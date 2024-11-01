Variedad de lecturas para una comprensión completa

Este monitor preparto e intraparto proporciona un amplio rango de lecturas. Estas incluyen la medición por separado del pulso materno, el monitoreo integrado de la frecuencia del pulso y la presión sanguínea materna (opcional), el monitoreo externo de las frecuencias cardíacas fetales, la actividad uterina, y el movimiento fetal; un conjunto extenso de parámetros fetales internos como la frecuencia cardíaca fetal directa y la presión uterina, y el monitoreo opcional de SpO2 materno.