Fusión y navegación

Tome decisiones eficientes incluso en casos de diagnóstico complejos gracias a las funciones de fusión completamente integradas que incorporan flujos de trabajo agilizados para permitir que los médicos consigan una fusión rápida y efectiva de TC/RM/PET con ecografía en tiempo real. Al combinar las modalidades de obtención de imágenes directamente en el sistema de ultrasonidos, ahora tiene a su disposición una herramienta de diagnóstico todavía más potente cuyas funciones de visualización avanzada le permitirán acelerar las decisiones clínicas. Amplíe las funciones de fusión y navegación gracias a una extensa gama de transductores con diferentes aplicaciones, incluidos los transductores X6-1 xMATRIX, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 y el nuevo mC7-2.