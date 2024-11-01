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Expression MR400

MR Monitor de paciente

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Características
La solución de monitorización de cabe... || KBA 1
La solución de monitorización de cabecera ahora para Resonancia

La solución de monitorización de cabecera ahora para Resonancia

En un mundo perfecto no habría diferencia entre la monitores de resonancia y de cabecera. Expression MR400 da un paso audaz hacia esos parámetros ideales de calidad junto a la cabecera de la cama - SINC (SpO2, IBP, PANI, y CO2), signos de alarma que redefine la inteligencia preventiva, pantalla 15" LED widescreen con la familiaridad da interfaz de un monitor de cabecera, y exclusiva combinación de ECG.

La solución de monitorización de cabecera ahora para Resonancia

La solución de monitorización de cabecera ahora para Resonancia
En un mundo perfecto no habría diferencia entre la monitores de resonancia y de cabecera. Expression MR400 da un paso audaz hacia esos parámetros ideales de calidad junto a la cabecera de la cama - SINC (SpO2, IBP, PANI, y CO2), signos de alarma que redefine la inteligencia preventiva, pantalla 15" LED widescreen con la familiaridad da interfaz de un monitor de cabecera, y exclusiva combinación de ECG.

La solución de monitorización de cabecera ahora para Resonancia

En un mundo perfecto no habría diferencia entre la monitores de resonancia y de cabecera. Expression MR400 da un paso audaz hacia esos parámetros ideales de calidad junto a la cabecera de la cama - SINC (SpO2, IBP, PANI, y CO2), signos de alarma que redefine la inteligencia preventiva, pantalla 15" LED widescreen con la familiaridad da interfaz de un monitor de cabecera, y exclusiva combinación de ECG.
Más información
La solución de monitorización de cabe... || KBA 1
La solución de monitorización de cabecera ahora para Resonancia

La solución de monitorización de cabecera ahora para Resonancia

En un mundo perfecto no habría diferencia entre la monitores de resonancia y de cabecera. Expression MR400 da un paso audaz hacia esos parámetros ideales de calidad junto a la cabecera de la cama - SINC (SpO2, IBP, PANI, y CO2), signos de alarma que redefine la inteligencia preventiva, pantalla 15" LED widescreen con la familiaridad da interfaz de un monitor de cabecera, y exclusiva combinación de ECG.
Aprovechar al máximo la experiencia d... || KBA 1
Aprovechar al máximo la experiencia de resonancia

Aprovechar al máximo la experiencia de resonancia

Expression MR400 proporciona flexibilidad en los protocolos de examen, la libertad de movimiento y la inteligencia automatizada para apoyarle. Monitorize los pacientes, incluso mientras la optimización de los protocolos hasta 4 W / kg SAR y 7.2μT B1rms. Mejore la atención y cree un entorno de trabajo cómodo reduciendo las restricciones que normalmente acompañan la colocación del monitor en respecto al paciente y el imán.

Aprovechar al máximo la experiencia de resonancia

Aprovechar al máximo la experiencia de resonancia
Expression MR400 proporciona flexibilidad en los protocolos de examen, la libertad de movimiento y la inteligencia automatizada para apoyarle. Monitorize los pacientes, incluso mientras la optimización de los protocolos hasta 4 W / kg SAR y 7.2μT B1rms. Mejore la atención y cree un entorno de trabajo cómodo reduciendo las restricciones que normalmente acompañan la colocación del monitor en respecto al paciente y el imán.

Aprovechar al máximo la experiencia de resonancia

Expression MR400 proporciona flexibilidad en los protocolos de examen, la libertad de movimiento y la inteligencia automatizada para apoyarle. Monitorize los pacientes, incluso mientras la optimización de los protocolos hasta 4 W / kg SAR y 7.2μT B1rms. Mejore la atención y cree un entorno de trabajo cómodo reduciendo las restricciones que normalmente acompañan la colocación del monitor en respecto al paciente y el imán.
Más información
Aprovechar al máximo la experiencia d... || KBA 1
Aprovechar al máximo la experiencia de resonancia

Aprovechar al máximo la experiencia de resonancia

Expression MR400 proporciona flexibilidad en los protocolos de examen, la libertad de movimiento y la inteligencia automatizada para apoyarle. Monitorize los pacientes, incluso mientras la optimización de los protocolos hasta 4 W / kg SAR y 7.2μT B1rms. Mejore la atención y cree un entorno de trabajo cómodo reduciendo las restricciones que normalmente acompañan la colocación del monitor en respecto al paciente y el imán.
Nuevas oportunidades, nuevas recompen... || KBA 1
Nuevas oportunidades, nuevas recompensas

Nuevas oportunidades, nuevas recompensas

Expresión MR400 posibilita procedimientos de resonancia que potencialmente lleva los pacientes más pronto a casa. Espere por un monitoreo agentes anestésicos y la temperatura corporal de alta calidad, una arquitectura cardíaca avanzada para una mayor señal y sincronización ECG inalámbrico, y la flexibilidad de posicionamiento durante los procedimientos funcionales de resonancia.

Nuevas oportunidades, nuevas recompensas

Nuevas oportunidades, nuevas recompensas
Expresión MR400 posibilita procedimientos de resonancia que potencialmente lleva los pacientes más pronto a casa. Espere por un monitoreo agentes anestésicos y la temperatura corporal de alta calidad, una arquitectura cardíaca avanzada para una mayor señal y sincronización ECG inalámbrico, y la flexibilidad de posicionamiento durante los procedimientos funcionales de resonancia.

Nuevas oportunidades, nuevas recompensas

Expresión MR400 posibilita procedimientos de resonancia que potencialmente lleva los pacientes más pronto a casa. Espere por un monitoreo agentes anestésicos y la temperatura corporal de alta calidad, una arquitectura cardíaca avanzada para una mayor señal y sincronización ECG inalámbrico, y la flexibilidad de posicionamiento durante los procedimientos funcionales de resonancia.
Más información
Nuevas oportunidades, nuevas recompen... || KBA 1
Nuevas oportunidades, nuevas recompensas

Nuevas oportunidades, nuevas recompensas

Expresión MR400 posibilita procedimientos de resonancia que potencialmente lleva los pacientes más pronto a casa. Espere por un monitoreo agentes anestésicos y la temperatura corporal de alta calidad, una arquitectura cardíaca avanzada para una mayor señal y sincronización ECG inalámbrico, y la flexibilidad de posicionamiento durante los procedimientos funcionales de resonancia.
  • La solución de monitorización de cabe... || KBA 1
  • Aprovechar al máximo la experiencia d... || KBA 1
  • Nuevas oportunidades, nuevas recompen... || KBA 1
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La solución de monitorización de cabe... || KBA 1
La solución de monitorización de cabecera ahora para Resonancia

La solución de monitorización de cabecera ahora para Resonancia

En un mundo perfecto no habría diferencia entre la monitores de resonancia y de cabecera. Expression MR400 da un paso audaz hacia esos parámetros ideales de calidad junto a la cabecera de la cama - SINC (SpO2, IBP, PANI, y CO2), signos de alarma que redefine la inteligencia preventiva, pantalla 15" LED widescreen con la familiaridad da interfaz de un monitor de cabecera, y exclusiva combinación de ECG.

La solución de monitorización de cabecera ahora para Resonancia

La solución de monitorización de cabecera ahora para Resonancia
En un mundo perfecto no habría diferencia entre la monitores de resonancia y de cabecera. Expression MR400 da un paso audaz hacia esos parámetros ideales de calidad junto a la cabecera de la cama - SINC (SpO2, IBP, PANI, y CO2), signos de alarma que redefine la inteligencia preventiva, pantalla 15" LED widescreen con la familiaridad da interfaz de un monitor de cabecera, y exclusiva combinación de ECG.

La solución de monitorización de cabecera ahora para Resonancia

En un mundo perfecto no habría diferencia entre la monitores de resonancia y de cabecera. Expression MR400 da un paso audaz hacia esos parámetros ideales de calidad junto a la cabecera de la cama - SINC (SpO2, IBP, PANI, y CO2), signos de alarma que redefine la inteligencia preventiva, pantalla 15" LED widescreen con la familiaridad da interfaz de un monitor de cabecera, y exclusiva combinación de ECG.
Más información
La solución de monitorización de cabe... || KBA 1
La solución de monitorización de cabecera ahora para Resonancia

La solución de monitorización de cabecera ahora para Resonancia

En un mundo perfecto no habría diferencia entre la monitores de resonancia y de cabecera. Expression MR400 da un paso audaz hacia esos parámetros ideales de calidad junto a la cabecera de la cama - SINC (SpO2, IBP, PANI, y CO2), signos de alarma que redefine la inteligencia preventiva, pantalla 15" LED widescreen con la familiaridad da interfaz de un monitor de cabecera, y exclusiva combinación de ECG.
Aprovechar al máximo la experiencia d... || KBA 1
Aprovechar al máximo la experiencia de resonancia

Aprovechar al máximo la experiencia de resonancia

Expression MR400 proporciona flexibilidad en los protocolos de examen, la libertad de movimiento y la inteligencia automatizada para apoyarle. Monitorize los pacientes, incluso mientras la optimización de los protocolos hasta 4 W / kg SAR y 7.2μT B1rms. Mejore la atención y cree un entorno de trabajo cómodo reduciendo las restricciones que normalmente acompañan la colocación del monitor en respecto al paciente y el imán.

Aprovechar al máximo la experiencia de resonancia

Aprovechar al máximo la experiencia de resonancia
Expression MR400 proporciona flexibilidad en los protocolos de examen, la libertad de movimiento y la inteligencia automatizada para apoyarle. Monitorize los pacientes, incluso mientras la optimización de los protocolos hasta 4 W / kg SAR y 7.2μT B1rms. Mejore la atención y cree un entorno de trabajo cómodo reduciendo las restricciones que normalmente acompañan la colocación del monitor en respecto al paciente y el imán.

Aprovechar al máximo la experiencia de resonancia

Expression MR400 proporciona flexibilidad en los protocolos de examen, la libertad de movimiento y la inteligencia automatizada para apoyarle. Monitorize los pacientes, incluso mientras la optimización de los protocolos hasta 4 W / kg SAR y 7.2μT B1rms. Mejore la atención y cree un entorno de trabajo cómodo reduciendo las restricciones que normalmente acompañan la colocación del monitor en respecto al paciente y el imán.
Más información
Aprovechar al máximo la experiencia d... || KBA 1
Aprovechar al máximo la experiencia de resonancia

Aprovechar al máximo la experiencia de resonancia

Expression MR400 proporciona flexibilidad en los protocolos de examen, la libertad de movimiento y la inteligencia automatizada para apoyarle. Monitorize los pacientes, incluso mientras la optimización de los protocolos hasta 4 W / kg SAR y 7.2μT B1rms. Mejore la atención y cree un entorno de trabajo cómodo reduciendo las restricciones que normalmente acompañan la colocación del monitor en respecto al paciente y el imán.
Nuevas oportunidades, nuevas recompen... || KBA 1
Nuevas oportunidades, nuevas recompensas

Nuevas oportunidades, nuevas recompensas

Expresión MR400 posibilita procedimientos de resonancia que potencialmente lleva los pacientes más pronto a casa. Espere por un monitoreo agentes anestésicos y la temperatura corporal de alta calidad, una arquitectura cardíaca avanzada para una mayor señal y sincronización ECG inalámbrico, y la flexibilidad de posicionamiento durante los procedimientos funcionales de resonancia.

Nuevas oportunidades, nuevas recompensas

Nuevas oportunidades, nuevas recompensas
Expresión MR400 posibilita procedimientos de resonancia que potencialmente lleva los pacientes más pronto a casa. Espere por un monitoreo agentes anestésicos y la temperatura corporal de alta calidad, una arquitectura cardíaca avanzada para una mayor señal y sincronización ECG inalámbrico, y la flexibilidad de posicionamiento durante los procedimientos funcionales de resonancia.

Nuevas oportunidades, nuevas recompensas

Expresión MR400 posibilita procedimientos de resonancia que potencialmente lleva los pacientes más pronto a casa. Espere por un monitoreo agentes anestésicos y la temperatura corporal de alta calidad, una arquitectura cardíaca avanzada para una mayor señal y sincronización ECG inalámbrico, y la flexibilidad de posicionamiento durante los procedimientos funcionales de resonancia.
Más información
Nuevas oportunidades, nuevas recompen... || KBA 1
Nuevas oportunidades, nuevas recompensas

Nuevas oportunidades, nuevas recompensas

Expresión MR400 posibilita procedimientos de resonancia que potencialmente lleva los pacientes más pronto a casa. Espere por un monitoreo agentes anestésicos y la temperatura corporal de alta calidad, una arquitectura cardíaca avanzada para una mayor señal y sincronización ECG inalámbrico, y la flexibilidad de posicionamiento durante los procedimientos funcionales de resonancia.

Documentación

Folleto (1)

Folleto

Folleto (1)

Folleto

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Folleto (1)

Folleto

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Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.

Entendido

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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