Características de automatización que reducen el esfuerzo

IntelliBridge Enterprise puede automatizar la exportación de archivos de imágenes (tales como los fragmentos de forma de onda) junto con la información demográfica asociada del paciente para evitar la necesidad de imprimir, escanear y asociar manualmente las formas de onda con la tabla del paciente. Como resultado, los especialistas tienen más tiempo para cuidar al pacientes.