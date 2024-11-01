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O-MAR ayuda a mejorar la visualización de la anatomía al reducir los artefactos relacionados con endurecimiento del haz, agotamiento de fotones y estriado causados por la presencia de metal dentro del cuerpo.
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