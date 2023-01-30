Los expertos en ecografía deben brindar acceso a la atención a grupos diversos, al tiempo que gestionan la escasez de personal y los niveles variables de experiencia que producen la necesidad de repetir exámenes.



El Teleultrasonido de Philips está diseñado para mejorar el acceso a la atención, para asistir en las decisiones a distancia para clínicas ambulatorias de atención primaria a los equipos de respuesta de emergencia, a los departamentos de imagenología en hospitales y a muchos otros lugares, de manera que usted pueda resolver las ineficiencias en el flujo de trabajo, aumentar la satisfacción de pacientes y el personal, y lograr mejores resultados sin importar donde estén ubicados.