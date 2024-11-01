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Características
Mejore la confianza del diagnóstico gracias a una excelente calidad de imagen
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iDose⁴ es una tecnología probada y premiada que se puede encontrar en los sistemas CT de alta calidad de Philips y es una de las maneras en las que Access CT puede ofrecer una calidad de imagen tan excepcional con una dosis tan baja. iDose⁴ ayuda a personalizar la calidad de imagen según las necesidades del paciente en dosis bajas y mejora la calidad de la imagen* a través de la aislación de elementos y una mejor resolución espacial en dosis bajas. También permite una eficiencia mejorada del tubo.

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iDose⁴ es una tecnología probada y premiada que se puede encontrar en los sistemas CT de alta calidad de Philips y es una de las maneras en las que Access CT puede ofrecer una calidad de imagen tan excepcional con una dosis tan baja. iDose⁴ ayuda a personalizar la calidad de imagen según las necesidades del paciente en dosis bajas y mejora la calidad de la imagen* a través de la aislación de elementos y una mejor resolución espacial en dosis bajas. También permite una eficiencia mejorada del tubo.

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La tecnología exclusiva de MAR ayuda a aislar los efectos de objetos metálicos en las imágenes, lo que ayuda en la visualización de la anatomía alrededor. La alta resolución espacial de 1024² revela detalles sutiles, lo que permite realizar un análisis cuantitativo de alto nivel para maximizar la detección de objetos pequeños. Ambos trabajan para mejorar la confianza de diagnóstico.

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Ofrezca una calidad de imagen excepcional, incluso con pacientes pequeños
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El modo de exploración de 70 kV, el primero en un sistema de este tipo, ayuda a llevar el cuidado de los pacientes a un nuevo nivel al generar dosis menores durante la exploración de los pacientes más pequeños y permitir la protección de órganos sensibles a la radiación. Este modo de exploración genera una dosis hasta 20 % más baja que 80 kV.

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Optimice el flujo de trabajo y reduzca la variabilidad
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La plataforma de flujo de trabajo inteligente de iFlow cuenta con herramientas automáticas para un flujo de trabajo sencillo y eficaz. Logre una excelente exploración con un alto rendimiento, costos de operación bajos y un mejor aprovechamiento de los recursos de capacitación.

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Puede contar con el servicio y análisis inteligente
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Conectamos en forma remota a nuestros especialistas de soporte con sus ingenieros de servicio locales para que pueda aprovechar el apoyo y la experiencia de Philips en todo momento. Las acciones predictivas y proactivas, la respuesta rápida y la capacidad de colaborar con grandes cantidades de datos a través del análisis inteligente están diseñados para mantener su negocio y sus sistemas funcionando sin problemas

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  • *La calidad mejorada de la imagen se define por mejoras en la resolución espacial o la reducción de ruido medido en los estudios con simuladores.

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