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Similar al desfibrilador OnSite (HS1) || Simulación realista
Similar al desfibrilador OnSite (HS1) para mejorar la capacitación
Prepárese como si una vida dependiera de ello. Las instrucciones de voz claras y calmadas coinciden con las del desfibrilador HeartStart OnSite (HS1). La unidad se asemeja a la del desfibrilador real, sin embargo es lo suficientemente diferente para evitar el uso inadvertido durante una emergencia.
Similar al desfibrilador OnSite (HS1) para mejorar la capacitación
Prepárese como si una vida dependiera de ello. Las instrucciones de voz claras y calmadas coinciden con las del desfibrilador HeartStart OnSite (HS1). La unidad se asemeja a la del desfibrilador real, sin embargo es lo suficientemente diferente para evitar el uso inadvertido durante una emergencia.
Similar al desfibrilador OnSite (HS1) para mejorar la capacitación
Prepárese como si una vida dependiera de ello. Las instrucciones de voz claras y calmadas coinciden con las del desfibrilador HeartStart OnSite (HS1). La unidad se asemeja a la del desfibrilador real, sin embargo es lo suficientemente diferente para evitar el uso inadvertido durante una emergencia.
Opciones de configuración de instrucc... || Capacitación flexible
Opciones de configuración de instrucciones para capacitación realista
Trabaja con adaptadores de almohadillas internos y externos, lo que permite que el instructor proporcione pistas sobre la ubicación de la almohadilla para una capacitación más realista. Respalda la capacitación para pacientes adultos y recién nacidos/niños.
Opciones de configuración de instrucciones para capacitación realista
Trabaja con adaptadores de almohadillas internos y externos, lo que permite que el instructor proporcione pistas sobre la ubicación de la almohadilla para una capacitación más realista. Respalda la capacitación para pacientes adultos y recién nacidos/niños.
Opciones de configuración de instrucciones para capacitación realista
Trabaja con adaptadores de almohadillas internos y externos, lo que permite que el instructor proporcione pistas sobre la ubicación de la almohadilla para una capacitación más realista. Respalda la capacitación para pacientes adultos y recién nacidos/niños.
Escenarios realistas || Simulación realista
Los escenarios realistas le ayudan a prepararse para un evento real
Los escenarios preconfigurados de paro cardíaco repentino simulan cómo operará el AED OnSite (HS1) durante un evento de paro cardíaco de la vida real. Se incluye orientación para CPR de adultos y recién nacidos/niños
Los escenarios realistas le ayudan a prepararse para un evento real
Los escenarios preconfigurados de paro cardíaco repentino simulan cómo operará el AED OnSite (HS1) durante un evento de paro cardíaco de la vida real. Se incluye orientación para CPR de adultos y recién nacidos/niños
Los escenarios realistas le ayudan a prepararse para un evento real
Los escenarios preconfigurados de paro cardíaco repentino simulan cómo operará el AED OnSite (HS1) durante un evento de paro cardíaco de la vida real. Se incluye orientación para CPR de adultos y recién nacidos/niños
Almohadillas de entrenamiento reutili... || Simulación realista
Almohadillas de entrenamiento reutilizables para un aprendizaje fácil y rápido
Las almohadillas de entrenamiento se asemejan a almohadillas de desfibrilación para una experiencia de capacitación realista, sin embargo son lo suficientemente diferentes para evitar el uso inadvertido durante una emergencia. Intercambio fácil entre cartuchos de almohadilla para adultos y recién nacidos/niños. Las almohadillas son reutilizables.
Almohadillas de entrenamiento reutilizables para un aprendizaje fácil y rápido
Las almohadillas de entrenamiento se asemejan a almohadillas de desfibrilación para una experiencia de capacitación realista, sin embargo son lo suficientemente diferentes para evitar el uso inadvertido durante una emergencia. Intercambio fácil entre cartuchos de almohadilla para adultos y recién nacidos/niños. Las almohadillas son reutilizables.
Almohadillas de entrenamiento reutilizables para un aprendizaje fácil y rápido
Las almohadillas de entrenamiento se asemejan a almohadillas de desfibrilación para una experiencia de capacitación realista, sin embargo son lo suficientemente diferentes para evitar el uso inadvertido durante una emergencia. Intercambio fácil entre cartuchos de almohadilla para adultos y recién nacidos/niños. Las almohadillas son reutilizables.
Similar al desfibrilador OnSite (HS1) || Simulación realista
Opciones de configuración de instrucc... || Capacitación flexible
Escenarios realistas || Simulación realista
Almohadillas de entrenamiento reutili... || Simulación realista
Similar al desfibrilador OnSite (HS1) || Simulación realista
Similar al desfibrilador OnSite (HS1) para mejorar la capacitación
Prepárese como si una vida dependiera de ello. Las instrucciones de voz claras y calmadas coinciden con las del desfibrilador HeartStart OnSite (HS1). La unidad se asemeja a la del desfibrilador real, sin embargo es lo suficientemente diferente para evitar el uso inadvertido durante una emergencia.
Similar al desfibrilador OnSite (HS1) para mejorar la capacitación
Prepárese como si una vida dependiera de ello. Las instrucciones de voz claras y calmadas coinciden con las del desfibrilador HeartStart OnSite (HS1). La unidad se asemeja a la del desfibrilador real, sin embargo es lo suficientemente diferente para evitar el uso inadvertido durante una emergencia.
Similar al desfibrilador OnSite (HS1) para mejorar la capacitación
Prepárese como si una vida dependiera de ello. Las instrucciones de voz claras y calmadas coinciden con las del desfibrilador HeartStart OnSite (HS1). La unidad se asemeja a la del desfibrilador real, sin embargo es lo suficientemente diferente para evitar el uso inadvertido durante una emergencia.
Opciones de configuración de instrucc... || Capacitación flexible
Opciones de configuración de instrucciones para capacitación realista
Trabaja con adaptadores de almohadillas internos y externos, lo que permite que el instructor proporcione pistas sobre la ubicación de la almohadilla para una capacitación más realista. Respalda la capacitación para pacientes adultos y recién nacidos/niños.
Opciones de configuración de instrucciones para capacitación realista
Trabaja con adaptadores de almohadillas internos y externos, lo que permite que el instructor proporcione pistas sobre la ubicación de la almohadilla para una capacitación más realista. Respalda la capacitación para pacientes adultos y recién nacidos/niños.
Opciones de configuración de instrucciones para capacitación realista
Trabaja con adaptadores de almohadillas internos y externos, lo que permite que el instructor proporcione pistas sobre la ubicación de la almohadilla para una capacitación más realista. Respalda la capacitación para pacientes adultos y recién nacidos/niños.
Escenarios realistas || Simulación realista
Los escenarios realistas le ayudan a prepararse para un evento real
Los escenarios preconfigurados de paro cardíaco repentino simulan cómo operará el AED OnSite (HS1) durante un evento de paro cardíaco de la vida real. Se incluye orientación para CPR de adultos y recién nacidos/niños
Los escenarios realistas le ayudan a prepararse para un evento real
Los escenarios preconfigurados de paro cardíaco repentino simulan cómo operará el AED OnSite (HS1) durante un evento de paro cardíaco de la vida real. Se incluye orientación para CPR de adultos y recién nacidos/niños
Los escenarios realistas le ayudan a prepararse para un evento real
Los escenarios preconfigurados de paro cardíaco repentino simulan cómo operará el AED OnSite (HS1) durante un evento de paro cardíaco de la vida real. Se incluye orientación para CPR de adultos y recién nacidos/niños
Almohadillas de entrenamiento reutili... || Simulación realista
Almohadillas de entrenamiento reutilizables para un aprendizaje fácil y rápido
Las almohadillas de entrenamiento se asemejan a almohadillas de desfibrilación para una experiencia de capacitación realista, sin embargo son lo suficientemente diferentes para evitar el uso inadvertido durante una emergencia. Intercambio fácil entre cartuchos de almohadilla para adultos y recién nacidos/niños. Las almohadillas son reutilizables.
Almohadillas de entrenamiento reutilizables para un aprendizaje fácil y rápido
Las almohadillas de entrenamiento se asemejan a almohadillas de desfibrilación para una experiencia de capacitación realista, sin embargo son lo suficientemente diferentes para evitar el uso inadvertido durante una emergencia. Intercambio fácil entre cartuchos de almohadilla para adultos y recién nacidos/niños. Las almohadillas son reutilizables.
Almohadillas de entrenamiento reutilizables para un aprendizaje fácil y rápido
Las almohadillas de entrenamiento se asemejan a almohadillas de desfibrilación para una experiencia de capacitación realista, sin embargo son lo suficientemente diferentes para evitar el uso inadvertido durante una emergencia. Intercambio fácil entre cartuchos de almohadilla para adultos y recién nacidos/niños. Las almohadillas son reutilizables.
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