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IntelliBridge Enterprise

solución de interoperabilidad

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Philips IntelliBridge Enterprise proporciona un punto simple y basado en normas de interoperabilidad entre sus sistemas clínicos Philips y sus sistemas de información de empresa, mientras reduce la complejidad y el costo en su entorno de cuidado de la salud.

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Características
Punto de interoperabilidad One Philip... || Ayuda a reducir sus costos

Un solo punto de interoperabilidad Philips reduce la complejidad

Con un solo punto de interoperabilidad, IntelliBridge Enterprise reduce el número total de puntos de conexión y complejidad asociada en su entorno de cuidado de la salud. IntelliBridge Enterprise es una solución de conectividad, aumentable, repetible, preevaluada y uniforme diseñada para reducir su costo.

Un solo punto de interoperabilidad Philips reduce la complejidad

Con un solo punto de interoperabilidad, IntelliBridge Enterprise reduce el número total de puntos de conexión y complejidad asociada en su entorno de cuidado de la salud. IntelliBridge Enterprise es una solución de conectividad, aumentable, repetible, preevaluada y uniforme diseñada para reducir su costo.

Un solo punto de interoperabilidad Philips reduce la complejidad

Con un solo punto de interoperabilidad, IntelliBridge Enterprise reduce el número total de puntos de conexión y complejidad asociada en su entorno de cuidado de la salud. IntelliBridge Enterprise es una solución de conectividad, aumentable, repetible, preevaluada y uniforme diseñada para reducir su costo.
Intercambio de datos HL7 basado en no... || Facilidades de interoperbilida

Intercambio de datos HL7 basado en normas es compatible con distintos sistemas

En Philips, aprovechamos normas que permiten que nuestras soluciones trabajen con sus sistemas de empresa multivendedor para intercambio de datos significativos. IntelliBridge Enterprise automatiza la entrega de datos clínicos en un modo eficiente, seguro y estandarizado con capacidades de interfaz HL7 flexibles y poderosas para ser compatible con diversos enfoques de vendedores EMR.

Intercambio de datos HL7 basado en normas es compatible con distintos sistemas

En Philips, aprovechamos normas que permiten que nuestras soluciones trabajen con sus sistemas de empresa multivendedor para intercambio de datos significativos. IntelliBridge Enterprise automatiza la entrega de datos clínicos en un modo eficiente, seguro y estandarizado con capacidades de interfaz HL7 flexibles y poderosas para ser compatible con diversos enfoques de vendedores EMR.

Intercambio de datos HL7 basado en normas es compatible con distintos sistemas

En Philips, aprovechamos normas que permiten que nuestras soluciones trabajen con sus sistemas de empresa multivendedor para intercambio de datos significativos. IntelliBridge Enterprise automatiza la entrega de datos clínicos en un modo eficiente, seguro y estandarizado con capacidades de interfaz HL7 flexibles y poderosas para ser compatible con diversos enfoques de vendedores EMR.
Características de automatización || Simplifica el flujo de trabajo

Características de automatización que reducen el esfuerzo

IntelliBridge Enterprise puede automatizar la exportación de archivos de imágenes (tales como los fragmentos de forma de onda) junto con la información demográfica asociada del paciente para evitar la necesidad de imprimir, escanear y asociar manualmente las formas de onda con la tabla del paciente. Como resultado, los especialistas tienen más tiempo para cuidar al pacientes.

Características de automatización que reducen el esfuerzo

IntelliBridge Enterprise puede automatizar la exportación de archivos de imágenes (tales como los fragmentos de forma de onda) junto con la información demográfica asociada del paciente para evitar la necesidad de imprimir, escanear y asociar manualmente las formas de onda con la tabla del paciente. Como resultado, los especialistas tienen más tiempo para cuidar al pacientes.

Características de automatización que reducen el esfuerzo

IntelliBridge Enterprise puede automatizar la exportación de archivos de imágenes (tales como los fragmentos de forma de onda) junto con la información demográfica asociada del paciente para evitar la necesidad de imprimir, escanear y asociar manualmente las formas de onda con la tabla del paciente. Como resultado, los especialistas tienen más tiempo para cuidar al pacientes.
Datos de investigación || Simplifica el flujo de trabajo

Se puede accesar fácilmente a los datos de investigación

IntelliBridge Enterprise también puede utilizarse para conectarse con otros sistemas de información tales como los asociados con la investigación de efectividad comparativa. Esto simplifica la recolección de datos para proyectos de investigación.

Se puede accesar fácilmente a los datos de investigación

IntelliBridge Enterprise también puede utilizarse para conectarse con otros sistemas de información tales como los asociados con la investigación de efectividad comparativa. Esto simplifica la recolección de datos para proyectos de investigación.

Se puede accesar fácilmente a los datos de investigación

IntelliBridge Enterprise también puede utilizarse para conectarse con otros sistemas de información tales como los asociados con la investigación de efectividad comparativa. Esto simplifica la recolección de datos para proyectos de investigación.
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Un solo punto de interoperabilidad Philips reduce la complejidad

Con un solo punto de interoperabilidad, IntelliBridge Enterprise reduce el número total de puntos de conexión y complejidad asociada en su entorno de cuidado de la salud. IntelliBridge Enterprise es una solución de conectividad, aumentable, repetible, preevaluada y uniforme diseñada para reducir su costo.

Un solo punto de interoperabilidad Philips reduce la complejidad

Con un solo punto de interoperabilidad, IntelliBridge Enterprise reduce el número total de puntos de conexión y complejidad asociada en su entorno de cuidado de la salud. IntelliBridge Enterprise es una solución de conectividad, aumentable, repetible, preevaluada y uniforme diseñada para reducir su costo.

Un solo punto de interoperabilidad Philips reduce la complejidad

Con un solo punto de interoperabilidad, IntelliBridge Enterprise reduce el número total de puntos de conexión y complejidad asociada en su entorno de cuidado de la salud. IntelliBridge Enterprise es una solución de conectividad, aumentable, repetible, preevaluada y uniforme diseñada para reducir su costo.
Intercambio de datos HL7 basado en no... || Facilidades de interoperbilida

Intercambio de datos HL7 basado en normas es compatible con distintos sistemas

En Philips, aprovechamos normas que permiten que nuestras soluciones trabajen con sus sistemas de empresa multivendedor para intercambio de datos significativos. IntelliBridge Enterprise automatiza la entrega de datos clínicos en un modo eficiente, seguro y estandarizado con capacidades de interfaz HL7 flexibles y poderosas para ser compatible con diversos enfoques de vendedores EMR.

Intercambio de datos HL7 basado en normas es compatible con distintos sistemas

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Características de automatización || Simplifica el flujo de trabajo

Características de automatización que reducen el esfuerzo

IntelliBridge Enterprise puede automatizar la exportación de archivos de imágenes (tales como los fragmentos de forma de onda) junto con la información demográfica asociada del paciente para evitar la necesidad de imprimir, escanear y asociar manualmente las formas de onda con la tabla del paciente. Como resultado, los especialistas tienen más tiempo para cuidar al pacientes.

Características de automatización que reducen el esfuerzo

IntelliBridge Enterprise puede automatizar la exportación de archivos de imágenes (tales como los fragmentos de forma de onda) junto con la información demográfica asociada del paciente para evitar la necesidad de imprimir, escanear y asociar manualmente las formas de onda con la tabla del paciente. Como resultado, los especialistas tienen más tiempo para cuidar al pacientes.

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IntelliBridge Enterprise puede automatizar la exportación de archivos de imágenes (tales como los fragmentos de forma de onda) junto con la información demográfica asociada del paciente para evitar la necesidad de imprimir, escanear y asociar manualmente las formas de onda con la tabla del paciente. Como resultado, los especialistas tienen más tiempo para cuidar al pacientes.
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