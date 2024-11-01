Mejore la confianza del diagnóstico gracias a una excelente calidad de imagen

iDose⁴ es una tecnología probada y premiada que se puede encontrar en los sistemas CT de alta calidad de Philips y es una de las maneras en las que Access CT puede ofrecer una calidad de imagen tan excepcional con una dosis tan baja. iDose⁴ ayuda a personalizar la calidad de imagen según las necesidades del paciente en dosis bajas y mejora la calidad de la imagen* a través de la aislación de elementos y una mejor resolución espacial en dosis bajas. También permite una eficiencia mejorada del tubo.