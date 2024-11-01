Términos de búsqueda

El diseño del Ingenia Ambition 1.5T S

Excelencia en sus servicios diarios de MR, libre de helio

Buscar productos similares

Debido a su revolucionario imán BlueSeal, completamente sellado, Ingenia Ambition S le permite experimentar operaciones de RM más productivas¹ sin helio. Ingenia Ambition S ofrece una excelente calidad de imagen incluso para los pacientes difíciles y realiza exámenes de resonancia magnética (RM) hasta un 50 % más rápido² con las aceleraciones de Compressed SENSE para todas las áreas anatómicas, tanto para la exploración 2D como 3D. Se logra un tiempo de examen general rápido porque se simplifica el manejo del paciente en el resonador magnético con la configuración del paciente guiada sin contacto. Asimismo, Ingenia Ambition S ofrece una experiencia audiovisual envolvente para ayudar a calmar a los pacientes y a guiarlos durante los exámenes de RM.

Contáctenos
Características
Olvídese del helio con el magneto BlueSeal.
Olvídese del helio con el magneto BlueSeal. video

Olvídese del helio con el magneto BlueSeal.

Philips BlueSeal utiliza una nueva tecnología de microenfriamiento que solo requiere una cantidad insignificante (menos del 0,5 % del volumen actual¹) de helio líquido para el enfriamiento. Esta fracción de la cantidad habitual de helio líquido se coloca en el magneto durante la fabricación y luego se sella completamente. Como resultado, no se produce ninguna fuga de helio líquido⁵, ni de forma repentina durante una pérdida de campo ni de forma gradual.

Olvídese del helio con el magneto BlueSeal.

Olvídese del helio con el magneto BlueSeal. video

Philips BlueSeal utiliza una nueva tecnología de microenfriamiento que solo requiere una cantidad insignificante (menos del 0,5 % del volumen actual¹) de helio líquido para el enfriamiento. Esta fracción de la cantidad habitual de helio líquido se coloca en el magneto durante la fabricación y luego se sella completamente. Como resultado, no se produce ninguna fuga de helio líquido⁵, ni de forma repentina durante una pérdida de campo ni de forma gradual.

Olvídese del helio con el magneto BlueSeal.

Philips BlueSeal utiliza una nueva tecnología de microenfriamiento que solo requiere una cantidad insignificante (menos del 0,5 % del volumen actual¹) de helio líquido para el enfriamiento. Esta fracción de la cantidad habitual de helio líquido se coloca en el magneto durante la fabricación y luego se sella completamente. Como resultado, no se produce ninguna fuga de helio líquido⁵, ni de forma repentina durante una pérdida de campo ni de forma gradual.
Más información
Olvídese del helio con el magneto BlueSeal.
Olvídese del helio con el magneto BlueSeal. video

Olvídese del helio con el magneto BlueSeal.

Philips BlueSeal utiliza una nueva tecnología de microenfriamiento que solo requiere una cantidad insignificante (menos del 0,5 % del volumen actual¹) de helio líquido para el enfriamiento. Esta fracción de la cantidad habitual de helio líquido se coloca en el magneto durante la fabricación y luego se sella completamente. Como resultado, no se produce ninguna fuga de helio líquido⁵, ni de forma repentina durante una pérdida de campo ni de forma gradual.
Diseñado para reducir los costes de instalación y otros costes asociados
Diseñado para reducir los costes de instalación y otros costes asociados

Diseñado para reducir los costes de instalación y otros costes asociados

El imán BlueSeal no necesita un tubo de ventilación, lo que reduce de manera significativa los costes de instalación. Además, el BlueSeal de Philips es aproximadamente 900 kg más ligero que su antecesor¹, una reducción que facilita la instalación, reduce las adaptaciones a la superficie y minimiza aún más los costes asociados.

Diseñado para reducir los costes de instalación y otros costes asociados

Diseñado para reducir los costes de instalación y otros costes asociados
El imán BlueSeal no necesita un tubo de ventilación, lo que reduce de manera significativa los costes de instalación. Además, el BlueSeal de Philips es aproximadamente 900 kg más ligero que su antecesor¹, una reducción que facilita la instalación, reduce las adaptaciones a la superficie y minimiza aún más los costes asociados.

Diseñado para reducir los costes de instalación y otros costes asociados

El imán BlueSeal no necesita un tubo de ventilación, lo que reduce de manera significativa los costes de instalación. Además, el BlueSeal de Philips es aproximadamente 900 kg más ligero que su antecesor¹, una reducción que facilita la instalación, reduce las adaptaciones a la superficie y minimiza aún más los costes asociados.
Más información
Diseñado para reducir los costes de instalación y otros costes asociados
Diseñado para reducir los costes de instalación y otros costes asociados

Diseñado para reducir los costes de instalación y otros costes asociados

El imán BlueSeal no necesita un tubo de ventilación, lo que reduce de manera significativa los costes de instalación. Además, el BlueSeal de Philips es aproximadamente 900 kg más ligero que su antecesor¹, una reducción que facilita la instalación, reduce las adaptaciones a la superficie y minimiza aún más los costes asociados.
Hacia operaciones de RM ininterrumpidas
Hacia operaciones de RM ininterrumpidas

Hacia operaciones de RM ininterrumpidas

Gracias a sus controladores digitales únicos y a la conectividad 24/7 de e-Alerts³, Philips BlueSeal destaca como el primer magneto impulsado por inteligencia adaptativa que admite un conjunto de funciones de servicio únicas denominadas EasySwitch. Las soluciones EasySwitch tienen como objetivo minimizar el tiempo de inactividad inesperado en caso de problemas operativos de RM.

Hacia operaciones de RM ininterrumpidas

Hacia operaciones de RM ininterrumpidas
Gracias a sus controladores digitales únicos y a la conectividad 24/7 de e-Alerts³, Philips BlueSeal destaca como el primer magneto impulsado por inteligencia adaptativa que admite un conjunto de funciones de servicio únicas denominadas EasySwitch. Las soluciones EasySwitch tienen como objetivo minimizar el tiempo de inactividad inesperado en caso de problemas operativos de RM.

Hacia operaciones de RM ininterrumpidas

Gracias a sus controladores digitales únicos y a la conectividad 24/7 de e-Alerts³, Philips BlueSeal destaca como el primer magneto impulsado por inteligencia adaptativa que admite un conjunto de funciones de servicio únicas denominadas EasySwitch. Las soluciones EasySwitch tienen como objetivo minimizar el tiempo de inactividad inesperado en caso de problemas operativos de RM.
Más información
Hacia operaciones de RM ininterrumpidas
Hacia operaciones de RM ininterrumpidas

Hacia operaciones de RM ininterrumpidas

Gracias a sus controladores digitales únicos y a la conectividad 24/7 de e-Alerts³, Philips BlueSeal destaca como el primer magneto impulsado por inteligencia adaptativa que admite un conjunto de funciones de servicio únicas denominadas EasySwitch. Las soluciones EasySwitch tienen como objetivo minimizar el tiempo de inactividad inesperado en caso de problemas operativos de RM.
Acelera los exámenes hasta un 50 %
Acelera los exámenes hasta un 50 %

Acelera los exámenes hasta un 50 %

Compressed SENSE acelera los escaneos 2D y 3D hasta en un 50 % con una calidad de imagen prácticamente equivalente². Como resultado, Ingenia Ambition no solo acelera las secuencias, sino todo el examen del paciente. Ahora puede considerar agregar más pacientes a su cronograma diario.

Acelera los exámenes hasta un 50 %

Acelera los exámenes hasta un 50 %
Compressed SENSE acelera los escaneos 2D y 3D hasta en un 50 % con una calidad de imagen prácticamente equivalente². Como resultado, Ingenia Ambition no solo acelera las secuencias, sino todo el examen del paciente. Ahora puede considerar agregar más pacientes a su cronograma diario.

Acelera los exámenes hasta un 50 %

Compressed SENSE acelera los escaneos 2D y 3D hasta en un 50 % con una calidad de imagen prácticamente equivalente². Como resultado, Ingenia Ambition no solo acelera las secuencias, sino todo el examen del paciente. Ahora puede considerar agregar más pacientes a su cronograma diario.
Más información
Acelera los exámenes hasta un 50 %
Acelera los exámenes hasta un 50 %

Acelera los exámenes hasta un 50 %

Compressed SENSE acelera los escaneos 2D y 3D hasta en un 50 % con una calidad de imagen prácticamente equivalente². Como resultado, Ingenia Ambition no solo acelera las secuencias, sino todo el examen del paciente. Ahora puede considerar agregar más pacientes a su cronograma diario.
Proporcione una experiencia visual envolvente
Proporcione una experiencia visual envolvente

Proporcione una experiencia visual envolvente

Diseñado para ofrecer una experiencia sensorial relajante, Ambient Experience proporciona distracciones favorables para los pacientes mediante la incorporación de una iluminación, proyección y sonido dinámicos, y contribuye a un entorno positivo y atractivo para beneficiar la calidad de la atención. Desde el momento en que un paciente es trasladado al escáner, hasta la finalización de la exploración, la solución In-Bore Connect puede ayudar a los pacientes a relajarse, seguir las instrucciones y minimizar el movimiento.

Proporcione una experiencia visual envolvente

Proporcione una experiencia visual envolvente
Diseñado para ofrecer una experiencia sensorial relajante, Ambient Experience proporciona distracciones favorables para los pacientes mediante la incorporación de una iluminación, proyección y sonido dinámicos, y contribuye a un entorno positivo y atractivo para beneficiar la calidad de la atención. Desde el momento en que un paciente es trasladado al escáner, hasta la finalización de la exploración, la solución In-Bore Connect puede ayudar a los pacientes a relajarse, seguir las instrucciones y minimizar el movimiento.

Proporcione una experiencia visual envolvente

Diseñado para ofrecer una experiencia sensorial relajante, Ambient Experience proporciona distracciones favorables para los pacientes mediante la incorporación de una iluminación, proyección y sonido dinámicos, y contribuye a un entorno positivo y atractivo para beneficiar la calidad de la atención. Desde el momento en que un paciente es trasladado al escáner, hasta la finalización de la exploración, la solución In-Bore Connect puede ayudar a los pacientes a relajarse, seguir las instrucciones y minimizar el movimiento.
Más información
Proporcione una experiencia visual envolvente
Proporcione una experiencia visual envolvente

Proporcione una experiencia visual envolvente

Diseñado para ofrecer una experiencia sensorial relajante, Ambient Experience proporciona distracciones favorables para los pacientes mediante la incorporación de una iluminación, proyección y sonido dinámicos, y contribuye a un entorno positivo y atractivo para beneficiar la calidad de la atención. Desde el momento en que un paciente es trasladado al escáner, hasta la finalización de la exploración, la solución In-Bore Connect puede ayudar a los pacientes a relajarse, seguir las instrucciones y minimizar el movimiento.
Philips para un soporte de por vida.
Philips para un soporte de por vida.

Philips para un soporte de por vida.

Aproveche las ventajas del servicio técnico a distancia, el mantenimiento predictivo basado en inteligencia artificial, las actualizaciones frecuentes del sistema, la sustitución perpetua de las bobinas y las opciones de financiamiento personalizadas para mejorar el tiempo de actividad y gestionar el costo total de propiedad a lo largo de la vida útil de su sistema.

Philips para un soporte de por vida.

Philips para un soporte de por vida.
Aproveche las ventajas del servicio técnico a distancia, el mantenimiento predictivo basado en inteligencia artificial, las actualizaciones frecuentes del sistema, la sustitución perpetua de las bobinas y las opciones de financiamiento personalizadas para mejorar el tiempo de actividad y gestionar el costo total de propiedad a lo largo de la vida útil de su sistema.

Philips para un soporte de por vida.

Aproveche las ventajas del servicio técnico a distancia, el mantenimiento predictivo basado en inteligencia artificial, las actualizaciones frecuentes del sistema, la sustitución perpetua de las bobinas y las opciones de financiamiento personalizadas para mejorar el tiempo de actividad y gestionar el costo total de propiedad a lo largo de la vida útil de su sistema.
Más información
Philips para un soporte de por vida.
Philips para un soporte de por vida.

Philips para un soporte de por vida.

Aproveche las ventajas del servicio técnico a distancia, el mantenimiento predictivo basado en inteligencia artificial, las actualizaciones frecuentes del sistema, la sustitución perpetua de las bobinas y las opciones de financiamiento personalizadas para mejorar el tiempo de actividad y gestionar el costo total de propiedad a lo largo de la vida útil de su sistema.
Confianza clínica en RM cardíaca

Confianza clínica en RM cardíaca

Debido al diseño del imán BlueSeal hay una transferencia de energía insignificante de la bobina de gradiente al imán. Esto permite mantener una perfecta estabilidad B0 con el tiempo, lo que resulta especialmente beneficioso para las adquisiciones sensibles B0 como secuencias de bTFE cardíacos.

Confianza clínica en RM cardíaca

Debido al diseño del imán BlueSeal hay una transferencia de energía insignificante de la bobina de gradiente al imán. Esto permite mantener una perfecta estabilidad B0 con el tiempo, lo que resulta especialmente beneficioso para las adquisiciones sensibles B0 como secuencias de bTFE cardíacos.

Confianza clínica en RM cardíaca

Debido al diseño del imán BlueSeal hay una transferencia de energía insignificante de la bobina de gradiente al imán. Esto permite mantener una perfecta estabilidad B0 con el tiempo, lo que resulta especialmente beneficioso para las adquisiciones sensibles B0 como secuencias de bTFE cardíacos.
Aumente la productividad. Smart WF

Aumente la productividad con Smart Workflow

Permita a su personal centrarse menos en la tecnología y dedicarse plenamente a los pacientes. Al reducir y simplificar el número de pasos necesarios para la preparación del paciente, incluso los nuevos operadores que nunca han trabajado con el escáner pueden proceder con confianza. Smart Workflow guía y orienta cuando es necesario y automatiza cuando es posible, logrando una alta productividad al tiempo que permite a su personal centrarse en los pacientes.

Aumente la productividad con Smart Workflow

Permita a su personal centrarse menos en la tecnología y dedicarse plenamente a los pacientes. Al reducir y simplificar el número de pasos necesarios para la preparación del paciente, incluso los nuevos operadores que nunca han trabajado con el escáner pueden proceder con confianza. Smart Workflow guía y orienta cuando es necesario y automatiza cuando es posible, logrando una alta productividad al tiempo que permite a su personal centrarse en los pacientes.

Aumente la productividad con Smart Workflow

Permita a su personal centrarse menos en la tecnología y dedicarse plenamente a los pacientes. Al reducir y simplificar el número de pasos necesarios para la preparación del paciente, incluso los nuevos operadores que nunca han trabajado con el escáner pueden proceder con confianza. Smart Workflow guía y orienta cuando es necesario y automatiza cuando es posible, logrando una alta productividad al tiempo que permite a su personal centrarse en los pacientes.
  • Olvídese del helio con el magneto BlueSeal.
  • Diseñado para reducir los costes de instalación y otros costes asociados
  • Hacia operaciones de RM ininterrumpidas
  • Acelera los exámenes hasta un 50 %
Ver todas las características
Olvídese del helio con el magneto BlueSeal.
Olvídese del helio con el magneto BlueSeal. video

Olvídese del helio con el magneto BlueSeal.

Philips BlueSeal utiliza una nueva tecnología de microenfriamiento que solo requiere una cantidad insignificante (menos del 0,5 % del volumen actual¹) de helio líquido para el enfriamiento. Esta fracción de la cantidad habitual de helio líquido se coloca en el magneto durante la fabricación y luego se sella completamente. Como resultado, no se produce ninguna fuga de helio líquido⁵, ni de forma repentina durante una pérdida de campo ni de forma gradual.

Olvídese del helio con el magneto BlueSeal.

Olvídese del helio con el magneto BlueSeal. video

Philips BlueSeal utiliza una nueva tecnología de microenfriamiento que solo requiere una cantidad insignificante (menos del 0,5 % del volumen actual¹) de helio líquido para el enfriamiento. Esta fracción de la cantidad habitual de helio líquido se coloca en el magneto durante la fabricación y luego se sella completamente. Como resultado, no se produce ninguna fuga de helio líquido⁵, ni de forma repentina durante una pérdida de campo ni de forma gradual.

Olvídese del helio con el magneto BlueSeal.

Philips BlueSeal utiliza una nueva tecnología de microenfriamiento que solo requiere una cantidad insignificante (menos del 0,5 % del volumen actual¹) de helio líquido para el enfriamiento. Esta fracción de la cantidad habitual de helio líquido se coloca en el magneto durante la fabricación y luego se sella completamente. Como resultado, no se produce ninguna fuga de helio líquido⁵, ni de forma repentina durante una pérdida de campo ni de forma gradual.
Más información
Olvídese del helio con el magneto BlueSeal.
Olvídese del helio con el magneto BlueSeal. video

Olvídese del helio con el magneto BlueSeal.

Philips BlueSeal utiliza una nueva tecnología de microenfriamiento que solo requiere una cantidad insignificante (menos del 0,5 % del volumen actual¹) de helio líquido para el enfriamiento. Esta fracción de la cantidad habitual de helio líquido se coloca en el magneto durante la fabricación y luego se sella completamente. Como resultado, no se produce ninguna fuga de helio líquido⁵, ni de forma repentina durante una pérdida de campo ni de forma gradual.
Diseñado para reducir los costes de instalación y otros costes asociados
Diseñado para reducir los costes de instalación y otros costes asociados

Diseñado para reducir los costes de instalación y otros costes asociados

El imán BlueSeal no necesita un tubo de ventilación, lo que reduce de manera significativa los costes de instalación. Además, el BlueSeal de Philips es aproximadamente 900 kg más ligero que su antecesor¹, una reducción que facilita la instalación, reduce las adaptaciones a la superficie y minimiza aún más los costes asociados.

Diseñado para reducir los costes de instalación y otros costes asociados

Diseñado para reducir los costes de instalación y otros costes asociados
El imán BlueSeal no necesita un tubo de ventilación, lo que reduce de manera significativa los costes de instalación. Además, el BlueSeal de Philips es aproximadamente 900 kg más ligero que su antecesor¹, una reducción que facilita la instalación, reduce las adaptaciones a la superficie y minimiza aún más los costes asociados.

Diseñado para reducir los costes de instalación y otros costes asociados

El imán BlueSeal no necesita un tubo de ventilación, lo que reduce de manera significativa los costes de instalación. Además, el BlueSeal de Philips es aproximadamente 900 kg más ligero que su antecesor¹, una reducción que facilita la instalación, reduce las adaptaciones a la superficie y minimiza aún más los costes asociados.
Más información
Diseñado para reducir los costes de instalación y otros costes asociados
Diseñado para reducir los costes de instalación y otros costes asociados

Diseñado para reducir los costes de instalación y otros costes asociados

El imán BlueSeal no necesita un tubo de ventilación, lo que reduce de manera significativa los costes de instalación. Además, el BlueSeal de Philips es aproximadamente 900 kg más ligero que su antecesor¹, una reducción que facilita la instalación, reduce las adaptaciones a la superficie y minimiza aún más los costes asociados.
Hacia operaciones de RM ininterrumpidas
Hacia operaciones de RM ininterrumpidas

Hacia operaciones de RM ininterrumpidas

Gracias a sus controladores digitales únicos y a la conectividad 24/7 de e-Alerts³, Philips BlueSeal destaca como el primer magneto impulsado por inteligencia adaptativa que admite un conjunto de funciones de servicio únicas denominadas EasySwitch. Las soluciones EasySwitch tienen como objetivo minimizar el tiempo de inactividad inesperado en caso de problemas operativos de RM.

Hacia operaciones de RM ininterrumpidas

Hacia operaciones de RM ininterrumpidas
Gracias a sus controladores digitales únicos y a la conectividad 24/7 de e-Alerts³, Philips BlueSeal destaca como el primer magneto impulsado por inteligencia adaptativa que admite un conjunto de funciones de servicio únicas denominadas EasySwitch. Las soluciones EasySwitch tienen como objetivo minimizar el tiempo de inactividad inesperado en caso de problemas operativos de RM.

Hacia operaciones de RM ininterrumpidas

Gracias a sus controladores digitales únicos y a la conectividad 24/7 de e-Alerts³, Philips BlueSeal destaca como el primer magneto impulsado por inteligencia adaptativa que admite un conjunto de funciones de servicio únicas denominadas EasySwitch. Las soluciones EasySwitch tienen como objetivo minimizar el tiempo de inactividad inesperado en caso de problemas operativos de RM.
Más información
Hacia operaciones de RM ininterrumpidas
Hacia operaciones de RM ininterrumpidas

Hacia operaciones de RM ininterrumpidas

Gracias a sus controladores digitales únicos y a la conectividad 24/7 de e-Alerts³, Philips BlueSeal destaca como el primer magneto impulsado por inteligencia adaptativa que admite un conjunto de funciones de servicio únicas denominadas EasySwitch. Las soluciones EasySwitch tienen como objetivo minimizar el tiempo de inactividad inesperado en caso de problemas operativos de RM.
Acelera los exámenes hasta un 50 %
Acelera los exámenes hasta un 50 %

Acelera los exámenes hasta un 50 %

Compressed SENSE acelera los escaneos 2D y 3D hasta en un 50 % con una calidad de imagen prácticamente equivalente². Como resultado, Ingenia Ambition no solo acelera las secuencias, sino todo el examen del paciente. Ahora puede considerar agregar más pacientes a su cronograma diario.

Acelera los exámenes hasta un 50 %

Acelera los exámenes hasta un 50 %
Compressed SENSE acelera los escaneos 2D y 3D hasta en un 50 % con una calidad de imagen prácticamente equivalente². Como resultado, Ingenia Ambition no solo acelera las secuencias, sino todo el examen del paciente. Ahora puede considerar agregar más pacientes a su cronograma diario.

Acelera los exámenes hasta un 50 %

Compressed SENSE acelera los escaneos 2D y 3D hasta en un 50 % con una calidad de imagen prácticamente equivalente². Como resultado, Ingenia Ambition no solo acelera las secuencias, sino todo el examen del paciente. Ahora puede considerar agregar más pacientes a su cronograma diario.
Más información
Acelera los exámenes hasta un 50 %
Acelera los exámenes hasta un 50 %

Acelera los exámenes hasta un 50 %

Compressed SENSE acelera los escaneos 2D y 3D hasta en un 50 % con una calidad de imagen prácticamente equivalente². Como resultado, Ingenia Ambition no solo acelera las secuencias, sino todo el examen del paciente. Ahora puede considerar agregar más pacientes a su cronograma diario.
Proporcione una experiencia visual envolvente
Proporcione una experiencia visual envolvente

Proporcione una experiencia visual envolvente

Diseñado para ofrecer una experiencia sensorial relajante, Ambient Experience proporciona distracciones favorables para los pacientes mediante la incorporación de una iluminación, proyección y sonido dinámicos, y contribuye a un entorno positivo y atractivo para beneficiar la calidad de la atención. Desde el momento en que un paciente es trasladado al escáner, hasta la finalización de la exploración, la solución In-Bore Connect puede ayudar a los pacientes a relajarse, seguir las instrucciones y minimizar el movimiento.

Proporcione una experiencia visual envolvente

Proporcione una experiencia visual envolvente
Diseñado para ofrecer una experiencia sensorial relajante, Ambient Experience proporciona distracciones favorables para los pacientes mediante la incorporación de una iluminación, proyección y sonido dinámicos, y contribuye a un entorno positivo y atractivo para beneficiar la calidad de la atención. Desde el momento en que un paciente es trasladado al escáner, hasta la finalización de la exploración, la solución In-Bore Connect puede ayudar a los pacientes a relajarse, seguir las instrucciones y minimizar el movimiento.

Proporcione una experiencia visual envolvente

Diseñado para ofrecer una experiencia sensorial relajante, Ambient Experience proporciona distracciones favorables para los pacientes mediante la incorporación de una iluminación, proyección y sonido dinámicos, y contribuye a un entorno positivo y atractivo para beneficiar la calidad de la atención. Desde el momento en que un paciente es trasladado al escáner, hasta la finalización de la exploración, la solución In-Bore Connect puede ayudar a los pacientes a relajarse, seguir las instrucciones y minimizar el movimiento.
Más información
Proporcione una experiencia visual envolvente
Proporcione una experiencia visual envolvente

Proporcione una experiencia visual envolvente

Diseñado para ofrecer una experiencia sensorial relajante, Ambient Experience proporciona distracciones favorables para los pacientes mediante la incorporación de una iluminación, proyección y sonido dinámicos, y contribuye a un entorno positivo y atractivo para beneficiar la calidad de la atención. Desde el momento en que un paciente es trasladado al escáner, hasta la finalización de la exploración, la solución In-Bore Connect puede ayudar a los pacientes a relajarse, seguir las instrucciones y minimizar el movimiento.
Philips para un soporte de por vida.
Philips para un soporte de por vida.

Philips para un soporte de por vida.

Aproveche las ventajas del servicio técnico a distancia, el mantenimiento predictivo basado en inteligencia artificial, las actualizaciones frecuentes del sistema, la sustitución perpetua de las bobinas y las opciones de financiamiento personalizadas para mejorar el tiempo de actividad y gestionar el costo total de propiedad a lo largo de la vida útil de su sistema.

Philips para un soporte de por vida.

Philips para un soporte de por vida.
Aproveche las ventajas del servicio técnico a distancia, el mantenimiento predictivo basado en inteligencia artificial, las actualizaciones frecuentes del sistema, la sustitución perpetua de las bobinas y las opciones de financiamiento personalizadas para mejorar el tiempo de actividad y gestionar el costo total de propiedad a lo largo de la vida útil de su sistema.

Philips para un soporte de por vida.

Aproveche las ventajas del servicio técnico a distancia, el mantenimiento predictivo basado en inteligencia artificial, las actualizaciones frecuentes del sistema, la sustitución perpetua de las bobinas y las opciones de financiamiento personalizadas para mejorar el tiempo de actividad y gestionar el costo total de propiedad a lo largo de la vida útil de su sistema.
Más información
Philips para un soporte de por vida.
Philips para un soporte de por vida.

Philips para un soporte de por vida.

Aproveche las ventajas del servicio técnico a distancia, el mantenimiento predictivo basado en inteligencia artificial, las actualizaciones frecuentes del sistema, la sustitución perpetua de las bobinas y las opciones de financiamiento personalizadas para mejorar el tiempo de actividad y gestionar el costo total de propiedad a lo largo de la vida útil de su sistema.
Confianza clínica en RM cardíaca

Confianza clínica en RM cardíaca

Debido al diseño del imán BlueSeal hay una transferencia de energía insignificante de la bobina de gradiente al imán. Esto permite mantener una perfecta estabilidad B0 con el tiempo, lo que resulta especialmente beneficioso para las adquisiciones sensibles B0 como secuencias de bTFE cardíacos.

Confianza clínica en RM cardíaca

Debido al diseño del imán BlueSeal hay una transferencia de energía insignificante de la bobina de gradiente al imán. Esto permite mantener una perfecta estabilidad B0 con el tiempo, lo que resulta especialmente beneficioso para las adquisiciones sensibles B0 como secuencias de bTFE cardíacos.

Confianza clínica en RM cardíaca

Debido al diseño del imán BlueSeal hay una transferencia de energía insignificante de la bobina de gradiente al imán. Esto permite mantener una perfecta estabilidad B0 con el tiempo, lo que resulta especialmente beneficioso para las adquisiciones sensibles B0 como secuencias de bTFE cardíacos.
Aumente la productividad. Smart WF

Aumente la productividad con Smart Workflow

Permita a su personal centrarse menos en la tecnología y dedicarse plenamente a los pacientes. Al reducir y simplificar el número de pasos necesarios para la preparación del paciente, incluso los nuevos operadores que nunca han trabajado con el escáner pueden proceder con confianza. Smart Workflow guía y orienta cuando es necesario y automatiza cuando es posible, logrando una alta productividad al tiempo que permite a su personal centrarse en los pacientes.

Aumente la productividad con Smart Workflow

Permita a su personal centrarse menos en la tecnología y dedicarse plenamente a los pacientes. Al reducir y simplificar el número de pasos necesarios para la preparación del paciente, incluso los nuevos operadores que nunca han trabajado con el escáner pueden proceder con confianza. Smart Workflow guía y orienta cuando es necesario y automatiza cuando es posible, logrando una alta productividad al tiempo que permite a su personal centrarse en los pacientes.

Aumente la productividad con Smart Workflow

Permita a su personal centrarse menos en la tecnología y dedicarse plenamente a los pacientes. Al reducir y simplificar el número de pasos necesarios para la preparación del paciente, incluso los nuevos operadores que nunca han trabajado con el escáner pueden proceder con confianza. Smart Workflow guía y orienta cuando es necesario y automatiza cuando es posible, logrando una alta productividad al tiempo que permite a su personal centrarse en los pacientes.

Especificaciones

Sistema de imán sellado
Sistema de imán sellado
Intensidad de campo
  • 1.5T
Diseño del calibre
  • 70 cm
Peso del imán
  • 2300 kg
Homogeneidad típica V-RMS
  • ≤ 0,9 ppm (a 45 cm DSV)
Tecnología de microenfriamiento
Campo de visión (FOV) máximo
  • 55 cm
Tipo de controladores de magneto
  • Inteligencia digital adaptativa
Tasa de evaporación del criógeno
  • No aplica, completamente sellado
Requisitos del ducto de venteo
  • No aplica, completamente sellado
Gradientes omega
Gradientes omega
Amplitud máxima para cada eje
  • 33 mT/m
Velocidad de respuesta máxima para cada eje
  • 120 T/m/s
Información de ubicación
Información de ubicación
Requisitos mínimos de instalación
  • 3,4 x 5,3 m
Altura del techo (mínima)
  • 2,56 m
Recibir radiofrecuencia
Recibir radiofrecuencia
Número de canales de recepción independientes
  • Independiente del canal
Ubicación del conversor analógico-digital (ADC)
  • En el interior de la bobina, cerca de los elementos de recepción
Cadena de señal desde la bobina al reconstructor
  • Totalmente digital
dStream
Flujo de trabajo inteligente
Flujo de trabajo inteligente
Configuración guiada del examen
Centrado automático del paciente
Activación respiratoria sin contacto
Inicio del examen en la sala
Implante ScanWise
Planificación y escaneo automatizados
Entrenamiento automatizado para pacientes
Postprocesamiento automatizado
Sistema de imán sellado
Sistema de imán sellado
Intensidad de campo
  • 1.5T
Diseño del calibre
  • 70 cm
Gradientes omega
Gradientes omega
Amplitud máxima para cada eje
  • 33 mT/m
Velocidad de respuesta máxima para cada eje
  • 120 T/m/s
Ver todas las especificaciones
Sistema de imán sellado
Sistema de imán sellado
Intensidad de campo
  • 1.5T
Diseño del calibre
  • 70 cm
Peso del imán
  • 2300 kg
Homogeneidad típica V-RMS
  • ≤ 0,9 ppm (a 45 cm DSV)
Tecnología de microenfriamiento
Campo de visión (FOV) máximo
  • 55 cm
Tipo de controladores de magneto
  • Inteligencia digital adaptativa
Tasa de evaporación del criógeno
  • No aplica, completamente sellado
Requisitos del ducto de venteo
  • No aplica, completamente sellado
Gradientes omega
Gradientes omega
Amplitud máxima para cada eje
  • 33 mT/m
Velocidad de respuesta máxima para cada eje
  • 120 T/m/s
Información de ubicación
Información de ubicación
Requisitos mínimos de instalación
  • 3,4 x 5,3 m
Altura del techo (mínima)
  • 2,56 m
Recibir radiofrecuencia
Recibir radiofrecuencia
Número de canales de recepción independientes
  • Independiente del canal
Ubicación del conversor analógico-digital (ADC)
  • En el interior de la bobina, cerca de los elementos de recepción
Cadena de señal desde la bobina al reconstructor
  • Totalmente digital
dStream
Flujo de trabajo inteligente
Flujo de trabajo inteligente
Configuración guiada del examen
Centrado automático del paciente
Activación respiratoria sin contacto
Inicio del examen en la sala
Implante ScanWise
Planificación y escaneo automatizados
Entrenamiento automatizado para pacientes
Postprocesamiento automatizado
  • 1. Comparado con el imán de Ingenia 1.5T ZBO
  • 2. Comparado con las exploraciones de Philips sin Compressed SENSE.
  • 3. Necesita conectividad remota.
  • 4. Solo para uso con implantes seguros o aprobados como condicionales para RM siguiendo estrictamente las instrucciones de uso.
  • 5. En comparación con el promedio de los otros 5 escáneres Philips Ingenia MR sin Ambient Experience e In-Bore Connect. Los resultados de los estudios de caso no son predictivos de los resultados en otros casos. Los resultados en otros casos pueden variar.
  • 6. Incluso en el caso excepcional de que el imán no se selle, la cantidad insignificante de escape de helio no afectaría materialmente el nivel de oxígeno dentro de la sala.
  • 7. Debido al método de imagen radial, en comparación con el método de imágenes cartesianas 3D de Philips

Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.

Entendido

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.

Entendido

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Todos los derechos reservados.

Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.