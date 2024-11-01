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Philips IntelliBridge Enterprise proporciona un punto simple y basado en normas de interoperabilidad entre sus sistemas clínicos Philips y sus sistemas de información de empresa, mientras reduce la complejidad y el costo en su entorno de cuidado de la salud.
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Un solo punto de interoperabilidad Philips reduce la complejidad
Un solo punto de interoperabilidad Philips reduce la complejidad
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Intercambio de datos HL7 basado en normas es compatible con distintos sistemas
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Características de automatización que reducen el esfuerzo
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Se puede accesar fácilmente a los datos de investigación
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Un solo punto de interoperabilidad Philips reduce la complejidad
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Intercambio de datos HL7 basado en normas es compatible con distintos sistemas
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Características de automatización que reducen el esfuerzo
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