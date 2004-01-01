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Microstream CO₂ Extension

Ampliación de la medición

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La extensión Microstream CO₂ proporciona una forma compacta y flexible de ampliar las capacidades de medición de los dispositivos host (módulos de medición múltiple IntelliVue compatibles y monitores de pacientes). La extensión se puede conectar directamente al dispositivo host y envía sus ondas medidas, datos numéricos y alertas a un monitor host IntelliVue conectado.

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Características
Potencia

Potencia

La extensión se alimenta durante el transporte cuando se conecta a IntelliVue X3 o MX100.

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Especificaciones

Especificaciones físicas
Especificaciones físicas
Peso máximo
  • &lt;0,60 kg / (1,3 lb)
Dimensiones
  • 200 x 97 x 90 mm/7,8 x 3,8 x 3,5 pulgadas
Especificaciones medioambientales
Especificaciones medioambientales
Rango de temperatura de funcionamiento
  • 0–40 °C/32–104 °F
Rango de temperatura de almacenamiento
  • -20–60 °C/-4–140 °F
Rango de humedad de funcionamiento
  • Del 15 al 95% de HR sin condensación
Rango de humedad de almacenamiento
  • Del 5 al 90% de HR sin condensación
Rango de altura de funcionamiento
  • -500–3000 m/-1640–9842 pies
Rango de altura de almacenamiento
  • -500–4600 m/-1640–15091 pies
Protección contra el ingreso
  • IP32 (cuando está en posición horizontal)
Especificaciones físicas
Especificaciones físicas
Peso máximo
  • &lt;0,60 kg / (1,3 lb)
Dimensiones
  • 200 x 97 x 90 mm/7,8 x 3,8 x 3,5 pulgadas
Especificaciones medioambientales
Especificaciones medioambientales
Rango de temperatura de funcionamiento
  • 0–40 °C/32–104 °F
Rango de temperatura de almacenamiento
  • -20–60 °C/-4–140 °F
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Especificaciones físicas
Especificaciones físicas
Peso máximo
  • &lt;0,60 kg / (1,3 lb)
Dimensiones
  • 200 x 97 x 90 mm/7,8 x 3,8 x 3,5 pulgadas
Especificaciones medioambientales
Especificaciones medioambientales
Rango de temperatura de funcionamiento
  • 0–40 °C/32–104 °F
Rango de temperatura de almacenamiento
  • -20–60 °C/-4–140 °F
Rango de humedad de funcionamiento
  • Del 15 al 95% de HR sin condensación
Rango de humedad de almacenamiento
  • Del 5 al 90% de HR sin condensación
Rango de altura de funcionamiento
  • -500–3000 m/-1640–9842 pies
Rango de altura de almacenamiento
  • -500–4600 m/-1640–15091 pies
Protección contra el ingreso
  • IP32 (cuando está en posición horizontal)
  • Microstream es una marca registrada de la empresa Medtronic.

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