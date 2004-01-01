MR 7700 Rendimiento y precisión inigualables

Experimente una innovación revolucionaria en adquisición de imágenes 3.0T con el diseño exclusivo del sistema de adquisición de imágenes Philips MR 7700, mejorado con gradientes XP e inteligencia artificial (IA)*. El sistema se ha diseñado para satisfacer la urgente necesidad de cumplir con expectativas clínicas actuales y facilitar los programas de investigación más exigentes. El MR 7700 ofrece alta precisión, potencia y resistencia para el diagnóstico confiable de cada paciente. Es el sistema ideal para imágenes de difusión de la más alta calidad y para neurociencia avanzada. Amplíe su exploración con una solución integrada para obtener imágenes multinúcleo y espectroscopia sin sacrificar el flujo de trabajo en la imagenología clínica ni la comodidad del paciente. Además, el MR 7700 promete una excelente experiencia para usuarios y pacientes gracias a un escáner clínico 3.0T de fácil uso y al flujo de trabajo optimizado. Ahora, científicos y clínicos pueden agendar el sistema sin generar conflictos.