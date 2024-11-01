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Avalon FM50

Monitor fetal

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La serie de monitores fetales y maternos Avalon FM son los primeros y únicos de Philips en ofrecer la detección automática de coincidencia (verificación de canal cruzado) utilizando Smart Pulse, que miden las frecuencias cardíacas fetal y materna por separado, lo que mejora la confiabilidad del diagnóstico.

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Características
IntelliSpace Perinatal connectivity
IntelliSpace Perinatal connectivity for continuous care

IntelliSpace Perinatal connectivity for continuous care

The Avalon FM50 fetal monitor connects to IntelliSpace Perinatal, Philips obstetrical surveillance and information management system. This supports the continuum of care from the first antepartum visit to delivery, postpartum, newborn nursery, discharge, and postpartum follow-up visits.

IntelliSpace Perinatal connectivity for continuous care

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The Avalon FM50 fetal monitor connects to IntelliSpace Perinatal, Philips obstetrical surveillance and information management system. This supports the continuum of care from the first antepartum visit to delivery, postpartum, newborn nursery, discharge, and postpartum follow-up visits.
Más información
IntelliSpace Perinatal connectivity
IntelliSpace Perinatal connectivity for continuous care

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The Avalon FM50 fetal monitor connects to IntelliSpace Perinatal, Philips obstetrical surveillance and information management system. This supports the continuum of care from the first antepartum visit to delivery, postpartum, newborn nursery, discharge, and postpartum follow-up visits.
La pantalla a color grande e intuitiva muestra claramente el estado
La pantalla a color grande e intuitiva muestra claramente el estado

La pantalla a color grande e intuitiva muestra claramente el estado

La pantalla luminosa a color tiene números y gráficas grandes de tal manera que usted pueda ver fácilmente las ondas ECG maternas y fetales.

La pantalla a color grande e intuitiva muestra claramente el estado

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La pantalla luminosa a color tiene números y gráficas grandes de tal manera que usted pueda ver fácilmente las ondas ECG maternas y fetales.

La pantalla a color grande e intuitiva muestra claramente el estado

La pantalla luminosa a color tiene números y gráficas grandes de tal manera que usted pueda ver fácilmente las ondas ECG maternas y fetales.
Más información
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La pantalla luminosa a color tiene números y gráficas grandes de tal manera que usted pueda ver fácilmente las ondas ECG maternas y fetales.
La opción de monitoreo de trillizos expande las capacidades
La opción de monitoreo de trillizos expande las capacidades

La opción de monitoreo de trillizos expande las capacidades

Solamente la serie Avalon FM puede monitorear trillizos en un solo monitor utilizando la misma frecuencia de ultrasonido. Esto permite que se utilice un monitor para una amplia gama de necesidades clínicas.

La opción de monitoreo de trillizos expande las capacidades

La opción de monitoreo de trillizos expande las capacidades
Solamente la serie Avalon FM puede monitorear trillizos en un solo monitor utilizando la misma frecuencia de ultrasonido. Esto permite que se utilice un monitor para una amplia gama de necesidades clínicas.

La opción de monitoreo de trillizos expande las capacidades

Solamente la serie Avalon FM puede monitorear trillizos en un solo monitor utilizando la misma frecuencia de ultrasonido. Esto permite que se utilice un monitor para una amplia gama de necesidades clínicas.
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La opción de monitoreo de trillizos expande las capacidades
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La opción de monitoreo de trillizos expande las capacidades

Solamente la serie Avalon FM puede monitorear trillizos en un solo monitor utilizando la misma frecuencia de ultrasonido. Esto permite que se utilice un monitor para una amplia gama de necesidades clínicas.
Reliability features
Reliability features provide additional support

Reliability features provide additional support

With the Avalon FM series, you have the confidence of continuous data with a backup memory, battery operation, and LAN interface, combined with smart transducers and a color touchscreen.

Reliability features provide additional support

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Smart Pulse
Smart Pulse for automated coincidence detection

Smart Pulse for automated coincidence detection

Smart Pulse provides cross-channel verification and allows automated maternal pulse detection via the Toco MP transducer without the need to monitor maternal SpO2 or ECG separately.

Smart Pulse for automated coincidence detection

Smart Pulse for automated coincidence detection
Smart Pulse provides cross-channel verification and allows automated maternal pulse detection via the Toco MP transducer without the need to monitor maternal SpO2 or ECG separately.

Smart Pulse for automated coincidence detection

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Smart Pulse
Smart Pulse for automated coincidence detection

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Smart Pulse provides cross-channel verification and allows automated maternal pulse detection via the Toco MP transducer without the need to monitor maternal SpO2 or ECG separately.
External touch display option
External touch display option for flexibility

External touch display option for flexibility

The optional external touch display gives caregivers flexibility in placing the monitor where it can be easily viewed by family members and caregivers.

External touch display option for flexibility

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The optional external touch display gives caregivers flexibility in placing the monitor where it can be easily viewed by family members and caregivers.

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External touch display option
External touch display option for flexibility

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The optional external touch display gives caregivers flexibility in placing the monitor where it can be easily viewed by family members and caregivers.
Transductores inteligentes para simplificar el funcionamiento
Transductores inteligentes para simplificar el funcionamiento

Transductores inteligentes para simplificar el funcionamiento

Los transductores inteligentes tienen autorreconocimiento y "LED Localizador" que visualiza automáticamente cuál transductor está conectado. Cuando el transductor está conectado, el plano de la pantalla muestra automáticamente los datos en el formato correcto. Esto simplifica la operación para los cuidadores.

Transductores inteligentes para simplificar el funcionamiento

Transductores inteligentes para simplificar el funcionamiento
Los transductores inteligentes tienen autorreconocimiento y "LED Localizador" que visualiza automáticamente cuál transductor está conectado. Cuando el transductor está conectado, el plano de la pantalla muestra automáticamente los datos en el formato correcto. Esto simplifica la operación para los cuidadores.

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Transductores inteligentes para simplificar el funcionamiento
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Los transductores inteligentes tienen autorreconocimiento y "LED Localizador" que visualiza automáticamente cuál transductor está conectado. Cuando el transductor está conectado, el plano de la pantalla muestra automáticamente los datos en el formato correcto. Esto simplifica la operación para los cuidadores.
Variedad de lecturas para una comprensión completa
Variedad de lecturas para una comprensión completa

Variedad de lecturas para una comprensión completa

Este monitor preparto e intraparto proporciona un amplio rango de lecturas. Estas incluyen la medición por separado del pulso materno, el monitoreo integrado de la frecuencia del pulso y la presión sanguínea materna (opcional), el monitoreo externo de las frecuencias cardíacas fetales, la actividad uterina, y el movimiento fetal; un conjunto extenso de parámetros fetales internos como la frecuencia cardíaca fetal directa y la presión uterina, y el monitoreo opcional de SpO2 materno.

Variedad de lecturas para una comprensión completa

Variedad de lecturas para una comprensión completa
Este monitor preparto e intraparto proporciona un amplio rango de lecturas. Estas incluyen la medición por separado del pulso materno, el monitoreo integrado de la frecuencia del pulso y la presión sanguínea materna (opcional), el monitoreo externo de las frecuencias cardíacas fetales, la actividad uterina, y el movimiento fetal; un conjunto extenso de parámetros fetales internos como la frecuencia cardíaca fetal directa y la presión uterina, y el monitoreo opcional de SpO2 materno.

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Variedad de lecturas para una comprensión completa
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Extensive fetal parameters

Extensive fetal parameters when key information is needed

For more complex cases, the Avalon FM50 fetal monitor offers external and internal fetal parameters. These include ultrasound, fetal movement, direct fetal heart rate, Toco and intrauterine pressure, as well as maternal blood pressure, pulse rate, ECG, and Sp02.

Extensive fetal parameters when key information is needed

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CTS Avalon para libertad de movimient... || Versatile and comfortable

CTS Avalon para libertad de movimiento

Las madres se pueden mover libremente hasta a 100 metros de la estación base del Sistema Transductor Inalámbrico (CTS) de Avalon durante el monitoreo continuo por parte del equipo de atención, mientras están conectadas al CTS. El CTS también transmite datos al sistema de información IntelliSpace Perinatal para complementar el registro general del paciente.

CTS Avalon para libertad de movimiento

Las madres se pueden mover libremente hasta a 100 metros de la estación base del Sistema Transductor Inalámbrico (CTS) de Avalon durante el monitoreo continuo por parte del equipo de atención, mientras están conectadas al CTS. El CTS también transmite datos al sistema de información IntelliSpace Perinatal para complementar el registro general del paciente.

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Las madres se pueden mover libremente hasta a 100 metros de la estación base del Sistema Transductor Inalámbrico (CTS) de Avalon durante el monitoreo continuo por parte del equipo de atención, mientras están conectadas al CTS. El CTS también transmite datos al sistema de información IntelliSpace Perinatal para complementar el registro general del paciente.
  • IntelliSpace Perinatal connectivity
  • La pantalla a color grande e intuitiva muestra claramente el estado
  • La opción de monitoreo de trillizos expande las capacidades
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IntelliSpace Perinatal connectivity
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La pantalla a color grande e intuitiva muestra claramente el estado
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La opción de monitoreo de trillizos expande las capacidades
La opción de monitoreo de trillizos expande las capacidades

La opción de monitoreo de trillizos expande las capacidades

Solamente la serie Avalon FM puede monitorear trillizos en un solo monitor utilizando la misma frecuencia de ultrasonido. Esto permite que se utilice un monitor para una amplia gama de necesidades clínicas.

La opción de monitoreo de trillizos expande las capacidades

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Solamente la serie Avalon FM puede monitorear trillizos en un solo monitor utilizando la misma frecuencia de ultrasonido. Esto permite que se utilice un monitor para una amplia gama de necesidades clínicas.

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Solamente la serie Avalon FM puede monitorear trillizos en un solo monitor utilizando la misma frecuencia de ultrasonido. Esto permite que se utilice un monitor para una amplia gama de necesidades clínicas.
Reliability features
Reliability features provide additional support

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Smart Pulse
Smart Pulse for automated coincidence detection

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Smart Pulse for automated coincidence detection

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External touch display option
External touch display option for flexibility

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External touch display option for flexibility

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External touch display option
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Transductores inteligentes para simplificar el funcionamiento
Transductores inteligentes para simplificar el funcionamiento

Transductores inteligentes para simplificar el funcionamiento

Los transductores inteligentes tienen autorreconocimiento y "LED Localizador" que visualiza automáticamente cuál transductor está conectado. Cuando el transductor está conectado, el plano de la pantalla muestra automáticamente los datos en el formato correcto. Esto simplifica la operación para los cuidadores.

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Variedad de lecturas para una comprensión completa
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Este monitor preparto e intraparto proporciona un amplio rango de lecturas. Estas incluyen la medición por separado del pulso materno, el monitoreo integrado de la frecuencia del pulso y la presión sanguínea materna (opcional), el monitoreo externo de las frecuencias cardíacas fetales, la actividad uterina, y el movimiento fetal; un conjunto extenso de parámetros fetales internos como la frecuencia cardíaca fetal directa y la presión uterina, y el monitoreo opcional de SpO2 materno.

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Este monitor preparto e intraparto proporciona un amplio rango de lecturas. Estas incluyen la medición por separado del pulso materno, el monitoreo integrado de la frecuencia del pulso y la presión sanguínea materna (opcional), el monitoreo externo de las frecuencias cardíacas fetales, la actividad uterina, y el movimiento fetal; un conjunto extenso de parámetros fetales internos como la frecuencia cardíaca fetal directa y la presión uterina, y el monitoreo opcional de SpO2 materno.
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Extensive fetal parameters

Extensive fetal parameters when key information is needed

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CTS Avalon para libertad de movimiento

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Especificaciones

General
General
Etapa de la atención
  • Intraparto
Tipo de paciente
  • Fetal y materno
Formas de onda
Formas de onda
Ondas mostradas
  • DECG, MECG
Parámetros
Parámetros
Parámetros fetales externos
  • EE.UU./Toco
Capacidad para gemelos
  • Estándar
Capacidad para trillizos
  • Opcional
Parámetros fetales internos
  • DECG, PIU
Parámetros maternos
  • Pulso, MECG, NIPS, SpO2
Tecnología Smart Pulse
  • Estándar
Verificación de canal cruzado
  • Estándar
Perfil de movimiento fetal
  • Estándar
Interfaces
Interfaces
Puntos de contacto PS/2
  • Opcional
Interfaz de salida de video
  • Opcional
Interfaz posterior para el CTS Avalon
  • Estándar
Interfaces
Interfaces
Interfaz del sistema (opcional)
  • # de serie, LAN
Puntos de contacto PS/2
  • Opcional
Interfaz de salida de video
  • Opcional
Interfaz posterior para el CTS Avalon
  • Estándar
Lecturas
Lecturas
Interpretación de traza PNS (opcional)
  • Up to three Fetal Heart Rates (FHR)
Temporizador PNS
  • Estándar
Almacenamiento de datos
Almacenamiento de datos
Amortiguador de datos
  • Hasta uno hora hora(s)
Peso
Peso
Peso del sistema
  • 19,8 lbs/9,0 kg
Pantalla
Pantalla
Pantalla de monitoreo
  • 6,5 pulg/16,51 cm
Funcionamiento de la pantalla táctil
  • Estándar
General
General
Etapa de la atención
  • Intraparto
Tipo de paciente
  • Fetal y materno
Formas de onda
Formas de onda
Ondas mostradas
  • DECG, MECG
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General
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Parámetros
Parámetros
Parámetros fetales externos
  • EE.UU./Toco
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  • Estándar
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  • DECG, PIU
Parámetros maternos
  • Pulso, MECG, NIPS, SpO2
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  • Estándar
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Interfaces
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Puntos de contacto PS/2
  • Opcional
Interfaz de salida de video
  • Opcional
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  • Estándar
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Interfaz del sistema (opcional)
  • # de serie, LAN
Puntos de contacto PS/2
  • Opcional
Interfaz de salida de video
  • Opcional
Interfaz posterior para el CTS Avalon
  • Estándar
Lecturas
Lecturas
Interpretación de traza PNS (opcional)
  • Up to three Fetal Heart Rates (FHR)
Temporizador PNS
  • Estándar
Almacenamiento de datos
Almacenamiento de datos
Amortiguador de datos
  • Hasta uno hora hora(s)
Peso
Peso
Peso del sistema
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Pantalla
Pantalla de monitoreo
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