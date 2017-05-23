Sensor SpO2, sin adhesivo, para pacientes recién nacidos, niños y adultos con piel sensible. Uso con otros suministros de Philips: cable adaptador M1900B para monitores CMS y V24/26, cable adaptador M1943A, cable adaptador M1943AL (3m) para monitores IntelliVue y VM, cable de extensión Nellcor M4787A (2,4 m) para tomas rcal.
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|Aplicación del paciente
|
|Sitio de aplicación
|
|Compatibilidad del cable adaptador
|
|Peso recomendado del paciente
|
|Longitud del cable
|
|Se utiliza con equipo Philips Healthcare
|
|Se utiliza con equipo que no es de Philips Healthcare
|
|Categoría del producto
|
|Tipo de producto
|
|Uso en un solo paciente O uso en varios pacientes
|
|Certificado CE
|
|Peso del empaque
|
|Unidad de empaque
|
|No fabricado con látex de caucho natural
|
|Estéril O no estéril
|
|Vida útil mínima
|
|Aplicación del paciente
|
|Sitio de aplicación
|
|Se utiliza con equipo Philips Healthcare
|
|Se utiliza con equipo que no es de Philips Healthcare
|
|Aplicación del paciente
|
|Sitio de aplicación
|
|Compatibilidad del cable adaptador
|
|Peso recomendado del paciente
|
|Longitud del cable
|
|Se utiliza con equipo Philips Healthcare
|
|Se utiliza con equipo que no es de Philips Healthcare
|
|Categoría del producto
|
|Tipo de producto
|
|Uso en un solo paciente O uso en varios pacientes
|
|Certificado CE
|
|Peso del empaque
|
|Unidad de empaque
|
|No fabricado con látex de caucho natural
|
|Estéril O no estéril
|
|Vida útil mínima
|
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