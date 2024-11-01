Este sistema de almacenamiento, versátil y que ahorra espacio, permite a la madre en periodo de lactancia usar el mismo vaso para extraer, almacenar y alimentar con leche materna a su bebé.El vaso es ideal para almacenar alimentos tanto en casa como fuera de ella.
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Each Philips Avent breast milk storage cup (180ml/6oz) can be sterilized and used multiple times which makes this system a better value than disposable breast milk storage bags. Cups can be recycled if they show any signs of wear and tear.
Diseño 100% reutilizable
Each Philips Avent breast milk storage cup (180ml/6oz) can be sterilized and used multiple times which makes this system a better value than disposable breast milk storage bags. Cups can be recycled if they show any signs of wear and tear.
Diseño 100% reutilizable
Each Philips Avent breast milk storage cup (180ml/6oz) can be sterilized and used multiple times which makes this system a better value than disposable breast milk storage bags. Cups can be recycled if they show any signs of wear and tear.
Each Philips Avent breast milk storage cup (180ml/6oz) can be sterilized and used multiple times which makes this system a better value than disposable breast milk storage bags. Cups can be recycled if they show any signs of wear and tear.
Un sistema, varias aplicaciones
Un equipo, varias aplicaciones
Cada vaso de almacenamiento de leche materna Philips Avent (180ml / 6oz) se puede esterilizar y usar varias veces, lo que hace que este sistema tenga un mejor precio que las bolsas desechables de almacenamiento de leche materna. Los vasos se pueden reciclar si muestran signos de desgaste.
Un equipo, varias aplicaciones
Cada vaso de almacenamiento de leche materna Philips Avent (180ml / 6oz) se puede esterilizar y usar varias veces, lo que hace que este sistema tenga un mejor precio que las bolsas desechables de almacenamiento de leche materna. Los vasos se pueden reciclar si muestran signos de desgaste.
Un equipo, varias aplicaciones
Cada vaso de almacenamiento de leche materna Philips Avent (180ml / 6oz) se puede esterilizar y usar varias veces, lo que hace que este sistema tenga un mejor precio que las bolsas desechables de almacenamiento de leche materna. Los vasos se pueden reciclar si muestran signos de desgaste.
Cada vaso de almacenamiento de leche materna Philips Avent (180ml / 6oz) se puede esterilizar y usar varias veces, lo que hace que este sistema tenga un mejor precio que las bolsas desechables de almacenamiento de leche materna. Los vasos se pueden reciclar si muestran signos de desgaste.
Each Philips Avent breast milk storage cup (180ml/6oz) can be sterilized and used multiple times which makes this system a better value than disposable breast milk storage bags. Cups can be recycled if they show any signs of wear and tear.
Diseño 100% reutilizable
Each Philips Avent breast milk storage cup (180ml/6oz) can be sterilized and used multiple times which makes this system a better value than disposable breast milk storage bags. Cups can be recycled if they show any signs of wear and tear.
Diseño 100% reutilizable
Each Philips Avent breast milk storage cup (180ml/6oz) can be sterilized and used multiple times which makes this system a better value than disposable breast milk storage bags. Cups can be recycled if they show any signs of wear and tear.
Each Philips Avent breast milk storage cup (180ml/6oz) can be sterilized and used multiple times which makes this system a better value than disposable breast milk storage bags. Cups can be recycled if they show any signs of wear and tear.
Un sistema, varias aplicaciones
Un equipo, varias aplicaciones
Cada vaso de almacenamiento de leche materna Philips Avent (180ml / 6oz) se puede esterilizar y usar varias veces, lo que hace que este sistema tenga un mejor precio que las bolsas desechables de almacenamiento de leche materna. Los vasos se pueden reciclar si muestran signos de desgaste.
Un equipo, varias aplicaciones
Cada vaso de almacenamiento de leche materna Philips Avent (180ml / 6oz) se puede esterilizar y usar varias veces, lo que hace que este sistema tenga un mejor precio que las bolsas desechables de almacenamiento de leche materna. Los vasos se pueden reciclar si muestran signos de desgaste.
Un equipo, varias aplicaciones
Cada vaso de almacenamiento de leche materna Philips Avent (180ml / 6oz) se puede esterilizar y usar varias veces, lo que hace que este sistema tenga un mejor precio que las bolsas desechables de almacenamiento de leche materna. Los vasos se pueden reciclar si muestran signos de desgaste.
Cada vaso de almacenamiento de leche materna Philips Avent (180ml / 6oz) se puede esterilizar y usar varias veces, lo que hace que este sistema tenga un mejor precio que las bolsas desechables de almacenamiento de leche materna. Los vasos se pueden reciclar si muestran signos de desgaste.
Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.
Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.