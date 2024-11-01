Identificación de placa vascular (VPQ)

utilice tecnología 3D para visualizar y cuantificar el volumen general de la placa arterioesclerótica en la arteria carótida. Esta Q-app mide automáticamente la carga de la placa o cuánta placa está presente en el volumen capturado. Mide el área porcentual de la reducción del vaso y otras características de la composición de la placa.