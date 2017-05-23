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Sensor de Oximetría sin adhesivo para recién nacidos/niños/adultos (SpO2)

Sensor

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Sensor SpO2, sin adhesivo, para pacientes recién nacidos, niños y adultos con piel sensible. Uso con otros suministros de Philips: cable adaptador M1900B para monitores CMS y V24/26, cable adaptador M1943A, cable adaptador M1943AL (3m) para monitores IntelliVue y VM, cable de extensión Nellcor M4787A (2,4 m) para tomas rcal.

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Documentación

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Folleto

Folleto (4)

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Folleto (4)

Folleto

Especificaciones

Transductor de SpO2
Transductor de SpO2
Aplicación del paciente
  • Recién nacido; niño; adulto
Sitio de aplicación
  • Dedo de la mano (adulto); dedo grande del pie (niño); pie/mano (recién nacido)
Compatibilidad del cable adaptador
  • M1943A; M1943AL
Peso recomendado del paciente
  • &lt;3 kg; 10-20 kg; >40 kg
Longitud del cable
  • 90 cm (35,4'')
Detalles del producto
Detalles del producto
Se utiliza con equipo Philips Healthcare
  • M3921A, M3922A, M3923A, M3924A, M3926A, M3927A, M3928A, M3929A, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863077, 863264, 863265, 863266, 863071, 863072, 863073, 863074, 863080, 863081, 863082, M1020A, M1020BA01, M3000A, M3001A/A01, M3002A/A01, M8102A, M8105A, M8105AT, M2703A, M2704A, M2705A, M1350B, M1350C, 862474, 862478, 863276, 863278, M8105AS, 863283
Se utiliza con equipo que no es de Philips Healthcare
  • No
Categoría del producto
  • SpO2
Tipo de producto
  • Sensor
Uso en un solo paciente O uso en varios pacientes
  • Uso para un solo paciente
Certificado CE
Peso del empaque
  • ,962 kg
Unidad de empaque
  • 20 sensores
No fabricado con látex de caucho natural
Estéril O no estéril
  • No esterilizado
Vida útil mínima
  • Ninguno
Transductor de SpO2
Transductor de SpO2
Aplicación del paciente
  • Recién nacido; niño; adulto
Sitio de aplicación
  • Dedo de la mano (adulto); dedo grande del pie (niño); pie/mano (recién nacido)
Detalles del producto
Detalles del producto
Se utiliza con equipo Philips Healthcare
  • M3921A, M3922A, M3923A, M3924A, M3926A, M3927A, M3928A, M3929A, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863077, 863264, 863265, 863266, 863071, 863072, 863073, 863074, 863080, 863081, 863082, M1020A, M1020BA01, M3000A, M3001A/A01, M3002A/A01, M8102A, M8105A, M8105AT, M2703A, M2704A, M2705A, M1350B, M1350C, 862474, 862478, 863276, 863278, M8105AS, 863283
Se utiliza con equipo que no es de Philips Healthcare
  • No
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Transductor de SpO2
Transductor de SpO2
Aplicación del paciente
  • Recién nacido; niño; adulto
Sitio de aplicación
  • Dedo de la mano (adulto); dedo grande del pie (niño); pie/mano (recién nacido)
Compatibilidad del cable adaptador
  • M1943A; M1943AL
Peso recomendado del paciente
  • &lt;3 kg; 10-20 kg; >40 kg
Longitud del cable
  • 90 cm (35,4'')
Detalles del producto
Detalles del producto
Se utiliza con equipo Philips Healthcare
  • M3921A, M3922A, M3923A, M3924A, M3926A, M3927A, M3928A, M3929A, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863077, 863264, 863265, 863266, 863071, 863072, 863073, 863074, 863080, 863081, 863082, M1020A, M1020BA01, M3000A, M3001A/A01, M3002A/A01, M8102A, M8105A, M8105AT, M2703A, M2704A, M2705A, M1350B, M1350C, 862474, 862478, 863276, 863278, M8105AS, 863283
Se utiliza con equipo que no es de Philips Healthcare
  • No
Categoría del producto
  • SpO2
Tipo de producto
  • Sensor
Uso en un solo paciente O uso en varios pacientes
  • Uso para un solo paciente
Certificado CE
Peso del empaque
  • ,962 kg
Unidad de empaque
  • 20 sensores
No fabricado con látex de caucho natural
Estéril O no estéril
  • No esterilizado
Vida útil mínima
  • Ninguno

Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.

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Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.

Entendido

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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