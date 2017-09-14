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    ¿Qué significa esto?

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    ¿Qué es un DEA?

     

    Un desfibrilador externo automático (DEA) es un dispositivo que revisa el corazón de una persona y aplica una descarga eléctrica, si el corazón ha dejado de latir normalmente. Si una persona se desploma repentinamente, puede estar sufriendo un paro cardíaco repentino (PCR) y un PCR es grave. Esto significa que el corazón de la persona ha dejado de bombear sangre y que necesita ayuda con rapidez.

    Banner del desfibrilador

     

    El elemento más importante en el tratamiento del PCR es aplicar una descarga rápida a su corazón llamada desfibrilación. Un desfibrilador externo automático (DEA) ayuda a las personas comunes y corrientes a proporcionar desfibrilación rápidamente.

    ¿Cómo uso un DEA?

     

    Cuando ve que alguien sufre un presunto PCR, debe actuar rápido. Los DEA de Philips están equipados con almohadillas SMART integradas. Solo coloque las almohadillas SMART sobre la piel desnuda de la persona y las almohadillas proporcionarán retroalimentación al DEA para que las instrucciones de voz tranquilas y paso a paso puedan guiarlo a través de todo el proceso de uso del DEA.

    Encabezado de confianza

    Tire de la manija verde para activar el DEA

    Los DEA Philips HeartStart vienen con el cartucho de almohadillas y la batería ADULT SMART ya instalados y se colocan dentro del maletín de transporte con un cartucho de almohadillas SMART de repuesto. Solo tire de la manija verde para activar su desfibrilador HS1.

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    El DEA lo guía en cada paso

    Cuando tire de la manija verde para activar el DEA, las instrucciones de voz lo guiarán a través de todo el proceso, desde colocar cada almohadilla sobre el paciente hasta realizar reanimación cardiopulmonar (RCP) y aplicar una descarga de desfibrilación.*1

    Imagen de encabezado de Skyflow plus

    El HS1 ofrece tratamiento de descarga rápido

    La funcionalidad Quick Shock patentada normalmente administra una descarga solo ocho segundos después de la RCP, lo que convierte al HS1 en uno de los más rápidos de su clase en la prestación de tratamiento de descarga después de la RCP. Los estudios demuestran que minimizar el tiempo de descarga después de la RCP puede mejorar la supervivencia. *2-5

    Todo lo que necesita sobre el uso de los DEA de Philips

    Video de Youtube acerca del DEA

    ¿Tiene más dudas?

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    ¿Cuándo debe usar un DEA?

     

    El paro cardíaco repentino (PCR) es una afección en la que el corazón deja de latir repentina e inesperadamente. Si esto sucede, la sangre deja de fluir hacia el cerebro y otros órganos vitales. Por lo general, el PCR causa la muerte, si no se trata en cuestión de minutos con un DEA.

    ¿Cuándo debe usar un DEA?

     

    El PCR no es lo mismo que un infarto de miocardio. Se produce un infarto de miocardio si se bloquea el flujo sanguíneo a una parte del músculo cardíaco. Durante un infarto de miocardio, el corazón generalmente no deja de latir de pronto. Sin embargo, el PCR puede ocurrir después o durante la recuperación de un infarto de miocardio.

     

    No es necesario que recuerde estas distinciones, ya que cuando el DEA de Philips le indica colocar las almohadillas sobre la víctima, este detecta el ritmo cardíaco y determina el mejor procedimiento a seguir, y le da instrucciones para llevar a cabo el proceso.

    Conozca por qué Philips es el líder en DEA y qué DEA comprar

    ¿Por qué Philips es el líder en DEA?

    Por qué Philips es el líder en DEA

     

    El acceso al equipo, la formación y el apoyo adecuados puede ayudar a salvar una vida. Los DEA HeartStart de Philips le guían en el proceso de tratamiento de una víctima de un posible paro cardíaco repentino (PCR). El DEA proporciona una guía en tiempo real a través de comandos de voz paso a paso y guía de RCP.

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    DEA para el trabajo y la comunidad

    DEA para lugares de trabajo y la comunidad

     

    Diseñados para el público general en el momento extraordinario, los DEA HeartStart están listos para actuar y listos para empezar. Permiten a cualquier persona con poca o ninguna capacitación tratar la causa más frecuente de paro cardíaco repentino.

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