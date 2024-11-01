El objetivo de IntelliSite Image Management System (IMS) es mejorar la eficiencia y la eficacia de su laboratorio de patología. El diseño abierto y escalable ofrece una integración óptima de su flujo de trabajo y del entorno de infraestructura informática.
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Ofrecemos opciones escalables de almacenamiento/servidor por niveles que aumentan a medida que usted crece. IMS permite activar las redes virtuales entre los laboratorios simplemente con agregar nuevas ubicaciones y usuarios. El sistema se interconecta fácilmente con múltiples LIS y una amplia variedad de tipos de hardware. Elija entre almacenamiento por rendimiento, almacenamiento por capacidad o almacenamiento a largo plazo para satisfacer sus necesidades.
Escalabilidad personalizada
Ofrecemos opciones escalables de almacenamiento/servidor por niveles que aumentan a medida que usted crece. IMS permite activar las redes virtuales entre los laboratorios simplemente con agregar nuevas ubicaciones y usuarios. El sistema se interconecta fácilmente con múltiples LIS y una amplia variedad de tipos de hardware. Elija entre almacenamiento por rendimiento, almacenamiento por capacidad o almacenamiento a largo plazo para satisfacer sus necesidades.
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Ofrecemos opciones escalables de almacenamiento/servidor por niveles que aumentan a medida que usted crece. IMS permite activar las redes virtuales entre los laboratorios simplemente con agregar nuevas ubicaciones y usuarios. El sistema se interconecta fácilmente con múltiples LIS y una amplia variedad de tipos de hardware. Elija entre almacenamiento por rendimiento, almacenamiento por capacidad o almacenamiento a largo plazo para satisfacer sus necesidades.
Integración versátil
Integración versátil
El sistema de gestión de imágenes (IMS) IntelliSite se integra con su software actual de análisis de imágenes y está desarrollando conexiones con los sistemas de información de laboratorios (LIS) y varios sistemas de información del hospital. Y nos hemos asociado con proveedores de algoritmos líderes en la industria para crear una solución totalmente unificada. La exportación de imágenes en formato TIFF facilita la difusión en todos los sistemas.
Integración versátil
El sistema de gestión de imágenes (IMS) IntelliSite se integra con su software actual de análisis de imágenes y está desarrollando conexiones con los sistemas de información de laboratorios (LIS) y varios sistemas de información del hospital. Y nos hemos asociado con proveedores de algoritmos líderes en la industria para crear una solución totalmente unificada. La exportación de imágenes en formato TIFF facilita la difusión en todos los sistemas.
Integración versátil
El sistema de gestión de imágenes (IMS) IntelliSite se integra con su software actual de análisis de imágenes y está desarrollando conexiones con los sistemas de información de laboratorios (LIS) y varios sistemas de información del hospital. Y nos hemos asociado con proveedores de algoritmos líderes en la industria para crear una solución totalmente unificada. La exportación de imágenes en formato TIFF facilita la difusión en todos los sistemas.
El sistema de gestión de imágenes (IMS) IntelliSite se integra con su software actual de análisis de imágenes y está desarrollando conexiones con los sistemas de información de laboratorios (LIS) y varios sistemas de información del hospital. Y nos hemos asociado con proveedores de algoritmos líderes en la industria para crear una solución totalmente unificada. La exportación de imágenes en formato TIFF facilita la difusión en todos los sistemas.
Unificación de varios sitios
Unificación de varios sitios
IMS es una verdadera solución empresarial. La configuración de varios sitios (instalación según el modelo de distribución hub-spoke) es común. Varios sitios, cada uno con su propia instancia de IMS, pueden acceder a un depósito central de imágenes. IntelliSite Pathology Solutions ofrece una instalación de “solución integral” que incluye hardware, software, servicios web y capacitación del operador. Todo con el respaldo del servicio y el soporte de Philips.
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IMS es una verdadera solución empresarial. La configuración de varios sitios (instalación según el modelo de distribución hub-spoke) es común. Varios sitios, cada uno con su propia instancia de IMS, pueden acceder a un depósito central de imágenes. IntelliSite Pathology Solutions ofrece una instalación de “solución integral” que incluye hardware, software, servicios web y capacitación del operador. Todo con el respaldo del servicio y el soporte de Philips.
Unificación de varios sitios
IMS es una verdadera solución empresarial. La configuración de varios sitios (instalación según el modelo de distribución hub-spoke) es común. Varios sitios, cada uno con su propia instancia de IMS, pueden acceder a un depósito central de imágenes. IntelliSite Pathology Solutions ofrece una instalación de “solución integral” que incluye hardware, software, servicios web y capacitación del operador. Todo con el respaldo del servicio y el soporte de Philips.
IMS es una verdadera solución empresarial. La configuración de varios sitios (instalación según el modelo de distribución hub-spoke) es común. Varios sitios, cada uno con su propia instancia de IMS, pueden acceder a un depósito central de imágenes. IntelliSite Pathology Solutions ofrece una instalación de “solución integral” que incluye hardware, software, servicios web y capacitación del operador. Todo con el respaldo del servicio y el soporte de Philips.
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Escalabilidad personalizada
Ofrecemos opciones escalables de almacenamiento/servidor por niveles que aumentan a medida que usted crece. IMS permite activar las redes virtuales entre los laboratorios simplemente con agregar nuevas ubicaciones y usuarios. El sistema se interconecta fácilmente con múltiples LIS y una amplia variedad de tipos de hardware. Elija entre almacenamiento por rendimiento, almacenamiento por capacidad o almacenamiento a largo plazo para satisfacer sus necesidades.
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Ofrecemos opciones escalables de almacenamiento/servidor por niveles que aumentan a medida que usted crece. IMS permite activar las redes virtuales entre los laboratorios simplemente con agregar nuevas ubicaciones y usuarios. El sistema se interconecta fácilmente con múltiples LIS y una amplia variedad de tipos de hardware. Elija entre almacenamiento por rendimiento, almacenamiento por capacidad o almacenamiento a largo plazo para satisfacer sus necesidades.
Integración versátil
Integración versátil
El sistema de gestión de imágenes (IMS) IntelliSite se integra con su software actual de análisis de imágenes y está desarrollando conexiones con los sistemas de información de laboratorios (LIS) y varios sistemas de información del hospital. Y nos hemos asociado con proveedores de algoritmos líderes en la industria para crear una solución totalmente unificada. La exportación de imágenes en formato TIFF facilita la difusión en todos los sistemas.
Integración versátil
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El sistema de gestión de imágenes (IMS) IntelliSite se integra con su software actual de análisis de imágenes y está desarrollando conexiones con los sistemas de información de laboratorios (LIS) y varios sistemas de información del hospital. Y nos hemos asociado con proveedores de algoritmos líderes en la industria para crear una solución totalmente unificada. La exportación de imágenes en formato TIFF facilita la difusión en todos los sistemas.
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Unificación de varios sitios
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Especificaciones
Servidor y almacenamiento de aplicaciones del sistema de gestión de imágenes de IntelliSite Pathology Solution
Servidor y almacenamiento de aplicaciones del sistema de gestión de imágenes de IntelliSite Pathology Solution
Capacidad de almacenamiento
Configuraciones de almacenamiento flexibles y extensibles de Terabytes a Petabytes
Opciones de configuración
Sitio único y sitios múltiples
Interfaz LIS
HTTP/XML o HL7 a través de LIS broker
Servidor y almacenamiento de aplicaciones del sistema de gestión de imágenes de IntelliSite Pathology Solution
Servidor y almacenamiento de aplicaciones del sistema de gestión de imágenes de IntelliSite Pathology Solution
Capacidad de almacenamiento
Configuraciones de almacenamiento flexibles y extensibles de Terabytes a Petabytes
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