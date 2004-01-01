Términos de búsqueda

Capnography Extension

Extensión de medición

Buscar productos similares

La extensión de capnografía utiliza espectroscopia de absorción infrarroja para medir continuamente los valores de CO₂. Diseñada para funcionar con los monitores de pacientes y los bastidores IntelliVue, la extensión de capnografía proporciona valores numéricos y de forma de onda de CO₂, además de mediciones de temperatura y 2 mediciones de presión invasiva en la pantalla del monitor de pacientes IntelliVue. Un procesador de señal digital ubicado en el sensor mide el etCO₂ y la awRR de flujo lateral o principal para pacientes en cirugía, en cuidados críticos y durante el transporte.

Contáctenos
Características
Potencia

Potencia

La extensión se alimenta durante el transporte cuando se conecta a IntelliVue X3 o MX100.

Potencia

La extensión se alimenta durante el transporte cuando se conecta a IntelliVue X3 o MX100.

Potencia

La extensión se alimenta durante el transporte cuando se conecta a IntelliVue X3 o MX100.
  • Potencia
Ver todas las características
Potencia

Potencia

La extensión se alimenta durante el transporte cuando se conecta a IntelliVue X3 o MX100.

Potencia

La extensión se alimenta durante el transporte cuando se conecta a IntelliVue X3 o MX100.

Potencia

La extensión se alimenta durante el transporte cuando se conecta a IntelliVue X3 o MX100.

Especificaciones

Especificaciones físicas
Especificaciones físicas
Peso máximo
  • &lt;0,50 kg (1,1 lb)
Dimensiones
  • 200 x 97 x 90 mm/7,8 x 3,8 x 3,5 pulg.
Especificaciones medioambientales
Especificaciones medioambientales
Rango de temperatura de funcionamiento
  • 0–40 °C/32–104 °F
Rango de temperatura de almacenamiento
  • -20–60 °C/-4–140 °F
Rango de humedad de funcionamiento
  • Del 15 al 95 % de HR (sin condensación)
Rango de humedad de almacenamiento
  • Del 5 al 90 % de HR (sin condensación)
Rango de altura de funcionamiento
  • -500–3000 m/-1640–9842 pies
Rango de altura de almacenamiento
  • -500–4600 m/-1640–15 091 ft
Protección contra el ingreso
  • IP32 (en posición horizontal)
Especificaciones físicas
Especificaciones físicas
Peso máximo
  • &lt;0,50 kg (1,1 lb)
Dimensiones
  • 200 x 97 x 90 mm/7,8 x 3,8 x 3,5 pulg.
Especificaciones medioambientales
Especificaciones medioambientales
Rango de temperatura de funcionamiento
  • 0–40 °C/32–104 °F
Rango de temperatura de almacenamiento
  • -20–60 °C/-4–140 °F
Ver todas las especificaciones
Especificaciones físicas
Especificaciones físicas
Peso máximo
  • &lt;0,50 kg (1,1 lb)
Dimensiones
  • 200 x 97 x 90 mm/7,8 x 3,8 x 3,5 pulg.
Especificaciones medioambientales
Especificaciones medioambientales
Rango de temperatura de funcionamiento
  • 0–40 °C/32–104 °F
Rango de temperatura de almacenamiento
  • -20–60 °C/-4–140 °F
Rango de humedad de funcionamiento
  • Del 15 al 95 % de HR (sin condensación)
Rango de humedad de almacenamiento
  • Del 5 al 90 % de HR (sin condensación)
Rango de altura de funcionamiento
  • -500–3000 m/-1640–9842 pies
Rango de altura de almacenamiento
  • -500–4600 m/-1640–15 091 ft
Protección contra el ingreso
  • IP32 (en posición horizontal)

Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.

Entendido

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.

Entendido

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Todos los derechos reservados.

Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.