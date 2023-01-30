El Teleultrasonido de Philips está diseñado para mejorar el acceso a la atención, para asistir en las decisiones a distancia para clínicas ambulatorias de atención primaria a los equipos de respuesta de emergencia, a los departamentos de imagenología en hospitales y a muchos otros lugares, de manera que usted pueda resolver las ineficiencias en el flujo de trabajo, aumentar la satisfacción de pacientes y el personal, y lograr mejores resultados sin importar donde estén ubicados.
En un estudio prospectivo de 30 sujetos que se sometieron a estudios de imágenes obstétricas de rutina, el 100% de los pacientes consideró que tuvo un mejor acceso a la atención médica utilizando Collaboration Live para teleutrasonido.
La aplicación de una herramienta de colaboración remota para realizar ecocardiogramas durante la pandemia de COVID-19 demostró una reducción del 57% en los tiempos de examen, lo que permitió que el usuario remoto indicara cuándo tenía las imágenes que necesitaba.
Mientras realizaba un estudio de generación de ingresos durante un año, un consultorio de medicina materno-fetal logró aumentar sus ingresos un 44%.
Collaboration Live es una plataforma de comunicación integrada en los sistemas EPIQ, Affiniti y la serie Compact 5000 que permite a un usuario de ecografía y a un usuario remoto comunicarse o aceptar el control del sistema en tiempo real. Los usuarios pueden hablar, enviar mensajes de texto, compartir pantalla y transmitir video de forma rápida y segura directamente desde el sistema de ultrasonido a una computadora o dispositivo móvil compatible, lo que brinda flexibilidad de comunicarse desde casi cualquier lugar.
Colabore con expertos de su ciudad o de cualquier parte del mundo combinando un Philips Lumify con la misma tecnología Reacts que usa Collaboration Live. Los usuarios de POCUS (ultrasonido en el punto de atención) pueden compartir imágenes nítidas en tiempo real y entablar conversaciones cara a cara con otros profesionales médicos. Incluso puedes girar la cámara y mostrarles lo que ve en directo.
Collaboration Live le permite conectarse de un sistema a otro para que pueda brindar y recibir apoyo de sus colegas durante un examen de ultrasonido.
Collaboration Live le permite conectarse de un sistema a otro para que pueda brindar y recibir apoyo de sus colegas durante un examen de ultrasonido.
Collaboration Live con varios participantes le permite conectar hasta seis personas en una llamada.
Nuestra cartera de productos compatibles con teleultrasonido le permite mantenerse conectado y le ayuda a su equipo a coordinar la atención a lo largo del proceso de atención.
Diferentes plataformas tienen distintas capacidades de teleultrasonido según las necesidades. Revise cuáles se adaptan mejor a sus necesidades.
Descargue la hoja de compatibilidad de funciones a continuación.
El sistema de ultrasonido Philips EPIQ Elite ofrece un nivel excepcional de rendimiento clínico y flujo de trabajo e inteligencia avanzada para responder a los desafíos de las prácticas actuales más complejas. La plataforma EPIQ Elite brinda soluciones sin precedentes para las prácticas de ultrasonido, al aportar herramientas adaptadas a las necesidades clínicas y desarrolladas para elevar el nivel de certidumbre en los diagnósticos.
El equipo de ultrasonido Affiniti 70 ofrece una combinación poderosa de funcionamiento y forma de trabajo para un diagnóstico rápido y preciso.
El sistema de ultrasonido compacto Philips Serie 5000, compatible con transductores PureWave para obtener imágenes excepcionales, ofrece funcionalidad completa y admite decisiones rápidas y seguras dondequiera que esté. Diseñado para los diferentes entornos clínicos en imágenes generales, puntos de atención y obstetricia y ginecología, los modelos de ultrasonido Philips 5500 ofrecen un núcleo rico en funciones y una gama versátil de soluciones de diagnóstico, todo integrado en sistemas altamente móviles, fáciles de limpiar y de fácil uso. La serie Compact 5500 ganó un premio iF Design Award y un premio Red Dot Product Design en 2021 por su fácil movilidad.
Collaboration Live viene integrado en los sistemas de ecografía de Philips compatibles. Se pueden agregar auriculares o cámaras USB, pero los expertos en ecografía se comunican directamente desde el sistema de ultrasonido.
Ciertos niveles de software en nuestra cartera cuentan con autorización regulatoria para emitir diagnósticos. Consulte la tabla de compatibilidad para ver más información.
Siempre estamos interesados en relacionarnos con usted
Háganos saber cómo podemos ayudar
[1] Contract required. Requires 7.0.5 or higher. Diagnostic use and remote access via mobile device or browser requires release 9.0 or higher. Multi-party and system to system connect require release 10.0 or higher. Remote control requires Windows device. Contact your local Philips representative for availability in your area.
[2] Ruma MS, et al. Prospective study of 30 subjects undergoing routine obstetric ultrasound imaging, New Mexico, USA. The use of a novel telemedicine tool in perinatology [abstract]. 30th ISUOG World Congress, 2020.
[3] Kelly NP, Scherer E, Johnson K, et al. Findings from implementation of a remote collaboration solution to perform echocardiograms during the COVID-19 pandemic. JASE. 2021 doi.org/10.1016/j.echo.2021.10.001.
[4] Ruma MS. Revenue generation analysis of telemedicine tool in perinatology. J Ultrasound Med. 2022. 41(suppl1):S163.
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.