DR/F y con una unidad de radiografías digitales móviles. Utilice el Philips SkyPlate grande para exámenes gratuitos en diferentes áreas o insértelo en soportes verticales o bandejas de mesa.
Contraste similar a grilla
Contraste similar a grilla
Al realizar exámenes de radiografías digitales sin grilla, Philips SkyFlow Plus produce imágenes con contraste similar a una grilla. Reduce el efecto de la radiación dispersa para los exámenes torácicos de cabecera sin grilla. SkyFlow Plus es el primer algoritmo de corrección de dispersión de la industria para radiografías portátiles. Ofrece una mejora del contraste basada en la cantidad de dispersión para el paciente individual.
Contraste similar a grilla
Al realizar exámenes de radiografías digitales sin grilla, Philips SkyFlow Plus produce imágenes con contraste similar a una grilla. Reduce el efecto de la radiación dispersa para los exámenes torácicos de cabecera sin grilla. SkyFlow Plus es el primer algoritmo de corrección de dispersión de la industria para radiografías portátiles. Ofrece una mejora del contraste basada en la cantidad de dispersión para el paciente individual.
Contraste similar a grilla
Al realizar exámenes de radiografías digitales sin grilla, Philips SkyFlow Plus produce imágenes con contraste similar a una grilla. Reduce el efecto de la radiación dispersa para los exámenes torácicos de cabecera sin grilla. SkyFlow Plus es el primer algoritmo de corrección de dispersión de la industria para radiografías portátiles. Ofrece una mejora del contraste basada en la cantidad de dispersión para el paciente individual.
Al realizar exámenes de radiografías digitales sin grilla, Philips SkyFlow Plus produce imágenes con contraste similar a una grilla. Reduce el efecto de la radiación dispersa para los exámenes torácicos de cabecera sin grilla. SkyFlow Plus es el primer algoritmo de corrección de dispersión de la industria para radiografías portátiles. Ofrece una mejora del contraste basada en la cantidad de dispersión para el paciente individual.
DigitalDiagnost le ofrece la flexibilidad de personalizar una configuración que se adapte a las necesidades financieras y clínicas particulares de su instalación. DigitalDiagnost C90 ofrece múltiples opciones y características de detectores, como el uso compartido de detectores SkyPlate. Utilice un único detector en varias salas de radiografías digitales Philips compatibles. Esto aumentará el valor económico de sus soluciones Philips.
Valor económico
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Confianza en el diagnóstico
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El procesamiento de imágenes de Philips UNIQUE 2 utiliza un software de procesamiento de imágenes de última generación para proporcionar imágenes excelentes de todas las áreas anatómicas. El procesamiento de imágenes UNIQUE 2 ofrece imágenes digitales rápidas y excepcionales. Mejora significativamente la calidad de la imagen como fondos negros más homogéneos,
poco ruido y la mejora automática de los pequeños detalles.
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poco ruido y la mejora automática de los pequeños detalles.
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poco ruido y la mejora automática de los pequeños detalles.
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poco ruido y la mejora automática de los pequeños detalles.
Flujo de trabajo intuitivo
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La interfaz de usuario de Philips Eleva ofrece a los tecnólogos y radiólogos la oportunidad de personalizar la configuración del usuario para permitir un flujo de trabajo uniforme y centrado en el paciente con ajustes preestablecidos personalizables y automatización para una excelente eficiencia. El monitor táctil permite a los tecnólogos trabajar rápido y con un número mínimo de clics.
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La interfaz de usuario de Philips Eleva ofrece a los tecnólogos y radiólogos la oportunidad de personalizar la configuración del usuario para permitir un flujo de trabajo uniforme y centrado en el paciente con ajustes preestablecidos personalizables y automatización para una excelente eficiencia. El monitor táctil permite a los tecnólogos trabajar rápido y con un número mínimo de clics.
La interfaz de usuario de Philips Eleva ofrece a los tecnólogos y radiólogos la oportunidad de personalizar la configuración del usuario para permitir un flujo de trabajo uniforme y centrado en el paciente con ajustes preestablecidos personalizables y automatización para una excelente eficiencia. El monitor táctil permite a los tecnólogos trabajar rápido y con un número mínimo de clics.
Flujo de trabajo rápido con Eleva Tube Head
Flujo de trabajo rápido con Eleva Tube Head
Philips Eleva Tube Head cuenta con una moderna interfaz táctil inteligente y permite al usuario cambiar rápidamente los parámetros más vitales en la rutina diaria directamente en la cabeza de tubo. Eleva Tube Head ofrece una imagen de cámara en vivo para un soporte de posicionamiento mejorado.
Flujo de trabajo rápido con Eleva Tube Head
Philips Eleva Tube Head cuenta con una moderna interfaz táctil inteligente y permite al usuario cambiar rápidamente los parámetros más vitales en la rutina diaria directamente en la cabeza de tubo. Eleva Tube Head ofrece una imagen de cámara en vivo para un soporte de posicionamiento mejorado.
Flujo de trabajo rápido con Eleva Tube Head
Philips Eleva Tube Head cuenta con una moderna interfaz táctil inteligente y permite al usuario cambiar rápidamente los parámetros más vitales en la rutina diaria directamente en la cabeza de tubo. Eleva Tube Head ofrece una imagen de cámara en vivo para un soporte de posicionamiento mejorado.
Philips Eleva Tube Head cuenta con una moderna interfaz táctil inteligente y permite al usuario cambiar rápidamente los parámetros más vitales en la rutina diaria directamente en la cabeza de tubo. Eleva Tube Head ofrece una imagen de cámara en vivo para un soporte de posicionamiento mejorado.
Paquete de cámara en vivo
Paquete de cámara en vivo
DigitalDiagnost C90 integra una pantalla táctil y una cámara en vivo en Eleva Tube Head para un mayor control Eleva, justo en la sala de examen. La cámara en vivo ayuda con el posicionamiento del paciente al proporcionar una visión clara del área colimada que puede ayudar a aliviar la posible colimación imprecisa, como con pacientes obesos.
Paquete de cámara en vivo
DigitalDiagnost C90 integra una pantalla táctil y una cámara en vivo en Eleva Tube Head para un mayor control Eleva, justo en la sala de examen. La cámara en vivo ayuda con el posicionamiento del paciente al proporcionar una visión clara del área colimada que puede ayudar a aliviar la posible colimación imprecisa, como con pacientes obesos.
Paquete de cámara en vivo
DigitalDiagnost C90 integra una pantalla táctil y una cámara en vivo en Eleva Tube Head para un mayor control Eleva, justo en la sala de examen. La cámara en vivo ayuda con el posicionamiento del paciente al proporcionar una visión clara del área colimada que puede ayudar a aliviar la posible colimación imprecisa, como con pacientes obesos.
DigitalDiagnost C90 integra una pantalla táctil y una cámara en vivo en Eleva Tube Head para un mayor control Eleva, justo en la sala de examen. La cámara en vivo ayuda con el posicionamiento del paciente al proporcionar una visión clara del área colimada que puede ayudar a aliviar la posible colimación imprecisa, como con pacientes obesos.
Philips Bone Suppression
Philips Bone Suppression
El software de Philips Bone Suppression* ayuda a eliminar las estructuras óseas de las imágenes torácicas para obtener una vista sin obstáculos del tejido blando. Esta vista clara puede ayudar a garantizar que tenga una interpretación de imagen más precisa. Como parte de la plataforma Eleva de Philips, la supresión ósea se integra en el flujo de trabajo regular del sistema.
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El software de Philips Bone Suppression* ayuda a eliminar las estructuras óseas de las imágenes torácicas para obtener una vista sin obstáculos del tejido blando. Esta vista clara puede ayudar a garantizar que tenga una interpretación de imagen más precisa. Como parte de la plataforma Eleva de Philips, la supresión ósea se integra en el flujo de trabajo regular del sistema.
Philips Bone Suppression
El software de Philips Bone Suppression* ayuda a eliminar las estructuras óseas de las imágenes torácicas para obtener una vista sin obstáculos del tejido blando. Esta vista clara puede ayudar a garantizar que tenga una interpretación de imagen más precisa. Como parte de la plataforma Eleva de Philips, la supresión ósea se integra en el flujo de trabajo regular del sistema.
El software de Philips Bone Suppression* ayuda a eliminar las estructuras óseas de las imágenes torácicas para obtener una vista sin obstáculos del tejido blando. Esta vista clara puede ayudar a garantizar que tenga una interpretación de imagen más precisa. Como parte de la plataforma Eleva de Philips, la supresión ósea se integra en el flujo de trabajo regular del sistema.
Compártalo de la manera que desea
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Las combinaciones de uso compartido de DR SkyPlate le permiten utilizar eficientemente su presupuesto y personalizar la implementación de sus detectores de radiografías digitales. La gama de aplicaciones especializadas del pequeño Philips SkyPlate permite su aplicación en diferentes salas de DR/F y con una unidad de radiografías digitales móviles. Utilice el Philips SkyPlate grande para exámenes gratuitos en diferentes áreas o insértelo en soportes verticales o bandejas de mesa.
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Contraste similar a grilla
Contraste similar a grilla
Al realizar exámenes de radiografías digitales sin grilla, Philips SkyFlow Plus produce imágenes con contraste similar a una grilla. Reduce el efecto de la radiación dispersa para los exámenes torácicos de cabecera sin grilla. SkyFlow Plus es el primer algoritmo de corrección de dispersión de la industria para radiografías portátiles. Ofrece una mejora del contraste basada en la cantidad de dispersión para el paciente individual.
Contraste similar a grilla
Al realizar exámenes de radiografías digitales sin grilla, Philips SkyFlow Plus produce imágenes con contraste similar a una grilla. Reduce el efecto de la radiación dispersa para los exámenes torácicos de cabecera sin grilla. SkyFlow Plus es el primer algoritmo de corrección de dispersión de la industria para radiografías portátiles. Ofrece una mejora del contraste basada en la cantidad de dispersión para el paciente individual.
Contraste similar a grilla
Al realizar exámenes de radiografías digitales sin grilla, Philips SkyFlow Plus produce imágenes con contraste similar a una grilla. Reduce el efecto de la radiación dispersa para los exámenes torácicos de cabecera sin grilla. SkyFlow Plus es el primer algoritmo de corrección de dispersión de la industria para radiografías portátiles. Ofrece una mejora del contraste basada en la cantidad de dispersión para el paciente individual.
Al realizar exámenes de radiografías digitales sin grilla, Philips SkyFlow Plus produce imágenes con contraste similar a una grilla. Reduce el efecto de la radiación dispersa para los exámenes torácicos de cabecera sin grilla. SkyFlow Plus es el primer algoritmo de corrección de dispersión de la industria para radiografías portátiles. Ofrece una mejora del contraste basada en la cantidad de dispersión para el paciente individual.
Especificaciones
Cabezal de tubo Eleva
Cabezal de tubo Eleva
Ancho de pantalla táctil LCD a todo color
30.7 cm (12.1")
Angulo de visión mínimo en campo de visión horizontal y vertical
+/- 80 °
Botones de control
6 botones de control codificados por color para indicaciones y sensor capacitivo
Datos mostrados en la cabeza de tubo Eleva (entre otros)
Datos del paciente, imágenes de vista previa, configuración del generador
Mesa de altura ajustable
Mesa de altura ajustable
Regulación de la altura
51.5 cm a 91.5 cm (1' 8.3" a 3')
Dimensiones de la mesa
240 cm × 75 cm (7' 10.5" × 2' 5.5")
Rango de desplazamiento de la mesa
longitudinal +/- 60 cm (1' 11"))
transversal +/- 12 cm (4,7"")
Carga máxima del paciente
375 kg (826.7 lb)
Estativo móvil vertical
Estativo móvil vertical
Rango de movimiento vertical
35 cm a 185 cm (13.8" a 6' 0.8")
Máximo desplazamiento horizontal
5.5 m (18' 0.5")
Dimensiones de la unidad del detector (ancho x alto)
59.6 cm × 57.5 cm (23.5" × 22.6")
Ángulo de inclinación
eje horiz. –20 ° a +90 °, inclinación motorizada eje vertical de +45 ° a –23 °, inclinación manual
Suspensión del techo móvil
Suspensión del techo móvil
Desplazamiento con los sistemas Comfort Track y Comfort Move
longitudinal 3.44 m (11' 3.4")
Desplazamiento con posición de comodidad totalmente motorizada (opcional)
longitudinal 3.28 m (10' 9.1")
Altura del techo a la distancia entre la fuente e imagen de 110 cm (44”)
DigitalDiagnost C90 no está disponible para la venta en China Continental
*ClearRead Bone Suppression de Riverain Technologies:
https://www.riveraintech.com/
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