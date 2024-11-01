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Protectores para pezones

Protectores de pezón de silicona ultradelgados

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Brinde alivio a las madres lactantes con los pezones adoloridos o agrietados con estos protectores de pezones de silicona de grado médico, suaves, ultrafinos e inoloros

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Características
Protección contra los pezones doloridos
Sore nipple protection

Sore nipple protection

Philips Avent nipple protectors are made of soft, ultra-thin, odorless, medical grade silicone. They are designed for use by nursing mothers who have developed sore or cracked nipples and are not manufactured with BPA, DEHP, or natural rubber latex. They should only be considered upon advice from a healthcare professional such as you.

Sore nipple protection

Sore nipple protection
Philips Avent nipple protectors are made of soft, ultra-thin, odorless, medical grade silicone. They are designed for use by nursing mothers who have developed sore or cracked nipples and are not manufactured with BPA, DEHP, or natural rubber latex. They should only be considered upon advice from a healthcare professional such as you.

Sore nipple protection

Philips Avent nipple protectors are made of soft, ultra-thin, odorless, medical grade silicone. They are designed for use by nursing mothers who have developed sore or cracked nipples and are not manufactured with BPA, DEHP, or natural rubber latex. They should only be considered upon advice from a healthcare professional such as you.
Más información
Protección contra los pezones doloridos
Sore nipple protection

Sore nipple protection

Philips Avent nipple protectors are made of soft, ultra-thin, odorless, medical grade silicone. They are designed for use by nursing mothers who have developed sore or cracked nipples and are not manufactured with BPA, DEHP, or natural rubber latex. They should only be considered upon advice from a healthcare professional such as you.
Diseñado para máximo contacto con la piel
Diseñado para máximo contacto con la piel

Diseñado para máximo contacto con la piel

Los protectores de pezones Philips Avent tienen forma de mariposa para permitir al bebé un mayor contacto con el pecho y no interferir con la unión natural entre la madre y el bebé. El bebé todavía puede sentir y oler la piel de la madre y continuar estimulando el suministro de leche mientras amamanta, volviendo fácilmente al seno una vez que los pezones se cicatrizan.

Diseñado para máximo contacto con la piel

Diseñado para máximo contacto con la piel
Los protectores de pezones Philips Avent tienen forma de mariposa para permitir al bebé un mayor contacto con el pecho y no interferir con la unión natural entre la madre y el bebé. El bebé todavía puede sentir y oler la piel de la madre y continuar estimulando el suministro de leche mientras amamanta, volviendo fácilmente al seno una vez que los pezones se cicatrizan.

Diseñado para máximo contacto con la piel

Los protectores de pezones Philips Avent tienen forma de mariposa para permitir al bebé un mayor contacto con el pecho y no interferir con la unión natural entre la madre y el bebé. El bebé todavía puede sentir y oler la piel de la madre y continuar estimulando el suministro de leche mientras amamanta, volviendo fácilmente al seno una vez que los pezones se cicatrizan.
Más información
Diseñado para máximo contacto con la piel
Diseñado para máximo contacto con la piel

Diseñado para máximo contacto con la piel

Los protectores de pezones Philips Avent tienen forma de mariposa para permitir al bebé un mayor contacto con el pecho y no interferir con la unión natural entre la madre y el bebé. El bebé todavía puede sentir y oler la piel de la madre y continuar estimulando el suministro de leche mientras amamanta, volviendo fácilmente al seno una vez que los pezones se cicatrizan.
Diseñado para ajustarse a sus necesidades
Diseñado para ajustarse a sus necesidades

Diseñado para ajustarse a sus necesidades

Diseñado con 3 agujeros para un flujo de leche óptimo para el bebé. Disponible en dos tamaños, estándar y pequeño. El tamaño pequeño es ideal para el uso de bebés más pequeños ya que la circunferencia más pequeña de la sección del pezón, facilita el agarre.

Diseñado para ajustarse a sus necesidades

Diseñado para ajustarse a sus necesidades
Diseñado con 3 agujeros para un flujo de leche óptimo para el bebé. Disponible en dos tamaños, estándar y pequeño. El tamaño pequeño es ideal para el uso de bebés más pequeños ya que la circunferencia más pequeña de la sección del pezón, facilita el agarre.

Diseñado para ajustarse a sus necesidades

Diseñado con 3 agujeros para un flujo de leche óptimo para el bebé. Disponible en dos tamaños, estándar y pequeño. El tamaño pequeño es ideal para el uso de bebés más pequeños ya que la circunferencia más pequeña de la sección del pezón, facilita el agarre.
Más información
Diseñado para ajustarse a sus necesidades
Diseñado para ajustarse a sus necesidades

Diseñado para ajustarse a sus necesidades

Diseñado con 3 agujeros para un flujo de leche óptimo para el bebé. Disponible en dos tamaños, estándar y pequeño. El tamaño pequeño es ideal para el uso de bebés más pequeños ya que la circunferencia más pequeña de la sección del pezón, facilita el agarre.
  • Protección contra los pezones doloridos
  • Diseñado para máximo contacto con la piel
  • Diseñado para ajustarse a sus necesidades
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Protección contra los pezones doloridos
Sore nipple protection

Sore nipple protection

Philips Avent nipple protectors are made of soft, ultra-thin, odorless, medical grade silicone. They are designed for use by nursing mothers who have developed sore or cracked nipples and are not manufactured with BPA, DEHP, or natural rubber latex. They should only be considered upon advice from a healthcare professional such as you.

Sore nipple protection

Sore nipple protection
Philips Avent nipple protectors are made of soft, ultra-thin, odorless, medical grade silicone. They are designed for use by nursing mothers who have developed sore or cracked nipples and are not manufactured with BPA, DEHP, or natural rubber latex. They should only be considered upon advice from a healthcare professional such as you.

Sore nipple protection

Philips Avent nipple protectors are made of soft, ultra-thin, odorless, medical grade silicone. They are designed for use by nursing mothers who have developed sore or cracked nipples and are not manufactured with BPA, DEHP, or natural rubber latex. They should only be considered upon advice from a healthcare professional such as you.
Más información
Protección contra los pezones doloridos
Sore nipple protection

Sore nipple protection

Philips Avent nipple protectors are made of soft, ultra-thin, odorless, medical grade silicone. They are designed for use by nursing mothers who have developed sore or cracked nipples and are not manufactured with BPA, DEHP, or natural rubber latex. They should only be considered upon advice from a healthcare professional such as you.
Diseñado para máximo contacto con la piel
Diseñado para máximo contacto con la piel

Diseñado para máximo contacto con la piel

Los protectores de pezones Philips Avent tienen forma de mariposa para permitir al bebé un mayor contacto con el pecho y no interferir con la unión natural entre la madre y el bebé. El bebé todavía puede sentir y oler la piel de la madre y continuar estimulando el suministro de leche mientras amamanta, volviendo fácilmente al seno una vez que los pezones se cicatrizan.

Diseñado para máximo contacto con la piel

Diseñado para máximo contacto con la piel
Los protectores de pezones Philips Avent tienen forma de mariposa para permitir al bebé un mayor contacto con el pecho y no interferir con la unión natural entre la madre y el bebé. El bebé todavía puede sentir y oler la piel de la madre y continuar estimulando el suministro de leche mientras amamanta, volviendo fácilmente al seno una vez que los pezones se cicatrizan.

Diseñado para máximo contacto con la piel

Los protectores de pezones Philips Avent tienen forma de mariposa para permitir al bebé un mayor contacto con el pecho y no interferir con la unión natural entre la madre y el bebé. El bebé todavía puede sentir y oler la piel de la madre y continuar estimulando el suministro de leche mientras amamanta, volviendo fácilmente al seno una vez que los pezones se cicatrizan.
Más información
Diseñado para máximo contacto con la piel
Diseñado para máximo contacto con la piel

Diseñado para máximo contacto con la piel

Los protectores de pezones Philips Avent tienen forma de mariposa para permitir al bebé un mayor contacto con el pecho y no interferir con la unión natural entre la madre y el bebé. El bebé todavía puede sentir y oler la piel de la madre y continuar estimulando el suministro de leche mientras amamanta, volviendo fácilmente al seno una vez que los pezones se cicatrizan.
Diseñado para ajustarse a sus necesidades
Diseñado para ajustarse a sus necesidades

Diseñado para ajustarse a sus necesidades

Diseñado con 3 agujeros para un flujo de leche óptimo para el bebé. Disponible en dos tamaños, estándar y pequeño. El tamaño pequeño es ideal para el uso de bebés más pequeños ya que la circunferencia más pequeña de la sección del pezón, facilita el agarre.

Diseñado para ajustarse a sus necesidades

Diseñado para ajustarse a sus necesidades
Diseñado con 3 agujeros para un flujo de leche óptimo para el bebé. Disponible en dos tamaños, estándar y pequeño. El tamaño pequeño es ideal para el uso de bebés más pequeños ya que la circunferencia más pequeña de la sección del pezón, facilita el agarre.

Diseñado para ajustarse a sus necesidades

Diseñado con 3 agujeros para un flujo de leche óptimo para el bebé. Disponible en dos tamaños, estándar y pequeño. El tamaño pequeño es ideal para el uso de bebés más pequeños ya que la circunferencia más pequeña de la sección del pezón, facilita el agarre.
Más información
Diseñado para ajustarse a sus necesidades
Diseñado para ajustarse a sus necesidades

Diseñado para ajustarse a sus necesidades

Diseñado con 3 agujeros para un flujo de leche óptimo para el bebé. Disponible en dos tamaños, estándar y pequeño. El tamaño pequeño es ideal para el uso de bebés más pequeños ya que la circunferencia más pequeña de la sección del pezón, facilita el agarre.

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Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.

Entendido

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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