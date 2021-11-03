Ultrasound Workspace

Ultrasound Workspace es un sistema holístico y escalable de visualización, análisis e informes cardiovasculares que está construido sobre TOMTEC-ARENA. Permite una eficiencia clínica de primer nivel al proporcionarle flexibilidad en el flujo de trabajo a los equipos de atención: permitiendo las mismas capacidades de diagnóstico dentro y fuera del carrito; Analizando datos independientes del proveedor; Aprovechando la IA en una amplia gama de aplicaciones; con una plataforma tecnológica y un modelo de licencia altamente escalables; y un soporte integral a medida.

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