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IntelliVue Centro de información iX (PIIC iX)

Sistema central de monitoreo

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Un sistema central en tiempo real potente que le ofrece a su hospital un acceso fácil a la información y una experiencia valiosa. Ayuda a su organización a ofrecer atención de calidad.

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Características
Acceso flexible a la información
El acceso flexible a la información apoya las decisiones fundamentales

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Dondequiera que esté –en el hospital, en casa o viajando– tiene acceso a la información del paciente que necesita para tomar decisiones clínicas mediante el acceso a la web y el iPad®. El PIIC iX ofrece acceso prácticamente en cualquier lugar y en cualquier momento a información clave de monitoreo de pacientes.

El acceso flexible a la información apoya las decisiones fundamentales

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Una visión integral
Una visualización completa de la información del paciente

Una visualización completa de la información del paciente

Puede acceder al expediente de monitoreo de su paciente a través de la atención médica continua, desde ED, OR y UCI hasta atención médica progresiva.

Una visualización completa de la información del paciente

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Apoyo a las decisiones clínicas avanzadas
Apoyo a la toma de decisiones clínicas para mejorar la atención médica

Apoyo a la toma de decisiones clínicas para mejorar la atención médica

El centro de información IntelliVue iX proporciona monitoreo en tiempo real, aplicaciones de revisión exhaustiva y herramientas de apoyo a la toma de decisiones clínicas a su alcance. El personal médico puede acceder a información oportuna de monitoreo de pacientes donde y cuando sea necesario. PIIC iX ayuda a su organización a cumplir con la misión más importante de todas: brindar atención de calidad.

Apoyo a la toma de decisiones clínicas para mejorar la atención médica

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Acceso flexible a la información
El acceso flexible a la información apoya las decisiones fundamentales

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