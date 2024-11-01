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Event Surveillance contribuye a la eficiencia general y apoya la toma de decisiones al identificar y documentar los episodios de pacientes clínicamente significativos para su revisión. Correlaciona hasta cuatro parámetros de monitores de paciente IntelliVue.
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Definición flexible de eventos para ajustarse a sus requisitos clínicos
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Revisión del evento simplifica la vigilancia del evento
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Revisión de eventos neonatales optimizada para NICU
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Base de datos de evento - una herramienta para análisis retrospectivo
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Definición flexible de eventos para ajustarse a sus requisitos clínicos
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Revisión del evento simplifica la vigilancia del evento
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Revisión de eventos neonatales optimizada para NICU
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Base de datos de evento - una herramienta para análisis retrospectivo
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IntelliVue MX800 es la primera solución de cuidado del paciente de Philips en incorporar informática clínica y monitoreo del paciente. Diseñado para simplificar el acceso a la información del paciente que usted requiere para mejorar la confianza de diagnóstico en todo el hospital.
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El monitor de paciente Philips IntelliVue MX700 al lado de la cama ofrece una vista en tiempo real y extendida de los signos vitales de su paciente. La opción de PC integrada (iPC) lleva información clínicamente relevante a sus aplicaciones e intranet del hospital.
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