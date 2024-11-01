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Como complemento a las intervenciones angiográficas convencionales, el catéter IVUS digital Visions PV .018 evalúa la morfología vascular en los vasos sanguíneos y proporciona imágenes transversales de estos vasos. Con una longitud de trabajo de 135 cm y un diámetro máximo de imagenología de 24 mm máximo para procedimientos intervencionistas de cable guía de 0.018", el dispositivo ayuda en el diagnóstico de la enfermedad arterial periférica y orienta a los médicos hacia la terapia correcta para las necesidades únicas del paciente.
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Como complemento a las intervenciones angiográficas convencionales, el catéter digital de IVUS Visions PV .035 evalúa la morfología vascular en los vasos sanguíneos y proporciona imágenes transversales de estos vasos. Con una longitud de trabajo de 90 cm y un diámetro máximo de 60 mm máximo para procedimientos intervencionistas de cable guía de 0.035", el dispositivo ayuda en el diagnóstico de la enfermedad arterial periférica y orienta a los médicos hacia la terapia correcta para las necesidades únicas del paciente.
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Los sistemas de terapia guiada de precisión Core ofrecen la opción de imagenología y fisiología en una sola plataforma integrada¹. Core ayuda a proporcionar claridad en su enfoque, confianza en sus decisiones y facilidad en sus flujos de trabajo de diagnóstico e intervencionistas.
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Core Mobile está diseñado para el futuro de la terapia guiada de precisión y ofrece la opción de la imagenología y fisiología en una sola plataforma móvil.¹ Core Mobile también ofrece claridad en el enfoque y confianza en los resultados al ofrecer información adicional durante la fase de diagnóstico y asistencia en las decisiones de intervención.
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