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Brinde alivio a las madres lactantes con los pezones adoloridos o agrietados con estos protectores de pezones de silicona de grado médico, suaves, ultrafinos e inoloros
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Sore nipple protection
Sore nipple protection
Sore nipple protection
Sore nipple protection
Diseñado para máximo contacto con la piel
Diseñado para máximo contacto con la piel
Diseñado para máximo contacto con la piel
Diseñado para máximo contacto con la piel
Diseñado para ajustarse a sus necesidades
Diseñado para ajustarse a sus necesidades
Diseñado para ajustarse a sus necesidades
Diseñado para ajustarse a sus necesidades
Sore nipple protection
Sore nipple protection
Sore nipple protection
Sore nipple protection
Diseñado para máximo contacto con la piel
Diseñado para máximo contacto con la piel
Diseñado para máximo contacto con la piel
Diseñado para máximo contacto con la piel
Diseñado para ajustarse a sus necesidades
Diseñado para ajustarse a sus necesidades
Diseñado para ajustarse a sus necesidades
Diseñado para ajustarse a sus necesidades
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Apoyo para madres que amamantan con discos que tienen una capa exterior atractiva y una capa interior absorbente para protegerlas de las filtraciones. Estos discos son lavables a máquina y secan.
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Estos discos protectores mamarios son utilizados dentro del sostén para proteger los pezones del roce y prevenir el goteo de leche materna.
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Estas almohadillas desechables, disponibles para uso diurno o nocturno, ayudan a mantener los senos de la madre lactante cómodos y secos.
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Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.Entendido
Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.Entendido
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