Experimente una innovación revolucionaria en adquisición de imágenes 3.0T con el diseño exclusivo del sistema de adquisición de imágenes Philips MR 7700, mejorado con gradientes XP e inteligencia artificial (IA)*. El sistema se ha diseñado para satisfacer la urgente necesidad de cumplir con expectativas clínicas actuales y facilitar los programas de investigación más exigentes. El MR 7700 ofrece alta precisión, potencia y resistencia para el diagnóstico confiable de cada paciente. Es el sistema ideal para imágenes de difusión de la más alta calidad y para neurociencia avanzada. Amplíe su exploración con una solución integrada para obtener imágenes multinúcleo y espectroscopia sin sacrificar el flujo de trabajo en la imagenología clínica ni la comodidad del paciente. Además, el MR 7700 promete una excelente experiencia para usuarios y pacientes gracias a un escáner clínico 3.0T de fácil uso y al flujo de trabajo optimizado. Ahora, científicos y clínicos pueden agendar el sistema sin generar conflictos.
Mayor calidad de imagen en difusión, para todas las anatomías
Obtenga imágenes de difusión ecoplanares (EPI) hasta un 35% más rápidas¹, con la misma resolución espacial. O consiga hasta un 35% más de relación señal-ruido (SNR), en un tiempo de exploración similar². La SNR adicional abre la posibilidad de adquirir con mayor resolución espacial, mejorando la confianza clínica. Disfrute de una supresión de artefactos de movimiento en difusión TSE, con tiempos de exploración hasta un 15% más cortos¹. La excepcional linealidad del gradiente limita la distorsión, incluso en campos de visión (FOV) grandes, y permite que las lesiones pequeñas sean visibles, lo que beneficia a aplicaciones como la difusión corporal total.
Destáquese en neurociencia
Destáquese en neurociencia con alta amplitud de gradiente de 65 mT/m y alta tasa de subida de 220 T/m/s simultáneamente, en cada eje cartesiano. Consiga hasta un 20% más de secuencias de RMf con la misma resolución espacial². O adquiera un 50% más direcciones DTI en el mismo tiempo de exploración³, añadiendo la aceleración MultiBand SENSE. Gracias a la eficaz administración del calentamiento (Grms de 27mT/m), el sistema puede funcionar con las elevadas amplitudes medias de gradiente, necesarias para la obtención de imágenes DTI y fMRI, sin ralentizarse ni sobrecalentarse. La fácil transferencia de datos permite realizar análisis mejorados fuera de las estaciones de revisión predeterminadas.
Destáquese en neurociencia con alta amplitud de gradiente de 65 mT/m y alta tasa de subida de 220 T/m/s simultáneamente, en cada eje cartesiano. Consiga hasta un 20% más de secuencias de RMf con la misma resolución espacial². O adquiera un 50% más direcciones DTI en el mismo tiempo de exploración³, añadiendo la aceleración MultiBand SENSE. Gracias a la eficaz administración del calentamiento (Grms de 27mT/m), el sistema puede funcionar con las elevadas amplitudes medias de gradiente, necesarias para la obtención de imágenes DTI y fMRI, sin ralentizarse ni sobrecalentarse. La fácil transferencia de datos permite realizar análisis mejorados fuera de las estaciones de revisión predeterminadas.
Soluciones innovadoras de adquisición de imágenes y flujo de trabajo
Logre nuevos niveles de precisión en la obtención de imágenes clínicas anatómicas y funcionales con una gran cantidad de funciones exclusivas como APT 3D, imágenes de sangre negra e imágenes ponderadas por susceptibilidad (SWIp). Consiga una productividad excelente centrada en el paciente gracias a la tecnología que guía y orienta cuando es necesario, y automatiza cuando es posible. Estas eficiencias del flujo de trabajo ayudan a mantener la programación de los exámenes y crean una experiencia positiva para el personal. La incorporación de nuestra solución Ambient Experience mejorará la experiencia de exploración de sus pacientes mediante distracciones positivas al incorporar iluminación, proyección y sonido dinámicos.
Logre nuevos niveles de precisión en la obtención de imágenes clínicas anatómicas y funcionales con una gran cantidad de funciones exclusivas como APT 3D, imágenes de sangre negra e imágenes ponderadas por susceptibilidad (SWIp). Consiga una productividad excelente centrada en el paciente gracias a la tecnología que guía y orienta cuando es necesario, y automatiza cuando es posible. Estas eficiencias del flujo de trabajo ayudan a mantener la programación de los exámenes y crean una experiencia positiva para el personal. La incorporación de nuestra solución Ambient Experience mejorará la experiencia de exploración de sus pacientes mediante distracciones positivas al incorporar iluminación, proyección y sonido dinámicos.
Logre nuevos niveles de precisión en la obtención de imágenes clínicas anatómicas y funcionales con una gran cantidad de funciones exclusivas como APT 3D, imágenes de sangre negra e imágenes ponderadas por susceptibilidad (SWIp). Consiga una productividad excelente centrada en el paciente gracias a la tecnología que guía y orienta cuando es necesario, y automatiza cuando es posible. Estas eficiencias del flujo de trabajo ayudan a mantener la programación de los exámenes y crean una experiencia positiva para el personal. La incorporación de nuestra solución Ambient Experience mejorará la experiencia de exploración de sus pacientes mediante distracciones positivas al incorporar iluminación, proyección y sonido dinámicos.
Logre nuevos niveles de precisión en la obtención de imágenes clínicas anatómicas y funcionales con una gran cantidad de funciones exclusivas como APT 3D, imágenes de sangre negra e imágenes ponderadas por susceptibilidad (SWIp). Consiga una productividad excelente centrada en el paciente gracias a la tecnología que guía y orienta cuando es necesario, y automatiza cuando es posible. Estas eficiencias del flujo de trabajo ayudan a mantener la programación de los exámenes y crean una experiencia positiva para el personal. La incorporación de nuestra solución Ambient Experience mejorará la experiencia de exploración de sus pacientes mediante distracciones positivas al incorporar iluminación, proyección y sonido dinámicos.
Integración perfecta de Multi Nuclei
Multi Nuclei abre una ventana de investigación para seis núcleos diferentes (1H, 31P, 13C, 23Na, 19F* y 129Xe*), en todas las anatomías. Gracias a un flujo de trabajo integrado sin fisuras, la adquisición de imágenes multinúcleo, la espectroscopia, la reconstrucción y la visualización pueden formar parte de su flujo de trabajo clínico diario. Los estudios multinúcleo se han convertido en un protocolo sencillo que puede "arrastrarse y soltarse" en su ExamCard. El núcleo es sólo un parámetro de exploración como cualquier otro parámetro de secuencia. Un estudio cerebral, que incluye imágenes de protones (1H) y multinúcleos, puede completarse utilizando la misma bobina de cabeza sintonizada dual de <b><i>RAPID biomedical.</i></b>
Multi Nuclei abre una ventana de investigación para seis núcleos diferentes (1H, 31P, 13C, 23Na, 19F* y 129Xe*), en todas las anatomías. Gracias a un flujo de trabajo integrado sin fisuras, la adquisición de imágenes multinúcleo, la espectroscopia, la reconstrucción y la visualización pueden formar parte de su flujo de trabajo clínico diario. Los estudios multinúcleo se han convertido en un protocolo sencillo que puede "arrastrarse y soltarse" en su ExamCard. El núcleo es sólo un parámetro de exploración como cualquier otro parámetro de secuencia. Un estudio cerebral, que incluye imágenes de protones (1H) y multinúcleos, puede completarse utilizando la misma bobina de cabeza sintonizada dual de <b><i>RAPID biomedical.</i></b>
Multi Nuclei abre una ventana de investigación para seis núcleos diferentes (1H, 31P, 13C, 23Na, 19F* y 129Xe*), en todas las anatomías. Gracias a un flujo de trabajo integrado sin fisuras, la adquisición de imágenes multinúcleo, la espectroscopia, la reconstrucción y la visualización pueden formar parte de su flujo de trabajo clínico diario. Los estudios multinúcleo se han convertido en un protocolo sencillo que puede "arrastrarse y soltarse" en su ExamCard. El núcleo es sólo un parámetro de exploración como cualquier otro parámetro de secuencia. Un estudio cerebral, que incluye imágenes de protones (1H) y multinúcleos, puede completarse utilizando la misma bobina de cabeza sintonizada dual de <b><i>RAPID biomedical.</i></b>
Multi Nuclei abre una ventana de investigación para seis núcleos diferentes (1H, 31P, 13C, 23Na, 19F* y 129Xe*), en todas las anatomías. Gracias a un flujo de trabajo integrado sin fisuras, la adquisición de imágenes multinúcleo, la espectroscopia, la reconstrucción y la visualización pueden formar parte de su flujo de trabajo clínico diario. Los estudios multinúcleo se han convertido en un protocolo sencillo que puede "arrastrarse y soltarse" en su ExamCard. El núcleo es sólo un parámetro de exploración como cualquier otro parámetro de secuencia. Un estudio cerebral, que incluye imágenes de protones (1H) y multinúcleos, puede completarse utilizando la misma bobina de cabeza sintonizada dual de <b><i>RAPID biomedical.</i></b>
Agilice sus exámenes
Aproveche la inteligencia artificial (IA) para acelerar sus exploraciones clínicas casi 3 veces sin pérdida de calidad de imagen⁵. Este método es adecuado para todas las anatomías y puede utilizarse para todos los contrastes anatómicos, tanto en exploraciones 2D como 3D. MultiBand SENSE permite acelerar la obtención de imágenes DTI hasta en un 45%, con prácticamente la misma calidad de imagen⁴, o mantener un tiempo de exploración similar y adquirir el doble de direcciones de difusión. Para fMRI, se puede adquirir una cobertura anatómica dos veces mayor⁴, con tiempos de exploración similares. U obtenga dos veces más volúmenes por unidad de tiempo, prácticamente sin comprometer la SNR⁴.
Aproveche la inteligencia artificial (IA) para acelerar sus exploraciones clínicas casi 3 veces sin pérdida de calidad de imagen⁵. Este método es adecuado para todas las anatomías y puede utilizarse para todos los contrastes anatómicos, tanto en exploraciones 2D como 3D. MultiBand SENSE permite acelerar la obtención de imágenes DTI hasta en un 45%, con prácticamente la misma calidad de imagen⁴, o mantener un tiempo de exploración similar y adquirir el doble de direcciones de difusión. Para fMRI, se puede adquirir una cobertura anatómica dos veces mayor⁴, con tiempos de exploración similares. U obtenga dos veces más volúmenes por unidad de tiempo, prácticamente sin comprometer la SNR⁴.
Aproveche la inteligencia artificial (IA) para acelerar sus exploraciones clínicas casi 3 veces sin pérdida de calidad de imagen⁵. Este método es adecuado para todas las anatomías y puede utilizarse para todos los contrastes anatómicos, tanto en exploraciones 2D como 3D. MultiBand SENSE permite acelerar la obtención de imágenes DTI hasta en un 45%, con prácticamente la misma calidad de imagen⁴, o mantener un tiempo de exploración similar y adquirir el doble de direcciones de difusión. Para fMRI, se puede adquirir una cobertura anatómica dos veces mayor⁴, con tiempos de exploración similares. U obtenga dos veces más volúmenes por unidad de tiempo, prácticamente sin comprometer la SNR⁴.
Aproveche la inteligencia artificial (IA) para acelerar sus exploraciones clínicas casi 3 veces sin pérdida de calidad de imagen⁵. Este método es adecuado para todas las anatomías y puede utilizarse para todos los contrastes anatómicos, tanto en exploraciones 2D como 3D. MultiBand SENSE permite acelerar la obtención de imágenes DTI hasta en un 45%, con prácticamente la misma calidad de imagen⁴, o mantener un tiempo de exploración similar y adquirir el doble de direcciones de difusión. Para fMRI, se puede adquirir una cobertura anatómica dos veces mayor⁴, con tiempos de exploración similares. U obtenga dos veces más volúmenes por unidad de tiempo, prácticamente sin comprometer la SNR⁴.
Proteja y mejore su inversión en RM
Prevent issues before they occur through proactive remote monitoring, remote diagnostics and remote and field service support.
Simplify lifecycle management through proactive upgrades, boosting clinical capabilities and performance. Stay up to date through access to the latest cybersecurity patches and mandatory safety fixes.
Enjoy predictable cashflow by leveraging more diverse funding sources. Deliver care now and start your repayments later. Benefit from transparent, predictable cost structures and avoid the burden and risk of upfront expenditures.
Prevent issues before they occur through proactive remote monitoring, remote diagnostics and remote and field service support.
Simplify lifecycle management through proactive upgrades, boosting clinical capabilities and performance. Stay up to date through access to the latest cybersecurity patches and mandatory safety fixes.
Enjoy predictable cashflow by leveraging more diverse funding sources. Deliver care now and start your repayments later. Benefit from transparent, predictable cost structures and avoid the burden and risk of upfront expenditures.
Prevent issues before they occur through proactive remote monitoring, remote diagnostics and remote and field service support.
Simplify lifecycle management through proactive upgrades, boosting clinical capabilities and performance. Stay up to date through access to the latest cybersecurity patches and mandatory safety fixes.
Enjoy predictable cashflow by leveraging more diverse funding sources. Deliver care now and start your repayments later. Benefit from transparent, predictable cost structures and avoid the burden and risk of upfront expenditures.
Prevent issues before they occur through proactive remote monitoring, remote diagnostics and remote and field service support.
Simplify lifecycle management through proactive upgrades, boosting clinical capabilities and performance. Stay up to date through access to the latest cybersecurity patches and mandatory safety fixes.
Enjoy predictable cashflow by leveraging more diverse funding sources. Deliver care now and start your repayments later. Benefit from transparent, predictable cost structures and avoid the burden and risk of upfront expenditures.
Destáquese en neurociencia con alta amplitud de gradiente de 65 mT/m y alta tasa de subida de 220 T/m/s simultáneamente, en cada eje cartesiano. Consiga hasta un 20% más de secuencias de RMf con la misma resolución espacial². O adquiera un 50% más direcciones DTI en el mismo tiempo de exploración³, añadiendo la aceleración MultiBand SENSE. Gracias a la eficaz administración del calentamiento (Grms de 27mT/m), el sistema puede funcionar con las elevadas amplitudes medias de gradiente, necesarias para la obtención de imágenes DTI y fMRI, sin ralentizarse ni sobrecalentarse. La fácil transferencia de datos permite realizar análisis mejorados fuera de las estaciones de revisión predeterminadas.
Destáquese en neurociencia con alta amplitud de gradiente de 65 mT/m y alta tasa de subida de 220 T/m/s simultáneamente, en cada eje cartesiano. Consiga hasta un 20% más de secuencias de RMf con la misma resolución espacial². O adquiera un 50% más direcciones DTI en el mismo tiempo de exploración³, añadiendo la aceleración MultiBand SENSE. Gracias a la eficaz administración del calentamiento (Grms de 27mT/m), el sistema puede funcionar con las elevadas amplitudes medias de gradiente, necesarias para la obtención de imágenes DTI y fMRI, sin ralentizarse ni sobrecalentarse. La fácil transferencia de datos permite realizar análisis mejorados fuera de las estaciones de revisión predeterminadas.
Destáquese en neurociencia con alta amplitud de gradiente de 65 mT/m y alta tasa de subida de 220 T/m/s simultáneamente, en cada eje cartesiano. Consiga hasta un 20% más de secuencias de RMf con la misma resolución espacial². O adquiera un 50% más direcciones DTI en el mismo tiempo de exploración³, añadiendo la aceleración MultiBand SENSE. Gracias a la eficaz administración del calentamiento (Grms de 27mT/m), el sistema puede funcionar con las elevadas amplitudes medias de gradiente, necesarias para la obtención de imágenes DTI y fMRI, sin ralentizarse ni sobrecalentarse. La fácil transferencia de datos permite realizar análisis mejorados fuera de las estaciones de revisión predeterminadas.
Destáquese en neurociencia con alta amplitud de gradiente de 65 mT/m y alta tasa de subida de 220 T/m/s simultáneamente, en cada eje cartesiano. Consiga hasta un 20% más de secuencias de RMf con la misma resolución espacial². O adquiera un 50% más direcciones DTI en el mismo tiempo de exploración³, añadiendo la aceleración MultiBand SENSE. Gracias a la eficaz administración del calentamiento (Grms de 27mT/m), el sistema puede funcionar con las elevadas amplitudes medias de gradiente, necesarias para la obtención de imágenes DTI y fMRI, sin ralentizarse ni sobrecalentarse. La fácil transferencia de datos permite realizar análisis mejorados fuera de las estaciones de revisión predeterminadas.
Soluciones innovadoras de adquisición de imágenes y flujo de trabajo
Logre nuevos niveles de precisión en la obtención de imágenes clínicas anatómicas y funcionales con una gran cantidad de funciones exclusivas como APT 3D, imágenes de sangre negra e imágenes ponderadas por susceptibilidad (SWIp). Consiga una productividad excelente centrada en el paciente gracias a la tecnología que guía y orienta cuando es necesario, y automatiza cuando es posible. Estas eficiencias del flujo de trabajo ayudan a mantener la programación de los exámenes y crean una experiencia positiva para el personal. La incorporación de nuestra solución Ambient Experience mejorará la experiencia de exploración de sus pacientes mediante distracciones positivas al incorporar iluminación, proyección y sonido dinámicos.
Logre nuevos niveles de precisión en la obtención de imágenes clínicas anatómicas y funcionales con una gran cantidad de funciones exclusivas como APT 3D, imágenes de sangre negra e imágenes ponderadas por susceptibilidad (SWIp). Consiga una productividad excelente centrada en el paciente gracias a la tecnología que guía y orienta cuando es necesario, y automatiza cuando es posible. Estas eficiencias del flujo de trabajo ayudan a mantener la programación de los exámenes y crean una experiencia positiva para el personal. La incorporación de nuestra solución Ambient Experience mejorará la experiencia de exploración de sus pacientes mediante distracciones positivas al incorporar iluminación, proyección y sonido dinámicos.
Logre nuevos niveles de precisión en la obtención de imágenes clínicas anatómicas y funcionales con una gran cantidad de funciones exclusivas como APT 3D, imágenes de sangre negra e imágenes ponderadas por susceptibilidad (SWIp). Consiga una productividad excelente centrada en el paciente gracias a la tecnología que guía y orienta cuando es necesario, y automatiza cuando es posible. Estas eficiencias del flujo de trabajo ayudan a mantener la programación de los exámenes y crean una experiencia positiva para el personal. La incorporación de nuestra solución Ambient Experience mejorará la experiencia de exploración de sus pacientes mediante distracciones positivas al incorporar iluminación, proyección y sonido dinámicos.
Logre nuevos niveles de precisión en la obtención de imágenes clínicas anatómicas y funcionales con una gran cantidad de funciones exclusivas como APT 3D, imágenes de sangre negra e imágenes ponderadas por susceptibilidad (SWIp). Consiga una productividad excelente centrada en el paciente gracias a la tecnología que guía y orienta cuando es necesario, y automatiza cuando es posible. Estas eficiencias del flujo de trabajo ayudan a mantener la programación de los exámenes y crean una experiencia positiva para el personal. La incorporación de nuestra solución Ambient Experience mejorará la experiencia de exploración de sus pacientes mediante distracciones positivas al incorporar iluminación, proyección y sonido dinámicos.
Integración perfecta de Multi Nuclei
Multi Nuclei abre una ventana de investigación para seis núcleos diferentes (1H, 31P, 13C, 23Na, 19F* y 129Xe*), en todas las anatomías. Gracias a un flujo de trabajo integrado sin fisuras, la adquisición de imágenes multinúcleo, la espectroscopia, la reconstrucción y la visualización pueden formar parte de su flujo de trabajo clínico diario. Los estudios multinúcleo se han convertido en un protocolo sencillo que puede "arrastrarse y soltarse" en su ExamCard. El núcleo es sólo un parámetro de exploración como cualquier otro parámetro de secuencia. Un estudio cerebral, que incluye imágenes de protones (1H) y multinúcleos, puede completarse utilizando la misma bobina de cabeza sintonizada dual de <b><i>RAPID biomedical.</i></b>
Multi Nuclei abre una ventana de investigación para seis núcleos diferentes (1H, 31P, 13C, 23Na, 19F* y 129Xe*), en todas las anatomías. Gracias a un flujo de trabajo integrado sin fisuras, la adquisición de imágenes multinúcleo, la espectroscopia, la reconstrucción y la visualización pueden formar parte de su flujo de trabajo clínico diario. Los estudios multinúcleo se han convertido en un protocolo sencillo que puede "arrastrarse y soltarse" en su ExamCard. El núcleo es sólo un parámetro de exploración como cualquier otro parámetro de secuencia. Un estudio cerebral, que incluye imágenes de protones (1H) y multinúcleos, puede completarse utilizando la misma bobina de cabeza sintonizada dual de <b><i>RAPID biomedical.</i></b>
Multi Nuclei abre una ventana de investigación para seis núcleos diferentes (1H, 31P, 13C, 23Na, 19F* y 129Xe*), en todas las anatomías. Gracias a un flujo de trabajo integrado sin fisuras, la adquisición de imágenes multinúcleo, la espectroscopia, la reconstrucción y la visualización pueden formar parte de su flujo de trabajo clínico diario. Los estudios multinúcleo se han convertido en un protocolo sencillo que puede "arrastrarse y soltarse" en su ExamCard. El núcleo es sólo un parámetro de exploración como cualquier otro parámetro de secuencia. Un estudio cerebral, que incluye imágenes de protones (1H) y multinúcleos, puede completarse utilizando la misma bobina de cabeza sintonizada dual de <b><i>RAPID biomedical.</i></b>
Multi Nuclei abre una ventana de investigación para seis núcleos diferentes (1H, 31P, 13C, 23Na, 19F* y 129Xe*), en todas las anatomías. Gracias a un flujo de trabajo integrado sin fisuras, la adquisición de imágenes multinúcleo, la espectroscopia, la reconstrucción y la visualización pueden formar parte de su flujo de trabajo clínico diario. Los estudios multinúcleo se han convertido en un protocolo sencillo que puede "arrastrarse y soltarse" en su ExamCard. El núcleo es sólo un parámetro de exploración como cualquier otro parámetro de secuencia. Un estudio cerebral, que incluye imágenes de protones (1H) y multinúcleos, puede completarse utilizando la misma bobina de cabeza sintonizada dual de <b><i>RAPID biomedical.</i></b>
Agilice sus exámenes
Aproveche la inteligencia artificial (IA) para acelerar sus exploraciones clínicas casi 3 veces sin pérdida de calidad de imagen⁵. Este método es adecuado para todas las anatomías y puede utilizarse para todos los contrastes anatómicos, tanto en exploraciones 2D como 3D. MultiBand SENSE permite acelerar la obtención de imágenes DTI hasta en un 45%, con prácticamente la misma calidad de imagen⁴, o mantener un tiempo de exploración similar y adquirir el doble de direcciones de difusión. Para fMRI, se puede adquirir una cobertura anatómica dos veces mayor⁴, con tiempos de exploración similares. U obtenga dos veces más volúmenes por unidad de tiempo, prácticamente sin comprometer la SNR⁴.
Aproveche la inteligencia artificial (IA) para acelerar sus exploraciones clínicas casi 3 veces sin pérdida de calidad de imagen⁵. Este método es adecuado para todas las anatomías y puede utilizarse para todos los contrastes anatómicos, tanto en exploraciones 2D como 3D. MultiBand SENSE permite acelerar la obtención de imágenes DTI hasta en un 45%, con prácticamente la misma calidad de imagen⁴, o mantener un tiempo de exploración similar y adquirir el doble de direcciones de difusión. Para fMRI, se puede adquirir una cobertura anatómica dos veces mayor⁴, con tiempos de exploración similares. U obtenga dos veces más volúmenes por unidad de tiempo, prácticamente sin comprometer la SNR⁴.
Aproveche la inteligencia artificial (IA) para acelerar sus exploraciones clínicas casi 3 veces sin pérdida de calidad de imagen⁵. Este método es adecuado para todas las anatomías y puede utilizarse para todos los contrastes anatómicos, tanto en exploraciones 2D como 3D. MultiBand SENSE permite acelerar la obtención de imágenes DTI hasta en un 45%, con prácticamente la misma calidad de imagen⁴, o mantener un tiempo de exploración similar y adquirir el doble de direcciones de difusión. Para fMRI, se puede adquirir una cobertura anatómica dos veces mayor⁴, con tiempos de exploración similares. U obtenga dos veces más volúmenes por unidad de tiempo, prácticamente sin comprometer la SNR⁴.
Aproveche la inteligencia artificial (IA) para acelerar sus exploraciones clínicas casi 3 veces sin pérdida de calidad de imagen⁵. Este método es adecuado para todas las anatomías y puede utilizarse para todos los contrastes anatómicos, tanto en exploraciones 2D como 3D. MultiBand SENSE permite acelerar la obtención de imágenes DTI hasta en un 45%, con prácticamente la misma calidad de imagen⁴, o mantener un tiempo de exploración similar y adquirir el doble de direcciones de difusión. Para fMRI, se puede adquirir una cobertura anatómica dos veces mayor⁴, con tiempos de exploración similares. U obtenga dos veces más volúmenes por unidad de tiempo, prácticamente sin comprometer la SNR⁴.
Proteja y mejore su inversión en RM
Prevent issues before they occur through proactive remote monitoring, remote diagnostics and remote and field service support.
Simplify lifecycle management through proactive upgrades, boosting clinical capabilities and performance. Stay up to date through access to the latest cybersecurity patches and mandatory safety fixes.
Enjoy predictable cashflow by leveraging more diverse funding sources. Deliver care now and start your repayments later. Benefit from transparent, predictable cost structures and avoid the burden and risk of upfront expenditures.
Prevent issues before they occur through proactive remote monitoring, remote diagnostics and remote and field service support.
Simplify lifecycle management through proactive upgrades, boosting clinical capabilities and performance. Stay up to date through access to the latest cybersecurity patches and mandatory safety fixes.
Enjoy predictable cashflow by leveraging more diverse funding sources. Deliver care now and start your repayments later. Benefit from transparent, predictable cost structures and avoid the burden and risk of upfront expenditures.
Prevent issues before they occur through proactive remote monitoring, remote diagnostics and remote and field service support.
Simplify lifecycle management through proactive upgrades, boosting clinical capabilities and performance. Stay up to date through access to the latest cybersecurity patches and mandatory safety fixes.
Enjoy predictable cashflow by leveraging more diverse funding sources. Deliver care now and start your repayments later. Benefit from transparent, predictable cost structures and avoid the burden and risk of upfront expenditures.
Prevent issues before they occur through proactive remote monitoring, remote diagnostics and remote and field service support.
Simplify lifecycle management through proactive upgrades, boosting clinical capabilities and performance. Stay up to date through access to the latest cybersecurity patches and mandatory safety fixes.
Enjoy predictable cashflow by leveraging more diverse funding sources. Deliver care now and start your repayments later. Benefit from transparent, predictable cost structures and avoid the burden and risk of upfront expenditures.
Especificaciones
Sistema del magneto
Sistema del magneto
Intensidad del campo
3.0T
Diseño del túnel
70 cm
Peso del magneto
4800 kg
Homogeneidad típica V-RMS
≤ 0,9 ppm (a 45 cm DSV)
Tecnología HeliumSave
Sí (cero evaporación)
FOV máximo
55 cm
Tasa de evaporación del criógeno
0 litros/hora (en condiciones normales de exploración)
Transmisión de RF
Transmisión de RF
Transmisión paralela de RF
Sí
Potencia de salida
≥ 2 x 18 kW
Información de ubicación
Información de ubicación
Requisitos mínimos de instalación
3,4 m x 5,3 m
Altura del techo (mínima)
2,56 m
Recepción de RF
Recepción de RF
Cantidad de canales de recepción independientes
Independiente de número de canales
Ubicación del conversor analógico-digital (ADC)
En el interior de la bobina, cerca de los canales de recepción
* Según la definición de IA del Grupo de Expertos de Alto Nivel de la UE.
1 Comparado con Ingenia Elition X con gradientes Vega HP
2 Comparado con el Ingenia Elition X con gradientes Vega HP, medido en sustancia blanca cerebral
3 en comparación con las exploraciones DTI/fMRI de Philips sin MultiBand SENSE
4 Medido desde el inicio de la primera exploración hasta el final de la última reconstrucción. Incluye 1H (T2w TSE, T2w FLAIR, SSh DWI, y 3D T1w FFE pre&post) + 23Na (con un tamaño de vóxel de 4mm isotrópico).
*Precaución: Dispositivo en investigación para la obtención de imágenes con flúor (19F). Limitado por la ley federal (o de los Estados Unidos) al uso en investigación. La obtención de imágenes clínicas con este núcleo requiere el uso de un fármaco autorizado. Actualmente no se dispone de fármacos autorizados por la FDA para este núcleo.
**5 En comparación con las imágenes SENSE de Philips
