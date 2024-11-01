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Event Surveillance

Monitoreo de paciente - apoyo de decisión

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Event Surveillance contribuye a la eficiencia general y apoya la toma de decisiones al identificar y documentar los episodios de pacientes clínicamente significativos para su revisión. Correlaciona hasta cuatro parámetros de monitores de paciente IntelliVue.

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Características
Definición flexible de eventos || Enhances clinical decisions

Definición flexible de eventos para ajustarse a sus requisitos clínicos

“Eventos” – registros electrónicos de episodios específicos de un paciente - puede crearse de forma manual o automática durante situaciones clínicas predefinidas. Los usuarios determinan los parámetros que constituyen un invento y cuáles mediciones registrar. La base de datos de eventos almacena los datos fisiológicos junto con el nombre del paciente, cama y hora. Por ejemplo, los médicos pueden activar manualmente un evento antes y después de un procedimiento de corte. La captura automática de evento puede activarse mediante una alarma específica, como apnea, o cuando un signo vital específico del paciente, como el ritmo cardiaco, viola los límites preestablecidos.

Definición flexible de eventos para ajustarse a sus requisitos clínicos

“Eventos” – registros electrónicos de episodios específicos de un paciente - puede crearse de forma manual o automática durante situaciones clínicas predefinidas. Los usuarios determinan los parámetros que constituyen un invento y cuáles mediciones registrar. La base de datos de eventos almacena los datos fisiológicos junto con el nombre del paciente, cama y hora. Por ejemplo, los médicos pueden activar manualmente un evento antes y después de un procedimiento de corte. La captura automática de evento puede activarse mediante una alarma específica, como apnea, o cuando un signo vital específico del paciente, como el ritmo cardiaco, viola los límites preestablecidos.

Definición flexible de eventos para ajustarse a sus requisitos clínicos

“Eventos” – registros electrónicos de episodios específicos de un paciente - puede crearse de forma manual o automática durante situaciones clínicas predefinidas. Los usuarios determinan los parámetros que constituyen un invento y cuáles mediciones registrar. La base de datos de eventos almacena los datos fisiológicos junto con el nombre del paciente, cama y hora. Por ejemplo, los médicos pueden activar manualmente un evento antes y después de un procedimiento de corte. La captura automática de evento puede activarse mediante una alarma específica, como apnea, o cuando un signo vital específico del paciente, como el ritmo cardiaco, viola los límites preestablecidos.
Revisión del evento || Supports efficient workflow

Revisión del evento simplifica la vigilancia del evento

La tecla inteligente de revisión del evento en la pantalla de monitoreo permite a los profesionales cambiar las activaciones de evento, revisar los eventos almacenados y crear un evento de forma manual con el uso de datos actuales.

Revisión del evento simplifica la vigilancia del evento

La tecla inteligente de revisión del evento en la pantalla de monitoreo permite a los profesionales cambiar las activaciones de evento, revisar los eventos almacenados y crear un evento de forma manual con el uso de datos actuales.

Revisión del evento simplifica la vigilancia del evento

La tecla inteligente de revisión del evento en la pantalla de monitoreo permite a los profesionales cambiar las activaciones de evento, revisar los eventos almacenados y crear un evento de forma manual con el uso de datos actuales.
Revisión de eventos neonatales || Enhances clinical decisions

Revisión de eventos neonatales optimizada para NICU

La revisión de eventos neonatales detecta y documenta la apnea, desaturación y bradicardia, lo que proporciona información especializada para el diagnóstico y manejo de pacientes neonatales en cuidado intensivo.

Revisión de eventos neonatales optimizada para NICU

La revisión de eventos neonatales detecta y documenta la apnea, desaturación y bradicardia, lo que proporciona información especializada para el diagnóstico y manejo de pacientes neonatales en cuidado intensivo.

Revisión de eventos neonatales optimizada para NICU

La revisión de eventos neonatales detecta y documenta la apnea, desaturación y bradicardia, lo que proporciona información especializada para el diagnóstico y manejo de pacientes neonatales en cuidado intensivo.
Base de datos de evento || Supports efficient workflow

Base de datos de evento - una herramienta para análisis retrospectivo

La vista de resumen de eventos puede mostrar todos los eventos almacenados en la base de datos o filtro por grupo de evento. Los eventos pueden imprimirse y añadirse al registro del paciente según sea necesario.

Base de datos de evento - una herramienta para análisis retrospectivo

La vista de resumen de eventos puede mostrar todos los eventos almacenados en la base de datos o filtro por grupo de evento. Los eventos pueden imprimirse y añadirse al registro del paciente según sea necesario.

Base de datos de evento - una herramienta para análisis retrospectivo

La vista de resumen de eventos puede mostrar todos los eventos almacenados en la base de datos o filtro por grupo de evento. Los eventos pueden imprimirse y añadirse al registro del paciente según sea necesario.
  • Definición flexible de eventos || Enhances clinical decisions
  • Revisión del evento || Supports efficient workflow
  • Revisión de eventos neonatales || Enhances clinical decisions
  • Base de datos de evento || Supports efficient workflow
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Definición flexible de eventos || Enhances clinical decisions

Definición flexible de eventos para ajustarse a sus requisitos clínicos

“Eventos” – registros electrónicos de episodios específicos de un paciente - puede crearse de forma manual o automática durante situaciones clínicas predefinidas. Los usuarios determinan los parámetros que constituyen un invento y cuáles mediciones registrar. La base de datos de eventos almacena los datos fisiológicos junto con el nombre del paciente, cama y hora. Por ejemplo, los médicos pueden activar manualmente un evento antes y después de un procedimiento de corte. La captura automática de evento puede activarse mediante una alarma específica, como apnea, o cuando un signo vital específico del paciente, como el ritmo cardiaco, viola los límites preestablecidos.

Definición flexible de eventos para ajustarse a sus requisitos clínicos

“Eventos” – registros electrónicos de episodios específicos de un paciente - puede crearse de forma manual o automática durante situaciones clínicas predefinidas. Los usuarios determinan los parámetros que constituyen un invento y cuáles mediciones registrar. La base de datos de eventos almacena los datos fisiológicos junto con el nombre del paciente, cama y hora. Por ejemplo, los médicos pueden activar manualmente un evento antes y después de un procedimiento de corte. La captura automática de evento puede activarse mediante una alarma específica, como apnea, o cuando un signo vital específico del paciente, como el ritmo cardiaco, viola los límites preestablecidos.

Definición flexible de eventos para ajustarse a sus requisitos clínicos

“Eventos” – registros electrónicos de episodios específicos de un paciente - puede crearse de forma manual o automática durante situaciones clínicas predefinidas. Los usuarios determinan los parámetros que constituyen un invento y cuáles mediciones registrar. La base de datos de eventos almacena los datos fisiológicos junto con el nombre del paciente, cama y hora. Por ejemplo, los médicos pueden activar manualmente un evento antes y después de un procedimiento de corte. La captura automática de evento puede activarse mediante una alarma específica, como apnea, o cuando un signo vital específico del paciente, como el ritmo cardiaco, viola los límites preestablecidos.
Revisión del evento || Supports efficient workflow

Revisión del evento simplifica la vigilancia del evento

La tecla inteligente de revisión del evento en la pantalla de monitoreo permite a los profesionales cambiar las activaciones de evento, revisar los eventos almacenados y crear un evento de forma manual con el uso de datos actuales.

Revisión del evento simplifica la vigilancia del evento

La tecla inteligente de revisión del evento en la pantalla de monitoreo permite a los profesionales cambiar las activaciones de evento, revisar los eventos almacenados y crear un evento de forma manual con el uso de datos actuales.

Revisión del evento simplifica la vigilancia del evento

La tecla inteligente de revisión del evento en la pantalla de monitoreo permite a los profesionales cambiar las activaciones de evento, revisar los eventos almacenados y crear un evento de forma manual con el uso de datos actuales.
Revisión de eventos neonatales || Enhances clinical decisions

Revisión de eventos neonatales optimizada para NICU

La revisión de eventos neonatales detecta y documenta la apnea, desaturación y bradicardia, lo que proporciona información especializada para el diagnóstico y manejo de pacientes neonatales en cuidado intensivo.

Revisión de eventos neonatales optimizada para NICU

La revisión de eventos neonatales detecta y documenta la apnea, desaturación y bradicardia, lo que proporciona información especializada para el diagnóstico y manejo de pacientes neonatales en cuidado intensivo.

Revisión de eventos neonatales optimizada para NICU

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Base de datos de evento - una herramienta para análisis retrospectivo

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