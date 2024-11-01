Almohadillas de entrenamiento reutilizables para un aprendizaje fácil y rápido

Las almohadillas de entrenamiento se asemejan a almohadillas de desfibrilación para una experiencia de capacitación realista, sin embargo son lo suficientemente diferentes para evitar el uso inadvertido durante una emergencia. Intercambio fácil entre cartuchos de almohadilla para adultos y recién nacidos/niños. Las almohadillas son reutilizables.