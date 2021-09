indicaciones para monitoreo continuo de segmento ST

Aunque el monitoreo del segmento ST no es la técnica más sensible y específica para detectar la isquemia miocárdica, es la única técnica práctica para monitoreo no invasivo continuo de episodios isquémicos. El monitoreo de segmento ST continuo está claramente indicado por muchas áreas: descarta el infarto al miocardio, evalúa a los pacientes con enfermedad de arteria coronaria supuesta o confirmada, evalúa la repercusión después de la terapia trombolítica, evalúa la isquemia post-MI, evalúa la reoclusión después de angiolpastia o arterectomía, evalúa la isquemia al miocardio como la causa de falla respiratoria y evalúa la isquemia intra y posoperatoria para procedimientos quirúrgicos de alto riesgo y cardiacos.