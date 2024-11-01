Mantiene la calidad de imagen y el manejo de dosis

La uniformidad en la calidad del examen y el cuidado del paciente siguen siendo prioridad. Obtiene acceso completo a todas las herramientas de manejo de dosis que normalmente tendría disponibles en un modo de escaneo convencional. Las herramientas como modulación de dosis no se descartan con el fin de realizar exámenes espectrales.