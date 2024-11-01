QLAB está diseñado para facilitar la obtención de los datos que necesita y tomar decisiones que pueden resultar en eficiencias y cuidado del paciente de calidad. Visualice e cuantifique datos arriba y abajo del Sistema de Ultrasonido para mejorar las eficiencias del flujo de trabajo del departamento.
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Las herramientas 3D que son compatibles con cuantificación y visualización de series de datos en 3D. QLAB GI 3DQ le permite visualizar, girar, accesar y utilizar todos los controles de visión, y realizar mediciones en series de datos de ultrasonido 3D.
Imágenes generales 3DQ (GI 3DQ)
Las herramientas 3D que son compatibles con cuantificación y visualización de series de datos en 3D. QLAB GI 3DQ le permite visualizar, girar, accesar y utilizar todos los controles de visión, y realizar mediciones en series de datos de ultrasonido 3D.
Imágenes generales 3DQ (GI 3DQ)
Las herramientas 3D que son compatibles con cuantificación y visualización de series de datos en 3D. QLAB GI 3DQ le permite visualizar, girar, accesar y utilizar todos los controles de visión, y realizar mediciones en series de datos de ultrasonido 3D.
Grosor de la íntima media (IMT) || Diagnostic confidence
Grosor de la íntima media (IMT)
Este complemento proporciona una medición uniforme y fácil del grosor de la íntima media en carótidas y otros vasos superficiales.
Grosor de la íntima media (IMT)
Este complemento proporciona una medición uniforme y fácil del grosor de la íntima media en carótidas y otros vasos superficiales.
Grosor de la íntima media (IMT)
Este complemento proporciona una medición uniforme y fácil del grosor de la íntima media en carótidas y otros vasos superficiales.
Imagen MicroVascular (MVI), mejora la visibilidad del vaso y mapea la progresión del agente de contraste.
Imagen MicroVascular (MVI)
Imagen MicroVascular (MVI), mejora la visibilidad del vaso y mapea la progresión del agente de contraste.
Imagen MicroVascular (MVI)
Imagen MicroVascular (MVI), mejora la visibilidad del vaso y mapea la progresión del agente de contraste.
Identificación de placa vascular (VPQ... || Diagnostic confidence
Identificación de placa vascular (VPQ)
utilice tecnología 3D para visualizar y cuantificar el volumen general de la placa arterioesclerótica en la arteria carótida. Esta Q-app mide automáticamente la carga de la placa o cuánta placa está presente en el volumen capturado. Mide el área porcentual de la reducción del vaso y otras características de la composición de la placa.
Identificación de placa vascular (VPQ)
utilice tecnología 3D para visualizar y cuantificar el volumen general de la placa arterioesclerótica en la arteria carótida. Esta Q-app mide automáticamente la carga de la placa o cuánta placa está presente en el volumen capturado. Mide el área porcentual de la reducción del vaso y otras características de la composición de la placa.
Identificación de placa vascular (VPQ)
utilice tecnología 3D para visualizar y cuantificar el volumen general de la placa arterioesclerótica en la arteria carótida. Esta Q-app mide automáticamente la carga de la placa o cuánta placa está presente en el volumen capturado. Mide el área porcentual de la reducción del vaso y otras características de la composición de la placa.
Proporciona un protocolo semiautomático con el uso de series de datos en 3D para evaluar el corazón fetal. Automatiza la visualización del arco ductal inicial y guía al usuario novato al obtener vistas recomendadas en los lineamientos de visualización cardiaca fetal ISUOG.
Navegador cardiaco fetal (THN)
Proporciona un protocolo semiautomático con el uso de series de datos en 3D para evaluar el corazón fetal. Automatiza la visualización del arco ductal inicial y guía al usuario novato al obtener vistas recomendadas en los lineamientos de visualización cardiaca fetal ISUOG.
Navegador cardiaco fetal (THN)
Proporciona un protocolo semiautomático con el uso de series de datos en 3D para evaluar el corazón fetal. Automatiza la visualización del arco ductal inicial y guía al usuario novato al obtener vistas recomendadas en los lineamientos de visualización cardiaca fetal ISUOG.
Región de interés (ROI) || Diagnostic confidence
Región de interés (ROI)
Diseñado para imágenes 2D y de contraste para mejorar la uniformidad y fiabilidad de las mediciones acústicas
Región de interés (ROI)
Diseñado para imágenes 2D y de contraste para mejorar la uniformidad y fiabilidad de las mediciones acústicas
Región de interés (ROI)
Diseñado para imágenes 2D y de contraste para mejorar la uniformidad y fiabilidad de las mediciones acústicas
Cuantificación de elastografía (EQ) || Diagnostic confidence
Las herramientas 3D que son compatibles con cuantificación y visualización de series de datos en 3D. QLAB GI 3DQ le permite visualizar, girar, accesar y utilizar todos los controles de visión, y realizar mediciones en series de datos de ultrasonido 3D.
Imágenes generales 3DQ (GI 3DQ)
Las herramientas 3D que son compatibles con cuantificación y visualización de series de datos en 3D. QLAB GI 3DQ le permite visualizar, girar, accesar y utilizar todos los controles de visión, y realizar mediciones en series de datos de ultrasonido 3D.
Imágenes generales 3DQ (GI 3DQ)
Las herramientas 3D que son compatibles con cuantificación y visualización de series de datos en 3D. QLAB GI 3DQ le permite visualizar, girar, accesar y utilizar todos los controles de visión, y realizar mediciones en series de datos de ultrasonido 3D.
Grosor de la íntima media (IMT) || Diagnostic confidence
Grosor de la íntima media (IMT)
Este complemento proporciona una medición uniforme y fácil del grosor de la íntima media en carótidas y otros vasos superficiales.
Grosor de la íntima media (IMT)
Este complemento proporciona una medición uniforme y fácil del grosor de la íntima media en carótidas y otros vasos superficiales.
Grosor de la íntima media (IMT)
Este complemento proporciona una medición uniforme y fácil del grosor de la íntima media en carótidas y otros vasos superficiales.
Imagen MicroVascular (MVI), mejora la visibilidad del vaso y mapea la progresión del agente de contraste.
Imagen MicroVascular (MVI)
Imagen MicroVascular (MVI), mejora la visibilidad del vaso y mapea la progresión del agente de contraste.
Imagen MicroVascular (MVI)
Imagen MicroVascular (MVI), mejora la visibilidad del vaso y mapea la progresión del agente de contraste.
Identificación de placa vascular (VPQ... || Diagnostic confidence
Identificación de placa vascular (VPQ)
utilice tecnología 3D para visualizar y cuantificar el volumen general de la placa arterioesclerótica en la arteria carótida. Esta Q-app mide automáticamente la carga de la placa o cuánta placa está presente en el volumen capturado. Mide el área porcentual de la reducción del vaso y otras características de la composición de la placa.
Identificación de placa vascular (VPQ)
utilice tecnología 3D para visualizar y cuantificar el volumen general de la placa arterioesclerótica en la arteria carótida. Esta Q-app mide automáticamente la carga de la placa o cuánta placa está presente en el volumen capturado. Mide el área porcentual de la reducción del vaso y otras características de la composición de la placa.
Identificación de placa vascular (VPQ)
utilice tecnología 3D para visualizar y cuantificar el volumen general de la placa arterioesclerótica en la arteria carótida. Esta Q-app mide automáticamente la carga de la placa o cuánta placa está presente en el volumen capturado. Mide el área porcentual de la reducción del vaso y otras características de la composición de la placa.
Proporciona un protocolo semiautomático con el uso de series de datos en 3D para evaluar el corazón fetal. Automatiza la visualización del arco ductal inicial y guía al usuario novato al obtener vistas recomendadas en los lineamientos de visualización cardiaca fetal ISUOG.
Navegador cardiaco fetal (THN)
Proporciona un protocolo semiautomático con el uso de series de datos en 3D para evaluar el corazón fetal. Automatiza la visualización del arco ductal inicial y guía al usuario novato al obtener vistas recomendadas en los lineamientos de visualización cardiaca fetal ISUOG.
Navegador cardiaco fetal (THN)
Proporciona un protocolo semiautomático con el uso de series de datos en 3D para evaluar el corazón fetal. Automatiza la visualización del arco ductal inicial y guía al usuario novato al obtener vistas recomendadas en los lineamientos de visualización cardiaca fetal ISUOG.
Región de interés (ROI) || Diagnostic confidence
Región de interés (ROI)
Diseñado para imágenes 2D y de contraste para mejorar la uniformidad y fiabilidad de las mediciones acústicas
Región de interés (ROI)
Diseñado para imágenes 2D y de contraste para mejorar la uniformidad y fiabilidad de las mediciones acústicas
Región de interés (ROI)
Diseñado para imágenes 2D y de contraste para mejorar la uniformidad y fiabilidad de las mediciones acústicas
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