Fusión de imágenes y navegación: fusión de modalidad fácil de utilizar y guía para intervenciones

Tome decisiones eficientes incluso en casos de diagnóstico desafiantes gracias a las capacidades de fusión totalmente integradas que cuentan con flujos de trabajo optimizados que les permiten a los médicos lograr una fusión rápida y efectiva de TC/RM/PET con ultrasonido en tiempo real. Al combinar modalidades de imagen directamente en el sistema de ultrasonido, ahora tiene acceso a una herramienta de diagnóstico aún más potente con visualización avanzada que permite tomar decisiones clínicas rápidas. Amplíe las capacidades de fusión y navegación a través de una gama de transductores en todas las aplicaciones, incluidos los transductores X6-1 xMatrix, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 y el nuevo mC7-2.