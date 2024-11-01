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QLAB Análisis general de imágenes

Software de cuantificación general de imágenes (GI)

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Características
Cuantificación de elastografía (EQ) || Diagnostic confidence

Análisis de elastografía (EA)

Eslasto PQ-app proporciona análisis de deformación de elastografía de deformación de tejido con base en un elastograma y proporciona apoyo en la decisión para rigidez de tejido.

Análisis de elastografía (EA)

Eslasto PQ-app proporciona análisis de deformación de elastografía de deformación de tejido con base en un elastograma y proporciona apoyo en la decisión para rigidez de tejido.

Análisis de elastografía (EA)

Eslasto PQ-app proporciona análisis de deformación de elastografía de deformación de tejido con base en un elastograma y proporciona apoyo en la decisión para rigidez de tejido.
Imágenes generales 3DQ (GI 3DQ) || Advanced image visualization

Imágenes generales 3DQ (GI 3DQ)

Las herramientas 3D que son compatibles con cuantificación y visualización de series de datos en 3D. QLAB GI 3DQ le permite visualizar, girar, accesar y utilizar todos los controles de visión, y realizar mediciones en series de datos de ultrasonido 3D.

Imágenes generales 3DQ (GI 3DQ)

Las herramientas 3D que son compatibles con cuantificación y visualización de series de datos en 3D. QLAB GI 3DQ le permite visualizar, girar, accesar y utilizar todos los controles de visión, y realizar mediciones en series de datos de ultrasonido 3D.

Imágenes generales 3DQ (GI 3DQ)

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Grosor de la íntima media (IMT) || Diagnostic confidence

Grosor de la íntima media (IMT)

Este complemento proporciona una medición uniforme y fácil del grosor de la íntima media en carótidas y otros vasos superficiales.

Grosor de la íntima media (IMT)

Este complemento proporciona una medición uniforme y fácil del grosor de la íntima media en carótidas y otros vasos superficiales.

Grosor de la íntima media (IMT)

Este complemento proporciona una medición uniforme y fácil del grosor de la íntima media en carótidas y otros vasos superficiales.
Imagen MicroVascular (MVI) || Advanced image visualization

Imagen MicroVascular (MVI)

Imagen MicroVascular (MVI), mejora la visibilidad del vaso y mapea la progresión del agente de contraste.

Imagen MicroVascular (MVI)

Imagen MicroVascular (MVI), mejora la visibilidad del vaso y mapea la progresión del agente de contraste.

Imagen MicroVascular (MVI)

Imagen MicroVascular (MVI), mejora la visibilidad del vaso y mapea la progresión del agente de contraste.
Identificación de placa vascular (VPQ... || Diagnostic confidence

Identificación de placa vascular (VPQ)

utilice tecnología 3D para visualizar y cuantificar el volumen general de la placa arterioesclerótica en la arteria carótida. Esta Q-app mide automáticamente la carga de la placa o cuánta placa está presente en el volumen capturado. Mide el área porcentual de la reducción del vaso y otras características de la composición de la placa.

Identificación de placa vascular (VPQ)

utilice tecnología 3D para visualizar y cuantificar el volumen general de la placa arterioesclerótica en la arteria carótida. Esta Q-app mide automáticamente la carga de la placa o cuánta placa está presente en el volumen capturado. Mide el área porcentual de la reducción del vaso y otras características de la composición de la placa.

Identificación de placa vascular (VPQ)

utilice tecnología 3D para visualizar y cuantificar el volumen general de la placa arterioesclerótica en la arteria carótida. Esta Q-app mide automáticamente la carga de la placa o cuánta placa está presente en el volumen capturado. Mide el área porcentual de la reducción del vaso y otras características de la composición de la placa.
Navegador cardiaco fetal (THN) || Diagnostic confidence

Navegador cardiaco fetal (THN)

Proporciona un protocolo semiautomático con el uso de series de datos en 3D para evaluar el corazón fetal. Automatiza la visualización del arco ductal inicial y guía al usuario novato al obtener vistas recomendadas en los lineamientos de visualización cardiaca fetal ISUOG.

Navegador cardiaco fetal (THN)

Proporciona un protocolo semiautomático con el uso de series de datos en 3D para evaluar el corazón fetal. Automatiza la visualización del arco ductal inicial y guía al usuario novato al obtener vistas recomendadas en los lineamientos de visualización cardiaca fetal ISUOG.

Navegador cardiaco fetal (THN)

Proporciona un protocolo semiautomático con el uso de series de datos en 3D para evaluar el corazón fetal. Automatiza la visualización del arco ductal inicial y guía al usuario novato al obtener vistas recomendadas en los lineamientos de visualización cardiaca fetal ISUOG.
Región de interés (ROI) || Diagnostic confidence

Región de interés (ROI)

Diseñado para imágenes 2D y de contraste para mejorar la uniformidad y fiabilidad de las mediciones acústicas

Región de interés (ROI)

Diseñado para imágenes 2D y de contraste para mejorar la uniformidad y fiabilidad de las mediciones acústicas

Región de interés (ROI)

Diseñado para imágenes 2D y de contraste para mejorar la uniformidad y fiabilidad de las mediciones acústicas
  • Cuantificación de elastografía (EQ) || Diagnostic confidence
  • Imágenes generales 3DQ (GI 3DQ) || Advanced image visualization
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Análisis de elastografía (EA)

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Imágenes generales 3DQ (GI 3DQ) || Advanced image visualization

Imágenes generales 3DQ (GI 3DQ)

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Grosor de la íntima media (IMT) || Diagnostic confidence

Grosor de la íntima media (IMT)

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Grosor de la íntima media (IMT)

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Imagen MicroVascular (MVI) || Advanced image visualization

Imagen MicroVascular (MVI)

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Identificación de placa vascular (VPQ... || Diagnostic confidence

Identificación de placa vascular (VPQ)

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