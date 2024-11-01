Con SmartPath, puede convertir su sistema Ingenia actual en un Ingenia 1.5T Evolution. Esto le permite mejorar su rendimiento gracias a las innovadoras soluciones SmartWorkflow, que incluyen tecnología de detección del paciente sin contacto, orientación en la sala para la colocación del paciente y el inicio del examen junto al paciente. Compressed SENSE le permite escanear hasta un 50 % más rápido con una calidad de imagen prácticamente igual, tanto en escaneo 2D como 3D y para todas las anatomías.¹ Su conversión a SmartPath también le brinda acceso a las últimas técnicas de escaneo para un diagnóstico confiable.
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Aumente la confianza del personal y acelere la configuración del paciente a través de la orientación automatizada en tiempo real y la comprensión sobre los detalles del estudio actual del paciente. Logre resultados de gran calidad, con independencia del nivel de experiencia del personal. VitalScreen proporciona una guía al alcance de su personal.
Orientación a su alcance
Aumente la confianza del personal y acelere la configuración del paciente a través de la orientación automatizada en tiempo real y la comprensión sobre los detalles del estudio actual del paciente. Logre resultados de gran calidad, con independencia del nivel de experiencia del personal. VitalScreen proporciona una guía al alcance de su personal.
Orientación a su alcance
Aumente la confianza del personal y acelere la configuración del paciente a través de la orientación automatizada en tiempo real y la comprensión sobre los detalles del estudio actual del paciente. Logre resultados de gran calidad, con independencia del nivel de experiencia del personal. VitalScreen proporciona una guía al alcance de su personal.
Aumente la confianza del personal y acelere la configuración del paciente a través de la orientación automatizada en tiempo real y la comprensión sobre los detalles del estudio actual del paciente. Logre resultados de gran calidad, con independencia del nivel de experiencia del personal. VitalScreen proporciona una guía al alcance de su personal.
Detección de pacientes sin contacto - SP a Ingenia 1.5T Evolution
Detección del paciente sin contacto
Exima a su personal de la presión de colocar, y volver a colocar, un cinturón para medir el esfuerzo respiratorio. Colocar un cinturón cambia el enfoque del operador del paciente a la tecnología en un momento en el que es fundamental que el paciente se sienta cómodo y tranquilo. Disfrute de la detección óptica y la IA para detectar automáticamente los patrones respiratorios de los pacientes. La detección de pacientes sin contacto VitalEye proporciona una detección rápida de la respiración del paciente sin ninguna interacción del operador.
Detección del paciente sin contacto
Exima a su personal de la presión de colocar, y volver a colocar, un cinturón para medir el esfuerzo respiratorio. Colocar un cinturón cambia el enfoque del operador del paciente a la tecnología en un momento en el que es fundamental que el paciente se sienta cómodo y tranquilo. Disfrute de la detección óptica y la IA para detectar automáticamente los patrones respiratorios de los pacientes. La detección de pacientes sin contacto VitalEye proporciona una detección rápida de la respiración del paciente sin ninguna interacción del operador.
Detección del paciente sin contacto
Exima a su personal de la presión de colocar, y volver a colocar, un cinturón para medir el esfuerzo respiratorio. Colocar un cinturón cambia el enfoque del operador del paciente a la tecnología en un momento en el que es fundamental que el paciente se sienta cómodo y tranquilo. Disfrute de la detección óptica y la IA para detectar automáticamente los patrones respiratorios de los pacientes. La detección de pacientes sin contacto VitalEye proporciona una detección rápida de la respiración del paciente sin ninguna interacción del operador.
Detección de pacientes sin contacto - SP a Ingenia 1.5T Evolution
Detección del paciente sin contacto
Exima a su personal de la presión de colocar, y volver a colocar, un cinturón para medir el esfuerzo respiratorio. Colocar un cinturón cambia el enfoque del operador del paciente a la tecnología en un momento en el que es fundamental que el paciente se sienta cómodo y tranquilo. Disfrute de la detección óptica y la IA para detectar automáticamente los patrones respiratorios de los pacientes. La detección de pacientes sin contacto VitalEye proporciona una detección rápida de la respiración del paciente sin ninguna interacción del operador.
Exámenes de IRM hasta un 50 % más rápidos - de SP a Ingenia Evolution
Exámenes de IRM hasta un 50 % más rápidos con una calidad de imagen casi igual¹
El tiempo es uno de los recursos más preciados que tiene en su departamento de RM. ¿Y si le dijéramos que hay una forma de recuperar el tiempo que ha estado perdiendo durante sus exámenes de RM? ¿Y usar el tiempo que tiene de una manera más sabia? Imagínese cómo eso podría ayudarle a hacer un mejor uso de sus escasos recursos y satisfacer mejor las demandas de los médicos remitentes. Eso es exactamente lo que Compressed SENSE puede hacer por su departamento de RM.
Exámenes de IRM hasta un 50 % más rápidos con una calidad de imagen casi igual¹
El tiempo es uno de los recursos más preciados que tiene en su departamento de RM. ¿Y si le dijéramos que hay una forma de recuperar el tiempo que ha estado perdiendo durante sus exámenes de RM? ¿Y usar el tiempo que tiene de una manera más sabia? Imagínese cómo eso podría ayudarle a hacer un mejor uso de sus escasos recursos y satisfacer mejor las demandas de los médicos remitentes. Eso es exactamente lo que Compressed SENSE puede hacer por su departamento de RM.
Exámenes de IRM hasta un 50 % más rápidos con una calidad de imagen casi igual¹
El tiempo es uno de los recursos más preciados que tiene en su departamento de RM. ¿Y si le dijéramos que hay una forma de recuperar el tiempo que ha estado perdiendo durante sus exámenes de RM? ¿Y usar el tiempo que tiene de una manera más sabia? Imagínese cómo eso podría ayudarle a hacer un mejor uso de sus escasos recursos y satisfacer mejor las demandas de los médicos remitentes. Eso es exactamente lo que Compressed SENSE puede hacer por su departamento de RM.
Exámenes de IRM hasta un 50 % más rápidos - de SP a Ingenia Evolution
Exámenes de IRM hasta un 50 % más rápidos con una calidad de imagen casi igual¹
El tiempo es uno de los recursos más preciados que tiene en su departamento de RM. ¿Y si le dijéramos que hay una forma de recuperar el tiempo que ha estado perdiendo durante sus exámenes de RM? ¿Y usar el tiempo que tiene de una manera más sabia? Imagínese cómo eso podría ayudarle a hacer un mejor uso de sus escasos recursos y satisfacer mejor las demandas de los médicos remitentes. Eso es exactamente lo que Compressed SENSE puede hacer por su departamento de RM.
Resolución hasta un 60 % mayor - de SP a Ingenia Evolution
Resolución hasta un 60 % superior¹
La tecnología de aceleración Compressed SENSE permite una resolución espacial hasta un 60 % mayor¹ en el mismo tiempo de exploración, lo que revela más detalles para una mayor precisión. Esto le permite, por ejemplo, acelerar sus exploraciones de imágenes 3D isotrópicas de MSK.
Resolución hasta un 60 % superior¹
La tecnología de aceleración Compressed SENSE permite una resolución espacial hasta un 60 % mayor¹ en el mismo tiempo de exploración, lo que revela más detalles para una mayor precisión. Esto le permite, por ejemplo, acelerar sus exploraciones de imágenes 3D isotrópicas de MSK.
Resolución hasta un 60 % superior¹
La tecnología de aceleración Compressed SENSE permite una resolución espacial hasta un 60 % mayor¹ en el mismo tiempo de exploración, lo que revela más detalles para una mayor precisión. Esto le permite, por ejemplo, acelerar sus exploraciones de imágenes 3D isotrópicas de MSK.
Resolución hasta un 60 % mayor - de SP a Ingenia Evolution
Resolución hasta un 60 % superior¹
La tecnología de aceleración Compressed SENSE permite una resolución espacial hasta un 60 % mayor¹ en el mismo tiempo de exploración, lo que revela más detalles para una mayor precisión. Esto le permite, por ejemplo, acelerar sus exploraciones de imágenes 3D isotrópicas de MSK.
Acceso a las últimas técnicas de exploración
Acceso a las últimas técnicas de exploración
Conviértase en el socio preferido dentro de su red de referidos; esta actualización facilita el acceso a nuevas capacidades clínicas. Podrá aprovechar al máximo las nuevas oportunidades que ofrecen las más de 30 aplicaciones clínicas exclusivas incorporadas a la cartera de soluciones de resonancia magnética de Philips desde 2013.
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Acceso a las últimas técnicas de exploración
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Conviértase en el socio preferido dentro de su red de referidos; esta actualización facilita el acceso a nuevas capacidades clínicas. Podrá aprovechar al máximo las nuevas oportunidades que ofrecen las más de 30 aplicaciones clínicas exclusivas incorporadas a la cartera de soluciones de resonancia magnética de Philips desde 2013.
Mayor comodidad del paciente - de SP a Ingenia Evolution
Mayor comodidad para el paciente
Ofrezca una experiencia cómoda en la camilla gracias al cómodo colchón. Como media, al 90 % de los pacientes con molestias graves les resulta más fácil permanecer inmóviles sobre el colchón confort que sobre un colchón estándar³. La comodidad en general para este grupo de pacientes puede aumentar hasta en un 36 %³.
Mayor comodidad para el paciente
Ofrezca una experiencia cómoda en la camilla gracias al cómodo colchón. Como media, al 90 % de los pacientes con molestias graves les resulta más fácil permanecer inmóviles sobre el colchón confort que sobre un colchón estándar³. La comodidad en general para este grupo de pacientes puede aumentar hasta en un 36 %³.
Mayor comodidad para el paciente
Ofrezca una experiencia cómoda en la camilla gracias al cómodo colchón. Como media, al 90 % de los pacientes con molestias graves les resulta más fácil permanecer inmóviles sobre el colchón confort que sobre un colchón estándar³. La comodidad en general para este grupo de pacientes puede aumentar hasta en un 36 %³.
Mayor comodidad del paciente - de SP a Ingenia Evolution
Mayor comodidad para el paciente
Ofrezca una experiencia cómoda en la camilla gracias al cómodo colchón. Como media, al 90 % de los pacientes con molestias graves les resulta más fácil permanecer inmóviles sobre el colchón confort que sobre un colchón estándar³. La comodidad en general para este grupo de pacientes puede aumentar hasta en un 36 %³.
Proporcione una experiencia visual envolvente
Proporcione una experiencia visual envolvente
Diseñado para ofrecer una experiencia sensorial relajante, Ambient Experience proporciona distracciones favorables para los pacientes mediante la incorporación de una iluminación, proyección y sonido dinámicos, y contribuye a un entorno positivo y atractivo para beneficiar la calidad de la atención. Desde el momento en que un paciente es trasladado al escáner, hasta la finalización de la exploración, la solución In-Bore Connect puede ayudar a los pacientes a relajarse, seguir las instrucciones y minimizar el movimiento.
Proporcione una experiencia visual envolvente
Diseñado para ofrecer una experiencia sensorial relajante, Ambient Experience proporciona distracciones favorables para los pacientes mediante la incorporación de una iluminación, proyección y sonido dinámicos, y contribuye a un entorno positivo y atractivo para beneficiar la calidad de la atención. Desde el momento en que un paciente es trasladado al escáner, hasta la finalización de la exploración, la solución In-Bore Connect puede ayudar a los pacientes a relajarse, seguir las instrucciones y minimizar el movimiento.
Proporcione una experiencia visual envolvente
Diseñado para ofrecer una experiencia sensorial relajante, Ambient Experience proporciona distracciones favorables para los pacientes mediante la incorporación de una iluminación, proyección y sonido dinámicos, y contribuye a un entorno positivo y atractivo para beneficiar la calidad de la atención. Desde el momento en que un paciente es trasladado al escáner, hasta la finalización de la exploración, la solución In-Bore Connect puede ayudar a los pacientes a relajarse, seguir las instrucciones y minimizar el movimiento.
Diseñado para ofrecer una experiencia sensorial relajante, Ambient Experience proporciona distracciones favorables para los pacientes mediante la incorporación de una iluminación, proyección y sonido dinámicos, y contribuye a un entorno positivo y atractivo para beneficiar la calidad de la atención. Desde el momento en que un paciente es trasladado al escáner, hasta la finalización de la exploración, la solución In-Bore Connect puede ayudar a los pacientes a relajarse, seguir las instrucciones y minimizar el movimiento.
Estandarice su flota de RM - SP a Ingenia 3.0T Evolution
Estandarice sus equipos de RM a un costo anual fijo
Si posee más de un escáner Philips, la estandarización bajo la misma versión de software puede mejorar la eficiencia a través de una interfaz de usuario para que los operadores aprendan y utilicen las mismas ExamCards en varios escáneres. Bajo el programa de suscripción Technology Maximizer Plus⁴, su Ingenia 1.5T Evolution y el resto de sus equipos recibirán actualizaciones de software siempre que estén disponibles, y recibirá los beneficios de las mejoras de software y los avances en seguridad cibernética mientras mantiene todos sus sistemas de RM en el mismo nivel.
Estandarice sus equipos de RM a un costo anual fijo
Si posee más de un escáner Philips, la estandarización bajo la misma versión de software puede mejorar la eficiencia a través de una interfaz de usuario para que los operadores aprendan y utilicen las mismas ExamCards en varios escáneres. Bajo el programa de suscripción Technology Maximizer Plus⁴, su Ingenia 1.5T Evolution y el resto de sus equipos recibirán actualizaciones de software siempre que estén disponibles, y recibirá los beneficios de las mejoras de software y los avances en seguridad cibernética mientras mantiene todos sus sistemas de RM en el mismo nivel.
Estandarice sus equipos de RM a un costo anual fijo
Si posee más de un escáner Philips, la estandarización bajo la misma versión de software puede mejorar la eficiencia a través de una interfaz de usuario para que los operadores aprendan y utilicen las mismas ExamCards en varios escáneres. Bajo el programa de suscripción Technology Maximizer Plus⁴, su Ingenia 1.5T Evolution y el resto de sus equipos recibirán actualizaciones de software siempre que estén disponibles, y recibirá los beneficios de las mejoras de software y los avances en seguridad cibernética mientras mantiene todos sus sistemas de RM en el mismo nivel.
Estandarice su flota de RM - SP a Ingenia 3.0T Evolution
Estandarice sus equipos de RM a un costo anual fijo
Si posee más de un escáner Philips, la estandarización bajo la misma versión de software puede mejorar la eficiencia a través de una interfaz de usuario para que los operadores aprendan y utilicen las mismas ExamCards en varios escáneres. Bajo el programa de suscripción Technology Maximizer Plus⁴, su Ingenia 1.5T Evolution y el resto de sus equipos recibirán actualizaciones de software siempre que estén disponibles, y recibirá los beneficios de las mejoras de software y los avances en seguridad cibernética mientras mantiene todos sus sistemas de RM en el mismo nivel.
Evite los problemas antes de que ocurran
Evite los problemas antes de que ocurran
El tiempo de inactividad del escáner puede interrumpir su cronograma y retrasar la atención al paciente. Ofrecemos acuerdos de mantenimiento que se adaptan a sus necesidades, que son posibles gracias a las últimas innovaciones de servicio e incluyen una garantía de tiempo de actividad. Evitamos problemas antes de que se produzcan a través del monitoreo remoto proactivo, el diagnóstico remoto, y el soporte de servicio remoto y de campo. Con e-Alerts, monitoreamos más de 500 parámetros de su sistema de RM a distancia, y detectamos y resolvemos problemas sin afectar las operaciones de su departamento.
Evite los problemas antes de que ocurran
El tiempo de inactividad del escáner puede interrumpir su cronograma y retrasar la atención al paciente. Ofrecemos acuerdos de mantenimiento que se adaptan a sus necesidades, que son posibles gracias a las últimas innovaciones de servicio e incluyen una garantía de tiempo de actividad. Evitamos problemas antes de que se produzcan a través del monitoreo remoto proactivo, el diagnóstico remoto, y el soporte de servicio remoto y de campo. Con e-Alerts, monitoreamos más de 500 parámetros de su sistema de RM a distancia, y detectamos y resolvemos problemas sin afectar las operaciones de su departamento.
Evite los problemas antes de que ocurran
El tiempo de inactividad del escáner puede interrumpir su cronograma y retrasar la atención al paciente. Ofrecemos acuerdos de mantenimiento que se adaptan a sus necesidades, que son posibles gracias a las últimas innovaciones de servicio e incluyen una garantía de tiempo de actividad. Evitamos problemas antes de que se produzcan a través del monitoreo remoto proactivo, el diagnóstico remoto, y el soporte de servicio remoto y de campo. Con e-Alerts, monitoreamos más de 500 parámetros de su sistema de RM a distancia, y detectamos y resolvemos problemas sin afectar las operaciones de su departamento.
El tiempo de inactividad del escáner puede interrumpir su cronograma y retrasar la atención al paciente. Ofrecemos acuerdos de mantenimiento que se adaptan a sus necesidades, que son posibles gracias a las últimas innovaciones de servicio e incluyen una garantía de tiempo de actividad. Evitamos problemas antes de que se produzcan a través del monitoreo remoto proactivo, el diagnóstico remoto, y el soporte de servicio remoto y de campo. Con e-Alerts, monitoreamos más de 500 parámetros de su sistema de RM a distancia, y detectamos y resolvemos problemas sin afectar las operaciones de su departamento.
Productividad centrada en el paciente con las soluciones SmartWorkflow
Productividad centrada en el paciente con las soluciones SmartWorkflow
El creciente uso de la RM para diagnosticar una variedad de afecciones y enfermedades ha llevado a demandas de una mayor eficiencia. Con demasiada frecuencia, parece que la productividad está reñida con dar a los pacientes el tiempo y la atención que desean. SmartWorkflow proporciona una solución para el flujo de trabajo integral que permite una mejor experiencia para el paciente y el personal, y da como resultado una productividad centrada en el paciente.
Productividad centrada en el paciente con las soluciones SmartWorkflow
El creciente uso de la RM para diagnosticar una variedad de afecciones y enfermedades ha llevado a demandas de una mayor eficiencia. Con demasiada frecuencia, parece que la productividad está reñida con dar a los pacientes el tiempo y la atención que desean. SmartWorkflow proporciona una solución para el flujo de trabajo integral que permite una mejor experiencia para el paciente y el personal, y da como resultado una productividad centrada en el paciente.
Productividad centrada en el paciente con las soluciones SmartWorkflow
El creciente uso de la RM para diagnosticar una variedad de afecciones y enfermedades ha llevado a demandas de una mayor eficiencia. Con demasiada frecuencia, parece que la productividad está reñida con dar a los pacientes el tiempo y la atención que desean. SmartWorkflow proporciona una solución para el flujo de trabajo integral que permite una mejor experiencia para el paciente y el personal, y da como resultado una productividad centrada en el paciente.
Orientación a su alcance
Detección de pacientes sin contacto - SP a Ingenia 1.5T Evolution
Exámenes de IRM hasta un 50 % más rápidos - de SP a Ingenia Evolution
Resolución hasta un 60 % mayor - de SP a Ingenia Evolution
Aumente la confianza del personal y acelere la configuración del paciente a través de la orientación automatizada en tiempo real y la comprensión sobre los detalles del estudio actual del paciente. Logre resultados de gran calidad, con independencia del nivel de experiencia del personal. VitalScreen proporciona una guía al alcance de su personal.
Orientación a su alcance
Aumente la confianza del personal y acelere la configuración del paciente a través de la orientación automatizada en tiempo real y la comprensión sobre los detalles del estudio actual del paciente. Logre resultados de gran calidad, con independencia del nivel de experiencia del personal. VitalScreen proporciona una guía al alcance de su personal.
Orientación a su alcance
Aumente la confianza del personal y acelere la configuración del paciente a través de la orientación automatizada en tiempo real y la comprensión sobre los detalles del estudio actual del paciente. Logre resultados de gran calidad, con independencia del nivel de experiencia del personal. VitalScreen proporciona una guía al alcance de su personal.
Aumente la confianza del personal y acelere la configuración del paciente a través de la orientación automatizada en tiempo real y la comprensión sobre los detalles del estudio actual del paciente. Logre resultados de gran calidad, con independencia del nivel de experiencia del personal. VitalScreen proporciona una guía al alcance de su personal.
Detección de pacientes sin contacto - SP a Ingenia 1.5T Evolution
Detección del paciente sin contacto
Exima a su personal de la presión de colocar, y volver a colocar, un cinturón para medir el esfuerzo respiratorio. Colocar un cinturón cambia el enfoque del operador del paciente a la tecnología en un momento en el que es fundamental que el paciente se sienta cómodo y tranquilo. Disfrute de la detección óptica y la IA para detectar automáticamente los patrones respiratorios de los pacientes. La detección de pacientes sin contacto VitalEye proporciona una detección rápida de la respiración del paciente sin ninguna interacción del operador.
Detección del paciente sin contacto
Exima a su personal de la presión de colocar, y volver a colocar, un cinturón para medir el esfuerzo respiratorio. Colocar un cinturón cambia el enfoque del operador del paciente a la tecnología en un momento en el que es fundamental que el paciente se sienta cómodo y tranquilo. Disfrute de la detección óptica y la IA para detectar automáticamente los patrones respiratorios de los pacientes. La detección de pacientes sin contacto VitalEye proporciona una detección rápida de la respiración del paciente sin ninguna interacción del operador.
Detección del paciente sin contacto
Exima a su personal de la presión de colocar, y volver a colocar, un cinturón para medir el esfuerzo respiratorio. Colocar un cinturón cambia el enfoque del operador del paciente a la tecnología en un momento en el que es fundamental que el paciente se sienta cómodo y tranquilo. Disfrute de la detección óptica y la IA para detectar automáticamente los patrones respiratorios de los pacientes. La detección de pacientes sin contacto VitalEye proporciona una detección rápida de la respiración del paciente sin ninguna interacción del operador.
Detección de pacientes sin contacto - SP a Ingenia 1.5T Evolution
Detección del paciente sin contacto
Exima a su personal de la presión de colocar, y volver a colocar, un cinturón para medir el esfuerzo respiratorio. Colocar un cinturón cambia el enfoque del operador del paciente a la tecnología en un momento en el que es fundamental que el paciente se sienta cómodo y tranquilo. Disfrute de la detección óptica y la IA para detectar automáticamente los patrones respiratorios de los pacientes. La detección de pacientes sin contacto VitalEye proporciona una detección rápida de la respiración del paciente sin ninguna interacción del operador.
Exámenes de IRM hasta un 50 % más rápidos - de SP a Ingenia Evolution
Exámenes de IRM hasta un 50 % más rápidos con una calidad de imagen casi igual¹
El tiempo es uno de los recursos más preciados que tiene en su departamento de RM. ¿Y si le dijéramos que hay una forma de recuperar el tiempo que ha estado perdiendo durante sus exámenes de RM? ¿Y usar el tiempo que tiene de una manera más sabia? Imagínese cómo eso podría ayudarle a hacer un mejor uso de sus escasos recursos y satisfacer mejor las demandas de los médicos remitentes. Eso es exactamente lo que Compressed SENSE puede hacer por su departamento de RM.
Exámenes de IRM hasta un 50 % más rápidos con una calidad de imagen casi igual¹
El tiempo es uno de los recursos más preciados que tiene en su departamento de RM. ¿Y si le dijéramos que hay una forma de recuperar el tiempo que ha estado perdiendo durante sus exámenes de RM? ¿Y usar el tiempo que tiene de una manera más sabia? Imagínese cómo eso podría ayudarle a hacer un mejor uso de sus escasos recursos y satisfacer mejor las demandas de los médicos remitentes. Eso es exactamente lo que Compressed SENSE puede hacer por su departamento de RM.
Exámenes de IRM hasta un 50 % más rápidos con una calidad de imagen casi igual¹
El tiempo es uno de los recursos más preciados que tiene en su departamento de RM. ¿Y si le dijéramos que hay una forma de recuperar el tiempo que ha estado perdiendo durante sus exámenes de RM? ¿Y usar el tiempo que tiene de una manera más sabia? Imagínese cómo eso podría ayudarle a hacer un mejor uso de sus escasos recursos y satisfacer mejor las demandas de los médicos remitentes. Eso es exactamente lo que Compressed SENSE puede hacer por su departamento de RM.
Exámenes de IRM hasta un 50 % más rápidos - de SP a Ingenia Evolution
Exámenes de IRM hasta un 50 % más rápidos con una calidad de imagen casi igual¹
El tiempo es uno de los recursos más preciados que tiene en su departamento de RM. ¿Y si le dijéramos que hay una forma de recuperar el tiempo que ha estado perdiendo durante sus exámenes de RM? ¿Y usar el tiempo que tiene de una manera más sabia? Imagínese cómo eso podría ayudarle a hacer un mejor uso de sus escasos recursos y satisfacer mejor las demandas de los médicos remitentes. Eso es exactamente lo que Compressed SENSE puede hacer por su departamento de RM.
Resolución hasta un 60 % mayor - de SP a Ingenia Evolution
Resolución hasta un 60 % superior¹
La tecnología de aceleración Compressed SENSE permite una resolución espacial hasta un 60 % mayor¹ en el mismo tiempo de exploración, lo que revela más detalles para una mayor precisión. Esto le permite, por ejemplo, acelerar sus exploraciones de imágenes 3D isotrópicas de MSK.
Resolución hasta un 60 % superior¹
La tecnología de aceleración Compressed SENSE permite una resolución espacial hasta un 60 % mayor¹ en el mismo tiempo de exploración, lo que revela más detalles para una mayor precisión. Esto le permite, por ejemplo, acelerar sus exploraciones de imágenes 3D isotrópicas de MSK.
Resolución hasta un 60 % superior¹
La tecnología de aceleración Compressed SENSE permite una resolución espacial hasta un 60 % mayor¹ en el mismo tiempo de exploración, lo que revela más detalles para una mayor precisión. Esto le permite, por ejemplo, acelerar sus exploraciones de imágenes 3D isotrópicas de MSK.
Resolución hasta un 60 % mayor - de SP a Ingenia Evolution
Resolución hasta un 60 % superior¹
La tecnología de aceleración Compressed SENSE permite una resolución espacial hasta un 60 % mayor¹ en el mismo tiempo de exploración, lo que revela más detalles para una mayor precisión. Esto le permite, por ejemplo, acelerar sus exploraciones de imágenes 3D isotrópicas de MSK.
Acceso a las últimas técnicas de exploración
Acceso a las últimas técnicas de exploración
Conviértase en el socio preferido dentro de su red de referidos; esta actualización facilita el acceso a nuevas capacidades clínicas. Podrá aprovechar al máximo las nuevas oportunidades que ofrecen las más de 30 aplicaciones clínicas exclusivas incorporadas a la cartera de soluciones de resonancia magnética de Philips desde 2013.
Acceso a las últimas técnicas de exploración
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Acceso a las últimas técnicas de exploración
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Conviértase en el socio preferido dentro de su red de referidos; esta actualización facilita el acceso a nuevas capacidades clínicas. Podrá aprovechar al máximo las nuevas oportunidades que ofrecen las más de 30 aplicaciones clínicas exclusivas incorporadas a la cartera de soluciones de resonancia magnética de Philips desde 2013.
Mayor comodidad del paciente - de SP a Ingenia Evolution
Mayor comodidad para el paciente
Ofrezca una experiencia cómoda en la camilla gracias al cómodo colchón. Como media, al 90 % de los pacientes con molestias graves les resulta más fácil permanecer inmóviles sobre el colchón confort que sobre un colchón estándar³. La comodidad en general para este grupo de pacientes puede aumentar hasta en un 36 %³.
Mayor comodidad para el paciente
Ofrezca una experiencia cómoda en la camilla gracias al cómodo colchón. Como media, al 90 % de los pacientes con molestias graves les resulta más fácil permanecer inmóviles sobre el colchón confort que sobre un colchón estándar³. La comodidad en general para este grupo de pacientes puede aumentar hasta en un 36 %³.
Mayor comodidad para el paciente
Ofrezca una experiencia cómoda en la camilla gracias al cómodo colchón. Como media, al 90 % de los pacientes con molestias graves les resulta más fácil permanecer inmóviles sobre el colchón confort que sobre un colchón estándar³. La comodidad en general para este grupo de pacientes puede aumentar hasta en un 36 %³.
Mayor comodidad del paciente - de SP a Ingenia Evolution
Mayor comodidad para el paciente
Ofrezca una experiencia cómoda en la camilla gracias al cómodo colchón. Como media, al 90 % de los pacientes con molestias graves les resulta más fácil permanecer inmóviles sobre el colchón confort que sobre un colchón estándar³. La comodidad en general para este grupo de pacientes puede aumentar hasta en un 36 %³.
Proporcione una experiencia visual envolvente
Proporcione una experiencia visual envolvente
Diseñado para ofrecer una experiencia sensorial relajante, Ambient Experience proporciona distracciones favorables para los pacientes mediante la incorporación de una iluminación, proyección y sonido dinámicos, y contribuye a un entorno positivo y atractivo para beneficiar la calidad de la atención. Desde el momento en que un paciente es trasladado al escáner, hasta la finalización de la exploración, la solución In-Bore Connect puede ayudar a los pacientes a relajarse, seguir las instrucciones y minimizar el movimiento.
Proporcione una experiencia visual envolvente
Diseñado para ofrecer una experiencia sensorial relajante, Ambient Experience proporciona distracciones favorables para los pacientes mediante la incorporación de una iluminación, proyección y sonido dinámicos, y contribuye a un entorno positivo y atractivo para beneficiar la calidad de la atención. Desde el momento en que un paciente es trasladado al escáner, hasta la finalización de la exploración, la solución In-Bore Connect puede ayudar a los pacientes a relajarse, seguir las instrucciones y minimizar el movimiento.
Proporcione una experiencia visual envolvente
Diseñado para ofrecer una experiencia sensorial relajante, Ambient Experience proporciona distracciones favorables para los pacientes mediante la incorporación de una iluminación, proyección y sonido dinámicos, y contribuye a un entorno positivo y atractivo para beneficiar la calidad de la atención. Desde el momento en que un paciente es trasladado al escáner, hasta la finalización de la exploración, la solución In-Bore Connect puede ayudar a los pacientes a relajarse, seguir las instrucciones y minimizar el movimiento.
Diseñado para ofrecer una experiencia sensorial relajante, Ambient Experience proporciona distracciones favorables para los pacientes mediante la incorporación de una iluminación, proyección y sonido dinámicos, y contribuye a un entorno positivo y atractivo para beneficiar la calidad de la atención. Desde el momento en que un paciente es trasladado al escáner, hasta la finalización de la exploración, la solución In-Bore Connect puede ayudar a los pacientes a relajarse, seguir las instrucciones y minimizar el movimiento.
Estandarice su flota de RM - SP a Ingenia 3.0T Evolution
Estandarice sus equipos de RM a un costo anual fijo
Si posee más de un escáner Philips, la estandarización bajo la misma versión de software puede mejorar la eficiencia a través de una interfaz de usuario para que los operadores aprendan y utilicen las mismas ExamCards en varios escáneres. Bajo el programa de suscripción Technology Maximizer Plus⁴, su Ingenia 1.5T Evolution y el resto de sus equipos recibirán actualizaciones de software siempre que estén disponibles, y recibirá los beneficios de las mejoras de software y los avances en seguridad cibernética mientras mantiene todos sus sistemas de RM en el mismo nivel.
Estandarice sus equipos de RM a un costo anual fijo
Si posee más de un escáner Philips, la estandarización bajo la misma versión de software puede mejorar la eficiencia a través de una interfaz de usuario para que los operadores aprendan y utilicen las mismas ExamCards en varios escáneres. Bajo el programa de suscripción Technology Maximizer Plus⁴, su Ingenia 1.5T Evolution y el resto de sus equipos recibirán actualizaciones de software siempre que estén disponibles, y recibirá los beneficios de las mejoras de software y los avances en seguridad cibernética mientras mantiene todos sus sistemas de RM en el mismo nivel.
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Si posee más de un escáner Philips, la estandarización bajo la misma versión de software puede mejorar la eficiencia a través de una interfaz de usuario para que los operadores aprendan y utilicen las mismas ExamCards en varios escáneres. Bajo el programa de suscripción Technology Maximizer Plus⁴, su Ingenia 1.5T Evolution y el resto de sus equipos recibirán actualizaciones de software siempre que estén disponibles, y recibirá los beneficios de las mejoras de software y los avances en seguridad cibernética mientras mantiene todos sus sistemas de RM en el mismo nivel.
Estandarice su flota de RM - SP a Ingenia 3.0T Evolution
Estandarice sus equipos de RM a un costo anual fijo
Si posee más de un escáner Philips, la estandarización bajo la misma versión de software puede mejorar la eficiencia a través de una interfaz de usuario para que los operadores aprendan y utilicen las mismas ExamCards en varios escáneres. Bajo el programa de suscripción Technology Maximizer Plus⁴, su Ingenia 1.5T Evolution y el resto de sus equipos recibirán actualizaciones de software siempre que estén disponibles, y recibirá los beneficios de las mejoras de software y los avances en seguridad cibernética mientras mantiene todos sus sistemas de RM en el mismo nivel.
Evite los problemas antes de que ocurran
Evite los problemas antes de que ocurran
El tiempo de inactividad del escáner puede interrumpir su cronograma y retrasar la atención al paciente. Ofrecemos acuerdos de mantenimiento que se adaptan a sus necesidades, que son posibles gracias a las últimas innovaciones de servicio e incluyen una garantía de tiempo de actividad. Evitamos problemas antes de que se produzcan a través del monitoreo remoto proactivo, el diagnóstico remoto, y el soporte de servicio remoto y de campo. Con e-Alerts, monitoreamos más de 500 parámetros de su sistema de RM a distancia, y detectamos y resolvemos problemas sin afectar las operaciones de su departamento.
Evite los problemas antes de que ocurran
El tiempo de inactividad del escáner puede interrumpir su cronograma y retrasar la atención al paciente. Ofrecemos acuerdos de mantenimiento que se adaptan a sus necesidades, que son posibles gracias a las últimas innovaciones de servicio e incluyen una garantía de tiempo de actividad. Evitamos problemas antes de que se produzcan a través del monitoreo remoto proactivo, el diagnóstico remoto, y el soporte de servicio remoto y de campo. Con e-Alerts, monitoreamos más de 500 parámetros de su sistema de RM a distancia, y detectamos y resolvemos problemas sin afectar las operaciones de su departamento.
Evite los problemas antes de que ocurran
El tiempo de inactividad del escáner puede interrumpir su cronograma y retrasar la atención al paciente. Ofrecemos acuerdos de mantenimiento que se adaptan a sus necesidades, que son posibles gracias a las últimas innovaciones de servicio e incluyen una garantía de tiempo de actividad. Evitamos problemas antes de que se produzcan a través del monitoreo remoto proactivo, el diagnóstico remoto, y el soporte de servicio remoto y de campo. Con e-Alerts, monitoreamos más de 500 parámetros de su sistema de RM a distancia, y detectamos y resolvemos problemas sin afectar las operaciones de su departamento.
El tiempo de inactividad del escáner puede interrumpir su cronograma y retrasar la atención al paciente. Ofrecemos acuerdos de mantenimiento que se adaptan a sus necesidades, que son posibles gracias a las últimas innovaciones de servicio e incluyen una garantía de tiempo de actividad. Evitamos problemas antes de que se produzcan a través del monitoreo remoto proactivo, el diagnóstico remoto, y el soporte de servicio remoto y de campo. Con e-Alerts, monitoreamos más de 500 parámetros de su sistema de RM a distancia, y detectamos y resolvemos problemas sin afectar las operaciones de su departamento.
Productividad centrada en el paciente con las soluciones SmartWorkflow
Productividad centrada en el paciente con las soluciones SmartWorkflow
El creciente uso de la RM para diagnosticar una variedad de afecciones y enfermedades ha llevado a demandas de una mayor eficiencia. Con demasiada frecuencia, parece que la productividad está reñida con dar a los pacientes el tiempo y la atención que desean. SmartWorkflow proporciona una solución para el flujo de trabajo integral que permite una mejor experiencia para el paciente y el personal, y da como resultado una productividad centrada en el paciente.
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1. En comparación con las exploraciones Philips sin Compressed SENSE.
3. En comparación con Ingenia 3.0T Omega HP R5.3 en exploraciones 3D MSK
3. En comparación con el uso de un colchón estándar.
4 Compruebe la compatibilidad con su representante de Philips.
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