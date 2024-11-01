Definición flexible de eventos para ajustarse a sus requisitos clínicos

“Eventos” – registros electrónicos de episodios específicos de un paciente - puede crearse de forma manual o automática durante situaciones clínicas predefinidas. Los usuarios determinan los parámetros que constituyen un invento y cuáles mediciones registrar. La base de datos de eventos almacena los datos fisiológicos junto con el nombre del paciente, cama y hora. Por ejemplo, los médicos pueden activar manualmente un evento antes y después de un procedimiento de corte. La captura automática de evento puede activarse mediante una alarma específica, como apnea, o cuando un signo vital específico del paciente, como el ritmo cardiaco, viola los límites preestablecidos.