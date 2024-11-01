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O-MAR

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O-MAR ayuda a mejorar la visualización de la anatomía al reducir los artefactos relacionados con endurecimiento del haz, agotamiento de fotones y estriado causados por la presencia de metal dentro del cuerpo.

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Características
Calidad de imagen mejorada || Visualización mejorada

O-MAR mejora la calidad de la imagen

Se puede utilizar O-MAR para aislar los efectos de los objetos grandes de metal en los datos de la imagen, lo que resulta en una visualización mejorada de las estructuras anatómicas en las áreas del cuerpo donde hayimplantes de metal.

O-MAR mejora la calidad de la imagen

Se puede utilizar O-MAR para aislar los efectos de los objetos grandes de metal en los datos de la imagen, lo que resulta en una visualización mejorada de las estructuras anatómicas en las áreas del cuerpo donde hayimplantes de metal.

O-MAR mejora la calidad de la imagen

Se puede utilizar O-MAR para aislar los efectos de los objetos grandes de metal en los datos de la imagen, lo que resulta en una visualización mejorada de las estructuras anatómicas en las áreas del cuerpo donde hayimplantes de metal.
O-MAR || Técnica eficiente de escaneo

Imágenes rápidas y eficientes

O-MAR se aplica a los datos de un único escaneo, y el algoritmo es una parte integral del protocolo de escaneo, lo que hace rápido y eficiente el proceso para la obtención de imágenes corregidas .

Imágenes rápidas y eficientes

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Imágenes rápidas y eficientes

O-MAR se aplica a los datos de un único escaneo, y el algoritmo es una parte integral del protocolo de escaneo, lo que hace rápido y eficiente el proceso para la obtención de imágenes corregidas .
Flujo de trabajo que incluye el marca... || Flujo de trabajo mejorado en l

O-MAR mejora el flujo de trabajo relacionado con el marcado del contorno y del paciente

El metal de los implantes ortopédicos puede producir artefactos en los datos de la imagen alterando la visualización de la anatomía, lo que hace muy difícil y prolongado generar contornos de estructuras críticas y volúmenes objetivo. O-MAR mejora la visualización de las estructuras anatómicas y volúmenes objetivo, lo que mejora el flujo de trabajo relacionado con el marcado del contorno de dichas estructuras como parte de la simulación y del marcado del paciente.

O-MAR mejora el flujo de trabajo relacionado con el marcado del contorno y del paciente

El metal de los implantes ortopédicos puede producir artefactos en los datos de la imagen alterando la visualización de la anatomía, lo que hace muy difícil y prolongado generar contornos de estructuras críticas y volúmenes objetivo. O-MAR mejora la visualización de las estructuras anatómicas y volúmenes objetivo, lo que mejora el flujo de trabajo relacionado con el marcado del contorno de dichas estructuras como parte de la simulación y del marcado del paciente.

O-MAR mejora el flujo de trabajo relacionado con el marcado del contorno y del paciente

El metal de los implantes ortopédicos puede producir artefactos en los datos de la imagen alterando la visualización de la anatomía, lo que hace muy difícil y prolongado generar contornos de estructuras críticas y volúmenes objetivo. O-MAR mejora la visualización de las estructuras anatómicas y volúmenes objetivo, lo que mejora el flujo de trabajo relacionado con el marcado del contorno de dichas estructuras como parte de la simulación y del marcado del paciente.
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O-MAR mejora la calidad de la imagen

Se puede utilizar O-MAR para aislar los efectos de los objetos grandes de metal en los datos de la imagen, lo que resulta en una visualización mejorada de las estructuras anatómicas en las áreas del cuerpo donde hayimplantes de metal.

O-MAR mejora la calidad de la imagen

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Imágenes rápidas y eficientes

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O-MAR mejora el flujo de trabajo relacionado con el marcado del contorno y del paciente

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