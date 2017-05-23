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Sensor de oximetría tipo clip para oído para adulto/ pediátrico

Sensor

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Adulto o pediátrico, conector de 8 pines, sitio preferido: oído

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Características
Para pacientes con perfusión baja

Mide uniformemente la SpO2 en pacientes con perfusión baja

Para pacientes en estados de perfusión baja como choque grave, septicemia, hipovolemia, vasoconstricción y arteriopatía periférica, resulta beneficioso medir la oxigenación en un lugar central, como el lóbulo de la oreja. El lóbulo de la oreja tiene fácil acceso, presenta una vasculatura pequeña y proporciona una tasa de respuesta rápida. El M1194A también es adecuado para pacientes quirúrgicos, ya que a menudo no se puede acceder al dedo durante la cirugía.

Mide uniformemente la SpO2 en pacientes con perfusión baja

Para pacientes en estados de perfusión baja como choque grave, septicemia, hipovolemia, vasoconstricción y arteriopatía periférica, resulta beneficioso medir la oxigenación en un lugar central, como el lóbulo de la oreja. El lóbulo de la oreja tiene fácil acceso, presenta una vasculatura pequeña y proporciona una tasa de respuesta rápida. El M1194A también es adecuado para pacientes quirúrgicos, ya que a menudo no se puede acceder al dedo durante la cirugía.

Mide uniformemente la SpO2 en pacientes con perfusión baja

Para pacientes en estados de perfusión baja como choque grave, septicemia, hipovolemia, vasoconstricción y arteriopatía periférica, resulta beneficioso medir la oxigenación en un lugar central, como el lóbulo de la oreja. El lóbulo de la oreja tiene fácil acceso, presenta una vasculatura pequeña y proporciona una tasa de respuesta rápida. El M1194A también es adecuado para pacientes quirúrgicos, ya que a menudo no se puede acceder al dedo durante la cirugía.
Reduce la interferencia de la señal

Diseñado para FAST-SpO₂

Nuestros sensores de pulsioximetría están diseñados específicamente para el algoritmo FAST-SpO₂ (tecnología Fourier para supresión de artefactos) patentado por Philips. Juntos, reducen los efectos del movimiento del paciente, la interferencia eléctrica, la luz ambiental y la perfusión baja.

Diseñado para FAST-SpO₂

Nuestros sensores de pulsioximetría están diseñados específicamente para el algoritmo FAST-SpO₂ (tecnología Fourier para supresión de artefactos) patentado por Philips. Juntos, reducen los efectos del movimiento del paciente, la interferencia eléctrica, la luz ambiental y la perfusión baja.

Diseñado para FAST-SpO₂

Nuestros sensores de pulsioximetría están diseñados específicamente para el algoritmo FAST-SpO₂ (tecnología Fourier para supresión de artefactos) patentado por Philips. Juntos, reducen los efectos del movimiento del paciente, la interferencia eléctrica, la luz ambiental y la perfusión baja.
  • Para pacientes con perfusión baja
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Para pacientes con perfusión baja

Mide uniformemente la SpO2 en pacientes con perfusión baja

Para pacientes en estados de perfusión baja como choque grave, septicemia, hipovolemia, vasoconstricción y arteriopatía periférica, resulta beneficioso medir la oxigenación en un lugar central, como el lóbulo de la oreja. El lóbulo de la oreja tiene fácil acceso, presenta una vasculatura pequeña y proporciona una tasa de respuesta rápida. El M1194A también es adecuado para pacientes quirúrgicos, ya que a menudo no se puede acceder al dedo durante la cirugía.

Mide uniformemente la SpO2 en pacientes con perfusión baja

Para pacientes en estados de perfusión baja como choque grave, septicemia, hipovolemia, vasoconstricción y arteriopatía periférica, resulta beneficioso medir la oxigenación en un lugar central, como el lóbulo de la oreja. El lóbulo de la oreja tiene fácil acceso, presenta una vasculatura pequeña y proporciona una tasa de respuesta rápida. El M1194A también es adecuado para pacientes quirúrgicos, ya que a menudo no se puede acceder al dedo durante la cirugía.

Mide uniformemente la SpO2 en pacientes con perfusión baja

Para pacientes en estados de perfusión baja como choque grave, septicemia, hipovolemia, vasoconstricción y arteriopatía periférica, resulta beneficioso medir la oxigenación en un lugar central, como el lóbulo de la oreja. El lóbulo de la oreja tiene fácil acceso, presenta una vasculatura pequeña y proporciona una tasa de respuesta rápida. El M1194A también es adecuado para pacientes quirúrgicos, ya que a menudo no se puede acceder al dedo durante la cirugía.
Reduce la interferencia de la señal

Diseñado para FAST-SpO₂

Nuestros sensores de pulsioximetría están diseñados específicamente para el algoritmo FAST-SpO₂ (tecnología Fourier para supresión de artefactos) patentado por Philips. Juntos, reducen los efectos del movimiento del paciente, la interferencia eléctrica, la luz ambiental y la perfusión baja.

Diseñado para FAST-SpO₂

Nuestros sensores de pulsioximetría están diseñados específicamente para el algoritmo FAST-SpO₂ (tecnología Fourier para supresión de artefactos) patentado por Philips. Juntos, reducen los efectos del movimiento del paciente, la interferencia eléctrica, la luz ambiental y la perfusión baja.

Diseñado para FAST-SpO₂

Nuestros sensores de pulsioximetría están diseñados específicamente para el algoritmo FAST-SpO₂ (tecnología Fourier para supresión de artefactos) patentado por Philips. Juntos, reducen los efectos del movimiento del paciente, la interferencia eléctrica, la luz ambiental y la perfusión baja.

Documentación

Folleto (4)

Folleto

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Especificaciones

Transductor de SpO2
Transductor de SpO2
Aplicación del paciente
  • Niño, adulto
Sitio de aplicación
  • Oído
Compatibilidad del cable adaptador
  • M1941A
Peso recomendado del paciente
  • >40 kg (>88 lb)
Longitud del cable
  • 1,5 m (4,9')
Detalles del producto
Detalles del producto
Se utiliza con equipo que no es de Philips Healthcare
  • No
Categoría del producto
  • SpO2
Se utiliza con equipo Philips Healthcare
  • 862108, 862231, 862439, 862474, 862478, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, 863276, 863278, M1020A, M1020B, M1350B, M1350C, M2600A, M2703A, M2705A, M3000A, M3001A, M3002A, M3535A, M3536A, M3536M, M4735A, M8102A, M8105A, M8105AT, M8105AS
Tipo de producto
  • Sensor
Uso en un solo paciente O uso en varios pacientes
  • Uso en múltiples pacientes
Certificado CE
Peso del empaque
  • ,240 kg
Unidad de empaque
  • 1 sensor
No fabricado con látex de caucho natural
Estéril O no estéril
  • No esterilizado
Vida útil mínima
  • Ninguno
Transductor de SpO2
Transductor de SpO2
Aplicación del paciente
  • Niño, adulto
Sitio de aplicación
  • Oído
Detalles del producto
Detalles del producto
Se utiliza con equipo que no es de Philips Healthcare
  • No
Categoría del producto
  • SpO2
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Transductor de SpO2
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Aplicación del paciente
  • Niño, adulto
Sitio de aplicación
  • Oído
Compatibilidad del cable adaptador
  • M1941A
Peso recomendado del paciente
  • >40 kg (>88 lb)
Longitud del cable
  • 1,5 m (4,9')
Detalles del producto
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Se utiliza con equipo que no es de Philips Healthcare
  • No
Categoría del producto
  • SpO2
Se utiliza con equipo Philips Healthcare
  • 862108, 862231, 862439, 862474, 862478, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, 863276, 863278, M1020A, M1020B, M1350B, M1350C, M2600A, M2703A, M2705A, M3000A, M3001A, M3002A, M3535A, M3536A, M3536M, M4735A, M8102A, M8105A, M8105AT, M8105AS
Tipo de producto
  • Sensor
Uso en un solo paciente O uso en varios pacientes
  • Uso en múltiples pacientes
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Peso del empaque
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  • 1 sensor
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Estéril O no estéril
  • No esterilizado
Vida útil mínima
  • Ninguno

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