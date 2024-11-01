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LumiGuide

Guía de dispositivos 3D

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LumiGuide combina equipos y materiales descartables para mostrar la forma completa de las guías y de los catéteres compatibles dentro del cuerpo. Todo en 3D en tiempo real, con colores diferenciados y sin usar rayos X. LumiGuide, que utiliza la tecnología Fiber Optic RealShape de Philips, trabaja únicamente con sistemas de rayos X intervencionales Philips compatibles, como Azurion. Está pensado para integrarse fácilmente en diferentes modelos de Azurion, tanto en el quirófano como en la sala de control, y así sumar una nueva dimensión a la visualización y las imágenes.

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Características
El "cerebro" del sistema
El "cerebro" del sistema

El "cerebro" del sistema

El motor LumiGuide es la parte principal, el cerebro del sistema. Esta unidad inteligente produce la luz que se envía a los cables de fibra óptica integrados en la guía. Después analiza e interpreta la luz cuando regresa, para saber la forma y la posición de la guía y del catéter. La tecnología que usa el motor LumiGuide se llama Fiber Optic RealShape (FORS). Tiene una pantalla táctil exclusiva para controlar y ajustar el estado del sistema. El motor puede moverse fácilmente a cualquier lugar adecuado fuera de la zona esterilizada del quirófano.

El "cerebro" del sistema

El "cerebro" del sistema
El motor LumiGuide es la parte principal, el cerebro del sistema. Esta unidad inteligente produce la luz que se envía a los cables de fibra óptica integrados en la guía. Después analiza e interpreta la luz cuando regresa, para saber la forma y la posición de la guía y del catéter. La tecnología que usa el motor LumiGuide se llama Fiber Optic RealShape (FORS). Tiene una pantalla táctil exclusiva para controlar y ajustar el estado del sistema. El motor puede moverse fácilmente a cualquier lugar adecuado fuera de la zona esterilizada del quirófano.

El "cerebro" del sistema

El motor LumiGuide es la parte principal, el cerebro del sistema. Esta unidad inteligente produce la luz que se envía a los cables de fibra óptica integrados en la guía. Después analiza e interpreta la luz cuando regresa, para saber la forma y la posición de la guía y del catéter. La tecnología que usa el motor LumiGuide se llama Fiber Optic RealShape (FORS). Tiene una pantalla táctil exclusiva para controlar y ajustar el estado del sistema. El motor puede moverse fácilmente a cualquier lugar adecuado fuera de la zona esterilizada del quirófano.
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El motor LumiGuide es la parte principal, el cerebro del sistema. Esta unidad inteligente produce la luz que se envía a los cables de fibra óptica integrados en la guía. Después analiza e interpreta la luz cuando regresa, para saber la forma y la posición de la guía y del catéter. La tecnología que usa el motor LumiGuide se llama Fiber Optic RealShape (FORS). Tiene una pantalla táctil exclusiva para controlar y ajustar el estado del sistema. El motor puede moverse fácilmente a cualquier lugar adecuado fuera de la zona esterilizada del quirófano.
Registro semiautomático con IA
Registro semiautomático con IA

Registro semiautomático con IA

Gracias al deep learning, el registro semiautomático de la forma de la guía habilitada con FORS se integra fácilmente en el flujo de trabajo del procedimiento. Solo es necesario confirmar la identificación de la guía (en el contexto de la anatomía del paciente), así de sencillo.

Registro semiautomático con IA

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Gracias al deep learning, el registro semiautomático de la forma de la guía habilitada con FORS se integra fácilmente en el flujo de trabajo del procedimiento. Solo es necesario confirmar la identificación de la guía (en el contexto de la anatomía del paciente), así de sencillo.

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Un cable guía que se visualiza a sí mismo
Un cable guía que se visualiza a sí mismo

Un cable guía que se visualiza a sí mismo

La guía mide 0,035 pulgadas de diámetro y 120 cm de largo. Sus fibras ópticas internas permiten saber con exactitud dónde está y cómo se orienta la guía dentro del cuerpo.

Un cable guía que se visualiza a sí mismo

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La guía mide 0,035 pulgadas de diámetro y 120 cm de largo. Sus fibras ópticas internas permiten saber con exactitud dónde está y cómo se orienta la guía dentro del cuerpo.

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La guía mide 0,035 pulgadas de diámetro y 120 cm de largo. Sus fibras ópticas internas permiten saber con exactitud dónde está y cómo se orienta la guía dentro del cuerpo.
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La guía mide 0,035 pulgadas de diámetro y 120 cm de largo. Sus fibras ópticas internas permiten saber con exactitud dónde está y cómo se orienta la guía dentro del cuerpo.
Use los catéteres con los que ya está acostumbrado
Use los catéteres con los que ya está acostumbrado

Use los catéteres con los que ya está acostumbrado

Con el Philips 3D Hub, se pueden usar la mayoría de los catéteres compatibles sobre la guía con tecnología FORS. Dicho de otro modo, el médico puede seguir trabajando con los catéteres que prefiera y verlos en 3D en tiempo real.

Use los catéteres con los que ya está acostumbrado

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Con el Philips 3D Hub, se pueden usar la mayoría de los catéteres compatibles sobre la guía con tecnología FORS. Dicho de otro modo, el médico puede seguir trabajando con los catéteres que prefiera y verlos en 3D en tiempo real.

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El motor LumiGuide es la parte principal, el cerebro del sistema. Esta unidad inteligente produce la luz que se envía a los cables de fibra óptica integrados en la guía. Después analiza e interpreta la luz cuando regresa, para saber la forma y la posición de la guía y del catéter. La tecnología que usa el motor LumiGuide se llama Fiber Optic RealShape (FORS). Tiene una pantalla táctil exclusiva para controlar y ajustar el estado del sistema. El motor puede moverse fácilmente a cualquier lugar adecuado fuera de la zona esterilizada del quirófano.

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Un cable guía que se visualiza a sí mismo
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Use los catéteres con los que ya está acostumbrado
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Especificaciones

Guía con soporte FORS
Guía con soporte FORS
Diámetro
  • 0.035”
Longitud de trabajo
  • 160 cm
Forma de la punta
  • Punta inclinada
3D Hub
3D Hub
Diámetro interior
  • Compatible con guía de 0,035''
Longitud
  • 3,54'' (9 cm) de longitud
Sección superior de acoplamiento
Sección superior de acoplamiento
Dimensiones
  • Dimensiones exteriores del embalaje (alto x largo x ancho) = 1,97"x 9,45"x 5,9" (5 x 24 x 15 cm)
Guía con soporte FORS
Guía con soporte FORS
Diámetro
  • 0.035”
Longitud de trabajo
  • 160 cm
3D Hub
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Diámetro interior
  • Compatible con guía de 0,035''
Longitud
  • 3,54'' (9 cm) de longitud
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Guía con soporte FORS
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Longitud de trabajo
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  • Punta inclinada
3D Hub
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Diámetro interior
  • Compatible con guía de 0,035''
Longitud
  • 3,54'' (9 cm) de longitud
Sección superior de acoplamiento
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Dimensiones
  • Dimensiones exteriores del embalaje (alto x largo x ancho) = 1,97"x 9,45"x 5,9" (5 x 24 x 15 cm)
  • *Se prevé que más dispositivos incorporen la tecnología FORS en el futuro.

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