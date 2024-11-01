La serie de monitores fetales y maternos Avalon FM son los primeros y únicos de Philips en ofrecer la detección automática de coincidencia (verificación de canal cruzado) utilizando Smart Pulse, que miden las frecuencias cardíacas fetal y materna por separado, lo que mejora la confiabilidad del diagnóstico.
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IntelliSpace Perinatal connectivity for continuous care
The Avalon FM50 fetal monitor connects to IntelliSpace Perinatal, Philips obstetrical surveillance and information management system. This supports the continuum of care from the first antepartum visit to delivery, postpartum, newborn nursery, discharge, and postpartum follow-up visits.
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La pantalla a color grande e intuitiva muestra claramente el estado
La pantalla a color grande e intuitiva muestra claramente el estado
La pantalla luminosa a color tiene números y gráficas grandes de tal manera que usted pueda ver fácilmente las ondas ECG maternas y fetales.
La pantalla a color grande e intuitiva muestra claramente el estado
La pantalla luminosa a color tiene números y gráficas grandes de tal manera que usted pueda ver fácilmente las ondas ECG maternas y fetales.
La pantalla a color grande e intuitiva muestra claramente el estado
La pantalla luminosa a color tiene números y gráficas grandes de tal manera que usted pueda ver fácilmente las ondas ECG maternas y fetales.
La pantalla a color grande e intuitiva muestra claramente el estado
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La pantalla luminosa a color tiene números y gráficas grandes de tal manera que usted pueda ver fácilmente las ondas ECG maternas y fetales.
La opción de monitoreo de trillizos expande las capacidades
La opción de monitoreo de trillizos expande las capacidades
Solamente la serie Avalon FM puede monitorear trillizos en un solo monitor utilizando la misma frecuencia de ultrasonido. Esto permite que se utilice un monitor para una amplia gama de necesidades clínicas.
La opción de monitoreo de trillizos expande las capacidades
Solamente la serie Avalon FM puede monitorear trillizos en un solo monitor utilizando la misma frecuencia de ultrasonido. Esto permite que se utilice un monitor para una amplia gama de necesidades clínicas.
La opción de monitoreo de trillizos expande las capacidades
Solamente la serie Avalon FM puede monitorear trillizos en un solo monitor utilizando la misma frecuencia de ultrasonido. Esto permite que se utilice un monitor para una amplia gama de necesidades clínicas.
La opción de monitoreo de trillizos expande las capacidades
La opción de monitoreo de trillizos expande las capacidades
Solamente la serie Avalon FM puede monitorear trillizos en un solo monitor utilizando la misma frecuencia de ultrasonido. Esto permite que se utilice un monitor para una amplia gama de necesidades clínicas.
Reliability features
Reliability features provide additional support
With the Avalon FM series, you have the confidence of continuous data with a backup memory, battery operation, and LAN interface, combined with smart transducers and a color touchscreen.
Reliability features provide additional support
With the Avalon FM series, you have the confidence of continuous data with a backup memory, battery operation, and LAN interface, combined with smart transducers and a color touchscreen.
Reliability features provide additional support
With the Avalon FM series, you have the confidence of continuous data with a backup memory, battery operation, and LAN interface, combined with smart transducers and a color touchscreen.
The optional external touch display gives caregivers flexibility in placing the monitor where it can be easily viewed by family members and caregivers.
Transductores inteligentes para simplificar el funcionamiento
Transductores inteligentes para simplificar el funcionamiento
Los transductores inteligentes tienen autorreconocimiento y "LED Localizador" que visualiza automáticamente cuál transductor está conectado. Cuando el transductor está conectado, el plano de la pantalla muestra automáticamente los datos en el formato correcto. Esto simplifica la operación para los cuidadores.
Transductores inteligentes para simplificar el funcionamiento
Los transductores inteligentes tienen autorreconocimiento y "LED Localizador" que visualiza automáticamente cuál transductor está conectado. Cuando el transductor está conectado, el plano de la pantalla muestra automáticamente los datos en el formato correcto. Esto simplifica la operación para los cuidadores.
Transductores inteligentes para simplificar el funcionamiento
Los transductores inteligentes tienen autorreconocimiento y "LED Localizador" que visualiza automáticamente cuál transductor está conectado. Cuando el transductor está conectado, el plano de la pantalla muestra automáticamente los datos en el formato correcto. Esto simplifica la operación para los cuidadores.
Transductores inteligentes para simplificar el funcionamiento
Transductores inteligentes para simplificar el funcionamiento
Los transductores inteligentes tienen autorreconocimiento y "LED Localizador" que visualiza automáticamente cuál transductor está conectado. Cuando el transductor está conectado, el plano de la pantalla muestra automáticamente los datos en el formato correcto. Esto simplifica la operación para los cuidadores.
Variedad de lecturas para una comprensión completa
Variedad de lecturas para una comprensión completa
Este monitor preparto e intraparto proporciona un amplio rango de lecturas. Estas incluyen la medición por separado del pulso materno, el monitoreo integrado de la frecuencia del pulso y la presión sanguínea materna (opcional), el monitoreo externo de las frecuencias cardíacas fetales, la actividad uterina, y el movimiento fetal; un conjunto extenso de parámetros fetales internos como la frecuencia cardíaca fetal directa y la presión uterina, y el monitoreo opcional de SpO2 materno.
Variedad de lecturas para una comprensión completa
Este monitor preparto e intraparto proporciona un amplio rango de lecturas. Estas incluyen la medición por separado del pulso materno, el monitoreo integrado de la frecuencia del pulso y la presión sanguínea materna (opcional), el monitoreo externo de las frecuencias cardíacas fetales, la actividad uterina, y el movimiento fetal; un conjunto extenso de parámetros fetales internos como la frecuencia cardíaca fetal directa y la presión uterina, y el monitoreo opcional de SpO2 materno.
Variedad de lecturas para una comprensión completa
Este monitor preparto e intraparto proporciona un amplio rango de lecturas. Estas incluyen la medición por separado del pulso materno, el monitoreo integrado de la frecuencia del pulso y la presión sanguínea materna (opcional), el monitoreo externo de las frecuencias cardíacas fetales, la actividad uterina, y el movimiento fetal; un conjunto extenso de parámetros fetales internos como la frecuencia cardíaca fetal directa y la presión uterina, y el monitoreo opcional de SpO2 materno.
Variedad de lecturas para una comprensión completa
Variedad de lecturas para una comprensión completa
Este monitor preparto e intraparto proporciona un amplio rango de lecturas. Estas incluyen la medición por separado del pulso materno, el monitoreo integrado de la frecuencia del pulso y la presión sanguínea materna (opcional), el monitoreo externo de las frecuencias cardíacas fetales, la actividad uterina, y el movimiento fetal; un conjunto extenso de parámetros fetales internos como la frecuencia cardíaca fetal directa y la presión uterina, y el monitoreo opcional de SpO2 materno.
Extensive fetal parameters
Extensive fetal parameters when key information is needed
For more complex cases, the Avalon FM50 fetal monitor offers external and internal fetal parameters. These include ultrasound, fetal movement, direct fetal heart rate, Toco and intrauterine pressure, as well as maternal blood pressure, pulse rate, ECG, and Sp02.
Extensive fetal parameters when key information is needed
For more complex cases, the Avalon FM50 fetal monitor offers external and internal fetal parameters. These include ultrasound, fetal movement, direct fetal heart rate, Toco and intrauterine pressure, as well as maternal blood pressure, pulse rate, ECG, and Sp02.
Extensive fetal parameters when key information is needed
For more complex cases, the Avalon FM50 fetal monitor offers external and internal fetal parameters. These include ultrasound, fetal movement, direct fetal heart rate, Toco and intrauterine pressure, as well as maternal blood pressure, pulse rate, ECG, and Sp02.
CTS Avalon para libertad de movimient... || Versatile and comfortable
CTS Avalon para libertad de movimiento
Las madres se pueden mover libremente hasta a 100 metros de la estación base del Sistema Transductor Inalámbrico (CTS) de Avalon durante el monitoreo continuo por parte del equipo de atención, mientras están conectadas al CTS. El CTS también transmite datos al sistema de información IntelliSpace Perinatal para complementar el registro general del paciente.
CTS Avalon para libertad de movimiento
Las madres se pueden mover libremente hasta a 100 metros de la estación base del Sistema Transductor Inalámbrico (CTS) de Avalon durante el monitoreo continuo por parte del equipo de atención, mientras están conectadas al CTS. El CTS también transmite datos al sistema de información IntelliSpace Perinatal para complementar el registro general del paciente.
CTS Avalon para libertad de movimiento
Las madres se pueden mover libremente hasta a 100 metros de la estación base del Sistema Transductor Inalámbrico (CTS) de Avalon durante el monitoreo continuo por parte del equipo de atención, mientras están conectadas al CTS. El CTS también transmite datos al sistema de información IntelliSpace Perinatal para complementar el registro general del paciente.
IntelliSpace Perinatal connectivity
La pantalla a color grande e intuitiva muestra claramente el estado
La opción de monitoreo de trillizos expande las capacidades
IntelliSpace Perinatal connectivity for continuous care
The Avalon FM50 fetal monitor connects to IntelliSpace Perinatal, Philips obstetrical surveillance and information management system. This supports the continuum of care from the first antepartum visit to delivery, postpartum, newborn nursery, discharge, and postpartum follow-up visits.
IntelliSpace Perinatal connectivity for continuous care
The Avalon FM50 fetal monitor connects to IntelliSpace Perinatal, Philips obstetrical surveillance and information management system. This supports the continuum of care from the first antepartum visit to delivery, postpartum, newborn nursery, discharge, and postpartum follow-up visits.
IntelliSpace Perinatal connectivity for continuous care
The Avalon FM50 fetal monitor connects to IntelliSpace Perinatal, Philips obstetrical surveillance and information management system. This supports the continuum of care from the first antepartum visit to delivery, postpartum, newborn nursery, discharge, and postpartum follow-up visits.
IntelliSpace Perinatal connectivity for continuous care
The Avalon FM50 fetal monitor connects to IntelliSpace Perinatal, Philips obstetrical surveillance and information management system. This supports the continuum of care from the first antepartum visit to delivery, postpartum, newborn nursery, discharge, and postpartum follow-up visits.
La pantalla a color grande e intuitiva muestra claramente el estado
La pantalla a color grande e intuitiva muestra claramente el estado
La pantalla luminosa a color tiene números y gráficas grandes de tal manera que usted pueda ver fácilmente las ondas ECG maternas y fetales.
La pantalla a color grande e intuitiva muestra claramente el estado
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La pantalla a color grande e intuitiva muestra claramente el estado
La pantalla luminosa a color tiene números y gráficas grandes de tal manera que usted pueda ver fácilmente las ondas ECG maternas y fetales.
La pantalla a color grande e intuitiva muestra claramente el estado
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La pantalla luminosa a color tiene números y gráficas grandes de tal manera que usted pueda ver fácilmente las ondas ECG maternas y fetales.
La opción de monitoreo de trillizos expande las capacidades
La opción de monitoreo de trillizos expande las capacidades
Solamente la serie Avalon FM puede monitorear trillizos en un solo monitor utilizando la misma frecuencia de ultrasonido. Esto permite que se utilice un monitor para una amplia gama de necesidades clínicas.
La opción de monitoreo de trillizos expande las capacidades
Solamente la serie Avalon FM puede monitorear trillizos en un solo monitor utilizando la misma frecuencia de ultrasonido. Esto permite que se utilice un monitor para una amplia gama de necesidades clínicas.
La opción de monitoreo de trillizos expande las capacidades
Solamente la serie Avalon FM puede monitorear trillizos en un solo monitor utilizando la misma frecuencia de ultrasonido. Esto permite que se utilice un monitor para una amplia gama de necesidades clínicas.
La opción de monitoreo de trillizos expande las capacidades
La opción de monitoreo de trillizos expande las capacidades
Solamente la serie Avalon FM puede monitorear trillizos en un solo monitor utilizando la misma frecuencia de ultrasonido. Esto permite que se utilice un monitor para una amplia gama de necesidades clínicas.
Reliability features
Reliability features provide additional support
With the Avalon FM series, you have the confidence of continuous data with a backup memory, battery operation, and LAN interface, combined with smart transducers and a color touchscreen.
Reliability features provide additional support
With the Avalon FM series, you have the confidence of continuous data with a backup memory, battery operation, and LAN interface, combined with smart transducers and a color touchscreen.
Reliability features provide additional support
With the Avalon FM series, you have the confidence of continuous data with a backup memory, battery operation, and LAN interface, combined with smart transducers and a color touchscreen.
The optional external touch display gives caregivers flexibility in placing the monitor where it can be easily viewed by family members and caregivers.
Transductores inteligentes para simplificar el funcionamiento
Transductores inteligentes para simplificar el funcionamiento
Los transductores inteligentes tienen autorreconocimiento y "LED Localizador" que visualiza automáticamente cuál transductor está conectado. Cuando el transductor está conectado, el plano de la pantalla muestra automáticamente los datos en el formato correcto. Esto simplifica la operación para los cuidadores.
Transductores inteligentes para simplificar el funcionamiento
Los transductores inteligentes tienen autorreconocimiento y "LED Localizador" que visualiza automáticamente cuál transductor está conectado. Cuando el transductor está conectado, el plano de la pantalla muestra automáticamente los datos en el formato correcto. Esto simplifica la operación para los cuidadores.
Transductores inteligentes para simplificar el funcionamiento
Los transductores inteligentes tienen autorreconocimiento y "LED Localizador" que visualiza automáticamente cuál transductor está conectado. Cuando el transductor está conectado, el plano de la pantalla muestra automáticamente los datos en el formato correcto. Esto simplifica la operación para los cuidadores.
Transductores inteligentes para simplificar el funcionamiento
Transductores inteligentes para simplificar el funcionamiento
Los transductores inteligentes tienen autorreconocimiento y "LED Localizador" que visualiza automáticamente cuál transductor está conectado. Cuando el transductor está conectado, el plano de la pantalla muestra automáticamente los datos en el formato correcto. Esto simplifica la operación para los cuidadores.
Variedad de lecturas para una comprensión completa
Variedad de lecturas para una comprensión completa
Este monitor preparto e intraparto proporciona un amplio rango de lecturas. Estas incluyen la medición por separado del pulso materno, el monitoreo integrado de la frecuencia del pulso y la presión sanguínea materna (opcional), el monitoreo externo de las frecuencias cardíacas fetales, la actividad uterina, y el movimiento fetal; un conjunto extenso de parámetros fetales internos como la frecuencia cardíaca fetal directa y la presión uterina, y el monitoreo opcional de SpO2 materno.
Variedad de lecturas para una comprensión completa
Este monitor preparto e intraparto proporciona un amplio rango de lecturas. Estas incluyen la medición por separado del pulso materno, el monitoreo integrado de la frecuencia del pulso y la presión sanguínea materna (opcional), el monitoreo externo de las frecuencias cardíacas fetales, la actividad uterina, y el movimiento fetal; un conjunto extenso de parámetros fetales internos como la frecuencia cardíaca fetal directa y la presión uterina, y el monitoreo opcional de SpO2 materno.
Variedad de lecturas para una comprensión completa
Este monitor preparto e intraparto proporciona un amplio rango de lecturas. Estas incluyen la medición por separado del pulso materno, el monitoreo integrado de la frecuencia del pulso y la presión sanguínea materna (opcional), el monitoreo externo de las frecuencias cardíacas fetales, la actividad uterina, y el movimiento fetal; un conjunto extenso de parámetros fetales internos como la frecuencia cardíaca fetal directa y la presión uterina, y el monitoreo opcional de SpO2 materno.
Variedad de lecturas para una comprensión completa
Variedad de lecturas para una comprensión completa
Este monitor preparto e intraparto proporciona un amplio rango de lecturas. Estas incluyen la medición por separado del pulso materno, el monitoreo integrado de la frecuencia del pulso y la presión sanguínea materna (opcional), el monitoreo externo de las frecuencias cardíacas fetales, la actividad uterina, y el movimiento fetal; un conjunto extenso de parámetros fetales internos como la frecuencia cardíaca fetal directa y la presión uterina, y el monitoreo opcional de SpO2 materno.
Extensive fetal parameters
Extensive fetal parameters when key information is needed
For more complex cases, the Avalon FM50 fetal monitor offers external and internal fetal parameters. These include ultrasound, fetal movement, direct fetal heart rate, Toco and intrauterine pressure, as well as maternal blood pressure, pulse rate, ECG, and Sp02.
Extensive fetal parameters when key information is needed
For more complex cases, the Avalon FM50 fetal monitor offers external and internal fetal parameters. These include ultrasound, fetal movement, direct fetal heart rate, Toco and intrauterine pressure, as well as maternal blood pressure, pulse rate, ECG, and Sp02.
Extensive fetal parameters when key information is needed
For more complex cases, the Avalon FM50 fetal monitor offers external and internal fetal parameters. These include ultrasound, fetal movement, direct fetal heart rate, Toco and intrauterine pressure, as well as maternal blood pressure, pulse rate, ECG, and Sp02.
CTS Avalon para libertad de movimient... || Versatile and comfortable
CTS Avalon para libertad de movimiento
Las madres se pueden mover libremente hasta a 100 metros de la estación base del Sistema Transductor Inalámbrico (CTS) de Avalon durante el monitoreo continuo por parte del equipo de atención, mientras están conectadas al CTS. El CTS también transmite datos al sistema de información IntelliSpace Perinatal para complementar el registro general del paciente.
CTS Avalon para libertad de movimiento
Las madres se pueden mover libremente hasta a 100 metros de la estación base del Sistema Transductor Inalámbrico (CTS) de Avalon durante el monitoreo continuo por parte del equipo de atención, mientras están conectadas al CTS. El CTS también transmite datos al sistema de información IntelliSpace Perinatal para complementar el registro general del paciente.
CTS Avalon para libertad de movimiento
Las madres se pueden mover libremente hasta a 100 metros de la estación base del Sistema Transductor Inalámbrico (CTS) de Avalon durante el monitoreo continuo por parte del equipo de atención, mientras están conectadas al CTS. El CTS también transmite datos al sistema de información IntelliSpace Perinatal para complementar el registro general del paciente.
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