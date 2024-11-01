Spectral CT 7500

Spectral CT 7500 de Philips le ofrece resultados espectrales el 100 % de las veces. Ahora es fácil hacer que todas y cada una de las exploraciones trabajen más para usted, ayudándole a guiar el camino hacia el diagnóstico de precisión que es fundamental para sus pacientes. Spectral CT 7500 es una TC espectral basada en detector, lo que significa que obtendrá el desempeño que necesita en términos de calidad de imagen, dosis y flujo de trabajo. La tecnología, las herramientas avanzadas y la asistencia se combinan para ayudarle a sacar el máximo provecho a la experiencia espectral.

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