¿Qué es un DEA?

El PCR no es lo mismo que un infarto de miocardio. Se produce un infarto de miocardio si se bloquea el flujo sanguíneo a una parte del músculo cardíaco. Durante un infarto de miocardio, el corazón generalmente no deja de latir de pronto. Sin embargo, el PCR puede ocurrir después o durante la recuperación de un infarto de miocardio.