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HeartStart Instructor OnSite (HS1)

Instructor de uso de AED

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Características
Similar al desfibrilador OnSite (HS1) || Simulación realista

Similar al desfibrilador OnSite (HS1) para mejorar la capacitación

Prepárese como si una vida dependiera de ello. Las instrucciones de voz claras y calmadas coinciden con las del desfibrilador HeartStart OnSite (HS1). La unidad se asemeja a la del desfibrilador real, sin embargo es lo suficientemente diferente para evitar el uso inadvertido durante una emergencia.

Similar al desfibrilador OnSite (HS1) para mejorar la capacitación

Prepárese como si una vida dependiera de ello. Las instrucciones de voz claras y calmadas coinciden con las del desfibrilador HeartStart OnSite (HS1). La unidad se asemeja a la del desfibrilador real, sin embargo es lo suficientemente diferente para evitar el uso inadvertido durante una emergencia.

Similar al desfibrilador OnSite (HS1) para mejorar la capacitación

Prepárese como si una vida dependiera de ello. Las instrucciones de voz claras y calmadas coinciden con las del desfibrilador HeartStart OnSite (HS1). La unidad se asemeja a la del desfibrilador real, sin embargo es lo suficientemente diferente para evitar el uso inadvertido durante una emergencia.
Opciones de configuración de instrucc... || Capacitación flexible

Opciones de configuración de instrucciones para capacitación realista

Trabaja con adaptadores de almohadillas internos y externos, lo que permite que el instructor proporcione pistas sobre la ubicación de la almohadilla para una capacitación más realista. Respalda la capacitación para pacientes adultos y recién nacidos/niños.

Opciones de configuración de instrucciones para capacitación realista

Trabaja con adaptadores de almohadillas internos y externos, lo que permite que el instructor proporcione pistas sobre la ubicación de la almohadilla para una capacitación más realista. Respalda la capacitación para pacientes adultos y recién nacidos/niños.

Opciones de configuración de instrucciones para capacitación realista

Trabaja con adaptadores de almohadillas internos y externos, lo que permite que el instructor proporcione pistas sobre la ubicación de la almohadilla para una capacitación más realista. Respalda la capacitación para pacientes adultos y recién nacidos/niños.
Escenarios realistas || Simulación realista

Los escenarios realistas le ayudan a prepararse para un evento real

Los escenarios preconfigurados de paro cardíaco repentino simulan cómo operará el AED OnSite (HS1) durante un evento de paro cardíaco de la vida real. Se incluye orientación para CPR de adultos y recién nacidos/niños

Los escenarios realistas le ayudan a prepararse para un evento real

Los escenarios preconfigurados de paro cardíaco repentino simulan cómo operará el AED OnSite (HS1) durante un evento de paro cardíaco de la vida real. Se incluye orientación para CPR de adultos y recién nacidos/niños

Los escenarios realistas le ayudan a prepararse para un evento real

Los escenarios preconfigurados de paro cardíaco repentino simulan cómo operará el AED OnSite (HS1) durante un evento de paro cardíaco de la vida real. Se incluye orientación para CPR de adultos y recién nacidos/niños
Almohadillas de entrenamiento reutili... || Simulación realista

Almohadillas de entrenamiento reutilizables para un aprendizaje fácil y rápido

Las almohadillas de entrenamiento se asemejan a almohadillas de desfibrilación para una experiencia de capacitación realista, sin embargo son lo suficientemente diferentes para evitar el uso inadvertido durante una emergencia. Intercambio fácil entre cartuchos de almohadilla para adultos y recién nacidos/niños. Las almohadillas son reutilizables.

Almohadillas de entrenamiento reutilizables para un aprendizaje fácil y rápido

Las almohadillas de entrenamiento se asemejan a almohadillas de desfibrilación para una experiencia de capacitación realista, sin embargo son lo suficientemente diferentes para evitar el uso inadvertido durante una emergencia. Intercambio fácil entre cartuchos de almohadilla para adultos y recién nacidos/niños. Las almohadillas son reutilizables.

Almohadillas de entrenamiento reutilizables para un aprendizaje fácil y rápido

Las almohadillas de entrenamiento se asemejan a almohadillas de desfibrilación para una experiencia de capacitación realista, sin embargo son lo suficientemente diferentes para evitar el uso inadvertido durante una emergencia. Intercambio fácil entre cartuchos de almohadilla para adultos y recién nacidos/niños. Las almohadillas son reutilizables.
  • Similar al desfibrilador OnSite (HS1) || Simulación realista
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Similar al desfibrilador OnSite (HS1) para mejorar la capacitación

Prepárese como si una vida dependiera de ello. Las instrucciones de voz claras y calmadas coinciden con las del desfibrilador HeartStart OnSite (HS1). La unidad se asemeja a la del desfibrilador real, sin embargo es lo suficientemente diferente para evitar el uso inadvertido durante una emergencia.

Similar al desfibrilador OnSite (HS1) para mejorar la capacitación

Prepárese como si una vida dependiera de ello. Las instrucciones de voz claras y calmadas coinciden con las del desfibrilador HeartStart OnSite (HS1). La unidad se asemeja a la del desfibrilador real, sin embargo es lo suficientemente diferente para evitar el uso inadvertido durante una emergencia.

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Opciones de configuración de instrucciones para capacitación realista

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Almohadillas de entrenamiento reutilizables para un aprendizaje fácil y rápido

Las almohadillas de entrenamiento se asemejan a almohadillas de desfibrilación para una experiencia de capacitación realista, sin embargo son lo suficientemente diferentes para evitar el uso inadvertido durante una emergencia. Intercambio fácil entre cartuchos de almohadilla para adultos y recién nacidos/niños. Las almohadillas son reutilizables.

Almohadillas de entrenamiento reutilizables para un aprendizaje fácil y rápido

Las almohadillas de entrenamiento se asemejan a almohadillas de desfibrilación para una experiencia de capacitación realista, sin embargo son lo suficientemente diferentes para evitar el uso inadvertido durante una emergencia. Intercambio fácil entre cartuchos de almohadilla para adultos y recién nacidos/niños. Las almohadillas son reutilizables.

Almohadillas de entrenamiento reutilizables para un aprendizaje fácil y rápido

Las almohadillas de entrenamiento se asemejan a almohadillas de desfibrilación para una experiencia de capacitación realista, sin embargo son lo suficientemente diferentes para evitar el uso inadvertido durante una emergencia. Intercambio fácil entre cartuchos de almohadilla para adultos y recién nacidos/niños. Las almohadillas son reutilizables.

Documentación

Folleto (2)

Folleto

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Folleto (2)

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Especificaciones

Especificaciones del producto
Especificaciones del producto
Contenidos del kit
  • El instructor HeartStart incluye un estuche de transporte de nylon, un conjunto de almohadillas de entrenamiento para adulto y una tira adaptadora externa para maniquí para uso con maniquís estándar.
Peso
  • 2 lbs. con baterías
Dimensiones
  • 2,8" H x 8,3" W x 8,3" D pulgada
Baterías
  • Celdas 4 AA
Guiones de capacitación
  • Ocho guías preconfiguradas con base en escenarios comunes de capacitación
Especificaciones del producto
Especificaciones del producto
Contenidos del kit
  • El instructor HeartStart incluye un estuche de transporte de nylon, un conjunto de almohadillas de entrenamiento para adulto y una tira adaptadora externa para maniquí para uso con maniquís estándar.
Peso
  • 2 lbs. con baterías
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Especificaciones del producto
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Contenidos del kit
  • El instructor HeartStart incluye un estuche de transporte de nylon, un conjunto de almohadillas de entrenamiento para adulto y una tira adaptadora externa para maniquí para uso con maniquís estándar.
Peso
  • 2 lbs. con baterías
Dimensiones
  • 2,8" H x 8,3" W x 8,3" D pulgada
Baterías
  • Celdas 4 AA
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