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Ingenia MR-OR

Sistema de resonancia magnética intraoperacional

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Ahorre tiempo valioso al verificar la cirugía -- Obtenga resultados rápidos de MR intraoperacional con la transferencia suave y rápida del paciente durante procedimientos de neurocirugía para apoyar la toma de decisiones quirúrgicas. La sala dual MR-OR permite la utilización diagnóstica habitual del sistema de MR cuando no se está utilizando para imaginología intraoperacional.

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Características
Sistema OR de transferencia del pacie... || Transferencia del paciente sua

Sistema OR de transferencia del paciente FlexTrak

Obtenga resultados rápidos de MRI intraoperacional utilizando la transferencia de pacientes suave y rápida de Ingenia en la sala dual MR-OR.

Sistema OR de transferencia del paciente FlexTrak

Obtenga resultados rápidos de MRI intraoperacional utilizando la transferencia de pacientes suave y rápida de Ingenia en la sala dual MR-OR.

Sistema OR de transferencia del paciente FlexTrak

Obtenga resultados rápidos de MRI intraoperacional utilizando la transferencia de pacientes suave y rápida de Ingenia en la sala dual MR-OR.
dStream || Obtenga una excelente calidad

dStream

Obtenga la calidad de imagen de MR superior de Ingenia y alta exactitud para la neuronavegación con las capacidades completas de diagnóstico de MR. Adicionalmente, benefíciese del campo de visión grande, excelente homogeneidad y excelente exactitud geométrica de Ingenia.

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Obtenga la calidad de imagen de MR superior de Ingenia y alta exactitud para la neuronavegación con las capacidades completas de diagnóstico de MR. Adicionalmente, benefíciese del campo de visión grande, excelente homogeneidad y excelente exactitud geométrica de Ingenia.
Sala dual MR-OR || Aumente el valor económico

Sala dual MR-OR

Al conectar su OR de neurocirugía a un sistema MRI, usted puede aumentar su utilización de MR y mejorar la atención al paciente. Se puede utilizar este sistema MRI para la imaginología diagnóstica habitual cuando no se está utilizando para imaginología intraoperacional.

Sala dual MR-OR

Al conectar su OR de neurocirugía a un sistema MRI, usted puede aumentar su utilización de MR y mejorar la atención al paciente. Se puede utilizar este sistema MRI para la imaginología diagnóstica habitual cuando no se está utilizando para imaginología intraoperacional.

Sala dual MR-OR

Al conectar su OR de neurocirugía a un sistema MRI, usted puede aumentar su utilización de MR y mejorar la atención al paciente. Se puede utilizar este sistema MRI para la imaginología diagnóstica habitual cuando no se está utilizando para imaginología intraoperacional.
Tres puntos de trabajo quirúrgicos || Transferencia del paciente sua

Tres puntos de trabajo quirúrgicos

La solución de MR-OR de Ingenia ofrece tres puntos de trabajo quirúrgicos para apoyar los procedimientos de neurocirugía: en el OR, dentro del alcance del brazo en el sistema de MR, y en el respaldo del sistema de MR.

Tres puntos de trabajo quirúrgicos

La solución de MR-OR de Ingenia ofrece tres puntos de trabajo quirúrgicos para apoyar los procedimientos de neurocirugía: en el OR, dentro del alcance del brazo en el sistema de MR, y en el respaldo del sistema de MR.

Tres puntos de trabajo quirúrgicos

La solución de MR-OR de Ingenia ofrece tres puntos de trabajo quirúrgicos para apoyar los procedimientos de neurocirugía: en el OR, dentro del alcance del brazo en el sistema de MR, y en el respaldo del sistema de MR.
Sala triple OR-MR-OR || Aumente el valor económico

Sala triple OR-MR-OR

La solución MR-OR de Philips presenta capacidades de acoplamiento frontal y acoplamiento posterior. De tal manera que usted puede conectar dos OR a la misma sala de MR. Esta sala triple de OR-MR-OR permite mayor flexibilidad en la programación del paciente y aumenta la utilización de MR.

Sala triple OR-MR-OR

La solución MR-OR de Philips presenta capacidades de acoplamiento frontal y acoplamiento posterior. De tal manera que usted puede conectar dos OR a la misma sala de MR. Esta sala triple de OR-MR-OR permite mayor flexibilidad en la programación del paciente y aumenta la utilización de MR.

Sala triple OR-MR-OR

La solución MR-OR de Philips presenta capacidades de acoplamiento frontal y acoplamiento posterior. De tal manera que usted puede conectar dos OR a la misma sala de MR. Esta sala triple de OR-MR-OR permite mayor flexibilidad en la programación del paciente y aumenta la utilización de MR.
Opciones en el marco del encabezado y... || Aumente el valor económico

Opciones en el marco del encabezado y la selección de la espiral

EL MR-OR de Ingenia ofrece flexibilidad en el marco de la cabecera y los empaques en espiral para ajustarse a diferentes presupuestos y necesidades clínicas.

Opciones en el marco del encabezado y la selección de la espiral

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Sala dual MR-OR

Al conectar su OR de neurocirugía a un sistema MRI, usted puede aumentar su utilización de MR y mejorar la atención al paciente. Se puede utilizar este sistema MRI para la imaginología diagnóstica habitual cuando no se está utilizando para imaginología intraoperacional.

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Tres puntos de trabajo quirúrgicos || Transferencia del paciente sua

Tres puntos de trabajo quirúrgicos

La solución de MR-OR de Ingenia ofrece tres puntos de trabajo quirúrgicos para apoyar los procedimientos de neurocirugía: en el OR, dentro del alcance del brazo en el sistema de MR, y en el respaldo del sistema de MR.

Tres puntos de trabajo quirúrgicos

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Sala triple OR-MR-OR

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La solución MR-OR de Philips presenta capacidades de acoplamiento frontal y acoplamiento posterior. De tal manera que usted puede conectar dos OR a la misma sala de MR. Esta sala triple de OR-MR-OR permite mayor flexibilidad en la programación del paciente y aumenta la utilización de MR.

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EL MR-OR de Ingenia ofrece flexibilidad en el marco de la cabecera y los empaques en espiral para ajustarse a diferentes presupuestos y necesidades clínicas.

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Documentación

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Especificaciones

Sistema MRI
Sistema MRI
Fuerzas de campo
  • 1,5 y 3,0 T
Sistema de magneto Xtend
Sistema de magneto Xtend
Diámetro de calibre abierto
  • 70 cm
Sistema MRI
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Fuerzas de campo
  • 1,5 y 3,0 T
Sistema de magneto Xtend
Sistema de magneto Xtend
Diámetro de calibre abierto
  • 70 cm
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Fuerzas de campo
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Diámetro de calibre abierto
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  • * Se espera disponibilidad de MR-OR de Ingenia al final de 2012.

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