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Ultrasonido

Tele-ultrasonido

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Los expertos en ecografía deben brindar acceso a la atención a grupos diversos, al tiempo que gestionan la escasez de personal y los niveles variables de experiencia que producen la necesidad de repetir exámenes.


El Teleultrasonido de Philips está diseñado para mejorar el acceso a la atención, para asistir en las decisiones a distancia para clínicas ambulatorias de atención primaria a los equipos de respuesta de emergencia, a los departamentos de imagenología en hospitales y a muchos otros lugares, de manera que usted pueda resolver las ineficiencias en el flujo de trabajo, aumentar la satisfacción de pacientes y el personal, y lograr mejores resultados sin importar donde estén ubicados.

See the ways that Collaboration Live can help you

Teleultrasonido

Ahora los sistemas de ultrasonido pueden hacer más que escanear


Collaboration Live le permite hablar, enviar mensajes de texto, transmitir video y compartir imágenes de forma segura directamente desde el sistema de ecografía a dispositivos móviles o computadoras, para que el personal pueda ver las imágenes de manera simultánea, sin importar su ubicación. Los médicos clínicos incluso pueden ceder el control de las funciones del sistema, para así permitir que expertos guíen el examen de manera remota. Collaboration Live con varios participantes le permite conectarse con hasta seis participantes a la vez, incluyendo comunicación de sistema a sistema. Para verlo en acción, haga clic en el botón de abajo. 

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Resultados demostrados en el Teleultrasonido

100%

de los pacientes sintieron que tuvieron un mejor acceso a la atención médica utilizando el teleutrasonido


En un estudio prospectivo de 30 sujetos que se sometieron a estudios de imágenes obstétricas de rutina, el 100% de los pacientes consideró que tuvo un mejor acceso a la atención médica utilizando Collaboration Live para teleutrasonido. 

57%

de reducción en el tiempo de examen

La aplicación de una herramienta de colaboración remota para realizar ecocardiogramas durante la pandemia de COVID-19 demostró una reducción del 57% en los tiempos de examen, lo que permitió que el usuario remoto indicara cuándo tenía las imágenes que necesitaba. 

44%

de aumento en los ingresos

Mientras realizaba un estudio de generación de ingresos durante un año, un consultorio de medicina materno-fetal logró aumentar sus ingresos un 44%. 

Características 

Collaboration Live tele-ultrasound portfolio with Lumify

Plataforma de comunicación para teleultrasonido diagnóstico


Collaboration Live es una plataforma de comunicación integrada en los sistemas EPIQ, Affiniti y la serie Compact 5000 que permite a un usuario de ecografía y a un usuario remoto comunicarse o aceptar el control del sistema en tiempo real. Los usuarios pueden hablar, enviar mensajes de texto, compartir pantalla y transmitir video de forma rápida y segura directamente desde el sistema de ultrasonido a una computadora o dispositivo móvil compatible, lo que brinda flexibilidad de comunicarse desde casi cualquier lugar. 

EMT using Lumify with Reacts on a tablet

Lumify + Reacts


Colabore con expertos de su ciudad o de cualquier parte del mundo combinando un Philips Lumify con la misma tecnología Reacts que usa Collaboration Live. Los usuarios de POCUS (ultrasonido en el punto de atención) pueden compartir imágenes nítidas en tiempo real y entablar conversaciones cara a cara con otros profesionales médicos. Incluso puedes girar la cámara y mostrarles lo que ve en directo. 

Tele-ultrasound system to system communication infographic

Comunicación de sistema a sistema

 

Collaboration Live le permite conectarse de un sistema a otro para que pueda brindar y recibir apoyo de sus colegas durante un examen de ultrasonido.

Collaboration Live GI

Capacidad para varios participantes


Collaboration Live con varios participantes le permite conectar hasta seis personas en una llamada. 

Different types of compatibility

Soluciones en todo el proceso del paciente


Nuestra cartera de productos compatibles con teleultrasonido le permite mantenerse conectado y le ayuda a su equipo a coordinar la atención a lo largo del proceso de atención. 

Ultrasound Product Family Photo

Resumen de la compatibilidad de funciones


Diferentes plataformas tienen distintas capacidades de teleultrasonido según las necesidades. Revise cuáles se adaptan mejor a sus necesidades.

Descargue la hoja de compatibilidad de funciones a continuación. 

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EPIQ Elite

El sistema de ultrasonido Philips EPIQ Elite ofrece un nivel excepcional de rendimiento clínico y flujo de trabajo e inteligencia avanzada para responder a los desafíos de las prácticas actuales más complejas. La plataforma EPIQ Elite ofrece soluciones de vanguardia para la ecografía, con herramientas adaptadas a las necesidades clínicas y diseñadas para elevar la fiabilidad del diagnóstico a nuevos niveles.

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La tecnología de teleultrasonido de Philips está disponible en

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    EPIQ Elite

    EPIQ Elite  

    El sistema de ultrasonido Philips EPIQ Elite ofrece un nivel excepcional de rendimiento clínico y flujo de trabajo e inteligencia avanzada para responder a los desafíos de las prácticas actuales más complejas. La plataforma EPIQ Elite brinda soluciones sin precedentes para las prácticas de ultrasonido, al aportar herramientas adaptadas a las necesidades clínicas y desarrolladas para elevar el nivel de certidumbre en los diagnósticos.

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    Affiniti 70

    Affiniti 70

    El equipo de ultrasonido Affiniti 70 ofrece una combinación poderosa de funcionamiento y forma de trabajo para un diagnóstico rápido y preciso.

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    5500 series

    5500 series  

    El sistema de ultrasonido compacto Philips Serie 5000, compatible con transductores PureWave para obtener imágenes excepcionales, ofrece funcionalidad completa y admite decisiones rápidas y seguras dondequiera que esté. Diseñado para los diferentes entornos clínicos en imágenes generales, puntos de atención y obstetricia y ginecología, los modelos de ultrasonido Philips 5500 ofrecen un núcleo rico en funciones y una gama versátil de soluciones de diagnóstico, todo integrado en sistemas altamente móviles, fáciles de limpiar y de fácil uso. La serie Compact 5500 ganó un premio iF Design Award y un premio Red Dot Product Design en 2021 por su fácil movilidad.

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Frequently asked questions

¿Collaboration Live requiere hardware adicional?

Collaboration Live viene integrado en los sistemas de ecografía de Philips compatibles. Se pueden agregar auriculares o cámaras USB, pero los expertos en ecografía se comunican directamente desde el sistema de ultrasonido.

¿Puedo utilizar el teleultrasonido para llegar a un diagnóstico de forma remota?

Ciertos niveles de software en nuestra cartera cuentan con autorización regulatoria para emitir diagnósticos. Consulte la tabla de compatibilidad para ver más información. 

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Footnotes
 

[1] Contract required. Requires 7.0.5 or higher. Diagnostic use and remote access via mobile device or browser requires release 9.0 or higher. Multi-party and system to system connect require release 10.0 or higher. Remote control requires Windows device. Contact your local Philips representative for availability in your area.
[2] Ruma MS, et al. Prospective study of 30 subjects undergoing routine obstetric ultrasound imaging, New Mexico, USA. The use of a novel telemedicine tool in perinatology [abstract]. 30th ISUOG World Congress, 2020.
[3] Kelly NP, Scherer E, Johnson K, et al. Findings from implementation of a remote collaboration solution to perform echocardiograms during the COVID-19 pandemic. JASE. 2021 doi.org/10.1016/j.echo.2021.10.001.
[4] Ruma MS. Revenue generation analysis of telemedicine tool in perinatology. J Ultrasound Med. 2022. 41(suppl1):S163.

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