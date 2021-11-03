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EPIQ CVx CVx

Sistema de ultrasonido premium para cardiología

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Nuestro sistema de ultrasonido cardiovascular premium EPIQ CVxi, integrado en nuestra innovadora plataforma de ultrasonido modular líder en el sector, cuenta con potentes funciones basadas en IA y tecnología nSight para ayudar a superar las complejidades actuales e impulsar la ecocardiografía a la siguiente dimensión. Esto le permite lograr resultados más consistentes, innovación accesible, flujos de trabajo optimizados y escalabilidad práctica.

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Características
EPIQ CVx: EF automatizada y deformación de capa media
AutoStrain LV con EF automatizado y deformación de la capa intermedia

AutoStrain LV con EF automatizado y deformación de la capa intermedia

AutoStrain ofrece una cuantificación rápida y reproducible de la deformación en 2D para VI, AI y VD, además de fracción de eyección (EF) automatizada y deformación de capa media para una evaluación integral del VI en la misma aplicación, mejorando el flujo de trabajo y ahorrando tiempo. Smart View Select funciona en segundo plano y utiliza IA para seleccionar automáticamente las imágenes óptimas para la evaluación 2D del VI.

AutoStrain LV con EF automatizado y deformación de la capa intermedia

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AutoStrain ofrece una cuantificación rápida y reproducible de la deformación en 2D para VI, AI y VD, además de fracción de eyección (EF) automatizada y deformación de capa media para una evaluación integral del VI en la misma aplicación, mejorando el flujo de trabajo y ahorrando tiempo. Smart View Select funciona en segundo plano y utiliza IA para seleccionar automáticamente las imágenes óptimas para la evaluación 2D del VI.

AutoStrain LV con EF automatizado y deformación de la capa intermedia

AutoStrain ofrece una cuantificación rápida y reproducible de la deformación en 2D para VI, AI y VD, además de fracción de eyección (EF) automatizada y deformación de capa media para una evaluación integral del VI en la misma aplicación, mejorando el flujo de trabajo y ahorrando tiempo. Smart View Select funciona en segundo plano y utiliza IA para seleccionar automáticamente las imágenes óptimas para la evaluación 2D del VI.
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AutoStrain LV con EF automatizado y deformación de la capa intermedia

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EPIQ CVx: 2D Auto EF y 2D Auto EF Avanzado
2D Auto EF y 2D Auto EF Avanzado

2D Auto EF y 2D Auto EF Avanzado

Ofrece resultados rápidos y reproducibles para facilitar la comparación de datos funcionales del VI, mejorando el flujo de trabajo y ahorrando tiempo en las evaluaciones. 2D Auto EF admite imágenes sin contraste, y 2D Auto EF Avanzado utiliza IA para cuantificar imágenes con y sin contraste.

2D Auto EF y 2D Auto EF Avanzado

2D Auto EF y 2D Auto EF Avanzado
Ofrece resultados rápidos y reproducibles para facilitar la comparación de datos funcionales del VI, mejorando el flujo de trabajo y ahorrando tiempo en las evaluaciones. 2D Auto EF admite imágenes sin contraste, y 2D Auto EF Avanzado utiliza IA para cuantificar imágenes con y sin contraste.

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Ofrece resultados rápidos y reproducibles para facilitar la comparación de datos funcionales del VI, mejorando el flujo de trabajo y ahorrando tiempo en las evaluaciones. 2D Auto EF admite imágenes sin contraste, y 2D Auto EF Avanzado utiliza IA para cuantificar imágenes con y sin contraste.
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EPIQ CVx: 2D Auto EF y 2D Auto EF Avanzado
2D Auto EF y 2D Auto EF Avanzado

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Ofrece resultados rápidos y reproducibles para facilitar la comparación de datos funcionales del VI, mejorando el flujo de trabajo y ahorrando tiempo en las evaluaciones. 2D Auto EF admite imágenes sin contraste, y 2D Auto EF Avanzado utiliza IA para cuantificar imágenes con y sin contraste.
Puntuación Automática del Movimiento de la Pared Segmentaria
Puntuación Automática del Movimiento de la Pared Segmentaria

Puntuación Automática del Movimiento de la Pared Segmentaria

Proporciona una evaluación automatizada del movimiento de la pared en una pantalla de blanco estándar de 17 segmentos para ayudar a la evaluación objetiva de la pared del ventrículo izquierdo (VI). Con Auto SWMS, puede lograr una mayor reproducibilidad y eficiencia en sus flujos de trabajo.

Puntuación Automática del Movimiento de la Pared Segmentaria

Puntuación Automática del Movimiento de la Pared Segmentaria
Proporciona una evaluación automatizada del movimiento de la pared en una pantalla de blanco estándar de 17 segmentos para ayudar a la evaluación objetiva de la pared del ventrículo izquierdo (VI). Con Auto SWMS, puede lograr una mayor reproducibilidad y eficiencia en sus flujos de trabajo.

Puntuación Automática del Movimiento de la Pared Segmentaria

Proporciona una evaluación automatizada del movimiento de la pared en una pantalla de blanco estándar de 17 segmentos para ayudar a la evaluación objetiva de la pared del ventrículo izquierdo (VI). Con Auto SWMS, puede lograr una mayor reproducibilidad y eficiencia en sus flujos de trabajo.
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Puntuación Automática del Movimiento de la Pared Segmentaria
Puntuación Automática del Movimiento de la Pared Segmentaria

Puntuación Automática del Movimiento de la Pared Segmentaria

Proporciona una evaluación automatizada del movimiento de la pared en una pantalla de blanco estándar de 17 segmentos para ayudar a la evaluación objetiva de la pared del ventrículo izquierdo (VI). Con Auto SWMS, puede lograr una mayor reproducibilidad y eficiencia en sus flujos de trabajo.
EPIQ CVx: Auto Measure automatiza la cuantificación cardíaca
Auto Measure proporciona automatización para una cuantificación cardiaca robusta, probada y reproducible.

Auto Measure proporciona automatización para una cuantificación cardiaca robusta, probada y reproducible.

Auto Measure automatiza las mediciones Doppler y de longitud en 2D. Smart View ID, asistido por IA, selecciona la vista Doppler óptima y permite realizar el análisis sin requerir electrocardiograma.

Auto Measure proporciona automatización para una cuantificación cardiaca robusta, probada y reproducible.

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Auto Measure automatiza las mediciones Doppler y de longitud en 2D. Smart View ID, asistido por IA, selecciona la vista Doppler óptima y permite realizar el análisis sin requerir electrocardiograma.

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Auto Measure proporciona automatización para una cuantificación cardiaca robusta, probada y reproducible.

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El nuevo Philips X11-4t mini TEE se adapta perfectamente.
El nuevo Philips X11-4t mini TEE se adapta perfectamente.

El nuevo Philips X11-4t mini TEE se adapta perfectamente.

Cuando se desplaza por espacios estrechos y casos complejos, el mini TEE 3D X11-4t de Philips se ajusta a la perfección, proporcionándole el espacio, el alcance y los ángulos necesarios para ayudar a diagnosticar y tratar a más pacientes. X11-4t está diseñado tanto para pacientes adultos como pediátricos, de hasta 5 kg. Todo ello entregado con la facilidad que conoce y el legado en el que confía de Philips.

El nuevo Philips X11-4t mini TEE se adapta perfectamente.

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Cuando se desplaza por espacios estrechos y casos complejos, el mini TEE 3D X11-4t de Philips se ajusta a la perfección, proporcionándole el espacio, el alcance y los ángulos necesarios para ayudar a diagnosticar y tratar a más pacientes. X11-4t está diseñado tanto para pacientes adultos como pediátricos, de hasta 5 kg. Todo ello entregado con la facilidad que conoce y el legado en el que confía de Philips.

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Cuando se desplaza por espacios estrechos y casos complejos, el mini TEE 3D X11-4t de Philips se ajusta a la perfección, proporcionándole el espacio, el alcance y los ángulos necesarios para ayudar a diagnosticar y tratar a más pacientes. X11-4t está diseñado tanto para pacientes adultos como pediátricos, de hasta 5 kg. Todo ello entregado con la facilidad que conoce y el legado en el que confía de Philips.
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El nuevo Philips X11-4t mini TEE se adapta perfectamente.
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EPIQ CVx: Marcadores 3D
Marcadores 3D

Marcadores 3D

Los marcadores gráficos pueden colocarse dentro de un volumen 3D o en reconstrucciones multiplanares (MPR) en MultiVue, para agilizar el seguimiento de puntos estructurales de interés. Los marcadores 3D mejoran la eficiencia durante procedimientos guiados por ecografías y permiten documentar anatomías complejas con detalle.

Marcadores 3D

Marcadores 3D
Los marcadores gráficos pueden colocarse dentro de un volumen 3D o en reconstrucciones multiplanares (MPR) en MultiVue, para agilizar el seguimiento de puntos estructurales de interés. Los marcadores 3D mejoran la eficiencia durante procedimientos guiados por ecografías y permiten documentar anatomías complejas con detalle.

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EPIQ CVx: Marcadores 3D
Marcadores 3D

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Cuantificación automática del flujo de color en 3D***
Cuantificación automática del flujo de color en 3D***

Cuantificación automática del flujo de color en 3D***

Proporciona IA para calcular de forma rápida, fácil y reproducible el volumen de regurgitación de la válvula mitral (RM), a fin de ayudar a evaluar la gravedad de la RM.

Cuantificación automática del flujo de color en 3D***

Cuantificación automática del flujo de color en 3D***
Proporciona IA para calcular de forma rápida, fácil y reproducible el volumen de regurgitación de la válvula mitral (RM), a fin de ayudar a evaluar la gravedad de la RM.

Cuantificación automática del flujo de color en 3D***

Proporciona IA para calcular de forma rápida, fácil y reproducible el volumen de regurgitación de la válvula mitral (RM), a fin de ayudar a evaluar la gravedad de la RM.
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Cuantificación automática del flujo de color en 3D***
Cuantificación automática del flujo de color en 3D***

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Proporciona IA para calcular de forma rápida, fácil y reproducible el volumen de regurgitación de la válvula mitral (RM), a fin de ayudar a evaluar la gravedad de la RM.
Cuantificación automática de la válvula tricúspide en 3D***
Cuantificación automática de la válvula tricúspide en 3D***

Cuantificación automática de la válvula tricúspide en 3D***

La IA ayuda a confirmar/reevaluar el tamaño/selección del dispositivo con mediciones precisas y peri-procedimiento del anillo de TV (dimensionamiento inicial y planificación con TC).

Cuantificación automática de la válvula tricúspide en 3D***

Cuantificación automática de la válvula tricúspide en 3D***
La IA ayuda a confirmar/reevaluar el tamaño/selección del dispositivo con mediciones precisas y peri-procedimiento del anillo de TV (dimensionamiento inicial y planificación con TC).

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Cuantificación automática de la válvula tricúspide en 3D***
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Ampliación de nSight Plus a transductores clave
Ampliación de nSight Plus a transductores clave

Ampliación de nSight Plus a transductores clave

Los transductores X5-1c, X8-2t y VeriSight Pro cuentan con la potencia del beamforming por software. Ahora mejorados con nSight Plus, ofrecen mayor calidad de imagen MPR y tasas de fotograma más altas.

Ampliación de nSight Plus a transductores clave

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Ampliación de nSight Plus a transductores clave
Ampliación de nSight Plus a transductores clave

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Eficacia en los flujos de trabajo de TEE
Eficacia en los flujos de trabajo de TEE

Eficacia en los flujos de trabajo de TEE

Flujo de trabajo eficiente para el posicionamiento y dimensionamiento de dispositivos durante los procedimientos con MultiVue y Recall Settings. MultiVue permite la alineación con la anatomía en 3D en un solo clic, mientras que Recall Settings conserva las configuraciones de adquisición e imagen al cambiar entre los transductores ICE, TEE y TTE.

Eficacia en los flujos de trabajo de TEE

Eficacia en los flujos de trabajo de TEE
Flujo de trabajo eficiente para el posicionamiento y dimensionamiento de dispositivos durante los procedimientos con MultiVue y Recall Settings. MultiVue permite la alineación con la anatomía en 3D en un solo clic, mientras que Recall Settings conserva las configuraciones de adquisición e imagen al cambiar entre los transductores ICE, TEE y TTE.

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Flujo de trabajo eficiente para el posicionamiento y dimensionamiento de dispositivos durante los procedimientos con MultiVue y Recall Settings. MultiVue permite la alineación con la anatomía en 3D en un solo clic, mientras que Recall Settings conserva las configuraciones de adquisición e imagen al cambiar entre los transductores ICE, TEE y TTE.
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Eficacia en los flujos de trabajo de TEE
Eficacia en los flujos de trabajo de TEE

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Solución de ultrasonido para la orejuela auricular izquierda
Solución de ultrasonido para la orejuela auricular izquierda

Solución de ultrasonido para la orejuela auricular izquierda

Diseñado para proporcionar morfología de LAA en tiempo real a partir de imágenes en vivo 3D con Cardiac TrueVue Glass y para reducir el tiempo en la cuantificación del área de aterrizaje de LAA incluso durante procedimientos intervencionistas complejos.

Solución de ultrasonido para la orejuela auricular izquierda

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Diseñado para proporcionar morfología de LAA en tiempo real a partir de imágenes en vivo 3D con Cardiac TrueVue Glass y para reducir el tiempo en la cuantificación del área de aterrizaje de LAA incluso durante procedimientos intervencionistas complejos.

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Solución de ultrasonido para la orejuela auricular izquierda
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  • EPIQ CVx: EF automatizada y deformación de capa media
  • EPIQ CVx: 2D Auto EF y 2D Auto EF Avanzado
  • Puntuación Automática del Movimiento de la Pared Segmentaria
  • EPIQ CVx: Auto Measure automatiza la cuantificación cardíaca
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EPIQ CVx: EF automatizada y deformación de capa media
AutoStrain LV con EF automatizado y deformación de la capa intermedia

AutoStrain LV con EF automatizado y deformación de la capa intermedia

AutoStrain ofrece una cuantificación rápida y reproducible de la deformación en 2D para VI, AI y VD, además de fracción de eyección (EF) automatizada y deformación de capa media para una evaluación integral del VI en la misma aplicación, mejorando el flujo de trabajo y ahorrando tiempo. Smart View Select funciona en segundo plano y utiliza IA para seleccionar automáticamente las imágenes óptimas para la evaluación 2D del VI.

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AutoStrain ofrece una cuantificación rápida y reproducible de la deformación en 2D para VI, AI y VD, además de fracción de eyección (EF) automatizada y deformación de capa media para una evaluación integral del VI en la misma aplicación, mejorando el flujo de trabajo y ahorrando tiempo. Smart View Select funciona en segundo plano y utiliza IA para seleccionar automáticamente las imágenes óptimas para la evaluación 2D del VI.

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AutoStrain ofrece una cuantificación rápida y reproducible de la deformación en 2D para VI, AI y VD, además de fracción de eyección (EF) automatizada y deformación de capa media para una evaluación integral del VI en la misma aplicación, mejorando el flujo de trabajo y ahorrando tiempo. Smart View Select funciona en segundo plano y utiliza IA para seleccionar automáticamente las imágenes óptimas para la evaluación 2D del VI.
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AutoStrain ofrece una cuantificación rápida y reproducible de la deformación en 2D para VI, AI y VD, además de fracción de eyección (EF) automatizada y deformación de capa media para una evaluación integral del VI en la misma aplicación, mejorando el flujo de trabajo y ahorrando tiempo. Smart View Select funciona en segundo plano y utiliza IA para seleccionar automáticamente las imágenes óptimas para la evaluación 2D del VI.
EPIQ CVx: 2D Auto EF y 2D Auto EF Avanzado
2D Auto EF y 2D Auto EF Avanzado

2D Auto EF y 2D Auto EF Avanzado

Ofrece resultados rápidos y reproducibles para facilitar la comparación de datos funcionales del VI, mejorando el flujo de trabajo y ahorrando tiempo en las evaluaciones. 2D Auto EF admite imágenes sin contraste, y 2D Auto EF Avanzado utiliza IA para cuantificar imágenes con y sin contraste.

2D Auto EF y 2D Auto EF Avanzado

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Puntuación Automática del Movimiento de la Pared Segmentaria
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Proporciona una evaluación automatizada del movimiento de la pared en una pantalla de blanco estándar de 17 segmentos para ayudar a la evaluación objetiva de la pared del ventrículo izquierdo (VI). Con Auto SWMS, puede lograr una mayor reproducibilidad y eficiencia en sus flujos de trabajo.

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Proporciona una evaluación automatizada del movimiento de la pared en una pantalla de blanco estándar de 17 segmentos para ayudar a la evaluación objetiva de la pared del ventrículo izquierdo (VI). Con Auto SWMS, puede lograr una mayor reproducibilidad y eficiencia en sus flujos de trabajo.

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Proporciona una evaluación automatizada del movimiento de la pared en una pantalla de blanco estándar de 17 segmentos para ayudar a la evaluación objetiva de la pared del ventrículo izquierdo (VI). Con Auto SWMS, puede lograr una mayor reproducibilidad y eficiencia en sus flujos de trabajo.
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Proporciona una evaluación automatizada del movimiento de la pared en una pantalla de blanco estándar de 17 segmentos para ayudar a la evaluación objetiva de la pared del ventrículo izquierdo (VI). Con Auto SWMS, puede lograr una mayor reproducibilidad y eficiencia en sus flujos de trabajo.
EPIQ CVx: Auto Measure automatiza la cuantificación cardíaca
Auto Measure proporciona automatización para una cuantificación cardiaca robusta, probada y reproducible.

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Auto Measure automatiza las mediciones Doppler y de longitud en 2D. Smart View ID, asistido por IA, selecciona la vista Doppler óptima y permite realizar el análisis sin requerir electrocardiograma.

Auto Measure proporciona automatización para una cuantificación cardiaca robusta, probada y reproducible.

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Auto Measure automatiza las mediciones Doppler y de longitud en 2D. Smart View ID, asistido por IA, selecciona la vista Doppler óptima y permite realizar el análisis sin requerir electrocardiograma.

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Auto Measure automatiza las mediciones Doppler y de longitud en 2D. Smart View ID, asistido por IA, selecciona la vista Doppler óptima y permite realizar el análisis sin requerir electrocardiograma.
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Auto Measure proporciona automatización para una cuantificación cardiaca robusta, probada y reproducible.

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Auto Measure automatiza las mediciones Doppler y de longitud en 2D. Smart View ID, asistido por IA, selecciona la vista Doppler óptima y permite realizar el análisis sin requerir electrocardiograma.
El nuevo Philips X11-4t mini TEE se adapta perfectamente.
El nuevo Philips X11-4t mini TEE se adapta perfectamente.

El nuevo Philips X11-4t mini TEE se adapta perfectamente.

Cuando se desplaza por espacios estrechos y casos complejos, el mini TEE 3D X11-4t de Philips se ajusta a la perfección, proporcionándole el espacio, el alcance y los ángulos necesarios para ayudar a diagnosticar y tratar a más pacientes. X11-4t está diseñado tanto para pacientes adultos como pediátricos, de hasta 5 kg. Todo ello entregado con la facilidad que conoce y el legado en el que confía de Philips.

El nuevo Philips X11-4t mini TEE se adapta perfectamente.

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Cuando se desplaza por espacios estrechos y casos complejos, el mini TEE 3D X11-4t de Philips se ajusta a la perfección, proporcionándole el espacio, el alcance y los ángulos necesarios para ayudar a diagnosticar y tratar a más pacientes. X11-4t está diseñado tanto para pacientes adultos como pediátricos, de hasta 5 kg. Todo ello entregado con la facilidad que conoce y el legado en el que confía de Philips.

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Cuando se desplaza por espacios estrechos y casos complejos, el mini TEE 3D X11-4t de Philips se ajusta a la perfección, proporcionándole el espacio, el alcance y los ángulos necesarios para ayudar a diagnosticar y tratar a más pacientes. X11-4t está diseñado tanto para pacientes adultos como pediátricos, de hasta 5 kg. Todo ello entregado con la facilidad que conoce y el legado en el que confía de Philips.
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Cuando se desplaza por espacios estrechos y casos complejos, el mini TEE 3D X11-4t de Philips se ajusta a la perfección, proporcionándole el espacio, el alcance y los ángulos necesarios para ayudar a diagnosticar y tratar a más pacientes. X11-4t está diseñado tanto para pacientes adultos como pediátricos, de hasta 5 kg. Todo ello entregado con la facilidad que conoce y el legado en el que confía de Philips.
EPIQ CVx: Marcadores 3D
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Los marcadores gráficos pueden colocarse dentro de un volumen 3D o en reconstrucciones multiplanares (MPR) en MultiVue, para agilizar el seguimiento de puntos estructurales de interés. Los marcadores 3D mejoran la eficiencia durante procedimientos guiados por ecografías y permiten documentar anatomías complejas con detalle.

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Los marcadores gráficos pueden colocarse dentro de un volumen 3D o en reconstrucciones multiplanares (MPR) en MultiVue, para agilizar el seguimiento de puntos estructurales de interés. Los marcadores 3D mejoran la eficiencia durante procedimientos guiados por ecografías y permiten documentar anatomías complejas con detalle.
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Los marcadores gráficos pueden colocarse dentro de un volumen 3D o en reconstrucciones multiplanares (MPR) en MultiVue, para agilizar el seguimiento de puntos estructurales de interés. Los marcadores 3D mejoran la eficiencia durante procedimientos guiados por ecografías y permiten documentar anatomías complejas con detalle.
Cuantificación automática del flujo de color en 3D***
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Proporciona IA para calcular de forma rápida, fácil y reproducible el volumen de regurgitación de la válvula mitral (RM), a fin de ayudar a evaluar la gravedad de la RM.

Cuantificación automática del flujo de color en 3D***

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Proporciona IA para calcular de forma rápida, fácil y reproducible el volumen de regurgitación de la válvula mitral (RM), a fin de ayudar a evaluar la gravedad de la RM.

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Cuantificación automática del flujo de color en 3D***
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Proporciona IA para calcular de forma rápida, fácil y reproducible el volumen de regurgitación de la válvula mitral (RM), a fin de ayudar a evaluar la gravedad de la RM.
Cuantificación automática de la válvula tricúspide en 3D***
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La IA ayuda a confirmar/reevaluar el tamaño/selección del dispositivo con mediciones precisas y peri-procedimiento del anillo de TV (dimensionamiento inicial y planificación con TC).

Cuantificación automática de la válvula tricúspide en 3D***

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Ampliación de nSight Plus a transductores clave
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Los transductores X5-1c, X8-2t y VeriSight Pro cuentan con la potencia del beamforming por software. Ahora mejorados con nSight Plus, ofrecen mayor calidad de imagen MPR y tasas de fotograma más altas.

Ampliación de nSight Plus a transductores clave

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Ampliación de nSight Plus a transductores clave

Los transductores X5-1c, X8-2t y VeriSight Pro cuentan con la potencia del beamforming por software. Ahora mejorados con nSight Plus, ofrecen mayor calidad de imagen MPR y tasas de fotograma más altas.
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Ampliación de nSight Plus a transductores clave
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Los transductores X5-1c, X8-2t y VeriSight Pro cuentan con la potencia del beamforming por software. Ahora mejorados con nSight Plus, ofrecen mayor calidad de imagen MPR y tasas de fotograma más altas.
Eficacia en los flujos de trabajo de TEE
Eficacia en los flujos de trabajo de TEE

Eficacia en los flujos de trabajo de TEE

Flujo de trabajo eficiente para el posicionamiento y dimensionamiento de dispositivos durante los procedimientos con MultiVue y Recall Settings. MultiVue permite la alineación con la anatomía en 3D en un solo clic, mientras que Recall Settings conserva las configuraciones de adquisición e imagen al cambiar entre los transductores ICE, TEE y TTE.

Eficacia en los flujos de trabajo de TEE

Eficacia en los flujos de trabajo de TEE
Flujo de trabajo eficiente para el posicionamiento y dimensionamiento de dispositivos durante los procedimientos con MultiVue y Recall Settings. MultiVue permite la alineación con la anatomía en 3D en un solo clic, mientras que Recall Settings conserva las configuraciones de adquisición e imagen al cambiar entre los transductores ICE, TEE y TTE.

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Solución de ultrasonido para la orejuela auricular izquierda
Solución de ultrasonido para la orejuela auricular izquierda

Solución de ultrasonido para la orejuela auricular izquierda

Diseñado para proporcionar morfología de LAA en tiempo real a partir de imágenes en vivo 3D con Cardiac TrueVue Glass y para reducir el tiempo en la cuantificación del área de aterrizaje de LAA incluso durante procedimientos intervencionistas complejos.

Solución de ultrasonido para la orejuela auricular izquierda

Solución de ultrasonido para la orejuela auricular izquierda
Diseñado para proporcionar morfología de LAA en tiempo real a partir de imágenes en vivo 3D con Cardiac TrueVue Glass y para reducir el tiempo en la cuantificación del área de aterrizaje de LAA incluso durante procedimientos intervencionistas complejos.

Solución de ultrasonido para la orejuela auricular izquierda

Diseñado para proporcionar morfología de LAA en tiempo real a partir de imágenes en vivo 3D con Cardiac TrueVue Glass y para reducir el tiempo en la cuantificación del área de aterrizaje de LAA incluso durante procedimientos intervencionistas complejos.
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Solución de ultrasonido para la orejuela auricular izquierda
Solución de ultrasonido para la orejuela auricular izquierda

Solución de ultrasonido para la orejuela auricular izquierda

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Especificaciones

Dimensiones del sistema
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Ancho
  • 60,6 cm
Altura
  • 146-171,5 cm
Profundidad
  • 109,2 cm
Peso
  • 104,3 kg
Panel de control
Panel de control
Grados de movimiento
  • 180 grados
Regulación de la altura
  • 25,4 cm
Monitor
Monitor
NEW LCD Pro Display Monitor Size
  • 61 cm
OLED Display Monitor Size
  • 54,9 cm
LCD Display Monitor Size
  • 54,6 cm
Dimensiones del sistema
Dimensiones del sistema
Ancho
  • 60,6 cm
Altura
  • 146-171,5 cm
Panel de control
Panel de control
Grados de movimiento
  • 180 grados
Regulación de la altura
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Ancho
  • 60,6 cm
Altura
  • 146-171,5 cm
Profundidad
  • 109,2 cm
Peso
  • 104,3 kg
Panel de control
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Grados de movimiento
  • 180 grados
Regulación de la altura
  • 25,4 cm
Monitor
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  • 61 cm
OLED Display Monitor Size
  • 54,9 cm
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  • 54,6 cm
  • EPIQ CVx/CVxi está disponible en determinados países. Por favor, consulte a su representante de Philips para más detalles.
  • ***No se ha establecido el rendimiento clínico ni la seguridad de algunas características que tienen pendiente la aprobación 510(k). No está disponible para la venta en EE. UU.

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