Apoyo a la toma de decisiones clínicas para mejorar la atención médica

El centro de información IntelliVue iX proporciona monitoreo en tiempo real, aplicaciones de revisión exhaustiva y herramientas de apoyo a la toma de decisiones clínicas a su alcance. El personal médico puede acceder a información oportuna de monitoreo de pacientes donde y cuando sea necesario. PIIC iX ayuda a su organización a cumplir con la misión más importante de todas: brindar atención de calidad.