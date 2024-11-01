O-MAR mejora el flujo de trabajo relacionado con el marcado del contorno y del paciente

El metal de los implantes ortopédicos puede producir artefactos en los datos de la imagen alterando la visualización de la anatomía, lo que hace muy difícil y prolongado generar contornos de estructuras críticas y volúmenes objetivo. O-MAR mejora la visualización de las estructuras anatómicas y volúmenes objetivo, lo que mejora el flujo de trabajo relacionado con el marcado del contorno de dichas estructuras como parte de la simulación y del marcado del paciente.