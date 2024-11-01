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Kit brazaletes desechable de presión no invasiva NEONATAL SOFT Single-Patient, (varios tamaños)

Brazalete

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El kit NIBP Soft para un solo paciente neonatal tiene 50 brazaletes: 5 M1866S tamaño #1, 10 M1868S tamaño #2, 20 M1870S tamaño #3, 10 M1872S tamaño #4, 5 M1873S tamaño #5. Incorpora el nuevo conector.

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Especificaciones

Brazalete NIBP
Brazalete NIBP
Tipo de Paciente
  • Recién nacido
Tamaño Brazalete/Manguito
  • Tamaño 1; tamaño 2; tamaño 3; tamaño 4; tamaño 5
Ancho de la vejiga
  • Varios
Longitud de la vejiga
  • Varios
Número de mangueras
  • 1
Estilo de conector de brazalete/manguito
  • Seguridad
Detalles del producto
Detalles del producto
Categoría del producto
  • NIBP
Se utiliza con equipo que no es de Philips Healthcare
  • No
Se utiliza con equipo Philips Healthcare
  • M1008B, M3000A, M3001A, M3002A, M8105A, M8102A, 863055, 863056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863086, 863087, 863088, M8105AS
Tipo de producto
  • Brazalete
Certificado CE
Uso en un solo paciente O uso en varios pacientes
  • Uso para un solo paciente
Peso del empaque
  • 1,040 kg
No fabricado con látex de caucho natural
Unidad de empaque
  • 50 brazaletes por caja
Vida útil mínima
  • Ninguno
Estéril O no estéril
  • No esterilizado
Se utiliza con otros suministros
  • M1596C; M1597C
Brazalete NIBP
Brazalete NIBP
Tipo de Paciente
  • Recién nacido
Tamaño Brazalete/Manguito
  • Tamaño 1; tamaño 2; tamaño 3; tamaño 4; tamaño 5
Detalles del producto
Detalles del producto
Categoría del producto
  • NIBP
Se utiliza con equipo que no es de Philips Healthcare
  • No
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Brazalete NIBP
Brazalete NIBP
Tipo de Paciente
  • Recién nacido
Tamaño Brazalete/Manguito
  • Tamaño 1; tamaño 2; tamaño 3; tamaño 4; tamaño 5
Ancho de la vejiga
  • Varios
Longitud de la vejiga
  • Varios
Número de mangueras
  • 1
Estilo de conector de brazalete/manguito
  • Seguridad
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Categoría del producto
  • NIBP
Se utiliza con equipo que no es de Philips Healthcare
  • No
Se utiliza con equipo Philips Healthcare
  • M1008B, M3000A, M3001A, M3002A, M8105A, M8102A, 863055, 863056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863086, 863087, 863088, M8105AS
Tipo de producto
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  • Uso para un solo paciente
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No fabricado con látex de caucho natural
Unidad de empaque
  • 50 brazaletes por caja
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  • Ninguno
Estéril O no estéril
  • No esterilizado
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