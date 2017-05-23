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Manguera de aire para presión arterial no invasiva para recién nacidos, 1,5m (NEONATAL)

Manguera de aire

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Manguera de aire para presión arterial para recién nacidos. Longitud = 4,92' (1,5 m). Se conecta a los brazaletes Philips para un solo paciente recién nacido, brazaletes para adultos/no pediátricos e incorpora la nueva configuración del conector. Este cable se utiliza en casos de proximidad con el paciente y reemplaza al M1596B. NO SE PUEDE UTILIZAR con brazaletes para adultos/pediátricos.

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Especificaciones

Manguera de aire para NIBP
Manguera de aire para NIBP
Aplicación del paciente
  • Recién nacido
Longitud de la manguera de aire
  • 1,5 m (4,9')
Detalles del producto
Detalles del producto
Se utiliza con equipo que no es de Philips Healthcare
  • No
Categoría del producto
  • NIBP
Se utiliza con equipo Philips Healthcare
  • M1008B, M3000A, M3001A, M3002A, M8105A, M8102A, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863086, 863087, 863088, 863275, 863276, 863278
Tipo de producto
  • Manguera de aire
Certificado CE
Uso en un solo paciente O uso en varios pacientes
  • Uso en múltiples pacientes
Peso del empaque
  • ,150 kg
No fabricado con látex de caucho natural
Unidad de empaque
  • 1 por caja
Vida útil mínima
  • Ninguno
Estéril O no estéril
  • No esterilizado
Se utiliza con otros suministros
  • Brazaletes NIBP para recién nacidos de Philips
Manguera de aire para NIBP
Manguera de aire para NIBP
Aplicación del paciente
  • Recién nacido
Longitud de la manguera de aire
  • 1,5 m (4,9')
Detalles del producto
Detalles del producto
Se utiliza con equipo que no es de Philips Healthcare
  • No
Categoría del producto
  • NIBP
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Manguera de aire para NIBP
Manguera de aire para NIBP
Aplicación del paciente
  • Recién nacido
Longitud de la manguera de aire
  • 1,5 m (4,9')
Detalles del producto
Detalles del producto
Se utiliza con equipo que no es de Philips Healthcare
  • No
Categoría del producto
  • NIBP
Se utiliza con equipo Philips Healthcare
  • M1008B, M3000A, M3001A, M3002A, M8105A, M8102A, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863086, 863087, 863088, 863275, 863276, 863278
Tipo de producto
  • Manguera de aire
Certificado CE
Uso en un solo paciente O uso en varios pacientes
  • Uso en múltiples pacientes
Peso del empaque
  • ,150 kg
No fabricado con látex de caucho natural
Unidad de empaque
  • 1 por caja
Vida útil mínima
  • Ninguno
Estéril O no estéril
  • No esterilizado
Se utiliza con otros suministros
  • Brazaletes NIBP para recién nacidos de Philips

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