Obtenga una claridad y una flexibilidad excepcionales de imágenes para una amplia variedad de casos con nuestros sistemas de detector plano de cuarta generación. Integran la gama de arcos en C móviles Zenition: una serie de arcos en C móviles armonizados, fáciles de usar y con funciones de actualización para uso futuro.
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El tiempo es esencial para las imagenología quirúrgica. En un estudio que se llevó a cabo entre usuarios¹, el control táctil y las ayudas de navegación del flujo de trabajo Unify permitieron reducir los errores de comunicación casi a la mitad, mientras que la memoria de posición redujo el tiempo de (re)posicionamiento en un 20 %.
Optimice la eficiencia en el quirófano
El tiempo es esencial para las imagenología quirúrgica. En un estudio que se llevó a cabo entre usuarios¹, el control táctil y las ayudas de navegación del flujo de trabajo Unify permitieron reducir los errores de comunicación casi a la mitad, mientras que la memoria de posición redujo el tiempo de (re)posicionamiento en un 20 %.
Optimice la eficiencia en el quirófano
El tiempo es esencial para las imagenología quirúrgica. En un estudio que se llevó a cabo entre usuarios¹, el control táctil y las ayudas de navegación del flujo de trabajo Unify permitieron reducir los errores de comunicación casi a la mitad, mientras que la memoria de posición redujo el tiempo de (re)posicionamiento en un 20 %.
El tiempo es esencial para las imagenología quirúrgica. En un estudio que se llevó a cabo entre usuarios¹, el control táctil y las ayudas de navegación del flujo de trabajo Unify permitieron reducir los errores de comunicación casi a la mitad, mientras que la memoria de posición redujo el tiempo de (re)posicionamiento en un 20 %.
Simplifique el uso de la flota en los quirófanos
Simplifique el uso de la flota en los quirófanos
El diseño intuitivo que permite “apuntar y disparar” y las indicaciones en pantalla permiten que los operadores, independientemente del nivel de experiencia, manejen con facilidad Zenition 70 y otros sistemas Zenition. La interfaz de usuario de Zenition es tan sencilla que logró posicionarse dentro del 12 % de los sistemas más eficaces en cuanto a funcionalidad¹.
Simplifique el uso de la flota en los quirófanos
El diseño intuitivo que permite “apuntar y disparar” y las indicaciones en pantalla permiten que los operadores, independientemente del nivel de experiencia, manejen con facilidad Zenition 70 y otros sistemas Zenition. La interfaz de usuario de Zenition es tan sencilla que logró posicionarse dentro del 12 % de los sistemas más eficaces en cuanto a funcionalidad¹.
Simplifique el uso de la flota en los quirófanos
El diseño intuitivo que permite “apuntar y disparar” y las indicaciones en pantalla permiten que los operadores, independientemente del nivel de experiencia, manejen con facilidad Zenition 70 y otros sistemas Zenition. La interfaz de usuario de Zenition es tan sencilla que logró posicionarse dentro del 12 % de los sistemas más eficaces en cuanto a funcionalidad¹.
El diseño intuitivo que permite “apuntar y disparar” y las indicaciones en pantalla permiten que los operadores, independientemente del nivel de experiencia, manejen con facilidad Zenition 70 y otros sistemas Zenition. La interfaz de usuario de Zenition es tan sencilla que logró posicionarse dentro del 12 % de los sistemas más eficaces en cuanto a funcionalidad¹.
Reduzca el costo total de propiedad
Reduzca el costo total de propiedad
Amplíe el rendimiento clínico de su sistema con la plataforma de Windows® estándar, lista para incorporar innovaciones y actualizaciones de software.
Reduzca el costo total de propiedad
Amplíe el rendimiento clínico de su sistema con la plataforma de Windows® estándar, lista para incorporar innovaciones y actualizaciones de software.
Reduzca el costo total de propiedad
Amplíe el rendimiento clínico de su sistema con la plataforma de Windows® estándar, lista para incorporar innovaciones y actualizaciones de software.
Amplíe el rendimiento clínico de su sistema con la plataforma de Windows® estándar, lista para incorporar innovaciones y actualizaciones de software.
Simplifique la configuración de su nuevo quirófano
Simplifique la configuración de su nuevo quirófano
Ahorre tiempo y esfuerzo cuando tenga que configurar un quirófano nuevo y deje en manos de Philips la organización y el equipamiento de las nuevas instalaciones. Conecte fácilmente todos los arcos en C móviles Zenition
con otros sistemas del quirófano y la infraestructura de su hospital mediante herramientas avanzadas de conectividad e interoperabilidad, que incluyen la transferencia
inalámbrica de datos de alta velocidad.
Simplifique la configuración de su nuevo quirófano
Ahorre tiempo y esfuerzo cuando tenga que configurar un quirófano nuevo y deje en manos de Philips la organización y el equipamiento de las nuevas instalaciones. Conecte fácilmente todos los arcos en C móviles Zenition
con otros sistemas del quirófano y la infraestructura de su hospital mediante herramientas avanzadas de conectividad e interoperabilidad, que incluyen la transferencia
inalámbrica de datos de alta velocidad.
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Ahorre tiempo y esfuerzo cuando tenga que configurar un quirófano nuevo y deje en manos de Philips la organización y el equipamiento de las nuevas instalaciones. Conecte fácilmente todos los arcos en C móviles Zenition
con otros sistemas del quirófano y la infraestructura de su hospital mediante herramientas avanzadas de conectividad e interoperabilidad, que incluyen la transferencia
inalámbrica de datos de alta velocidad.
Simplifique la configuración de su nuevo quirófano
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Ahorre tiempo y esfuerzo cuando tenga que configurar un quirófano nuevo y deje en manos de Philips la organización y el equipamiento de las nuevas instalaciones. Conecte fácilmente todos los arcos en C móviles Zenition
con otros sistemas del quirófano y la infraestructura de su hospital mediante herramientas avanzadas de conectividad e interoperabilidad, que incluyen la transferencia
inalámbrica de datos de alta velocidad.
Ofrezca una atención de avanzada
Ofrezca una atención de avanzada
La plataforma de Windows® estándar incorpora nuevas opciones de software para ampliar la adecuación clínica de su sistema, mientras que el programa Technology Maximizer² ofrece una manera rentable de gestionar las actualizaciones en el tiempo. Windows® además permite cumplir con las normas de seguridad más recientes para proteger los datos de los pacientes y evitar ataques de software malicioso que puedan afectar la prestación de servicios.
Ofrezca una atención de avanzada
La plataforma de Windows® estándar incorpora nuevas opciones de software para ampliar la adecuación clínica de su sistema, mientras que el programa Technology Maximizer² ofrece una manera rentable de gestionar las actualizaciones en el tiempo. Windows® además permite cumplir con las normas de seguridad más recientes para proteger los datos de los pacientes y evitar ataques de software malicioso que puedan afectar la prestación de servicios.
Ofrezca una atención de avanzada
La plataforma de Windows® estándar incorpora nuevas opciones de software para ampliar la adecuación clínica de su sistema, mientras que el programa Technology Maximizer² ofrece una manera rentable de gestionar las actualizaciones en el tiempo. Windows® además permite cumplir con las normas de seguridad más recientes para proteger los datos de los pacientes y evitar ataques de software malicioso que puedan afectar la prestación de servicios.
La plataforma de Windows® estándar incorpora nuevas opciones de software para ampliar la adecuación clínica de su sistema, mientras que el programa Technology Maximizer² ofrece una manera rentable de gestionar las actualizaciones en el tiempo. Windows® además permite cumplir con las normas de seguridad más recientes para proteger los datos de los pacientes y evitar ataques de software malicioso que puedan afectar la prestación de servicios.
Realice procedimientos complejos
Realice procedimientos complejos
El diseño de Zenition 70 permite obtener imágenes continuas mediante la gestión optimizada de calor de SmartFilters para procedimientos más largos y complejos. Visualice estructuras complejas y áreas anatómicas densas con una claridad excepcional, y el control de la dosis mediante algoritmos avanzados de procesamiento de imágenes y funciones
de gestión de radiación.
Realice procedimientos complejos
El diseño de Zenition 70 permite obtener imágenes continuas mediante la gestión optimizada de calor de SmartFilters para procedimientos más largos y complejos. Visualice estructuras complejas y áreas anatómicas densas con una claridad excepcional, y el control de la dosis mediante algoritmos avanzados de procesamiento de imágenes y funciones
de gestión de radiación.
Realice procedimientos complejos
El diseño de Zenition 70 permite obtener imágenes continuas mediante la gestión optimizada de calor de SmartFilters para procedimientos más largos y complejos. Visualice estructuras complejas y áreas anatómicas densas con una claridad excepcional, y el control de la dosis mediante algoritmos avanzados de procesamiento de imágenes y funciones
de gestión de radiación.
El diseño de Zenition 70 permite obtener imágenes continuas mediante la gestión optimizada de calor de SmartFilters para procedimientos más largos y complejos. Visualice estructuras complejas y áreas anatómicas densas con una claridad excepcional, y el control de la dosis mediante algoritmos avanzados de procesamiento de imágenes y funciones
de gestión de radiación.
Atienda a pacientes difíciles
Atienda a pacientes difíciles
Cada paciente es único, y Zenition 70 le ayuda a obtener una calidad de imagen específica con niveles de dosis óptimas, independientemente de las dificultades que presente el paciente. Por ejemplo, la fluoroscopia pulsada permite obtener mejores imágenes de áreas anatómicas densas y complejas, lo que le ayuda a controlar las dosis, mientras que nuestras tecnologías de imágenes de primer nivel realzan los pequeños detalles y las anomalías en diversos tipos de pacientes.
Atienda a pacientes difíciles
Cada paciente es único, y Zenition 70 le ayuda a obtener una calidad de imagen específica con niveles de dosis óptimas, independientemente de las dificultades que presente el paciente. Por ejemplo, la fluoroscopia pulsada permite obtener mejores imágenes de áreas anatómicas densas y complejas, lo que le ayuda a controlar las dosis, mientras que nuestras tecnologías de imágenes de primer nivel realzan los pequeños detalles y las anomalías en diversos tipos de pacientes.
Atienda a pacientes difíciles
Cada paciente es único, y Zenition 70 le ayuda a obtener una calidad de imagen específica con niveles de dosis óptimas, independientemente de las dificultades que presente el paciente. Por ejemplo, la fluoroscopia pulsada permite obtener mejores imágenes de áreas anatómicas densas y complejas, lo que le ayuda a controlar las dosis, mientras que nuestras tecnologías de imágenes de primer nivel realzan los pequeños detalles y las anomalías en diversos tipos de pacientes.
Cada paciente es único, y Zenition 70 le ayuda a obtener una calidad de imagen específica con niveles de dosis óptimas, independientemente de las dificultades que presente el paciente. Por ejemplo, la fluoroscopia pulsada permite obtener mejores imágenes de áreas anatómicas densas y complejas, lo que le ayuda a controlar las dosis, mientras que nuestras tecnologías de imágenes de primer nivel realzan los pequeños detalles y las anomalías en diversos tipos de pacientes.
Reduzca las distracciones
Reduzca las distracciones
Cuando se colocan endoprótesis cubiertas o se realizan artrodesis vertebrales complejas, la reducción de distracciones y deliberaciones técnicas permite
que los equipos quirúrgicos se concentren más en el paciente. Con las ayudas de navegación del flujo de trabajo Unify, los equipos quirúrgicos experimentaron interacciones más fluidas y menos problemas de comunicación en un estudio de funcionalidad¹. La memoria de posición redujo los niveles de frustración durante las tareas de (re)posicionamiento¹.
Reduzca las distracciones
Cuando se colocan endoprótesis cubiertas o se realizan artrodesis vertebrales complejas, la reducción de distracciones y deliberaciones técnicas permite
que los equipos quirúrgicos se concentren más en el paciente. Con las ayudas de navegación del flujo de trabajo Unify, los equipos quirúrgicos experimentaron interacciones más fluidas y menos problemas de comunicación en un estudio de funcionalidad¹. La memoria de posición redujo los niveles de frustración durante las tareas de (re)posicionamiento¹.
Reduzca las distracciones
Cuando se colocan endoprótesis cubiertas o se realizan artrodesis vertebrales complejas, la reducción de distracciones y deliberaciones técnicas permite
que los equipos quirúrgicos se concentren más en el paciente. Con las ayudas de navegación del flujo de trabajo Unify, los equipos quirúrgicos experimentaron interacciones más fluidas y menos problemas de comunicación en un estudio de funcionalidad¹. La memoria de posición redujo los niveles de frustración durante las tareas de (re)posicionamiento¹.
Cuando se colocan endoprótesis cubiertas o se realizan artrodesis vertebrales complejas, la reducción de distracciones y deliberaciones técnicas permite
que los equipos quirúrgicos se concentren más en el paciente. Con las ayudas de navegación del flujo de trabajo Unify, los equipos quirúrgicos experimentaron interacciones más fluidas y menos problemas de comunicación en un estudio de funcionalidad¹. La memoria de posición redujo los niveles de frustración durante las tareas de (re)posicionamiento¹.
Simplifique las operaciones para los usuarios
Simplifique las operaciones para los usuarios
Para mejorar la tarea diaria del personal médico, se ha diseñado el flujo de trabajo Unify que elimina la complejidad y la frustración que suelen generar las tareas para obtener imágenes quirúrgicas, tanto para los usuarios nuevos como para los que tienen más experiencia. Los controles táctiles, que funcionan como las tabletas y los smartphones, hacen que los usuarios se acostumbren rápido al uso de Zenition.
Simplifique las operaciones para los usuarios
Para mejorar la tarea diaria del personal médico, se ha diseñado el flujo de trabajo Unify que elimina la complejidad y la frustración que suelen generar las tareas para obtener imágenes quirúrgicas, tanto para los usuarios nuevos como para los que tienen más experiencia. Los controles táctiles, que funcionan como las tabletas y los smartphones, hacen que los usuarios se acostumbren rápido al uso de Zenition.
Simplifique las operaciones para los usuarios
Para mejorar la tarea diaria del personal médico, se ha diseñado el flujo de trabajo Unify que elimina la complejidad y la frustración que suelen generar las tareas para obtener imágenes quirúrgicas, tanto para los usuarios nuevos como para los que tienen más experiencia. Los controles táctiles, que funcionan como las tabletas y los smartphones, hacen que los usuarios se acostumbren rápido al uso de Zenition.
Para mejorar la tarea diaria del personal médico, se ha diseñado el flujo de trabajo Unify que elimina la complejidad y la frustración que suelen generar las tareas para obtener imágenes quirúrgicas, tanto para los usuarios nuevos como para los que tienen más experiencia. Los controles táctiles, que funcionan como las tabletas y los smartphones, hacen que los usuarios se acostumbren rápido al uso de Zenition.
Un solo usuario puede manejarlo con facilidad
Un solo usuario puede manejarlo con facilidad
Un solo usuario puede manejar fácilmente el sistema, lo que permite reducir los costos de personal, gracias a los sencillos movimientos de deslizamiento del arco en C
perfectamente compensando y al peso reducido de la estación de visualización móvil.
Un solo usuario puede manejarlo con facilidad
Un solo usuario puede manejar fácilmente el sistema, lo que permite reducir los costos de personal, gracias a los sencillos movimientos de deslizamiento del arco en C
perfectamente compensando y al peso reducido de la estación de visualización móvil.
Un solo usuario puede manejarlo con facilidad
Un solo usuario puede manejar fácilmente el sistema, lo que permite reducir los costos de personal, gracias a los sencillos movimientos de deslizamiento del arco en C
perfectamente compensando y al peso reducido de la estación de visualización móvil.
Un solo usuario puede manejar fácilmente el sistema, lo que permite reducir los costos de personal, gracias a los sencillos movimientos de deslizamiento del arco en C
perfectamente compensando y al peso reducido de la estación de visualización móvil.
Optimice la gestión de sus equipos
Optimice la gestión de sus equipos
La plataforma de Windows® estándar simplifica la gestión del software en todos los equipos de arco en C. Con Philips Support Connect, los administradores de sistemas ahora pueden
realizar varias tareas del sistema por sí solos para evitar retrasos y costosas visitas del servicio técnico. Las configuraciones inalámbricas y del sistema se pueden exportar fácilmente a todos los sistemas Zenition para ahorrar tiempo.
Optimice la gestión de sus equipos
La plataforma de Windows® estándar simplifica la gestión del software en todos los equipos de arco en C. Con Philips Support Connect, los administradores de sistemas ahora pueden
realizar varias tareas del sistema por sí solos para evitar retrasos y costosas visitas del servicio técnico. Las configuraciones inalámbricas y del sistema se pueden exportar fácilmente a todos los sistemas Zenition para ahorrar tiempo.
Optimice la gestión de sus equipos
La plataforma de Windows® estándar simplifica la gestión del software en todos los equipos de arco en C. Con Philips Support Connect, los administradores de sistemas ahora pueden
realizar varias tareas del sistema por sí solos para evitar retrasos y costosas visitas del servicio técnico. Las configuraciones inalámbricas y del sistema se pueden exportar fácilmente a todos los sistemas Zenition para ahorrar tiempo.
La plataforma de Windows® estándar simplifica la gestión del software en todos los equipos de arco en C. Con Philips Support Connect, los administradores de sistemas ahora pueden
realizar varias tareas del sistema por sí solos para evitar retrasos y costosas visitas del servicio técnico. Las configuraciones inalámbricas y del sistema se pueden exportar fácilmente a todos los sistemas Zenition para ahorrar tiempo.
Servicio rápido e intercambio de datos
Servicio rápido e intercambio de datos
Con nuestras opciones de asistencia remota, podemos iniciar sesión de inmediato para guiarlo en caso de que tenga un problema técnico. De este modo, muchos problemas se resuelven sin
necesidad de hacer una visita al lugar, lo que permite ahorrar tiempo y dinero. Puede acelerar el diagnóstico del sistema con nuestra herramienta CAT integrada. La opción de conectividad inalámbrica le permite compartir
datos e imágenes en todo el hospital para optimizar la eficiencia.
Servicio rápido e intercambio de datos
Con nuestras opciones de asistencia remota, podemos iniciar sesión de inmediato para guiarlo en caso de que tenga un problema técnico. De este modo, muchos problemas se resuelven sin
necesidad de hacer una visita al lugar, lo que permite ahorrar tiempo y dinero. Puede acelerar el diagnóstico del sistema con nuestra herramienta CAT integrada. La opción de conectividad inalámbrica le permite compartir
datos e imágenes en todo el hospital para optimizar la eficiencia.
Servicio rápido e intercambio de datos
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necesidad de hacer una visita al lugar, lo que permite ahorrar tiempo y dinero. Puede acelerar el diagnóstico del sistema con nuestra herramienta CAT integrada. La opción de conectividad inalámbrica le permite compartir
datos e imágenes en todo el hospital para optimizar la eficiencia.
Con nuestras opciones de asistencia remota, podemos iniciar sesión de inmediato para guiarlo en caso de que tenga un problema técnico. De este modo, muchos problemas se resuelven sin
necesidad de hacer una visita al lugar, lo que permite ahorrar tiempo y dinero. Puede acelerar el diagnóstico del sistema con nuestra herramienta CAT integrada. La opción de conectividad inalámbrica le permite compartir
datos e imágenes en todo el hospital para optimizar la eficiencia.
Optimice la eficiencia en el quirófano
Simplifique el uso de la flota en los quirófanos
Reduzca el costo total de propiedad
Simplifique la configuración de su nuevo quirófano
El tiempo es esencial para las imagenología quirúrgica. En un estudio que se llevó a cabo entre usuarios¹, el control táctil y las ayudas de navegación del flujo de trabajo Unify permitieron reducir los errores de comunicación casi a la mitad, mientras que la memoria de posición redujo el tiempo de (re)posicionamiento en un 20 %.
Optimice la eficiencia en el quirófano
El tiempo es esencial para las imagenología quirúrgica. En un estudio que se llevó a cabo entre usuarios¹, el control táctil y las ayudas de navegación del flujo de trabajo Unify permitieron reducir los errores de comunicación casi a la mitad, mientras que la memoria de posición redujo el tiempo de (re)posicionamiento en un 20 %.
Optimice la eficiencia en el quirófano
El tiempo es esencial para las imagenología quirúrgica. En un estudio que se llevó a cabo entre usuarios¹, el control táctil y las ayudas de navegación del flujo de trabajo Unify permitieron reducir los errores de comunicación casi a la mitad, mientras que la memoria de posición redujo el tiempo de (re)posicionamiento en un 20 %.
El tiempo es esencial para las imagenología quirúrgica. En un estudio que se llevó a cabo entre usuarios¹, el control táctil y las ayudas de navegación del flujo de trabajo Unify permitieron reducir los errores de comunicación casi a la mitad, mientras que la memoria de posición redujo el tiempo de (re)posicionamiento en un 20 %.
Simplifique el uso de la flota en los quirófanos
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El diseño intuitivo que permite “apuntar y disparar” y las indicaciones en pantalla permiten que los operadores, independientemente del nivel de experiencia, manejen con facilidad Zenition 70 y otros sistemas Zenition. La interfaz de usuario de Zenition es tan sencilla que logró posicionarse dentro del 12 % de los sistemas más eficaces en cuanto a funcionalidad¹.
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El diseño intuitivo que permite “apuntar y disparar” y las indicaciones en pantalla permiten que los operadores, independientemente del nivel de experiencia, manejen con facilidad Zenition 70 y otros sistemas Zenition. La interfaz de usuario de Zenition es tan sencilla que logró posicionarse dentro del 12 % de los sistemas más eficaces en cuanto a funcionalidad¹.
Simplifique el uso de la flota en los quirófanos
El diseño intuitivo que permite “apuntar y disparar” y las indicaciones en pantalla permiten que los operadores, independientemente del nivel de experiencia, manejen con facilidad Zenition 70 y otros sistemas Zenition. La interfaz de usuario de Zenition es tan sencilla que logró posicionarse dentro del 12 % de los sistemas más eficaces en cuanto a funcionalidad¹.
El diseño intuitivo que permite “apuntar y disparar” y las indicaciones en pantalla permiten que los operadores, independientemente del nivel de experiencia, manejen con facilidad Zenition 70 y otros sistemas Zenition. La interfaz de usuario de Zenition es tan sencilla que logró posicionarse dentro del 12 % de los sistemas más eficaces en cuanto a funcionalidad¹.
Reduzca el costo total de propiedad
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Amplíe el rendimiento clínico de su sistema con la plataforma de Windows® estándar, lista para incorporar innovaciones y actualizaciones de software.
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Amplíe el rendimiento clínico de su sistema con la plataforma de Windows® estándar, lista para incorporar innovaciones y actualizaciones de software.
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Amplíe el rendimiento clínico de su sistema con la plataforma de Windows® estándar, lista para incorporar innovaciones y actualizaciones de software.
Amplíe el rendimiento clínico de su sistema con la plataforma de Windows® estándar, lista para incorporar innovaciones y actualizaciones de software.
Simplifique la configuración de su nuevo quirófano
Simplifique la configuración de su nuevo quirófano
Ahorre tiempo y esfuerzo cuando tenga que configurar un quirófano nuevo y deje en manos de Philips la organización y el equipamiento de las nuevas instalaciones. Conecte fácilmente todos los arcos en C móviles Zenition
con otros sistemas del quirófano y la infraestructura de su hospital mediante herramientas avanzadas de conectividad e interoperabilidad, que incluyen la transferencia
inalámbrica de datos de alta velocidad.
Simplifique la configuración de su nuevo quirófano
Ahorre tiempo y esfuerzo cuando tenga que configurar un quirófano nuevo y deje en manos de Philips la organización y el equipamiento de las nuevas instalaciones. Conecte fácilmente todos los arcos en C móviles Zenition
con otros sistemas del quirófano y la infraestructura de su hospital mediante herramientas avanzadas de conectividad e interoperabilidad, que incluyen la transferencia
inalámbrica de datos de alta velocidad.
Simplifique la configuración de su nuevo quirófano
Ahorre tiempo y esfuerzo cuando tenga que configurar un quirófano nuevo y deje en manos de Philips la organización y el equipamiento de las nuevas instalaciones. Conecte fácilmente todos los arcos en C móviles Zenition
con otros sistemas del quirófano y la infraestructura de su hospital mediante herramientas avanzadas de conectividad e interoperabilidad, que incluyen la transferencia
inalámbrica de datos de alta velocidad.
Simplifique la configuración de su nuevo quirófano
Simplifique la configuración de su nuevo quirófano
Ahorre tiempo y esfuerzo cuando tenga que configurar un quirófano nuevo y deje en manos de Philips la organización y el equipamiento de las nuevas instalaciones. Conecte fácilmente todos los arcos en C móviles Zenition
con otros sistemas del quirófano y la infraestructura de su hospital mediante herramientas avanzadas de conectividad e interoperabilidad, que incluyen la transferencia
inalámbrica de datos de alta velocidad.
Ofrezca una atención de avanzada
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La plataforma de Windows® estándar incorpora nuevas opciones de software para ampliar la adecuación clínica de su sistema, mientras que el programa Technology Maximizer² ofrece una manera rentable de gestionar las actualizaciones en el tiempo. Windows® además permite cumplir con las normas de seguridad más recientes para proteger los datos de los pacientes y evitar ataques de software malicioso que puedan afectar la prestación de servicios.
Ofrezca una atención de avanzada
La plataforma de Windows® estándar incorpora nuevas opciones de software para ampliar la adecuación clínica de su sistema, mientras que el programa Technology Maximizer² ofrece una manera rentable de gestionar las actualizaciones en el tiempo. Windows® además permite cumplir con las normas de seguridad más recientes para proteger los datos de los pacientes y evitar ataques de software malicioso que puedan afectar la prestación de servicios.
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La plataforma de Windows® estándar incorpora nuevas opciones de software para ampliar la adecuación clínica de su sistema, mientras que el programa Technology Maximizer² ofrece una manera rentable de gestionar las actualizaciones en el tiempo. Windows® además permite cumplir con las normas de seguridad más recientes para proteger los datos de los pacientes y evitar ataques de software malicioso que puedan afectar la prestación de servicios.
La plataforma de Windows® estándar incorpora nuevas opciones de software para ampliar la adecuación clínica de su sistema, mientras que el programa Technology Maximizer² ofrece una manera rentable de gestionar las actualizaciones en el tiempo. Windows® además permite cumplir con las normas de seguridad más recientes para proteger los datos de los pacientes y evitar ataques de software malicioso que puedan afectar la prestación de servicios.
Realice procedimientos complejos
Realice procedimientos complejos
El diseño de Zenition 70 permite obtener imágenes continuas mediante la gestión optimizada de calor de SmartFilters para procedimientos más largos y complejos. Visualice estructuras complejas y áreas anatómicas densas con una claridad excepcional, y el control de la dosis mediante algoritmos avanzados de procesamiento de imágenes y funciones
de gestión de radiación.
Realice procedimientos complejos
El diseño de Zenition 70 permite obtener imágenes continuas mediante la gestión optimizada de calor de SmartFilters para procedimientos más largos y complejos. Visualice estructuras complejas y áreas anatómicas densas con una claridad excepcional, y el control de la dosis mediante algoritmos avanzados de procesamiento de imágenes y funciones
de gestión de radiación.
Realice procedimientos complejos
El diseño de Zenition 70 permite obtener imágenes continuas mediante la gestión optimizada de calor de SmartFilters para procedimientos más largos y complejos. Visualice estructuras complejas y áreas anatómicas densas con una claridad excepcional, y el control de la dosis mediante algoritmos avanzados de procesamiento de imágenes y funciones
de gestión de radiación.
El diseño de Zenition 70 permite obtener imágenes continuas mediante la gestión optimizada de calor de SmartFilters para procedimientos más largos y complejos. Visualice estructuras complejas y áreas anatómicas densas con una claridad excepcional, y el control de la dosis mediante algoritmos avanzados de procesamiento de imágenes y funciones
de gestión de radiación.
Atienda a pacientes difíciles
Atienda a pacientes difíciles
Cada paciente es único, y Zenition 70 le ayuda a obtener una calidad de imagen específica con niveles de dosis óptimas, independientemente de las dificultades que presente el paciente. Por ejemplo, la fluoroscopia pulsada permite obtener mejores imágenes de áreas anatómicas densas y complejas, lo que le ayuda a controlar las dosis, mientras que nuestras tecnologías de imágenes de primer nivel realzan los pequeños detalles y las anomalías en diversos tipos de pacientes.
Atienda a pacientes difíciles
Cada paciente es único, y Zenition 70 le ayuda a obtener una calidad de imagen específica con niveles de dosis óptimas, independientemente de las dificultades que presente el paciente. Por ejemplo, la fluoroscopia pulsada permite obtener mejores imágenes de áreas anatómicas densas y complejas, lo que le ayuda a controlar las dosis, mientras que nuestras tecnologías de imágenes de primer nivel realzan los pequeños detalles y las anomalías en diversos tipos de pacientes.
Atienda a pacientes difíciles
Cada paciente es único, y Zenition 70 le ayuda a obtener una calidad de imagen específica con niveles de dosis óptimas, independientemente de las dificultades que presente el paciente. Por ejemplo, la fluoroscopia pulsada permite obtener mejores imágenes de áreas anatómicas densas y complejas, lo que le ayuda a controlar las dosis, mientras que nuestras tecnologías de imágenes de primer nivel realzan los pequeños detalles y las anomalías en diversos tipos de pacientes.
Cada paciente es único, y Zenition 70 le ayuda a obtener una calidad de imagen específica con niveles de dosis óptimas, independientemente de las dificultades que presente el paciente. Por ejemplo, la fluoroscopia pulsada permite obtener mejores imágenes de áreas anatómicas densas y complejas, lo que le ayuda a controlar las dosis, mientras que nuestras tecnologías de imágenes de primer nivel realzan los pequeños detalles y las anomalías en diversos tipos de pacientes.
Reduzca las distracciones
Reduzca las distracciones
Cuando se colocan endoprótesis cubiertas o se realizan artrodesis vertebrales complejas, la reducción de distracciones y deliberaciones técnicas permite
que los equipos quirúrgicos se concentren más en el paciente. Con las ayudas de navegación del flujo de trabajo Unify, los equipos quirúrgicos experimentaron interacciones más fluidas y menos problemas de comunicación en un estudio de funcionalidad¹. La memoria de posición redujo los niveles de frustración durante las tareas de (re)posicionamiento¹.
Reduzca las distracciones
Cuando se colocan endoprótesis cubiertas o se realizan artrodesis vertebrales complejas, la reducción de distracciones y deliberaciones técnicas permite
que los equipos quirúrgicos se concentren más en el paciente. Con las ayudas de navegación del flujo de trabajo Unify, los equipos quirúrgicos experimentaron interacciones más fluidas y menos problemas de comunicación en un estudio de funcionalidad¹. La memoria de posición redujo los niveles de frustración durante las tareas de (re)posicionamiento¹.
Reduzca las distracciones
Cuando se colocan endoprótesis cubiertas o se realizan artrodesis vertebrales complejas, la reducción de distracciones y deliberaciones técnicas permite
que los equipos quirúrgicos se concentren más en el paciente. Con las ayudas de navegación del flujo de trabajo Unify, los equipos quirúrgicos experimentaron interacciones más fluidas y menos problemas de comunicación en un estudio de funcionalidad¹. La memoria de posición redujo los niveles de frustración durante las tareas de (re)posicionamiento¹.
Cuando se colocan endoprótesis cubiertas o se realizan artrodesis vertebrales complejas, la reducción de distracciones y deliberaciones técnicas permite
que los equipos quirúrgicos se concentren más en el paciente. Con las ayudas de navegación del flujo de trabajo Unify, los equipos quirúrgicos experimentaron interacciones más fluidas y menos problemas de comunicación en un estudio de funcionalidad¹. La memoria de posición redujo los niveles de frustración durante las tareas de (re)posicionamiento¹.
Simplifique las operaciones para los usuarios
Simplifique las operaciones para los usuarios
Para mejorar la tarea diaria del personal médico, se ha diseñado el flujo de trabajo Unify que elimina la complejidad y la frustración que suelen generar las tareas para obtener imágenes quirúrgicas, tanto para los usuarios nuevos como para los que tienen más experiencia. Los controles táctiles, que funcionan como las tabletas y los smartphones, hacen que los usuarios se acostumbren rápido al uso de Zenition.
Simplifique las operaciones para los usuarios
Para mejorar la tarea diaria del personal médico, se ha diseñado el flujo de trabajo Unify que elimina la complejidad y la frustración que suelen generar las tareas para obtener imágenes quirúrgicas, tanto para los usuarios nuevos como para los que tienen más experiencia. Los controles táctiles, que funcionan como las tabletas y los smartphones, hacen que los usuarios se acostumbren rápido al uso de Zenition.
Simplifique las operaciones para los usuarios
Para mejorar la tarea diaria del personal médico, se ha diseñado el flujo de trabajo Unify que elimina la complejidad y la frustración que suelen generar las tareas para obtener imágenes quirúrgicas, tanto para los usuarios nuevos como para los que tienen más experiencia. Los controles táctiles, que funcionan como las tabletas y los smartphones, hacen que los usuarios se acostumbren rápido al uso de Zenition.
Para mejorar la tarea diaria del personal médico, se ha diseñado el flujo de trabajo Unify que elimina la complejidad y la frustración que suelen generar las tareas para obtener imágenes quirúrgicas, tanto para los usuarios nuevos como para los que tienen más experiencia. Los controles táctiles, que funcionan como las tabletas y los smartphones, hacen que los usuarios se acostumbren rápido al uso de Zenition.
Un solo usuario puede manejarlo con facilidad
Un solo usuario puede manejarlo con facilidad
Un solo usuario puede manejar fácilmente el sistema, lo que permite reducir los costos de personal, gracias a los sencillos movimientos de deslizamiento del arco en C
perfectamente compensando y al peso reducido de la estación de visualización móvil.
Un solo usuario puede manejarlo con facilidad
Un solo usuario puede manejar fácilmente el sistema, lo que permite reducir los costos de personal, gracias a los sencillos movimientos de deslizamiento del arco en C
perfectamente compensando y al peso reducido de la estación de visualización móvil.
Un solo usuario puede manejarlo con facilidad
Un solo usuario puede manejar fácilmente el sistema, lo que permite reducir los costos de personal, gracias a los sencillos movimientos de deslizamiento del arco en C
perfectamente compensando y al peso reducido de la estación de visualización móvil.
Un solo usuario puede manejar fácilmente el sistema, lo que permite reducir los costos de personal, gracias a los sencillos movimientos de deslizamiento del arco en C
perfectamente compensando y al peso reducido de la estación de visualización móvil.
Optimice la gestión de sus equipos
Optimice la gestión de sus equipos
La plataforma de Windows® estándar simplifica la gestión del software en todos los equipos de arco en C. Con Philips Support Connect, los administradores de sistemas ahora pueden
realizar varias tareas del sistema por sí solos para evitar retrasos y costosas visitas del servicio técnico. Las configuraciones inalámbricas y del sistema se pueden exportar fácilmente a todos los sistemas Zenition para ahorrar tiempo.
Optimice la gestión de sus equipos
La plataforma de Windows® estándar simplifica la gestión del software en todos los equipos de arco en C. Con Philips Support Connect, los administradores de sistemas ahora pueden
realizar varias tareas del sistema por sí solos para evitar retrasos y costosas visitas del servicio técnico. Las configuraciones inalámbricas y del sistema se pueden exportar fácilmente a todos los sistemas Zenition para ahorrar tiempo.
Optimice la gestión de sus equipos
La plataforma de Windows® estándar simplifica la gestión del software en todos los equipos de arco en C. Con Philips Support Connect, los administradores de sistemas ahora pueden
realizar varias tareas del sistema por sí solos para evitar retrasos y costosas visitas del servicio técnico. Las configuraciones inalámbricas y del sistema se pueden exportar fácilmente a todos los sistemas Zenition para ahorrar tiempo.
La plataforma de Windows® estándar simplifica la gestión del software en todos los equipos de arco en C. Con Philips Support Connect, los administradores de sistemas ahora pueden
realizar varias tareas del sistema por sí solos para evitar retrasos y costosas visitas del servicio técnico. Las configuraciones inalámbricas y del sistema se pueden exportar fácilmente a todos los sistemas Zenition para ahorrar tiempo.
Servicio rápido e intercambio de datos
Servicio rápido e intercambio de datos
Con nuestras opciones de asistencia remota, podemos iniciar sesión de inmediato para guiarlo en caso de que tenga un problema técnico. De este modo, muchos problemas se resuelven sin
necesidad de hacer una visita al lugar, lo que permite ahorrar tiempo y dinero. Puede acelerar el diagnóstico del sistema con nuestra herramienta CAT integrada. La opción de conectividad inalámbrica le permite compartir
datos e imágenes en todo el hospital para optimizar la eficiencia.
Servicio rápido e intercambio de datos
Con nuestras opciones de asistencia remota, podemos iniciar sesión de inmediato para guiarlo en caso de que tenga un problema técnico. De este modo, muchos problemas se resuelven sin
necesidad de hacer una visita al lugar, lo que permite ahorrar tiempo y dinero. Puede acelerar el diagnóstico del sistema con nuestra herramienta CAT integrada. La opción de conectividad inalámbrica le permite compartir
datos e imágenes en todo el hospital para optimizar la eficiencia.
Servicio rápido e intercambio de datos
Con nuestras opciones de asistencia remota, podemos iniciar sesión de inmediato para guiarlo en caso de que tenga un problema técnico. De este modo, muchos problemas se resuelven sin
necesidad de hacer una visita al lugar, lo que permite ahorrar tiempo y dinero. Puede acelerar el diagnóstico del sistema con nuestra herramienta CAT integrada. La opción de conectividad inalámbrica le permite compartir
datos e imágenes en todo el hospital para optimizar la eficiencia.
Con nuestras opciones de asistencia remota, podemos iniciar sesión de inmediato para guiarlo en caso de que tenga un problema técnico. De este modo, muchos problemas se resuelven sin
necesidad de hacer una visita al lugar, lo que permite ahorrar tiempo y dinero. Puede acelerar el diagnóstico del sistema con nuestra herramienta CAT integrada. La opción de conectividad inalámbrica le permite compartir
datos e imágenes en todo el hospital para optimizar la eficiencia.
Especificaciones
Generación de rayos X
Generación de rayos X
Tubo de rayos X
Ánodo giratorio (tubo)
generador de rayos X
Generador monobloque de alta frecuencia de 80 KHz
Máxima salida del generador
15
kW
Detector plano
Detector plano
Detector plano
Detector de silicio amorfo Trixell
Tamaño de la matriz
Para FD 26x26: 1560 x 1424 píxeles. Para FD 21x21: 1344 x 1344 píxeles
Área del detector
Para FD 26x26: 26.2 x 26.2 cm (10.3” x 10.3”). Para FD 21x21: 20.7 x 20.7 cm (8.15” x 8.15”).
Tono del pixel
Para FD 26 x 26: 184 μm. Para FD 21 x 21: 154 μm.
Conectividad
Conectividad
Entrada de video
Video S, DVI (digital y analógico), SDI
WLAN
Opcional
Salida de video digital (opcional)
2 conectores DVI a la izquierda y la derecha del monitor
Almacenamiento USB
PNG, MP4, BMP
Paquete DICOM/IHE avanzado (opcional)
Gestión de lista de tareas de la modalidad, Compromiso de almacenamiento del paso del procedimiento realizado en la modalidad, Pleno cumplimiento con el perfil de integración del flujo de trabajo programado de IHE como un Actor de la modalidad de adquisición, Admite la Presentación de informes de dosis estructurados según DICOM, Consulta/Recuperación (con la opción ViewForum)
Opciones
Opciones
Visor de imagen
Visor de modalidad múltiple
Dispositivo de puntería láser para tanque
El puntero láser proyecta un punto de mira desde el tanque de rayos X hacia el detector plano.
Geometría
Geometría
Profundidad del arco en C
73 cm/29 in
Arco C
Codificación por colores, completamente equilibrado
Distancia de la imagen fuente
99.3 cm/39 in
Angulación
+ 90/- 50
°
Posición lateral más baja
102.7 cm/40.4 in
Generación de rayos X
Generación de rayos X
Tubo de rayos X
Ánodo giratorio (tubo)
generador de rayos X
Generador monobloque de alta frecuencia de 80 KHz
Detector plano
Detector plano
Detector plano
Detector de silicio amorfo Trixell
Tamaño de la matriz
Para FD 26x26: 1560 x 1424 píxeles. Para FD 21x21: 1344 x 1344 píxeles
Para FD 26x26: 1560 x 1424 píxeles. Para FD 21x21: 1344 x 1344 píxeles
Área del detector
Para FD 26x26: 26.2 x 26.2 cm (10.3” x 10.3”). Para FD 21x21: 20.7 x 20.7 cm (8.15” x 8.15”).
Tono del pixel
Para FD 26 x 26: 184 μm. Para FD 21 x 21: 154 μm.
Conectividad
Conectividad
Entrada de video
Video S, DVI (digital y analógico), SDI
WLAN
Opcional
Salida de video digital (opcional)
2 conectores DVI a la izquierda y la derecha del monitor
Almacenamiento USB
PNG, MP4, BMP
Paquete DICOM/IHE avanzado (opcional)
Gestión de lista de tareas de la modalidad, Compromiso de almacenamiento del paso del procedimiento realizado en la modalidad, Pleno cumplimiento con el perfil de integración del flujo de trabajo programado de IHE como un Actor de la modalidad de adquisición, Admite la Presentación de informes de dosis estructurados según DICOM, Consulta/Recuperación (con la opción ViewForum)
Opciones
Opciones
Visor de imagen
Visor de modalidad múltiple
Dispositivo de puntería láser para tanque
El puntero láser proyecta un punto de mira desde el tanque de rayos X hacia el detector plano.
Geometría
Geometría
Profundidad del arco en C
73 cm/29 in
Arco C
Codificación por colores, completamente equilibrado
Distancia de la imagen fuente
99.3 cm/39 in
Angulación
+ 90/- 50
°
Posición lateral más baja
102.7 cm/40.4 in
Los sistemas de arcos en C móviles Zenition se encuentran disponibles para la venta solo en algunos países. Consulte con su representante local para conocer la disponibilidad en el mercado.
1. Resultados obtenidos durante las pruebas entre usuarios realizadas en noviembre de 2013 por Use-Lab GmbH, una empresa independiente. En las pruebas participaron 30 médicos de EE. UU. (un equipo de15 médicos y 15 miembros del personal de enfermería, o técnicos en radiología) que llevaron a cabo procedimientos simulados en un entorno quirúrgico simulado. Ninguno de ellos había trabajado previamente con un arco en C de Philips ni había trabajado con los demás integrantes del equipo.
2. Contratos de mantenimiento RightFit disponibles con Tecnología Maximizer.
3. Las imágenes clínicas se han obtenido con Veradius Unity y no muestran la calidad final de la imagen de los sistemas de arco en C móviles Zenition 70.
Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.
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